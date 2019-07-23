 Україна закликає міжнародну спільноту допомогти у звільненні Бекірова, - Зеленко

Про це написала речниця МЗС України Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривожні новини надходять з окупованого Сімферополя, де незаконно утримують кримського татарина Едема Бекірова. Стан його здоров'я продовжує погіршуватися. Ми настійно закликаємо міжнародну спільноту не закривати очі на порушення прав людини Росією", - написала Зеленко.
Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.
11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.
27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.
https://m.youtube.com/watch?v=17b5m-LlyTk
Зеля і його наближені про це навіть не заікались.
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что обсуждала с президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации. Об этом сообщает "Укринформ".
По словам Денисовой, встреча состоялась 21 мая, сразу после инаугурации нового главы государства. Они поговорили о шагах, которые нужно предпринять для освобождения политзаключенных и заложников.
"...командой вновь избранного президента и с самим президентом Зеленским я встречалась 21 мая, сразу после инаугурации. Мы обсудили все вопросы, касающиеся освобождения политзаключенных, военнопленных, заложников, которые находятся как на территории РФ, как во временно оккупированном Крыму, так и на территории Донецкой и Луганской областей, которая сейчас не контролируется правительством", - рассказала уполномоченная по правам человека.
Денисова прибавила, что все вышеперечисленное обсуждалось "очень содержательно". Она не рассказала подробностей, так как не может комментировать переговорный процесс.
"Относительно состояния здоровья политзаключенных - мы на постоянном контакте с Уполномоченными по правам человека в регионах РФ, где находятся наши политзаключенные. Это касается и Павла Гриба, и Станислава Клыха, и Эдема Бекирова", - сказала омбудсмен.
Кроме того, по ее словам, предпринимаются меры, чтобы Гриб и Бекиров получили необходимую медицинскую помощь.
Как сообщал сайт ранее, 30 мая Владимир Зеленский встретился с родными украинцев, которые незаконно удерживаются в России или находятся в плену у представителей ОРДЛО.
чи про це я теж набрехала ?
відповідай, зебіле, якщо вже взявся зеліну дупу вигороджувати.
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Денисова прибавила, что все вышеперечисленное обсуждалось "очень содержательно". Она не рассказала подробностей, так как не может комментировать переговорный процесс.