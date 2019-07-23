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Все про:Зеленський (2209) призначення (401) СБУ (4541)

 Зеленський призначив керівником Департаменту захисту державності СБУ Андрущенка

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Андрущенка начальником Департаменту захисту національної державності СБУ.

Відповідний Указ Президента №550/2019 оприлюднено на сайті  глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Андрущенка Сергія Анатолійовича начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - сказано в документі.

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Зеленський призначив керівником Департаменту захисту державності СБУ Андрущенка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139274
 
 
 Топ коментарі
 
Так топили Порошенка, що втопилися самі
23.07.2019 Mason Lemberg 0--- Верховна Рада, прохідний бар'єр
Mason Lemberg
Якщо вже говорити про результати парламентських виборів, а не про результати пропаганди, відсутність інформаційної політики, інфантильність та совковість, то результати наступні:
Найголосніше крикливий Ляшко і Ко - 3,84%,
Народний фронт (реально кращі люди з партії) і прем'єр Гройсман - 2,21%,
Революційна Свобода - 2,24%,
Місцевий полковник реформатор армії за 5 днів - 1,08%,
Самопоміч - 0,66%,
Реформатор всєя Грузії - 0,47%,
Антикорупціонери та Гнап - 0,19%,
Надя Савченко - 8 голосів.
Ці люди мали можливість долучитися до реформ і зробити країну краще.
Але все, що вони робили, - поливали гівном Порошенка.
Ось їхні результати.
Результати тих, що прийшли сьогодні, будуть не кращими.
Просто вони ще цього не усвідомлюють.
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Диалог двух новоизбранных народных депутатов от «Слуги народу» - Я бьюти-блогер, фешн-байер, и фотограф - Круто! Я тоже нихера не умею.
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досі він був заступником керівника цього департаменту
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Не понял в чём розтрощилы?? За Смерть набрала 13%, и те их бывшие кореши как их там ...кароче вы поняли они брали около 4%.. Это уже 17%. Это даже больше чем в прошлой Раде было. Не понял в чём розтрощилы??
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Санёк уже решил перекрашиватся? Зеленський призначив керівником Департаменту захисту державності СБУ Андрущенка - Цензор.НЕТ 7699 Нее, таких ************ не терпим
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Из поста следует что "зеленi" это не проукраинские силы... 😜 Что у него там "выпаровуется" ? Может мозг ? 😂
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"розтрощили..." Та вони їх просто собою замінили в очах виборців ПР.
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Так топили Порошенка, що втопилися самі
23.07.2019 Mason Lemberg 0--- Верховна Рада, прохідний бар'єр
Mason Lemberg
Якщо вже говорити про результати парламентських виборів, а не про результати пропаганди, відсутність інформаційної політики, інфантильність та совковість, то результати наступні:
Найголосніше крикливий Ляшко і Ко - 3,84%,
Народний фронт (реально кращі люди з партії) і прем'єр Гройсман - 2,21%,
Революційна Свобода - 2,24%,
Місцевий полковник реформатор армії за 5 днів - 1,08%,
Самопоміч - 0,66%,
Реформатор всєя Грузії - 0,47%,
Антикорупціонери та Гнап - 0,19%,
Надя Савченко - 8 голосів.
Ці люди мали можливість долучитися до реформ і зробити країну краще.
Але все, що вони робили, - поливали гівном Порошенка.
Ось їхні результати.
Результати тих, що прийшли сьогодні, будуть не кращими.
Просто вони ще цього не усвідомлюють.
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Надя Савченко - 8 голосів.родня голосовала,мама,сестра, а еще кто эти 6 человек ?
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так и она сама тоже.

пятеро неизвестных
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еще Рубан и парочка бухих сепаров Зеленський призначив керівником Департаменту захисту державності СБУ Андрущенка - Цензор.НЕТ 5361 ото и весь Надин "лохторат"...
фсе, Надюха, теперь дорога в "секс по телефону", где-нить в твоей сепарской Горловке ... Зеленський призначив керівником Департаменту захисту державності СБУ Андрущенка - Цензор.НЕТ 2565
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куда им всем по навыкам работы с вентилятор+дерьмо, по сравнению с Петей Зеленський призначив керівником Департаменту захисту державності СБУ Андрущенка - Цензор.НЕТ 5211
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Соевая-артхаусная пьеса

(глубокое подполье где-то в бункере в Украине)

- Все пропало, товарищи порохоботы!
- Пропало все, старший бригадир порохоботов!
- Вы слышали, товарищи, что все пропало?
- Все пропало?!
- Да, товарищи, все пропало! Все пропало вчера, сегодня и завтра. А скоро вообще все пропадёт.

На пол бункера опускается снежинка.

- Зима близко, товарищи. Но все пропало ещё ближе.

Конец первого акта
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шо ж будет во втором акте этого соевого апокалипсиса
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Этого никто не знает. Но все обязательно будет пропадать 😁
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Верхний комментарий удалила=>была ошибка от меня.......
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Президент Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ , что заместитель главы его офиса РУСЛАН РЯБОШАПКАрассматривается как один из кандидатов НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА Украины.

СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.

СУПРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖИЛОГО ДОМА площадью 145 кв. м,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ

Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.

(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?

У пары трое сыновей: Тимур, Марк и Лука. ДЕТИ ИМЕЮТ ФРАНЦУЗКОЕ ГРАЖДАНСТВО.
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Чудова патріотична кандидатура! Божа роса!
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Ну зато невестка не с Питера...так что - не западло...
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Диалог двух новоизбранных народных депутатов от «Слуги народу» - Я бьюти-блогер, фешн-байер, и фотограф - Круто! Я тоже нихера не умею.
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Ну а толку...я контрабас нефтяник, я контрабас мармеладник, я контрабас бревно....а вы, давите на патриотическую педаль...холопы
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Приметивно и дёшево как ваш лидер, даже мерзко писать.
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Ты что только что с дуьа упал и проснулся?
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Відверто, не очікував на таке правильне з усіх старін призначення. Можливо дійсно у ЗЕ все вийде.
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И томос , что с ним , как там с томосом ? Не сработала бумага , а ведь должна была .
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"вата" не парься, у нас с Томосом все в порядке, это у вас, в Кацапстане без Томоса сплошной Курбан-Байрам в Мацквабаде
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Андрущенка призначити Андрущенком. Амінь. Сказав Зеленський, і скріпив рішення шматком несвіжої шаурми.
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