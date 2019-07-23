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 Політика України
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Все про:корвет (4) крейсер (7)

 Озброєння з недобудованого крейсера "Україна" демонтують і встановлять на інших кораблях ВМС

Доручення щодо демілітаризації недобудованого ракетного крейсера "Україна", який стоїть на території ДП "Миколаївський суднобудівний завод", вже підписано і незабаром заводівці візьмуться до виконання робіт.

Про це сказав генеральний директор Миколаївського суднобудівного заводу Валерій Калашников під час брифінгу 23 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я його ще не бачив, але точно, на 100 відсотків знаю, що доручення щодо демілітаризації недобудованого крейсера "Україна" вже підписано. Це буде не розбазарювання, а чіткий процес демілітаризації. Демонтоване озброєння та обладнання буде встановлено на кораблях ВМС", - зазначив Калашников.

За його словами, процес демілітаризації займе до 3 років. Будуть задіяні фахівці різних підприємств, зокрема, "Ера", "Зоря-Машпроєкт" та інші.

Читайте також: Крейсер "Україна" потрібно продати, а виручені гроші вкласти у виробництво корветів, - Полторак

Варто зазначити, що сьогодні на заводі працює лише 309 людей.

Ракетний крейсер "Україна" було спущено на воду 29 років тому. Вже багато років його будівництво "заморожене" на стадії готовності 95%. Питання про його демілітаризацію порушувалося вже неодноразово, але досі вирішене було.

Нагадаємо, в кабінеті Міністрів, зокрема в Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юсті, Міноборони, а також в "Укроборонпрому" перебуває на погодженні проєкт постанови Кабміну про демілітаризацію недобудованого крейсера "Україна". Проєкт постанови підготовлено відповідно до підписаного указу президента про демілітаризацію ракетного крейсера "Україна", який стоїть в акваторії Миколаївського заводу імені 61 комунара.

За словами міністра оборони Степана Полторака, крейсер "Україна" зараз ВМС не потрібен, у нього застаріле озброєння, обладнання, і його цільове призначення також поки недоцільно. Адже цей корабель розрахований на ведення бойових дій на широких океанських просторах. Тому міністр упевнений, що це судно треба продати, а кошти вкласти в будівництво корветів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139267
 
   
 Топ коментарі
 
«Если хочешь разорить маленькую страну, то подари ей крейсер», вероятно если подарить авианосец, то разориться и совсем не маленькая страна."
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Надо его сначала переименовать в Московию. Демилитаризация "Украины" как-то не к месту сейчас.
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ну а шо ты хотел?=))
все власть поменялась теперь ЗЕмародер=))
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на стадии готовности 95%...

Капец.. Страна в стадии военной агрессии.. Черноморский флот РФ серьёзно угрожает в акватории..
Крейсер сильно бы испортил им пыл..
Но.. нет, значит нет
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Его без РФ по первоначальному проекту не достроить. А переделать - дороже чем построить новый с нуля
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Ерунда. Просто плюнули и забили, точно как на мост в Киеве.
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95% в стадии готовности.. и с 0..
Как то.. что то.. не то
Инвестиции можно найти.. при желании
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То-то вы, кацапы, не строите крейсера, а переделываете старые "Орланы" и "Атланты". Столько сваренного железа выбрасывать жаль, проще заменить начинку. Но вынужден согласится, сейчас государству и корвет достроить - непосильная задача.
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Продайте оружие населению.
Сколько стоит торпедный аппарт ?
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3 роки на демонтаж - явно спеціальістів нема, сантехнік вася з викруткою буде демонтувати.
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Какое оружие? За 30 лет без надлежащего ухода все уже давно сгнило или не подлежит использованию
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А фактор военно-морского престижа уже ничего не значит? Настоящий океанский крейсер в составе ВМСУ, хотя бы и с устаревшим оборудованием - явно лучше, чем ничего. И да, оборудование всегда можно модернизировать. Не сразу, так постепенно. Было бы желание.
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с демонстрацией флага справится и ракетный корвет очень даже хорошо.
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Навіть прикутий до пірса ця машина є обєктом геополітики.

Коли тут вимальовується крилата ракета на 300-400км (Слава Коростельову, Турчинову, Петру) - взяти і розпиляти крейсер, шоб не було куди її ставити якось вже зовсім по зебільному.
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такий крейсер повинен нести крилаті ракета на 1500 км, зрк, плур з системою захисту типу Іджис і бути супроводжений парою підводних човні )) А крилата ракета 300 км - це ракетний корвет
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В нас немає ракетних корветів. І небуде років 10-15. А крейсер є. Ні я розумію коли полметровий Вовка побачив цю махіну трошки всрався від розриву маштабів але ж... нашо різати.
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крейсера немає - вище вже писали..озброєння відсутнє від слова "взагалі"..
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Неможете переозброїти - не чіпайте. Може колись прийде військова людина до влади. Або Ярош якийсь. І все там буде.
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от і кажу - відправити музеєм в Одесу...Лінкор "Міссурі" вам у поміч..))
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Подібний, навіть старіший "музей" переозброєний з вулканив, на їх нові кр кацапи через рік приженуть в Севастополь
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Что там такого сложного, что на 95% готовый корабль нельзя достроить?
Ерунда же, полнейшая. Просто выкинули сотни миллион в унитаз.
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С небольшой доплатой наверняка возьмёт без вопросов
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Израиль меньше одесской области )) У нас другая концепция ведения войны.
Поэтому с головой хватает корветов типа Саар 5/6. Вот таких.Озброєння з недобудованого крейсера "Україна" демонтують і встановлять на інших кораблях ВМС - Цензор.НЕТ 2625
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Хорошая стратегия. Нам она тоже подходит..))
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Только вот, будь у нас размер и границы как у Украины, думаю были бы не только корветы, но и крейсера, эсминцы и вполне возможно один авианосец.
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у вас хороший подплав, немцы подогнали и экономика, а пока надо выходить из украинских реалий и видения..
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Подплав у нас не столько боевой, сколько для удара возмездия. Германия подогнала не только нам, это не в меньшей степени чтобы была работа на верфях.
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вот и нам такие нужны силы и средства..по-моему, это очевидно..
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сотни миллионов рублей. Сложно все, потому что за время независимости там все уже сгнило, нужно менять все коммуникации, менять устаревшую технику, вооружение... И при этом все российского производства, а сам крейсер украине просто не нужен
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Что там так устарело из вооружений и техники? Нет лазерных пушек и ракет с искусственным интеллектом?
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Странный вопрос, это не я рассказываю что надо выкинуть крейсер, потому что там устарело вооружение и оборудование.
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Ну допустим пусковые для Вулкана. Ракеты советские, их уже и в россии не используют, а у украины их просто нет - надо менять. С-300 форт - старое пво, опять же - есть ли к ним ракеты? Надо модернизировать или менять, пусковые для торпед - за 30 лет, думаю, тоже не остались свежаком, надо модернизировать. Остается артиллерия, но ее маловато для крейсера
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Ок, назовите пожалуйста более современный боевой корабль в составе ВМС Украины, с более современным вооружением и который сможет бодаться с таким крейсером. Сможете?
Потому что, мне это напоминает ситуацию, когда человек не может купить Киа Рио, но говорит что ему нужен как минимум MB S-Класс.
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Влажные мечты Украины 1991г стоят ржавеют и они за них ещё и платят и чего,не распилили его как бомбардировщики?синих автобусов для пильщиков наверно,не хватило
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Ну що за кончені п.дараси - з 1991 р. вони все продають, продають і ще раз продають майно України і брешуть що це гарно для майбутнього України Озброєння з недобудованого крейсера "Україна" демонтують і встановлять на інших кораблях ВМС - Цензор.НЕТ 910
Дебіли - крейсер залишилось на 5% добудувати і все , він готовий, це ж навіть не 20%(
Долбані тупорилі тварини, п ята колона.
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чувак, якщо в тебе багато грошей - профінансуй.. Назвуть "Роман Григоров"))
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Тобі що до того - банкет що за твій рахунок? ))
Тебе ж ніхто там питати і не збирався. А от на один військовий корабель у України стане менше,ти це розумієш? Потенційна зброя це теж зброя, треба розуміти.

А про назву я не проти Озброєння з недобудованого крейсера "Україна" демонтують і встановлять на інших кораблях ВМС - Цензор.НЕТ 2172
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ось і говорилося, що треба відправити в Одесу, в музей..Військового корабля, на даний момент, нема..
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****
Оригинально !
На заводе по уничтожению океанского крейсера " Украина "

работает только 309 ( триста девять) человек .Наверняка половина - в АДминистрации завода.
А если достроить океанский ракетный к р е й с е р "Украина" - тогда Украина станет морской державой . Со временем будут построены новые корветы по стелс- технологиям -
но сейчас необходим ПЕРВЫЙ Украинский Боевой ракетный крейсер.
Показать миру Б что Мы Степко тоже люди !

И те, кто сознательно сдает Украину в металлолом -
предатели будущего наших правнуков !

В Мире уважают только сильных .
А красота спасет мир - это потом - после Победы !

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Ракетные системы " Гром" и

"Сапсан" украинского производства из Украинских комплектующих на
крейсере " Украина" дадут мощь и силу ВМФ страны .

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Средства и Активы на корветы - разворованы Свинарчуками

и овощеводами 2014 - 2019 года города Николаева .
Поэтому ждать окончания сдачи со стапелей завода этих изделий по новым технологиям придется еще лет 5 (пять) - 10 (десять ).

А Океанский крейсер "Украина" живой и с регламентами будет на ходу.
Вопли свинарчуков о российских комплектующих равны воплям о не способности Украины
владеть кодами шифрами запуска стратегических ракет РС - 18 и РС - 20 , производства

концерна "ЮжМаша" . Наши люди кодировали все эти изделия на стартовых позициях в рф
и составляли маршрутные карты и коды запуска .
Даже ракетный чемоданчик Президента рф ЕЛЬЦИНА № 51 был закодирован в Днепре .
Украине надо стать

Мировой Ядерной Державой !
U - 235 есть с отходов реакторов РБМК - 1000. Можно для крейсера сделать около 30 ЯБЧ.

Крейсер "Киров " аналогичного проекта ходит под парами по Мировому океану .

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U-235 как раз выгорает в реакторах. В отходах есть плутоний, но он не пригоден для оружия.
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Он пригоден для грязного изделия .
В Украине 15 ядерных блоков .
Из них- Чернобыльский - 4 -й и был военным реактором - размножителем .
Однако из 15 блоков можно набрать U -235 для 30 ЯБЧ.
Для Океанского ракетного крейсера " УКРАИНА".
Озброєння з недобудованого крейсера "Україна" демонтують і встановлять на інших кораблях ВМС - Цензор.НЕТ 6247
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К тому же реакторы РБМК в Украине сейчас не работают.
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https://censor.net.ua/news/3134502/nedostroennyyi_raketnyyi_kreyiser_ukraina_gniet_gosudarstvo_doljno_prinyat_reshenie_po_ego_sudbe_bukin
war3 Это просто песец, корабль построен больше чем на 90%, а украинская власть никак не может принять решение, чтобы его модернизировать и достроить.
Не достроят корабль такого уровня
и у Украины больше не будет таких кораблей и будет Украина строить только моторные лодки, называть их военными кораблями,а флот украинский будет называться куриный или комариный ВМС.27.06.2019 13:20
Озброєння з недобудованого крейсера "Україна" демонтують і встановлять на інших кораблях ВМС - Цензор.НЕТ 7857
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хороший кораблик на картинке!

для Азова то что нужно
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