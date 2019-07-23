 Київ зміцнюватиме співпрацю зі Світовим конгресом українців, - Офіс президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Офісу президента в Фейсбуці.
"В ході зустрічі з головою Міжнародної місії Світового Конгресу українців зі спостереження за виборами в Україні Євгеном Чолієм в Офісі глави держави сторони "обговорили питання подальшої співпраці з протистояння дезінформації та просування позитивного іміджу України в світі", - наголошується в повідомленні.
"В Офісі президента відзначили важливість Міжнародної місії СКУ зі спостереження за виборами для моніторингу та захисту демократії в Україні. Саме завдяки такій міжнародній підтримці Україна може протистояти зовнішнім викликам та поділитися зі світом власними набутками проведення чесних і прозорих виборів в умовах дезінформаційних атак", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Генеральна прокуратура РФ ухвалила рішення про визнання небажаної на території РФ діяльності СКУ.
Як зазначається, більшість вбитих - маленькі діти і жінки. Про це повідомляє історико-патріотичного об'єднання "Пошук" у Facebook.
"З 19 по 21 липня ІПО "Пошук" проводило пошукові роботи на місці масового вбивства цивільних осіб у період становлення радянської влади, приблизно 1919-1921 роки. Всього було ексгумовано рештки 29 осіб. Більшість із них - це маленькі діти і жінки. Загальна кількість знайдених останків людей за весь час становить 173. Роботи в даному місці будуть надалі продовжені, так як це ще не кінцева цифра", - йдеться в повідомленні.
В коментарях уточнюють, що братська могила знаходиться на території села Шумськ під Житомиром, яке в 1952 році знищили через будівництво танкового полігону.
А вы зубоскальте, зубоскальте..
Ещё Коновалец был на содержании у мгб.
Уж не говоря о разных тягнитухесах.
Лично знаю головатого - союз дывизийныков.
Настолько примитивен, что будет лизать задницу даже бабломойскому, если тот оденет вышыванку.
Националисты уже готовятся срывать концерт Повалий? Или покупают билеты чтоб освистать? А то совсем где то пропали.