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 Спорт
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 Скандальний глава Федерації велоспорту Башенко продовжує домагатися виключення Соловей зі збірної і як приклад наводить порядки в збірних РФ

Чинний президент Федерації велосипедного спорту України Олександр Башенко продовжує домагатися виключення чемпіонки Європейських ігор-2019 Ганни Соловей зі складу збірної України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання xsport.ua

Після конфлікту спортсменки і Башенко Соловей зажадала відставки президента ФВСУ, а Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підтримав цю ініціативу, проте відповідне рішення ухвалено не було.

У підсумку, на офіційній сторінці ФВСУ в Facebook Башенко звернувся до членів Федерації з пропозицією звільнити першого віцепрезидента Андрія Гривка і вимогою виключити зі складу збірної України Ганну Соловей.

"Шановні члени Федерації! Дозвольте ознайомити Вас зі світовою практикою виховання спортсменів, яким байдужі інтереси власної країни, а цікавить тільки власний гаманець.

Пропоную на позачерговій Конференції ФВСУ, яка відбудеться в дати, визначені Президентом ФВСУ, визначитися з питанням звільнення першого віцепрезидента Гривка А. з роботи, на якій його не було і дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федерація велоспорту України висловила недовіру президенту Башенку, який нагрубіянив українській чемпіонці Соловей

Але ми повинні все одно підтримати ініціативу Гривка піти в тріатлон. Там його ніхто особливо не чекав, тим більше, з огляду на скандальний характер, за що і звільнили з клубу Астана, але ми впевнені, що Андрій в тріатлоні буде на перших позиціях вже цього року.

Ну хоча б п'ятим, але хто відпустить. Наполягаю на ухваленні дирекцією ФВСУ рішення про виключення зі складу збірних команд України спортсменки Соловей Г., враховуючи неспортивну поведінку і паплюження інтересів держави і велосипедного спорту.

З повагою, Президент".

Як приклад Башенко навів виключення  футболіста збірної Росії Олександра Мостового під час Євро-2004, коли гравець виступив з критикою тренерського штабу після поразки від Іспанії. У підсумку, росіяни посіли останнє місце в групі чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Федерація велоспорту України висловила недовіру скандальному президенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139275
 
 
 Топ коментарі
 
типа как и ваш бубка, тот тоже рабская душа за срусию.
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Впечатление такое, что чувак не выходит из состояния алкогольного делирия ( белой горячки). Уровень общения, словарный запас... - дно, которое он пробивает , обращаясь к параше, как к примеру для подражания
ФУ! ((((((((((((((((((((((
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нравятся порядки в РФ? Крути педали...
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Может он метит на место Жданова после выборов....вполне "новое лицо"...
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типа как и ваш бубка, тот тоже рабская душа за срусию.
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Да отправьте его уже на завод, шестерёнки точить...
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Нельзя, шестеренки овальные получаться, только грузчиком или уборщицей, хотя и это опасно.
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Впечатление такое, что чувак не выходит из состояния алкогольного делирия ( белой горячки). Уровень общения, словарный запас... - дно, которое он пробивает , обращаясь к параше, как к примеру для подражания
ФУ! ((((((((((((((((((((((
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для всякого мудака при должности в Украине расейские порядки - рай.
када вокруг холопы, а ты барин.
уроды средневековые
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Оце з-за такої української солідарності українами керують кацапи, євреї, евенки, чукчі, але не українці.
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А ты голосовал за Гриценко? Шо ні? Тоді звідки у нас візьмуться українці?
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гнида.
тож зеленским назначен?
как и тот "православный" мудак, глава ффу
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нуууу... значит имеет какую-то "крышу", чтоб так борзеть...
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лох - не лох...а федерацию возглавлял не один день...(и возомнил себя боХом...)
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ну, бохи з людьми війн не ведуть, хіба чортом.
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та не...по сути чертом, а возомнил себя всемогущим
та и хрен с ним...скотопадло!
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от козліна.. воно саме чогось досягло ?
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Балти живуть краще ніж українці. Чому так? Магічна формула діє, й то раніше 91 року. Проста формула: "чемодан, вокзал, росія".
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Дерьмо на столько просочилось в горшок, что убрать его так просто не получится. Разве что вместе с горшком...
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"С Уважением, Президент" чмошник ты а не президент
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Цензор.НЕТНовиниСпортСкандальний глава Федерації велоспорту Башенко продовжує домагатися виключення Соловей зі збірної і як приклад наводить порядки в збірних РФ
 
 
 
 
 
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