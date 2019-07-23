 Зеленський призначив колишнього главу Луганської ОДА Данілова заступником Секретаря РНБО

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Данілова Олексія Мячеславовича заступником Секретаря РНБО", - свідчить текст указу.
Згідно з інформацією з відкритих джерел, Данілов у 2005 році очолював Луганську облдержадміністрацію. Народний депутат України 5-го скликання (з травня 2006 по листопад 2007 року).
декларация
когда будет даниленко?
никогда?
А на Грецию у тебя вообще денег нет, нищенка 😀😀😀
"Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию"
т.е. при Юще и назначен Ющом.
Но ылите 93% страны-сепары.
Вот в Греции сплошные " фашисты" - все блин на греческом - книги, продукты, песни . Они явно бандеровцы греческие
Шо , муж старый ? В рестораны ходить - денег нет? Одна отрада в Италии - украинский Цензор. ?
Модераторы, прошу не беспокоиться темой, на Свинарчуков, которых должны были принять в Европу больше сегодня писать не буду