 Замість Флори буде Ленін: у Нікітському ботсаду окупанти замінять статую богині родючості бюстом вождя пролетаріату

Скульптуру Флори Нікітському ботанічному саду подарували в 2012 році на 200-річний ювілей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Подарунок встановили в центрі ботсаду, на місці, де раніше стояв бюст Леніна. Але вчена рада забула зафіксувати це в документації.
Після окупації півострова доступ до документів отримали загарбники. Вони обурилися, що мармуровий Ленін перебуває не в центрі, а його місце займає чуже божество.
"Хоча ми його нікуди не викинули, він стоїть за 200 метрів від скульптури Флори у будівлі музею саду, поруч з бюстом Молотова, який з 1937 року посідав місце, куди в 1957 році встановили Леніна", - розповів журналістам заступник директора ботсаду Андрій Паштетський.
Рішення повернути Леніна на центральну позицію винесли два суди - першої інстанції і апеляційний. Ботсад зобов'язаний виконати демонтаж за свій рахунок.
"Пам'ятник Флорі бронзовий, а бюст Леніна - мармуровий. Важать вони чимало, плюс, до постаменту немає під'їзду для будівельної техніки. У скільки нам обійдеться відновлення "історичної справедливості", я поки навіть не можу сказати", - пояснив Паштетський.
Одним з ініціаторів повернення бюста Леніна на місце богині був голова ялтинського відділення КПРФ, депутат так званої ялтинської міськради Іван Павличенко. Рішення суду про повернення Леніна він сприйняв, як перемогу своєї партії.
Револиции культурной
Хун-вэй-бин...
(а вождь вроде мраморный...в цветмет категоричеки не пригодился)))) ..)
Не обижайте его,он вечен
Он даже не похоронен, а наблюдает за всеми)))
Восстановлению не подлежит.
если есть бюст пассивному *********
и сифилитику ?
Остался только бюст.
розгнівають богіню Флору, погніє там все )))
Любят статуи, картины :
Вместо статуй будут урны
"Революции культурной"
(с) Вл. Высоцкий
Пока живы те, для кого коммунистическое прошлое - память сердца, отзвук ушедшей молодости - Ильичей не тронут. Когда осенью 2016-го неизвестные подонки сбросили памятник, установленный в Городском саду Судака - это стало общекрымским ЧП.
Скульптуру восстановили за полгода, троих вандалов нашли и посадили. Нельзя заставлять стариков вытирать слезы и комкать платок у рта. Нельзя оскорблять прошлое страны, какое бы оно ни было. Иначе сломаешь собственное будущее. Банальный вывод, который позволяет оставаться человеком"
Всех бетонных ленинов повалили, декомунизацию провели, томос получили, безвиз, энергонезависимость, евроассоциация, всего добились. Даже не знаю что ещё для счастья надо?
Ті, хто зрозумів, куди новий вітер подув після президентських виборів, вже часу не гають (Гєпа, наприклад, Філарет тощо).