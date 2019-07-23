 Поліція відправила в Покровськ вертоліт зі спецпризначенцями після сутичок під окружкомом. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у твітері.

"Для стабілізації ситуації в ОВК №50 у Покровську під час підрахунку голосів та недопущення ускладнення оперативної обстановки ухвалено рішення перекинути туди повітрям резерви груп спецпризначення Нацполіції зі складу сил авіапідтримки", - йдеться в повідомленні.

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