 Зеленський призначив колишнього главу Луганської ОДА Данілова заступником Секретаря РНБО

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Данілова Олексія Мячеславовича заступником Секретаря РНБО", - свідчить текст указу.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Данілов у 2005 році очолював Луганську облдержадміністрацію. Народний депутат України 5-го скликання (з травня 2006 по листопад 2007 року).

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