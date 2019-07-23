 У Росії хочуть заборонити анонімне листування по електронній пошті

Серед авторів законопроєкту - сенатори Андрій Клішас і Людмила Бокова, автори концепції "суверенного Рунету", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".
Тепер вони пропонують змусити поштові сервіси обмежувати передачу листів з інформацією, забороненою в Росії, протягом доби після отримання відповідної вимоги від влади.
"Ухвалення законопроєкту дозволить суттєво знизити кількість помилкових терористичних повідомлень, розповсюджуваних за допомогою сервісів електронної пошти, створить правові умови для притягнення зловмисників до відповідальності, скоротить економічні збитки від таких повідомлень", - сказано в пояснювальній записці.
Російські експерти у сфері технологій поставилися до пропозиції скептично.
"Мабуть, має працювати так: спецслужби дізнаються, до якого номеру телефону прив'язана електронна пошта, за номером телефону дізнаються дані користувача (через паспорт з пропискою), йдуть до нього додому і затримують", - пояснив директор некомерційної організації "Товариство захисту інтернету" Михайло Клімарев.
В реальності ж електронні листи можуть відправлятися з поштового сервера з будь-якої країни, а самого електронного ящика може просто не існувати в принципі, зауважив він. Якщо законопроєкт буде прийнятий, це призведе до відтоку користувачів з російських поштових сервісів, додав Клімарев.
обладателям жёлтых штановчиновником. Но так им и надо, ибо быдло-с.
В телевизоре 2 программы, а за просмотр остальных- 10 лет заключения.без права переписки.
это кстати ноунем 404 спортсмены на олимпиаде, узнай страну по фотографии
Вроде при покупке они паспорта предъявляют
зброя проти дописувачів
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
В новой версии Твиттера выяснилось, что конченные разработчики вернули в "Сообщения" абсолютно ВСЕ сообщения, которые я или мне когда-либо писали, но которые я УДАЛЯЛ!! Идиоты, просто идиоты, конченные идиоты. Кто на оккупированных, имейте ввиду. В новой версии снова все почистите
Карле, ти чуєш? Боротьба з, ї**ть його об дерево, СПАМОМ, Карле!
...
Лілював вголос. Хто в курсі, як насправді працює спам-фільтрація і чим bulk mailing відрізняється від переписки, той зрозуміє кричущу ґабсурду такої "боротьби".
...Ні, "сцарь та боярє" відверто знущаються зі свого зкріпоносного рабидла.
Будь-які спроби завадити роботі систем нагляду, а також порушення вимог у випадку технічних збоїв, розцінюються як підготовка теракту та державна зрада.