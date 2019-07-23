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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:ВР (5241) сесія (46) Іоффе (1)

 Першу сесію нового скликання ВР відкриє представник "Опозиційної платформи - За життя" Іоффе

Перше засідання Верховної Ради України відкриє кандидат у народні депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя", номер 12 у виборчому списку Юлій Іоффе.

Так, згідно зі статтею 82 Конституції України перше засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком депутат. Іоффе зараз 78 років, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.

Іоффе був депутатом усіх скликань Ради, крім п'ятого і шостого (період 2006-2012 років). Він був членом КПРС, "Трудової України" Сергія Тігіпка, "Республіканської партії України" Бойка і "Партії регіонів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139280
 
 
 Топ коментарі
 
Не,ну хто бы сумлевался! Соплеменник прыЗЕдента...
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Чем не реванш Партии Регионов?
Выбрали на свою голову...
Готовьтесь к советсткому союзу-2...(((
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Газ по 90 💲‏ @mykolayovych45 4 ч.4 часа назад

знаю на 100%, якби завтра гідранта разом з всією бандою, "обраною" до ВР, заарештували військові як зрадників, за них б не вийшло навіть 500 чоловік.
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Вообще нужно первое слово давать не по возрасту,а например по количеству наград, Герой Украины и ещё боевые ордена
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вот так зрада)))и точно, что зеленский виноват, и к гадалке не ходи)))
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Порошенко виноват.
Это он допустил.
Надо было посадить Йоффе.
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справедливости ради, педофилия шария не доказана
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Ну да.Как и агрессия раисси и сбитие Боинга кацапским буком...
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не, ну ты можешь верить во что угодно, то твое право)))
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Знатная биография у деда.
«Рыги, hello! Скоро вернётся киля азирав, витя хам и вам уже станет веселее.
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Старый пердун мало крови выпил из украинского народа.
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биоматериал для корма червей будет зРаду аткрывать, круть.
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Да пох, что там проскрипит старый соеворыговый петякантроп про свои мечты о московском Ваганьковском кладбище...
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Шо ж сина Шухевича до списку не взяли? Був би він старшим і відкривав перше засідання.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПершу сесію нового скликання ВР відкриє представник "Опозиційної платформи - За життя" Іоффе
 
 
 
 
 
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