 Озброєння з недобудованого крейсера "Україна" демонтують і встановлять на інших кораблях ВМС

Про це сказав генеральний директор Миколаївського суднобудівного заводу Валерій Калашников під час брифінгу 23 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я його ще не бачив, але точно, на 100 відсотків знаю, що доручення щодо демілітаризації недобудованого крейсера "Україна" вже підписано. Це буде не розбазарювання, а чіткий процес демілітаризації. Демонтоване озброєння та обладнання буде встановлено на кораблях ВМС", - зазначив Калашников.
За його словами, процес демілітаризації займе до 3 років. Будуть задіяні фахівці різних підприємств, зокрема, "Ера", "Зоря-Машпроєкт" та інші.
Варто зазначити, що сьогодні на заводі працює лише 309 людей.
Ракетний крейсер "Україна" було спущено на воду 29 років тому. Вже багато років його будівництво "заморожене" на стадії готовності 95%. Питання про його демілітаризацію порушувалося вже неодноразово, але досі вирішене було.
Нагадаємо, в кабінеті Міністрів, зокрема в Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юсті, Міноборони, а також в "Укроборонпрому" перебуває на погодженні проєкт постанови Кабміну про демілітаризацію недобудованого крейсера "Україна". Проєкт постанови підготовлено відповідно до підписаного указу президента про демілітаризацію ракетного крейсера "Україна", який стоїть в акваторії Миколаївського заводу імені 61 комунара.
За словами міністра оборони Степана Полторака, крейсер "Україна" зараз ВМС не потрібен, у нього застаріле озброєння, обладнання, і його цільове призначення також поки недоцільно. Адже цей корабель розрахований на ведення бойових дій на широких океанських просторах. Тому міністр упевнений, що це судно треба продати, а кошти вкласти в будівництво корветів.
Капец.. Страна в стадии военной агрессии.. Черноморский флот РФ серьёзно угрожает в акватории..
Крейсер сильно бы испортил им пыл..
Но.. нет, значит нет
Как то.. что то.. не то
Инвестиции можно найти.. при желании
Сколько стоит торпедный аппарт ?
Коли тут вимальовується крилата ракета на 300-400км (Слава Коростельову, Турчинову, Петру) - взяти і розпиляти крейсер, шоб не було куди її ставити якось вже зовсім по зебільному.
город у моря,
Низкое небо
в граде другом.
Что тебе снится,
корабль "Украина"
В час когда утро встаёт над Днепром?
Ерунда же, полнейшая. Просто выкинули сотни миллион в унитаз.
Поэтому с головой хватает корветов типа Саар 5/6. Вот таких.
Потому что, мне это напоминает ситуацию, когда человек не может купить Киа Рио, но говорит что ему нужен как минимум MB S-Класс.
Дебіли - крейсер залишилось на 5% добудувати і все , він готовий, це ж навіть не 20%(
Долбані тупорилі тварини, п ята колона.
Тебе ж ніхто там питати і не збирався. А от на один військовий корабель у України стане менше,ти це розумієш? Потенційна зброя це теж зброя, треба розуміти.
А про назву я не проти
Оригинально !
На заводе по уничтожению океанского крейсера " Украина "
работает только 309 ( триста девять) человек .Наверняка половина - в АДминистрации завода.
А если достроить океанский ракетный к р е й с е р "Украина" - тогда Украина станет морской державой . Со временем будут построены новые корветы по стелс- технологиям -
но сейчас необходим ПЕРВЫЙ Украинский Боевой ракетный крейсер.
Показать миру Б что Мы Степко тоже люди !
И те, кто сознательно сдает Украину в металлолом -
предатели будущего наших правнуков !
В Мире уважают только сильных .
А красота спасет мир - это потом - после Победы !
"Сапсан" украинского производства из Украинских комплектующих на
крейсере " Украина" дадут мощь и силу ВМФ страны .
и овощеводами 2014 - 2019 года города Николаева .
Поэтому ждать окончания сдачи со стапелей завода этих изделий по новым технологиям придется еще лет 5 (пять) - 10 (десять ).
А Океанский крейсер "Украина" живой и с регламентами будет на ходу.
Вопли свинарчуков о российских комплектующих равны воплям о не способности Украины
владеть кодами шифрами запуска стратегических ракет РС - 18 и РС - 20 , производства
концерна "ЮжМаша" . Наши люди кодировали все эти изделия на стартовых позициях в рф
и составляли маршрутные карты и коды запуска .
Даже ракетный чемоданчик Президента рф ЕЛЬЦИНА № 51 был закодирован в Днепре .
Украине надо стать
Мировой Ядерной Державой !
U - 235 есть с отходов реакторов РБМК - 1000. Можно для крейсера сделать около 30 ЯБЧ.
Крейсер "Киров " аналогичного проекта ходит под парами по Мировому океану .
В Украине 15 ядерных блоков .
Из них- Чернобыльский - 4 -й и был военным реактором - размножителем .
Однако из 15 блоков можно набрать U -235 для 30 ЯБЧ.
Для Океанского ракетного крейсера " УКРАИНА".
war3 Это просто песец, корабль построен больше чем на 90%, а украинская власть никак не может принять решение, чтобы его модернизировать и достроить.
Не достроят корабль такого уровня
и у Украины больше не будет таких кораблей и будет Украина строить только моторные лодки, называть их военными кораблями,а флот украинский будет называться куриный или комариный ВМС.27.06.2019 13:20
для Азова то что нужно