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 Політика України
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Все про:МЗС (1830) Росія (19036) Гриб Павло (176)

 Закликаємо засудити неправомірне рішення суду проти політв'язня Гриба і вимагати звільнення всіх громадян України, - МЗС

Міністерство закордонних справ України зробило заяву щодо рішення Верховного суду РФ у справі громадянина України Павла Гриба.

Документ опубліковано на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з неправомірним рішенням військової колегії Верховного суду РФ у справі громадянина України Павла Гриба.

Російський суд зухвало відхилив аргументи адвокатів щодо відсутності доказової бази і складу злочину у діях Павла, підтримав сфабриковані звинувачення у терористичній діяльності та безсоромно відправив молодого хлопця на 6 років до колонії.

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Це рішення російського суду, як і усі рішення щодо інших безпідставно засуджених в РФ громадян України, в очах усього світу є ще одним свідченням повної відсутності в Росії будь-якого правосуддя і справедливості.

Закликаємо міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо громадянина України П.Гриба і вимагати безумовного звільнення усіх громадян України, яких кремлівський режим тримає у заручниках на території Росії та в окупованому українському Криму", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139273
 
 
 Топ коментарі
 
Цією справою повинно було б займатися СБУ, або ССО. А так представник МЗС з тим же успіхом може піднятися на Говерла і звідти прокричали той же текст. Результати будуть абсолютно однакові.
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У Вашому коментарі є лише один спірний момент - це кацапка, яку Ви назвали красунею. А решта все - вірно.
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Помоги ему, Господь. Помоги ему обратиться к Тебе за помощью. Люди бессильны...
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Цією справою повинно було б займатися СБУ, або ССО. А так представник МЗС з тим же успіхом може піднятися на Говерла і звідти прокричали той же текст. Результати будуть абсолютно однакові.
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А как СБУ и ССО будут этим заниматься если ССО даже на территории Крыма боятся проводить? Куда же там до Москвы?! Порошенко на Наполеона не тянул? А Зеленский и подавно?
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От тому і висловлює МЗС плаксиві ноти, що ті, які б мали робити роботу, їздять, як охорона за всякими начальниками.
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ЖоппаБлок Мертведчука ,,за смерть,, против такой идеи !
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Осуждаеи и высказывает глубокую обеспокоимость, заявила старая пьяница Шмеркель и предложила Вове Путину построить Северный поток 3
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Если отбросить все формальности то Гриб просто лох! Обсирая в комментариях в интернете Россию он повелся на красавицу россиянку и хотел встретиться с ней в Белорусии но получилось как в старой известной украинской песне - Я прийшов тебе нема! - Я прийшов там ФСБ опинилось .
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У Вашому коментарі є лише один спірний момент - це кацапка, яку Ви назвали красунею. А решта все - вірно.
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Да это вообще жесть!!! Даже кацапы были в шоке от бл*дства своих кацапок на ЧМ 2018 о чем они ныли в своих соц сетях! Увы наши украинки не на много порядочней Призываем осудить неправомерное решение суда против политзаключенного Гриба и требовать освобождения всех граждан Украины, - МИД - Цензор.НЕТ 2744
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понятно что молодого "любовь" погубила. Непонятно отношение и объяснения бульбашей...
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Возможно действует та же группа, что склады взорвала, Шеремета, Бузину и Амину убила. У Зеленского сегодня рассматривали, как поймать.
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Помоги ему, Господь. Помоги ему обратиться к Тебе за помощью. Люди бессильны...
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Подруга жительницы Сочи Татьяны Ершовой - Мария Юристова, частично отказалась от прежних показаний и заявила, что Гриб и Ершова не обсуждали планы теракта, а политика не была главной темой их разговоров.
"В основном, она рассказывала мне о милых моментах, например, как они желают друг другу доброго утра и спокойной ночи. Политику не обсуждали", - заверила Юристова.
При этом в протоколе допроса Юристовой от 5 октября 2017 года, говорилось, что Гриб и Ершова сошлись "на почве украинского национализма", общего понимания истории Украины как "оккупации со стороны Российской Империи и СССР", а также "противопоставление украинской нации и русского мира". Кроме того, весной 2017 года Ершова якобы перевела Юристовой способ изготовления бомбы, который она якобы узнала от Павла Гриба.
Теперь же Юристова утверждает, что никогда не слышала от Ершовой, чтобы Гриб предлагал ей собрать бомбу и где-то взорвать....

Мария Ершова утверждает, что сотрудники ФСБ вынудили ее встретиться с Грибом именно в Белоруссии, а город якобы выбрал сам Павел. Она вынуждена была согласиться на «шантаж», поскольку сама находится под той же статьей УК РФ, что и Павел - «террористическая деятельность».
«Они пришли ко мне домой в 6 часов утра и провели обыск. Потом мне пообещали, что дело закроют и мне дадут оформить документы - на них стоит запрет на оформление для выезда».
В интервью Татьяна подчеркивает, что неоднократно пыталась отговорить украинца встречаться, а их свидание продлилось «не больше часа». Подробности рассказать отказалась: дала ФСБ подписку о неразглашении.
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Господди! Фуйло держит в заручниках больного подростка! Беня с вофкой-наркошей уже с фуйлом договорились, чтоб он им на хайп освобождение пацана подкинул? Мрази! Запомните! Вы со своим кварталом здесь ненадолго!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗакликаємо засудити неправомірне рішення суду проти політв'язня Гриба і вимагати звільнення всіх громадян України, - МЗС
 
 
 
 
 
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