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 Замість Флори буде Ленін: у Нікітському ботсаду окупанти замінять статую богині родючості бюстом вождя пролетаріату

Керівництво Нікітського ботсаду в окупованому Криму підкориться рішенню "суду", який постановив повернути на місце пам'ятник Леніна. Зараз бюст Леніна стоїть за 200 метрів від статуї Флори, але окупанти вважають, що він має зайняти її місце.

Скульптуру Флори Нікітському ботанічному саду подарували в 2012 році на 200-річний ювілей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Подарунок встановили в центрі ботсаду, на місці, де раніше стояв бюст Леніна. Але вчена рада забула зафіксувати це в документації.

Після окупації півострова доступ до документів отримали загарбники. Вони обурилися, що мармуровий Ленін перебуває не в центрі, а його місце займає чуже божество.

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"Хоча ми його нікуди не викинули, він стоїть за 200 метрів від скульптури Флори у будівлі музею саду, поруч з бюстом Молотова, який з 1937 року посідав місце, куди в 1957 році встановили Леніна", - розповів журналістам заступник директора ботсаду Андрій Паштетський.

Рішення повернути Леніна на центральну позицію винесли два суди - першої інстанції і апеляційний. Ботсад зобов'язаний виконати демонтаж за свій рахунок.

"Пам'ятник Флорі бронзовий, а бюст Леніна - мармуровий. Важать вони чимало, плюс, до постаменту немає під'їзду для будівельної техніки. У скільки нам обійдеться відновлення "історичної справедливості", я поки навіть не можу сказати", - пояснив Паштетський.

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Одним з ініціаторів повернення бюста Леніна на місце богині був голова ялтинського відділення КПРФ, депутат так званої ялтинської міськради Іван Павличенко. Рішення суду про повернення Леніна він сприйняв, як перемогу своєї партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139271
 
 
 Топ коментарі
 
мордва везде захваченные земли метит истуканами сифилитика калмыцкого еврея членена ( вльянова-бланка)
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Будет эта полуголая Ника стоять у кого-то на приусадебном поместье
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мордва везде захваченные земли метит истуканами сифилитика калмыцкого еврея членена ( вльянова-бланка)
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Новый отольют или со свалки украинской привезут?
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та нехай....вони забули, що живий Ульянов (Лєнін) в 1917 зруйнував Російську імперію, а його істукани в 1990 розвалили СССР. Нехай. Насправді, це добрі новини.
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Будет эта полуголая Ника стоять у кого-то на приусадебном поместье
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Ты хоть понимаешь разницу между никой и флорой? Я конечно очень сомневаюсь, 3 класса образования?
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От тебе осталось семь классов закончить эвро 7)))
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Тебе воображения не хватит - каким он станет, если не закончив ещё 7 классов он знает разницу между Никой и Флорой, а престарелая кацапская тётка - нет.
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А разве я у тебя спрашивал? На мордовии школу построили? Тырнет провели? Захотелось затычкой побыть? Или под умника косишь
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Вместо статуй будут урны
Револиции культурной
Хун-вэй-бин...
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Тюрьм так скоро по всей Украине будет ,да зелодрочеры!?
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хотел голосовать за националистов,но понял что они не проходят и проголосовал за Голос,а ты?
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какой идиотизм,еще мумию сифилитика перевезите в Бот сад для полного экстаза совкодрочеров.
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Да че уж там, все деревья вырежите и поставьте на их места памятники Стулину, Жюкову, Жерджинскому и остальным комунякам и вокруг колючей проволокой обнесите. Вот попрет турист...
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Какой турист в Крыму,кто его видел там ？
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А не та ли это Лаура,воспетая великим Петрарком?
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Ленин предал Россию в 1917 году заключив сепаратным мир с немцами! россияне вперед украинцев должны выкидывать Ленина на помойку.
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Мне стыдно быть русским по свидетельству о рождении. Как их зуСССРанцев зомбируют!
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І з оцими збоченцями, які у часі заблукали та жити в одній державі? Це все одно, що жити з психічно хворим в одній квартирі.
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а почем там щас цветмет в недореспубликах???? ))))
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Вождь будет бетонный, не оттопыривайте карман. А "Флора" была бронзовая, наверное.
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а я на "Флору" как раз и намекивал...))))
(а вождь вроде мраморный...в цветмет категоричеки не пригодился)))) ..)
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Ленин всегда живой)))
Не обижайте его,он вечен
Он даже не похоронен, а наблюдает за всеми)))
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Лучше бы они групповую скульптуру поставили: Сталинв обнимку с Николаем-2, например...
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Не, Членин это уже банально и старомодно. Вместо Флоры надо поставить памятник п....е моржовой.
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Когда вскоре в Киеве на Бессарабке восстановят Ленина, вспомните, как вы тут над увцапами смеялись.
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Не восстановят.
Восстановлению не подлежит.
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ленин он что у них главный агроном? - ничего, вот как "перестанем стрелять" заменим ленинский бюст на зе-ленинский...
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Зачем московитам богиня плодородия,
если есть бюст пассивному *********
и сифилитику ?
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Троцкий и Каменев (партнёры Ульянова-Бланка) отсекали от него всё лишнее.
Остался только бюст.
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https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjAhN2p3MvjAhXE-yoKHcbWDw4Q_AUoAXoECA0QAQ#
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А в мавзолее на красной пл. нужно заменить труп вождя на засушеный букет.
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ібонітові на всю голову!!! як і наш лохторат під впливом ЗМІ олігархів...розум висихає коли з усіх каналів лайномети строчать...тут точно згадується прислів'я про зас*ані мізки...
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чого людЯм не вистачало для щастя- статуЇ чЛеніна по центру ботанічного саду.
розгнівають богіню Флору, погніє там все )))
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та уж ставили бы на место богини сразу вождя всех униженый и опущеных руководителя всех рашистских питарасов х у йла в шляпе и в макинтоше. думаю в самый раз будет!
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Бюст будет с большими сиськами.А называться будет-чЛенин плодородия.
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И не то чтоб хунвэйбины
Любят статуи, картины :
Вместо статуй будут урны
"Революции культурной"

(с) Вл. Высоцкий
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"По поводу Ленина крымчане приняли однозначное решение.
Пока живы те, для кого коммунистическое прошлое - память сердца, отзвук ушедшей молодости - Ильичей не тронут. Когда осенью 2016-го неизвестные подонки сбросили памятник, установленный в Городском саду Судака - это стало общекрымским ЧП.
Скульптуру восстановили за полгода, троих вандалов нашли и посадили. Нельзя заставлять стариков вытирать слезы и комкать платок у рта. Нельзя оскорблять прошлое страны, какое бы оно ни было. Иначе сломаешь собственное будущее. Банальный вывод, который позволяет оставаться человеком"
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идола ватников членина в центр ботанического сада - не ну если он, овощ всем овощам, то можно и Флоре чуть подвинуться. А что, в дурдоме будет ещё много интересного.
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Вони там всі йо#нуті,не зветрайте уваги...
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Підтвердження того, що дебілізм дураши не лікується!!!
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В самом центре кладбища, за красивой оградой стоят три очень красивых памятника. На одном написано: - «Здесь покоится самый известный наперсточник Семен Либерзон». На другом: «Или здесь», на третьем - «А может здесь».
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лікування не допоможе---різати і в морг Замість Флори буде Ленін: у Нікітському ботсаду окупанти замінять статую богині родючості бюстом вождя пролетаріату - Цензор.НЕТ 7078
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В Украине, уже даже и мечтать не о чем. Сбылось всё.
Всех бетонных ленинов повалили, декомунизацию провели, томос получили, безвиз, энергонезависимость, евроассоциация, всего добились. Даже не знаю что ещё для счастья надо?
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Да. Еще и волеизлились демократически на выборах. Завидую белой завистью.
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конгениально! как и весь расейский бред
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заменят статую богини плодородия бюстом вождя пролетариата....ну и ладненько спасибо что не фаллосом
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у ботанічному саді, здавалося б, там де їй і потрібно перш за все всяких поза конкурсом всіляких партійних ідолів бути, стояла богиня рослинності Флора... але комуністи не змінюються, це категорія упоротих навічно. Вони тулять бюсти лєніних, сталіних, жукових і т.і. куди очі дивляться. Жодна ідеологія не має преференцій та статусу державної? 21 сторіччя. Ню, ню... Ну справді, навіщо цей ідіотизм, маразм з цими кам,яними істуканами, на яких кров українського народу? Нажаль це чекає тепер і Україну. Вся декомунізація піде тепер у кручу. Так само як і Томос, церковна незалежність України, мова тощо. Разумков заявив про місцеві референдуми для збереження чи повернення істуканів та назв кривах ідолів совкової епохи... молоді, прогресивні нові керманичі?
Ті, хто зрозумів, куди новий вітер подув після президентських виборів, вже часу не гають (Гєпа, наприклад, Філарет тощо).
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Цензор.НЕТНовиниКурйозиЗамість Флори буде Ленін: у Нікітському ботсаду окупанти замінять статую богині родючості бюстом вождя пролетаріату
 
 
 
 
 
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