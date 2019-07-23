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 Політика України
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Все про:Зеленський (2209) РДА (106)

 Зеленський звільнив глав Дарницької і Деснянської РДА у м. Київ

Президент України Володимир Зеленський звільнив глав Дарницької і Деснянської районних у м.Київ державних адміністрацій (РДА).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

Згідно з розпорядженнями від 23 липня, Зеленський звільнив главу Дарницької РДА Сергія Леваду і главу Деснянської РДА Геннадія Заболотного.

У тексті розпоряджень зазначено, що звільнення пов'язані "із завершенням терміну повноважень президента України".

Читайте також: Зеленський звільнив ще сімох голів РДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139268
 
 
 Топ коментарі
 
Нічого святого немає для цієіі людини!! При Порошенку такого не було!!
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И сразу на их место сепаров украинофобов назначат, собссно как и все другие сепарские назначения ЗЕкловуна.
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Так топили Порошенка, що втопилися самі
23.07.2019 Mason Lemberg 0--- Верховна Рада, прохідний бар'єр
Mason Lemberg

Якщо вже говорити про результати парламентських виборів, а не про результати пропаганди, відсутність інформаційної політики, інфантильність та совковість, то результати наступні:
Найголосніше крикливий Ляшко і Ко - 3,84%,
Народний фронт (реально кращі люди з партії) і прем'єр Гройсман - 2,21%,
Революційна Свобода - 2,24%,
Місцевий полковник реформатор армії за 5 днів - 1,08%,
Самопоміч - 0,66%,
Реформатор всєя Грузії - 0,47%,
Антикорупціонери та Гнап - 0,19%,
Надя Савченко - 8 голосів.
Ці люди мали можливість долучитися до реформ і зробити країну краще.
Але все, що вони робили, - поливали гівном Порошенка.
Ось їхні результати.
Результати тих, що прийшли сьогодні, будуть не кращими.
Просто вони ще цього не усвідомлюють.
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я не уверен. дело в том, что в Киеве особый порядок управления. который зелебобики хотят отменить, но пока не отменили.
ещё тестик хочешь?
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ты с первого раза не понимаешь? или просто не запоминаешь?
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с аудированием ты справился. но есть ещё другие аспекты.
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ну например спрашивать, в компетенции ли президента увольнять глав РГА в Киеве Зеленський звільнив глав Дарницької і Деснянської РДА у м. Київ - Цензор.НЕТ 6571
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ну это можно выяснить просто почитав закон. правда, толку от такого чтения ноль - пришла эпоха беззакония с КС, который решил побить собственный рекорд, когда он доказал, что 1 + 1 = 1
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ну так почитай, не надо будет вопросов глупых задавать
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Зябликов, та тупее самого тупого порохососа. Ылита, так сказать😀😀😀
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Так я не рядом с тобой, то от тебя самого смердит😀😀😀😀
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11.80. вонючка ты - осмысленных постов не пишешь в принципе. один обман работодателя. а может и нет, может он тебе именно вонь и заказал...
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В принципі да, голови РДА квота президента, це не виборні посади.
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Нічого святого немає для цієіі людини!! При Порошенку такого не було!!
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Ага, презЕдент конче як повинен керувати васалами районного розливу. Пи...ць просто.
Юзік в тренді.
Мама 223 округу ваапсче.
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И сразу на их место сепаров украинофобов назначат, собссно как и все другие сепарские назначения ЗЕкловуна.
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Це реванш, Троєщину зливають кацапам Зеленський звільнив глав Дарницької і Деснянської РДА у м. Київ - Цензор.НЕТ 4196
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Так топили Порошенка, що втопилися самі
23.07.2019 Mason Lemberg 0--- Верховна Рада, прохідний бар'єр
Mason Lemberg

Якщо вже говорити про результати парламентських виборів, а не про результати пропаганди, відсутність інформаційної політики, інфантильність та совковість, то результати наступні:
Найголосніше крикливий Ляшко і Ко - 3,84%,
Народний фронт (реально кращі люди з партії) і прем'єр Гройсман - 2,21%,
Революційна Свобода - 2,24%,
Місцевий полковник реформатор армії за 5 днів - 1,08%,
Самопоміч - 0,66%,
Реформатор всєя Грузії - 0,47%,
Антикорупціонери та Гнап - 0,19%,
Надя Савченко - 8 голосів.
Ці люди мали можливість долучитися до реформ і зробити країну краще.
Але все, що вони робили, - поливали гівном Порошенка.
Ось їхні результати.
Результати тих, що прийшли сьогодні, будуть не кращими.
Просто вони ще цього не усвідомлюють.
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Здається, ще в трьох київських РДА не звільнили голів.
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- А шо, Авакова теж люстрірують?
- Ні, перейменують в Офіс Внутрішніх Справ.
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Каждый раз, как ни зайду, так все пропало.

Сколько ж этого всего, что уже три месяца 10 раз на день, все еще все не кончилось? 🤪
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Без Петра Олексійовича ми всє умрьом.
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То був інсульт. Спаслі. Але тепер вже точно...
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расскажи аркаше шо ротердам уже всё, цены на газ для населения снижают, не намного но тем не менее - не повышают (сегодня писали даже), лично меня смущают разговоры о том, что Коболев один из кандидатов на премьера, но то такое я не избиратель Зе
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По официальной информации Зе ведет переговоры с Саакашвили
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шо то я не в верю в этот фантастический вариант), хотя, если Коболева рассматривают как кандидата, кто знает)
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Официальная информация в Твиттере Зе
Что ведутся переговоры с Михо
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ну в смысле не тому, что пишешь, ладно перефразирую - не представляю себе этого, и потом переговоры можно вести со многими, а шо там у команды на уме пока сложно разглядеть)
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Я посмотрела интервью с Зе вернее репортажи о его поездках по городах и комментарии между ними

Для меня прояснилось очень многое
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субъективно что-то не могу воспринимать, а так пусть поездит, посмотрит главное не увлекаться этими поездками, есть примеры с недалёкого прошлого)
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Становится ясно, что происходит. Почему те или иные решения. Какие методы.

Там довольно кратко (по 10 минут видео) но очень сильно проясняет.

Но если вы книжек не читаете, а ждёте фильм (c) 😁😁😁, тогда конечно 😁
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да тут как бы всё иначе, с удовольствием бы книгу прочёл вместо просмотра фильма)
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Вброс. Кобеля как и ветренко под следствие.
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двух патриотов -порохоботов выгнали в шею Зеленський звільнив глав Дарницької і Деснянської РДА у м. Київ - Цензор.НЕТ 1480
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Мене аж зворушують дитяче белькотіння зебілів у стилі
"прошла весна, настало лето и я от радости кричу
Спасибо партии за ето и лично леониду ильичу".
Зебіли, чому би вам не поїхати до наступного літа до Чуйської долини?
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