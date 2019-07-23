 Поліція відправила в Покровськ вертоліт зі спецпризначенцями після сутичок під окружкомом. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у твітері.
"Для стабілізації ситуації в ОВК №50 у Покровську під час підрахунку голосів та недопущення ускладнення оперативної обстановки ухвалено рішення перекинути туди повітрям резерви груп спецпризначення Нацполіції зі складу сил авіапідтримки", - йдеться в повідомленні.
Кандидатке 36 лет и по официальной биографии на сайте ЦИК она является физлицом-предпринимателем - занимается бизнесом по поставке готовых блюд, предоставления имущества в аренду, организации различных мероприятий и развлечений. В прошлом году задекларировала 2,1 миллиона гривен. Также занимается благотворительной и общественной работой, сообщает «Украинская правда».
Отец Борзовой - Наум Баруля является одним из руководителей юмористического шоу «Лига смеха», которое производит студия «Квартал 95» вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей. Нынешний президент был у Барули ведущим шоу. Также у Барули в партнерах и другие соратники Зеленского - Тимур Миндич, Сергей и Борис Шефиры. Ранее он возглавлял украинский филиал «КВН» и до сих пор числится руководителем двух украинских предприятий ведущего Александра Маслякова.
Вместе с папой будущий нардеп владеет ООО «Профіль-Н», которое зарегистрировано в Судаке (аннексированный Крым). И после оккупации компанию перерегистрировали как российскую, а дела у нее пошли в гору - в 2017 году она заплатила около 275,4 тысяч рублей налогов и взносов.
Согласно декларации ее мужа Сергея Борзова за прошлый год, супруги пользуются не только вышеупомянутым служебным жильем, но и имеют в собственности или пользовании несколько домов, квартир и автомобилей.
« Мамахохотала»5. Сергій Штепа - весільний фотограф.