 Першу сесію нового скликання ВР відкриє представник "Опозиційної платформи - За життя" Іоффе

Так, згідно зі статтею 82 Конституції України перше засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком депутат. Іоффе зараз 78 років, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.

Іоффе був депутатом усіх скликань Ради, крім п'ятого і шостого (період 2006-2012 років). Він був членом КПРС, "Трудової України" Сергія Тігіпка, "Республіканської партії України" Бойка і "Партії регіонів".

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