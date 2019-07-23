 Зеленський звільнив глав Дарницької і Деснянської РДА у м. Київ

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

Згідно з розпорядженнями від 23 липня, Зеленський звільнив главу Дарницької РДА Сергія Леваду і главу Деснянської РДА Геннадія Заболотного.

У тексті розпоряджень зазначено, що звільнення пов'язані "із завершенням терміну повноважень президента України".

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