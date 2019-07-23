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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4373) Ківалов (52) Одеса (1996) Слуга народу (156)

 Ківалов програв вибори кандидату від "Слуги народу" рестораторові Леонову

Нардеп від "Опозиційного блоку" Сергій Ківалов набрав 31,63% голосів. За кандидата від партії "Слуга народу" Олексія Леонова проголосували 40,21% виборців.

Про це свідчать дані після підрахунку 100% голосів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.

Леонов набрав 40,21% голосів (27 255), Ківалов на другому місці - 31,63% голосів (21 442). На третьому місці однофамілець переможця - Євген Леонов, за якого проголосували 5,15% тих, хто прийшов на дільниці виборців (3496).

Олексій Леонов народився 26 лютого 1983 року в Одесі. Має професійно-технічну освіту. Леонов - комерційний директор ТОВ "Гріліон", за даними видання, йому належить 11 одеських закладів під брендами Slow Piggy і Pizza&Grill.

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Ківалов - чинний народний депутат України. На цих виборах він балотувався як самовисуванець. На виборах в 2014 році він також пройшов до парламенту як самовисуванець, в Раді вступив до фракції "Опозиційний блок".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139278
 
   
 Топ коментарі
 
Зрадонька тотальна: неопытный зелебобик-ресторатор победил такого опытного и уважаемого в соевых кругах сирожу пидрахуя, это реванш.
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Неприкосновенности уже нету у Кивалова .можно сажать.
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Хоть на одно дерьмо в зраде стало меньше.
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Ну че соевые это уже полная зрада чы не? Жалко вам ********?
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Зеленые,что вы пристали с этим *********? Идеологически он ваш
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Да? А Чикатило и Гитлер идеологически ваши. Чем моя версия хуже?
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А ты, Харидба почитай как тут зеленые уже изнемогают от желания вешать и сажать, так это точно на Чикатилу и Гитлера тянет.
А что подуху вы близки к мудачукам- так от вас крепко русским духом смердит, аж глаза режет.
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Я здесь читал, как прахоботы готовы физически уничтожать зедебилов. Как малоросов, предателей и неполноценных. Своя колода в глазу не мешает?
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Своей упоротостью, нежеланием думать и анализировать огрехи своего шоколадного идола вы очень идеологически близки к вате и русскому миру.
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Мабуть перший раз в своей жизни ******** просчитался ... Ну шож , и на старуху бывает проруха ... .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКівалов програв вибори кандидату від "Слуги народу" рестораторові Леонову
 
 
 
 
 
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