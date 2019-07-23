EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  792  41
Матеріали за темою:
Все про:МЗС (1830) Зеленко (30) Бекіров (53)

 Україна закликає міжнародну спільноту допомогти у звільненні Бекірова, - Зеленко

Міжнародна спільнота не має закривати очі на порушення прав людини в окупованому Криму.

Про це написала речниця МЗС України Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожні новини надходять з окупованого Сімферополя, де незаконно утримують кримського татарина Едема Бекірова. Стан його здоров'я продовжує погіршуватися. Ми настійно закликаємо міжнародну спільноту не закривати очі на порушення прав людини Росією", - написала Зеленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти передали в інший "суд" справу кримського політв'язня Бекірова

Україна закликає міжнародну спільноту допомогти у звільненні Бекірова, - Зеленко 01

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139270
 
 
 Топ коментарі
 
Україна в чиєму обличчі ?
Зеля і його наближені про це навіть не заікались.
 показати весь коментар
 
Брешешь, как всегда и постоянно.
-----------
Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что обсуждала с президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Денисовой, встреча состоялась 21 мая, сразу после инаугурации нового главы государства. Они поговорили о шагах, которые нужно предпринять для освобождения политзаключенных и заложников.
"...командой вновь избранного президента и с самим президентом Зеленским я встречалась 21 мая, сразу после инаугурации. Мы обсудили все вопросы, касающиеся освобождения политзаключенных, военнопленных, заложников, которые находятся как на территории РФ, как во временно оккупированном Крыму, так и на территории Донецкой и Луганской областей, которая сейчас не контролируется правительством", - рассказала уполномоченная по правам человека.
Денисова прибавила, что все вышеперечисленное обсуждалось "очень содержательно". Она не рассказала подробностей, так как не может комментировать переговорный процесс.
"Относительно состояния здоровья политзаключенных - мы на постоянном контакте с Уполномоченными по правам человека в регионах РФ, где находятся наши политзаключенные. Это касается и Павла Гриба, и Станислава Клыха, и Эдема Бекирова", - сказала омбудсмен.
Кроме того, по ее словам, предпринимаются меры, чтобы Гриб и Бекиров получили необходимую медицинскую помощь.
Как сообщал сайт ранее, 30 мая Владимир Зеленский встретился с родными украинцев, которые незаконно удерживаются в России или находятся в плену у представителей ОРДЛО.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Отак. Поки решта татар сидить по затишним ресторанам і ждут адихающіх...
 показати весь коментар
 
По делу есть что сказать, или как всегда свистишь?
 показати весь коментар
 
Само не свисти, а то денех от фуйла не получишь!
 показати весь коментар
 
 
Ты чего свой пятак суешь туда, куда тебя не просят?
 показати весь коментар
 
А тебя, куда пуйло просит твой пятак совать, туда и суёшь, послушный ты наш!)))
 показати весь коментар
 
Україна в чиєму обличчі ?
Зеля і його наближені про це навіть не заікались.
 показати весь коментар
 
 
а, то саме тому він Зе і не цікавить ?
 показати весь коментар
 
 
Це поки МЗС Клімкіна і Зе жодним словом не підтримав кримських татар.
 показати весь коментар
 
 
Брешешь, как всегда и постоянно.
-----------
Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что обсуждала с президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Денисовой, встреча состоялась 21 мая, сразу после инаугурации нового главы государства. Они поговорили о шагах, которые нужно предпринять для освобождения политзаключенных и заложников.
"...командой вновь избранного президента и с самим президентом Зеленским я встречалась 21 мая, сразу после инаугурации. Мы обсудили все вопросы, касающиеся освобождения политзаключенных, военнопленных, заложников, которые находятся как на территории РФ, как во временно оккупированном Крыму, так и на территории Донецкой и Луганской областей, которая сейчас не контролируется правительством", - рассказала уполномоченная по правам человека.
Денисова прибавила, что все вышеперечисленное обсуждалось "очень содержательно". Она не рассказала подробностей, так как не может комментировать переговорный процесс.
"Относительно состояния здоровья политзаключенных - мы на постоянном контакте с Уполномоченными по правам человека в регионах РФ, где находятся наши политзаключенные. Это касается и Павла Гриба, и Станислава Клыха, и Эдема Бекирова", - сказала омбудсмен.
Кроме того, по ее словам, предпринимаются меры, чтобы Гриб и Бекиров получили необходимую медицинскую помощь.
Как сообщал сайт ранее, 30 мая Владимир Зеленский встретился с родными украинцев, которые незаконно удерживаются в России или находятся в плену у представителей ОРДЛО.
 показати весь коментар
 
 
а чому вын публічно і словом не обвмовився ?
чи про це я теж набрехала ?
відповідай, зебіле, якщо вже взявся зеліну дупу вигороджувати.
 показати весь коментар
 
 
Бо ти тупа. Ткну тебе носом ще раз в цитату з того, що написав вище:
-----------
Денисова прибавила, что все вышеперечисленное обсуждалось "очень содержательно". Она не рассказала подробностей, так как не может комментировать переговорный процесс.
 показати весь коментар
 
 
А зєля обнюхане про це щось прохрипатило?!
 показати весь коментар
 
 
Да практически всем политикам срать на этих политзаключенных. Пока они там сидят - политики пиарятся и делают вид что им не все равно, ноты всякие подают, озабоченность высказывают. Лицемерие полнейшее.
 показати весь коментар
 
 
А при придурке квартальном и этого не будет!
 показати весь коментар
 
Раз він наеисав, то зрозуміла його заццкавленість і ваша ненависть до кримських татар.
 показати весь коментар
 
 
вы его предыдущий пост почитайте, чуть выше.. прохрипатило и обнюханно. явная зацикавленность в теме Украина призывает международное сообщество помочь в освобождении Бекирова, - Зеленко - Цензор.НЕТ 6678
 показати весь коментар
 
Ні, мені не все одно! Ненавиджу придурків квартартальних. Чекаю тільки, коли ми Їх з УкраЇни винесемо нах! Вважаю, шо менше року. И ваши купленые рейтинги настоящих патритов не впечатляют! Ну мы ждьом... пока!)
 показати весь коментар
 
Аліско, а ти нах нє пробувало сходить?! Може хочаб там тобі буде добре, чмо квартальне?!
 показати весь коментар
 
Да хоть украинские, хоть русские политики - любую нацию сюда подставьте. А в любом народе есть хорошие и плохие.
 показати весь коментар
 
конечно гарний для своего народа если выбирают. А мы вот Зеленского выбрали.. тоже гарного для себя. А как же вы хотите?
 показати весь коментар
 
От ви зєльку, коксо-нюхача обрали, той насолоджуйтесь цим хамлом з кривого рогу! А ми якось не звикли до шмарклві жидівських з під гаражів! Самі цим гівном насолоджуйтесь! А ми поки що спостерігатитемо .... Але недовго).
 показати весь коментар
 
Смотря для кого, видимо для россиян хороший (не для всех). Думаю и часть украинцев его тоже хорошим считает. Он хороший менеджер и управленец. Если бы такой был у Украины и он бы был настоящим украинцем, то уверен, что в Украине была бы ситуация лучше в раз 10. Как-бы свой украинский Путин)
 показати весь коментар
 
)))) Насмешил) Козломордый, свои басни своим детям рассказывай, когда они вместо котлет, в детском садике писю посасывают))) А украинские дети едят "вооот тааакие котлеты"(с))). У вас ***** уже 20 лет у власти, а у нас сменилось уже 5 президентов за это время) И вы так хорошо живете, что минимальная зарплата у вас точно такая же как и у нас)) 150 баксов... При этом в Украине, на 150 баксов, можно купить в два раза больше товара, чем у вас))) Так, что ***** оставьте себе...
 показати весь коментар
 
Русские политики? А это кто??? Есть страна русских???
 показати весь коментар
 
Аліско, те що твоє хрипате чмо є наркошою, то ти не заперечуєш. Це вже непогано. Яка більшість?! Малоросів?! Вони взагалі нікуди не висунуцця! Ми їх зробимо на раз!) Так шо дбай про себе, крихітко!)
 показати весь коментар
 
От і будуйте своє світле, тіпо за жиддя, малороси квартальні! А Україну ви х.. получітє!
 показати весь коментар
 
Знаєш, аліско, в мене схрони у чьотирьох країнах. Мені пох, де життям насолоджуватись. А вам з зєлямойським в Україні - піпець! Та й в Гамериці декому той самий піпець світить!)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна закликає міжнародну спільноту допомогти у звільненні Бекірова, - Зеленко
 
 
 
 
 
 вгору