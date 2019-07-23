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 Київські новини
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Все про:допит (482) Київ (6311) Кличко (631) ДБР (383)

 ДБР викликало на допит мера Києва Кличка

Міського голову Києва Віталія Кличка на п'ятницю, 26 липня, викликали на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

У ДБР главу столиці будуть допитувати в межах кримінального провадження щодо законності використання комунальних земель міста Києва.

Про що саме будуть питати - в Бюро не повідомили. "Був викликаний на допит в установленому законом порядку", - розповіла прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова.

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Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо ймовірних порушень і зловживань під час будівництва пішохідного мосту, який відкрили до Дня Києва. Справа стосується "ймовірного скоєння службовими особами КП "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139283
 
   
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А переводчика с кличковского на человеческий найдут ?
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а Пете какие вопросы будут задавать ты в курсе?
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Стрелку забили. Брателы срочно гелик "тюнят"
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Мабуть будуть ставить невдобні питання. З яких таких архітектурних заіпонів і за чії гроші будуються торгові центри над таким стратегічним об"єктом як метро?
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хотя он сейчас как раз таки может с президентом дуэт организовать
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і треба то було Віталіку?...там на ринзі морди бив а тут можуть в морду плюнути ДБР викликало на допит мера Києва Кличка - Цензор.НЕТ 6351
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Власть меняется: голубые придут - грабят, зеленые придут - опять грабят"

Дежавю:

"Я и моя молодая команда мои новые лица" ДБР викликало на допит мера Києва Кличка - Цензор.НЕТ 8134

А.Ткаченко с Г+Г
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Виталя, двоечку давай. Или почтальончика
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не успели до власти добраться а уже узурпируют.
Уже и Юля сидела и Луценко, а этим все не имется.

Мало им майданов наверно
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