 Замість Флори буде Ленін: у Нікітському ботсаду окупанти замінять статую богині родючості бюстом вождя пролетаріату

Скульптуру Флори Нікітському ботанічному саду подарували в 2012 році на 200-річний ювілей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Подарунок встановили в центрі ботсаду, на місці, де раніше стояв бюст Леніна. Але вчена рада забула зафіксувати це в документації.

Після окупації півострова доступ до документів отримали загарбники. Вони обурилися, що мармуровий Ленін перебуває не в центрі, а його місце займає чуже божество.

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"Хоча ми його нікуди не викинули, він стоїть за 200 метрів від скульптури Флори у будівлі музею саду, поруч з бюстом Молотова, який з 1937 року посідав місце, куди в 1957 році встановили Леніна", - розповів журналістам заступник директора ботсаду Андрій Паштетський.

Рішення повернути Леніна на центральну позицію винесли два суди - першої інстанції і апеляційний. Ботсад зобов'язаний виконати демонтаж за свій рахунок.

"Пам'ятник Флорі бронзовий, а бюст Леніна - мармуровий. Важать вони чимало, плюс, до постаменту немає під'їзду для будівельної техніки. У скільки нам обійдеться відновлення "історичної справедливості", я поки навіть не можу сказати", - пояснив Паштетський.

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Одним з ініціаторів повернення бюста Леніна на місце богині був голова ялтинського відділення КПРФ, депутат так званої ялтинської міськради Іван Павличенко. Рішення суду про повернення Леніна він сприйняв, як перемогу своєї партії.