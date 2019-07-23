 Новим главою Пентагону став Марк Еспер

Сенат США затвердив кандидатуру Марка Еспера на пост глави Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки". У міністерства оборони США не було офіційно призначеного керівника протягом семи місяців - це найдовший період в історії установи.
Еспер виконував обов'язки керівника відомства після виходу у відставку попереднього голови Пентагону, Джеймса Меттіса.
Виступаючи на слуханнях в Сенаті, Еспер озвучив свої пріоритети в роботі. Перший з них - розвиток збройних сил. "Тут метою є стримування війни. І цього можна досягти наявністю військових сил, які переважають в усіх напрямках. Тоді противники розцінять, що дипломатія - кращий варіант", - зазначив чиновник.
Другий пріоритет Естера - підтримка альянсів і залучення нових партнерів. "Потужна мережа країн, об'єднаних спільними переконаннями - перевага, якої наші супротивники не мають", - додав він.
Еспер також зазначив загрози з боку "стратегічних конкурентів США" - Китаю і Росії.
"Ми постійно протистоїмо таким країнам, як Росія, чи Китай, які намагаються викрадати нашу технологію, впливати на вибори, розповсюджувати дезінформацію про Сполучені Штати. В плані оборони ми вразливі – як уряд, так і приватний сектор. В сфері нападу – ми маємо великі можливості", - сказав він.
тож сумнівів в них жодних.
В Штатах утверждает Сенат на подобную должность, это во-первых.
Все «нижнее бельё» кандидата будет проверено не только на вшивость, но и на запах, это во-вторых.
СМИ демократов будут лить столько «грязи» на новоизбранного что никому в Украине и не снилось, это в-третьих.
☹️
а о критике Трампа со стороны проплаченных троллей ботов Обамы которых у него никогда никогда не было
как впрочем ни у одного другого президента или главы государства цивилизованной страны.
они им не нужны, поскольку своей работой эти люди доказывают свою состоятельность
в том случае, когда главы государств несостоятельные - идут в отставку, а такие как Порошенко и Путин прибегают к услугам троллей ботов, еще и за государственный счет
это мерзкое ублюдочное явление, в отличие от расеян, наше счастье, шо мы не только поняли, но и сделали правильные выводы, проголосовав против тех кто был уже у власти.
Может ещё у Ким Чен Ына и Си Цзиньпиня есть. А так - больше ни у кого.
...Зацикленность России на Украине - это сигнал о российском неблагополучии. Речь не только о том, что «Украина» личный проект президента Путина, который не может себе позволить проиграть. Речь идет о гораздо большем:
- о поиске Кремлем способа отвлечь внимание от российских проблем, которые Кремль не способен решить;
- о неспособности власти сформулировать новую национальную идентичность;
-о попытках Кремля сохранить буферную зону между Россией и Европой, которая бы предохраняла Россию от западных веяний;
- о формировании слоя стервятников, которые паразитируют за счет «украинского нарратива».
Но самое главное это то, что Украина у нас все еще воспринимается как критерий и гарантия державности. Превращение Украины в маниакальную «idee fixe" России говорит о том, что ни российская элита, ни российское государство не чувствуют себя полноценными, потеряв Украину. Украина для России - это не просто фантомная боль, возвращающая нас в прошлое. Российская реакция на Украину говорит о нашей надломленности и неспособности думать о будущем.
Любой мир с Украиной в глазах Кремля может произойти только через возврат Украины в российские объятия. Но как вернуть Украину, если между нами 13 000 погибших украинцев? Даже если нас не волнуют погибшие граждане России ( помните псковских десантников, о которых писал Лев Шлосберг?).
Пролитая кровь создала новую реальность. В этой реальности российская государственность может стать жизнеспособной, а правящая элита покончит, наконец, со своими комплексами, только если мы избавимся от одержимости Украиной. Нам давно пора возвратиться к нашим делам. -
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