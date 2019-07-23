 Закликаємо засудити неправомірне рішення суду проти політв'язня Гриба і вимагати звільнення всіх громадян України, - МЗС

Документ опубліковано на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з неправомірним рішенням військової колегії Верховного суду РФ у справі громадянина України Павла Гриба.
Російський суд зухвало відхилив аргументи адвокатів щодо відсутності доказової бази і складу злочину у діях Павла, підтримав сфабриковані звинувачення у терористичній діяльності та безсоромно відправив молодого хлопця на 6 років до колонії.
Це рішення російського суду, як і усі рішення щодо інших безпідставно засуджених в РФ громадян України, в очах усього світу є ще одним свідченням повної відсутності в Росії будь-якого правосуддя і справедливості.
Закликаємо міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо громадянина України П.Гриба і вимагати безумовного звільнення усіх громадян України, яких кремлівський режим тримає у заручниках на території Росії та в окупованому українському Криму", - йдеться в заяві.
Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.
23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.
"В основном, она рассказывала мне о милых моментах, например, как они желают друг другу доброго утра и спокойной ночи. Политику не обсуждали", - заверила Юристова.
При этом в протоколе допроса Юристовой от 5 октября 2017 года, говорилось, что Гриб и Ершова сошлись "на почве украинского национализма", общего понимания истории Украины как "оккупации со стороны Российской Империи и СССР", а также "противопоставление украинской нации и русского мира". Кроме того, весной 2017 года Ершова якобы перевела Юристовой способ изготовления бомбы, который она якобы узнала от Павла Гриба.
Теперь же Юристова утверждает, что никогда не слышала от Ершовой, чтобы Гриб предлагал ей собрать бомбу и где-то взорвать....
Мария Ершова утверждает, что сотрудники ФСБ вынудили ее встретиться с Грибом именно в Белоруссии, а город якобы выбрал сам Павел. Она вынуждена была согласиться на «шантаж», поскольку сама находится под той же статьей УК РФ, что и Павел - «террористическая деятельность».
«Они пришли ко мне домой в 6 часов утра и провели обыск. Потом мне пообещали, что дело закроют и мне дадут оформить документы - на них стоит запрет на оформление для выезда».
В интервью Татьяна подчеркивает, что неоднократно пыталась отговорить украинца встречаться, а их свидание продлилось «не больше часа». Подробности рассказать отказалась: дала ФСБ подписку о неразглашении.