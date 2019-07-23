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 Політика України
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Все про:Світовий конгрес українців (43) Чолій (18) Офіс Президента (28)

 Київ зміцнюватиме співпрацю зі Світовим конгресом українців, - Офіс президента

В Офісі президента України заявляють про намір зміцнювати співпрацю зі Світовим Конгресом українців (СКУ) у майбутньому і зосередитися на проєктах з розвитку іміджу України на міжнародній арені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Офісу президента в Фейсбуці.

"В ході зустрічі з головою Міжнародної місії Світового Конгресу українців зі спостереження за виборами в Україні Євгеном Чолієм в Офісі глави держави сторони "обговорили питання подальшої співпраці з протистояння дезінформації та просування позитивного іміджу України в світі", - наголошується в повідомленні.

"В Офісі президента відзначили важливість Міжнародної місії СКУ зі спостереження за виборами для моніторингу та захисту демократії в Україні. Саме завдяки такій міжнародній підтримці Україна може протистояти зовнішнім викликам та поділитися зі світом власними набутками проведення чесних і прозорих виборів в умовах дезінформаційних атак", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Генеральна прокуратура РФ ухвалила рішення про визнання небажаної на території РФ діяльності СКУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139277
 
 
 Топ коментарі
 
Ще пару призначень сєпарів на високі посади і конгрес пошле нах....й це промосковське зелене непорозуміння!
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я не вірю цим словесам. Реальні справи кажуть про інше. Наприклад, Конгрес українців не стане співробітничати з колаборантами, які згодні здати Україну хуйлу; або ж відмовляються захищати її територіальну цілістність. Скажімо так: якби не Клімкін, план хуйла обміну визнання анексії ним Криму на моряків був би вже втіленим; а цього ВКУ зебені ніяк не подарує.
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В Житомирській області знайшли останки 29 осіб, яких вбили чекісти в період становлення радянської влади в 1919-1921 роках.
Як зазначається, більшість вбитих - маленькі діти і жінки. Про це повідомляє історико-патріотичного об'єднання "Пошук" у Facebook.
"З 19 по 21 липня ІПО "Пошук" проводило пошукові роботи на місці масового вбивства цивільних осіб у період становлення радянської влади, приблизно 1919-1921 роки. Всього було ексгумовано рештки 29 осіб. Більшість із них - це маленькі діти і жінки. Загальна кількість знайдених останків людей за весь час становить 173. Роботи в даному місці будуть надалі продовжені, так як це ще не кінцева цифра", - йдеться в повідомленні.
В коментарях уточнюють, що братська могила знаходиться на території села Шумськ під Житомиром, яке в 1952 році знищили через будівництво танкового полігону.


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Ще пару призначень сєпарів на високі посади і конгрес пошле нах....й це промосковське зелене непорозуміння!
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Побачимо який у клоуна буде рейтинг після його реформ...
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Всё возможно.. Петя ж уже показал? Другие могут выучить его урок
А вы зубоскальте, зубоскальте..
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та не важно.. хоть в шоколадного петруся.. У нас все религии равны
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Це поки шановний Петро Олексійович по морді не дав. А потім сидять тихо, як миші.
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Да и с диаспорами давно пора начинать поплотнее сотрудничать.
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я не вірю цим словесам. Реальні справи кажуть про інше. Наприклад, Конгрес українців не стане співробітничати з колаборантами, які згодні здати Україну *****; або ж відмовляються захищати її територіальну цілістність. Скажімо так: якби не Клімкін, план ***** обміну визнання анексії ним Криму на моряків був би вже втіленим; а цього ВКУ зебені ніяк не подарує.
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Ну прям таки.
Ещё Коновалец был на содержании у мгб.
Уж не говоря о разных тягнитухесах.
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не про цих, названих тобою, мова. ВКУ - це вже організація другого-третього поколінь емігрантів. Так, можливо, серед них є і завербовані; але - один-два, не більше. І те - сумнівно.
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А остальные - просто тупые.
Лично знаю головатого - союз дывизийныков.
Настолько примитивен, что будет лизать задницу даже бабломойскому, если тот оденет вышыванку.
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Роман Донік‏ @donikroman 4 ч.4 часа назад

Националисты уже готовятся срывать концерт Повалий? Или покупают билеты чтоб освистать? А то совсем где то пропали.
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охвіс пріЗЄдєнта готовий сотруднічать за вознаграждєнійє с кєм угодно
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКиїв зміцнюватиме співпрацю зі Світовим конгресом українців, - Офіс президента
 
 
 
 
 
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