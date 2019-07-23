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 Політика України
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Все про:Зеленський (2209) призначення (401) РНБО (535)

 Зеленський призначив колишнього главу Луганської ОДА Данілова заступником Секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Данілова Олексія Мячеславовича заступником Секретаря РНБО", - свідчить текст указу.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Данілов у 2005 році очолював Луганську облдержадміністрацію. Народний депутат України 5-го скликання (з травня 2006 по листопад 2007 року).

Зеленський призначив колишнього главу Луганської ОДА Данілова заступником Секретаря РНБО 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив глав Дарницької і Деснянської РДА у м. Київ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139269
 
 
 Топ коментарі
 
Зєбобіки! Ви зробили це разом!
Сєпарня, українофоби, євреї.
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А лица все новые.... Но почему то рожи старые...
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Да всё так ЗЕбилка..сепар, украинофоб, аферист бандюк, для вас ЗЕбилов это теперь только так.
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Это не тот ли Ющенко, у какого Премьером Януковичь?
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тот ющенко у которого соя возглавляла комитет по вопросам бюджета
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Комитет по вопросам бюджета - это в ВР. Президент это немножко другое.
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Украина не 95 квартал а шут и шаурмен не президент а посмешище.....
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К сожалению Украина самый настоящий квартал, а президент - посмешище, как и Порошенко. Никогда еще к Украине не было такого отношения в мире - то рот заткнут, то не пустят, то по щечке похлопают...
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А вообще известно что этот дядя делал в 2014 когда захватывали Луганск? Он часом не помогал сепарью?
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для избирательного шоу выбирал квартал с Коломойским , а для власти - теперь будет разумков -коломойский - ахметов... Ведь не прошли еще вилкулы с допами - а разумков точно знает всех бывших регионалов уже по должностям
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и не волнуемся- они же не с медведчуком -ТИПА они другие
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А это имеет значение для того,кто в 2014 развлекал русню концертом в Горловке? В то самое время, когда звери убивали Рыбака.
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Шаурмен с сентября 2019 года начнет процесс капитуляции перед Кремлем.
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международная политика уже накрылась медным тазом.... теперь накроется оборонка.....
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а что случилось международной политикой?
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Ничего. Но порохня должна набросить зрады.
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Да ее и не было. Вы о чем?) Кто там, Климкин что-ли проводил ее?
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вот ты смешной зелесос - при пете рашки в пасе не было, безвиз получили и томос тоже и Штаты больше денег на оборну давали... молодая команда начала все потихоньку просирать.... что новому гаранту, тем более окончившему английскую спецшколу, перед сесией пасе впадлу было съездить и выступить перед депутатами о вреде рашки? это только один пример.... а как нервничалли и кричали в администрации зели когда тот же климкин куйла нотой на йух послал? так где она ваша внешняя политика а толик?
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Друг Доброславсеого, умелец наперстков. Клейма негде ставить.
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по версии 73% ЗЕбилов это теперь Слуга УРода.
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Интересно эта ЗЕклоунада проверяет прошлое этих назначенцев.
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Зебильня настолько тупа,что ее поголовно в гугле банят?. Если ты слуга урода,то это не значит,что кто-то тебе прислуживать должен. Сам береш и находиш,или количество мозга не позволяет?
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Ну зачем хамить? Ты ж ылита. У тебя все факты. Чы уже нет?
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Ну ты же быдлота - запишись на компьютерные курсы. Там тебя научат
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Руководитель бандформирования в 90-х
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Где о связях Доброславского с Даниловым?
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Любой луганчанин скажет кто при памяти. А вообще много есть в интернете, плюс в архиве МВС и 6-го управления ОБОП.
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Короче, пока бла-бла. Есть серьезная инфа - пиши заявление в прокуратуру. Но только не при Юре Луценко. Этот все похоронит.
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Что то я не вижу назначений патриотов Украины во власть а одни сепары,авантюристы,темные личности...Зебилы вы как овцы идете за бараном на убой...
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100%...жодного патріота у владі і взагалі не бачу жодних укр. прізвищ .... евреі та кацапи...
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данилюк, данилов...
когда будет даниленко?
никогда?
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А шо, АП с толстым Богданом не в курсе? Может Данилов сидел в оккупированной зоне?
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Ну понятно, бот даже не удосужился посмотреть, при ком Данилов ещё был главой ОГА. Главное в комментах, ботик, не качество а количество, да? Зеленський призначив колишнього главу Луганської ОДА Данілова заступником Секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 8142
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Ооо, ты уже впн поменял? Зайди с украинского, патриот
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Идиот, я в Греции. Или тебе трудно такие вещи понять за копейки от Бени? 😀😀😀
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ЗЕбил, дуй по стрелочке. А то на бан напорешься
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На какой бан, убогий? Зеленський призначив колишнього главу Луганської ОДА Данілова заступником Секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 2839 И да, в каком месте я хоть каким то образом высказался в поддержке зелени? Или ты абсолютно всех уже называешь зебилами, убогий? Зеленський призначив колишнього главу Луганської ОДА Данілова заступником Секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 2839
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А ты сама себе веришь, что мы от Бени кормимся. И не способны зарабатывать самостоятельно. Тебе, домохозяйке, и не снились наши доходы! швабра. круглая.
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Сама ты швабра зебильная . Да ты и денег нормальных не видела, посудомойка 😀😀😀
А на Грецию у тебя вообще денег нет, нищенка 😀😀😀
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А зачем мне их видеть - они в банке. Ты хоть в ЕС проживаешь? Или не слышала, как лимитируется снятие крупных наличностей и оплата наличностями товара!
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Ну да, нищенка с N машинами, виллой и загородной дачей в горах.
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Ылита даже читать не может:
"Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию"
т.е. при Юще и назначен Ющом.
Но ылите 93% страны-сепары.
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Всё, что связано со словом " Лугань " у порошкоботов вызывает дичайший рвотный рефлекс. Что поделать, коли больные люди так реагируют на определенное слово? Только посочуствовать.
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В лугане нет бандеровцев, а значит жто не Украина
Вот в Греции сплошные " фашисты" - все блин на греческом - книги, продукты, песни . Они явно бандеровцы греческие
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Смотрю личным опытом хвастаешься, алкоголичка 😀😀😀
Шо , муж старый ? В рестораны ходить - денег нет? Одна отрада в Италии - украинский Цензор. ?
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А ты нищая кацапня дуй в рашу - в Украине не нужны бомжы для которых Греция не по карману.
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в 14 году крым и донецк сепары пугали хунтой и бандерами а сейчас хрякоботы уже пугают зебилами и апокалипсисом. боты продажные чем вы отличаетесь от сепаров.
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за 5 лет портнова могли выдать украине и посадить десятки раз но петрилло и ко этого не делала. как вы думаете почему.
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Ылита не думает. Некогда, бо надо зрады зрадотной набросить. Кстати, что лично меня всегда отталкивало в Порохе и его адептах - стремление запугать. Еще Сталин говорил, что если хочешь безоговорочно и беспрекословно командовать людьми, то есть два безотказных метода - внушить чувство вины и запугать. Чем тактика прахоботов отличается от заветов Йоси? Ничем.
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судя по вою соевых, ассигнование шоблы из бюджета прекратилось!
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Нас теперь Зеленский финансирует из твоего кармана.
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Мой карман для меня и моей семьи. И не претендуй - получишь хутина.
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Окончил в 1981 году Старобельский совхоз-техникум, по специальности ветеринар.
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Только техникум закончил? Ну тогда Педро только школу закончил. И то с третьей попытки. Чем моя версия хуже?
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порохоботики, как и по каким каналам (аналам) вам, гандонам, дают команду фас на статью?
Модераторы, прошу не беспокоиться темой, на Свинарчуков, которых должны были принять в Европу больше сегодня писать не буду
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Команда у них проста - во всех без исключения статьях обсирать всех, кто не высказался в поддержку пети.
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Прахоботы уже измазали всю ветку своими выделениями. Но может среди всей этой когорты цензоровских соевых всепропальцев найдется хоть один, который внятно обьяснит, чем кандидатура Данилова не подходит на пост зам секретаря СНБО? Эй, ылита, без гавканья и зрады - только факты.
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Порохоботов теперь финансирует Слуга народа.
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Отдают обрезки на пропитание, шоб те с голода не окочурились?
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Это за какие заслуги и качества этого Данилова на такой пост посадили?
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Хто там хоче цього кекса відбілити вам варто знати НІХТО в ти часи так просто не був біля корита влади у Донецьку та Луганську повторюю НІХТО !
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Губернатором його Ющенко поставив. Данілов йому хабара заніс?
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Ну Зеленський, чи щось, що його висунуло, щось круте, але нікому не каже. Тому й у людей законне питання - чи то на користь, чи на зле. А оскільки усі вже звикли, що на користь в Україні буває дуже рідко, то замовчування мети, або її відсутність завжди передвіщує щось недобре.
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В рыгах замечен не был, хоть какой-то плюс.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив колишнього главу Луганської ОДА Данілова заступником Секретаря РНБО
 
 
 
 
 
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