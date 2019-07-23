 Озброєння з недобудованого крейсера "Україна" демонтують і встановлять на інших кораблях ВМС

Про це сказав генеральний директор Миколаївського суднобудівного заводу Валерій Калашников під час брифінгу 23 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я його ще не бачив, але точно, на 100 відсотків знаю, що доручення щодо демілітаризації недобудованого крейсера "Україна" вже підписано. Це буде не розбазарювання, а чіткий процес демілітаризації. Демонтоване озброєння та обладнання буде встановлено на кораблях ВМС", - зазначив Калашников.

За його словами, процес демілітаризації займе до 3 років. Будуть задіяні фахівці різних підприємств, зокрема, "Ера", "Зоря-Машпроєкт" та інші.

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Варто зазначити, що сьогодні на заводі працює лише 309 людей.

Ракетний крейсер "Україна" було спущено на воду 29 років тому. Вже багато років його будівництво "заморожене" на стадії готовності 95%. Питання про його демілітаризацію порушувалося вже неодноразово, але досі вирішене було.

Нагадаємо, в кабінеті Міністрів, зокрема в Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юсті, Міноборони, а також в "Укроборонпрому" перебуває на погодженні проєкт постанови Кабміну про демілітаризацію недобудованого крейсера "Україна". Проєкт постанови підготовлено відповідно до підписаного указу президента про демілітаризацію ракетного крейсера "Україна", який стоїть в акваторії Миколаївського заводу імені 61 комунара.

За словами міністра оборони Степана Полторака, крейсер "Україна" зараз ВМС не потрібен, у нього застаріле озброєння, обладнання, і його цільове призначення також поки недоцільно. Адже цей корабель розрахований на ведення бойових дій на широких океанських просторах. Тому міністр упевнений, що це судно треба продати, а кошти вкласти в будівництво корветів.