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 Політика України, Події
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Все про:спецпризначенці (110) Покровськ (2)

 Поліція відправила в Покровськ вертоліт зі спецпризначенцями після сутичок під окружкомом. ФОТО

Поліція направила групу спецпризначенців на вертольоті в Покровськ Донецької області через сутички біля окружної виборчої комісії №50.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у твітері.

"Для стабілізації ситуації в ОВК №50 у Покровську під час підрахунку голосів та недопущення ускладнення оперативної обстановки ухвалено рішення перекинути туди повітрям резерви груп спецпризначення Нацполіції зі складу сил авіапідтримки", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Акція протесту триває в Покровську під будівлею окружкому: протестувальники встановили намети і принесли шини, комісія не працює, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція відправила в Покровськ вертоліт зі спецпризначенцями після сутичок під окружкомом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139272
 
   
 Топ коментарі
 
там можно 3,14дошить всех без разбору - только на пользу будет..
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две полуобласти в Украине проголосовали за ЖОПАБЛОК...какие?
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Вернее сказать - Оккупационная платформа ,,за смерть,, мертведчука, а не ЖоппаБлок !
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там можно 3,14дошить всех без разбору - только на пользу будет..
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две полуобласти в Украине проголосовали за ЖОПАБЛОК...какие?
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Вернее сказать - Оккупационная платформа ,,за смерть,, мертведчука, а не ЖоппаБлок !
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Одна из них-где урода новинского по мажоритарке выбрали.
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а ближе, чтоб не гонять вертолет... никаких силовиков ваще нет?
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Мертведчук не оправдывает доверие своего босса, финансирование могут урезать !
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капец, тут в кафе разборки с автоматами устраивают, а Авакян спецназ на вертолетах на выборы отправляет.... Беня же похвалит!)
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Ну да. Десяток спецназовцев решат исход. Или решили просто попугать.Лушче бы направили миномётный батальон по поддержания правопорядка из родного города Зели...
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Поліція відправила в Покровськ вертоліт зі спецпризначенцями після сутичок під окружкомом - Цензор.НЕТ 1214Офіційно: тепер Україна фінансує ШаріяОсобливо доставляє зараз дивитись, як уся медіfздота, колективний сірожа іванов, заламує ручки і закочує очки на тему «як це так ми тепер будемо годувати шарія?»Чуваки, так шарій це і є ви.Він разом з вами транслював усе лайно на Порошенка, увесь «компромат» про вбитого брата і вкрадені мільйони мільярдів, про збагачення в 100 тисяч разів. В якийсь момент ви взагалі транслювали одне й те саме - і чого дивуватись, що нарід en masse не розрізняє, в чому відмінність шарія від якоїсь там тані даниленко?Він жеж ваш, разом бороли баригу. То вам би не краятись, а привітати шарія з перемогою. Ви зробили це разом.Хто зна, може завтра ще на роботу до нього підите влаштовуватись.Sergii Iesipov
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ну вы прям, так сразу, всем зелёным плядям правда рубанули без подготовки! вы шо? нельзя так, аниж ущербные, в обморок могут упасть
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В Винницкой области на округе №14 победила кандидат от «Слуги народа» Ирина Борзова. Она является дочерью продюсера шоу «Лига смеха» и владелицей бизнеса в оккупированном Крыму. А ее муж Сергей Борзов возглавляет Государственное управление делами и еще в 2016 году получил служебную квартиру в 190 кв м, несмотря на несколько домов и квартир, которыми и так пользуется семья.
Кандидатке 36 лет и по официальной биографии на сайте ЦИК она является физлицом-предпринимателем - занимается бизнесом по поставке готовых блюд, предоставления имущества в аренду, организации различных мероприятий и развлечений. В прошлом году задекларировала 2,1 миллиона гривен. Также занимается благотворительной и общественной работой, сообщает «Украинская правда».
Отец Борзовой - Наум Баруля является одним из руководителей юмористического шоу «Лига смеха», которое производит студия «Квартал 95» вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей. Нынешний президент был у Барули ведущим шоу. Также у Барули в партнерах и другие соратники Зеленского - Тимур Миндич, Сергей и Борис Шефиры. Ранее он возглавлял украинский филиал «КВН» и до сих пор числится руководителем двух украинских предприятий ведущего Александра Маслякова.
Вместе с папой будущий нардеп владеет ООО «Профіль-Н», которое зарегистрировано в Судаке (аннексированный Крым). И после оккупации компанию перерегистрировали как российскую, а дела у нее пошли в гору - в 2017 году она заплатила около 275,4 тысяч рублей налогов и взносов.
Согласно декларации ее мужа Сергея Борзова за прошлый год, супруги пользуются не только вышеупомянутым служебным жильем, но и имеют в собственности или пользовании несколько домов, квартир и автомобилей.
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вот вы теперь расписались в том, что вы - гадский парахобот и нац.предатель!
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А навіщо цих ************** взагалі до виборів допускать?
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Знайомтеся! Це нові обличчя, представники майбутньої більшості, які будуть займатися законотворчою діяльністю, формувати уряд, дбати про український народ і нести відповідальність перед виборцями. Всі вони переможці на мажоритарних округах, ніхто їх в списках не ховав. Абсолютний свідомий вибір українського народу!1. Юрій Корявченков ( Юзик) - актор 95-го кварталу.2. Микола Тищенко - ресторатор, кулінарний експерт, просто мачо.3. Олександр Скічко - пародист.4. Роман Грищук - керівник студії
« Мамахохотала»5. Сергій Штепа - весільний фотограф.
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Для тех, кто привык вешать все грехи Януковича и его команды на Порошенко История: красть после бегства Янека было нечего. Казна была пуста. А после" кражи и торговли Порошенко с Россией "мы стали независимв, отдали большую часть долгов попередников, создали и вооружили Армию, подняли ВВП, платили пенсии и зарплаты с налогов, которые большинство не платило., в том числе и Зе и его команда. Крым Янек сдал в феврале 2014- написано на медалях " За взятие Крыма", а Пороха выбрали Президентом в конце мая, + подсчеты+ Инавгурация. Это уже июнь 2014, за это время занято было большая часть Донбасса.При Порохе Освободили почти половину захваченнвых територий., в том числе Славянск и Мариуполь., и .....тогда на нашу территорию, кроме оружия и разных соединений вошла и регулярная российская армия, а Украина в то время еще не имела регулярной Армии, была без хорошей техники, обмундирования и с предателями в Генштабе. Поэтому нечего на Пороха лить грязь.Он сделал не возможное - за короткое время создал из пепла Армию и еще очень много сделал для Украины, вместе с теми для кого Украина - не пустой звук, и не провинция России, а независимое Государство. А мы теперь это Государство своими руками отдаем Зе, куму Путина и тем , кому плевать на Украину и на народ.
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От паскуды, никак не угомонятся...не доперли ещё что Петя адьёс и иже с ним... *****, я требую сатисфакции за весь этот 5 летний бедлам, Иловайск, Дебальцево, ИЛ 76, и за поток вранья и мародерство!!!! Я эту хню не собираюсь барыге прощать, на кол сцуку!
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Покровск засветил как происходит фальсификация. Избирательные комиссии считают и передают информацию в ОИК. ОИК передает в ЦВК ту информацию, которую им спустили сверху.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПоліція відправила в Покровськ вертоліт зі спецпризначенцями після сутичок під окружкомом. ФОТО
 
 
 
 
 
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