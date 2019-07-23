 Скандальний глава Федерації велоспорту Башенко продовжує домагатися виключення Соловей зі збірної і як приклад наводить порядки в збірних РФ

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання xsport.ua
Після конфлікту спортсменки і Башенко Соловей зажадала відставки президента ФВСУ, а Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підтримав цю ініціативу, проте відповідне рішення ухвалено не було.
У підсумку, на офіційній сторінці ФВСУ в Facebook Башенко звернувся до членів Федерації з пропозицією звільнити першого віцепрезидента Андрія Гривка і вимогою виключити зі складу збірної України Ганну Соловей.
"Шановні члени Федерації! Дозвольте ознайомити Вас зі світовою практикою виховання спортсменів, яким байдужі інтереси власної країни, а цікавить тільки власний гаманець.
Пропоную на позачерговій Конференції ФВСУ, яка відбудеться в дати, визначені Президентом ФВСУ, визначитися з питанням звільнення першого віцепрезидента Гривка А. з роботи, на якій його не було і дня.
Але ми повинні все одно підтримати ініціативу Гривка піти в тріатлон. Там його ніхто особливо не чекав, тим більше, з огляду на скандальний характер, за що і звільнили з клубу Астана, але ми впевнені, що Андрій в тріатлоні буде на перших позиціях вже цього року.
Ну хоча б п'ятим, але хто відпустить. Наполягаю на ухваленні дирекцією ФВСУ рішення про виключення зі складу збірних команд України спортсменки Соловей Г., враховуючи неспортивну поведінку і паплюження інтересів держави і велосипедного спорту.
З повагою, Президент".
Як приклад Башенко навів виключення футболіста збірної Росії Олександра Мостового під час Євро-2004, коли гравець виступив з критикою тренерського штабу після поразки від Іспанії. У підсумку, росіяни посіли останнє місце в групі чемпіонату Європи.
Нагадаємо, Федерація велоспорту України висловила недовіру скандальному президенту.
ФУ! ((((((((((((((((((((((
када вокруг холопы, а ты барин.
уроды средневековые
тож зеленским назначен?
как и тот "православный" мудак, глава ффу
та и хрен с ним...скотопадло!