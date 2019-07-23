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Все про:Держдума (329) Росія (19036) електронна пошта (2) "русский мир" (193)

 У Росії хочуть заборонити анонімне листування по електронній пошті

У Держдуму РФ внесено законопроєкт про обов'язкову ідентифікацію користувачів електронної пошти за номером телефону. Заявлена ​​мета - боротьба зі спамом.

Серед авторів законопроєкту - сенатори Андрій Клішас і Людмила Бокова, автори концепції "суверенного Рунету", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".

Тепер вони пропонують змусити поштові сервіси обмежувати передачу листів з інформацією, забороненою в Росії, протягом доби після отримання відповідної вимоги від влади.

"Ухвалення законопроєкту дозволить суттєво знизити кількість помилкових терористичних повідомлень, розповсюджуваних за допомогою сервісів електронної пошти, створить правові умови для притягнення зловмисників до відповідальності, скоротить економічні збитки від таких повідомлень", - сказано в пояснювальній записці.

Російські експерти у сфері технологій поставилися до пропозиції скептично.

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"Мабуть, має працювати так: спецслужби дізнаються, до якого номеру телефону прив'язана електронна пошта, за номером телефону дізнаються дані користувача (через паспорт з пропискою), йдуть до нього додому і затримують", - пояснив директор некомерційної організації "Товариство захисту інтернету" Михайло Клімарев.

В реальності ж електронні листи можуть відправлятися з поштового сервера з будь-якої країни, а самого електронного ящика може просто не існувати в принципі, зауважив він. Якщо законопроєкт буде прийнятий, це призведе до відтоку користувачів з російських поштових сервісів, додав Клімарев.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139266
 
 
 Топ коментарі
 
А я категорически против этих мягкотелых либерастских полумер! Пока не будет выездных виз для московитского стада, не видать рассеюшке светлого будущего.
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и обязать всю русню передвигаться по кчкам на долотах мордовии только в намордниках. группами минимум 10 свинособак. А старшему еще и цак одевать.
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ukr.net уже давно номер телефона требует при регистрации.. то же мне "новость"))
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У нас номер не предоплате не привязан к персональным данным.Купил пакет в переходе и зарегистрировал почту.Я сам так делал.
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а ну да..там же по паспортам все..я и забыл
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Завжди цікаво дивитись на москальскі спроби боротьби з інтернетом методами Івана Грозного.
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и обязать всю русню передвигаться по кчкам на долотах мордовии только в намордниках. группами минимум 10 свинособак. А старшему еще и цак одевать.
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Главное, чтоб за мыслепреступление не меньше 25 лет давали, всемерно поддерживаю.
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А я категорически против этих мягкотелых либерастских полумер! Пока не будет выездных виз для московитского стада, не видать рассеюшке светлого будущего.
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не только выездные визы мордве нужны. но и к каждому удмурту за границей т.н. нароиси приставлять какого нибудь нквдшника, чтобы кацапня не подумала сбежать с изгойки 404.
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За границами страны-помойки русню обязать носить цаки.
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и перед передвигающейся групой русни обязательно должен идти глашатай и предупреждать гейропейцев чтобы не кормили с рук бродячую русню.
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Какие там визы, скоро у раша-рабов заберут паспорта, присвоят номера и в стойло.
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Не, это будет, когда они окончательно построют в своей стране-помойке светлое будущее. Пока им злобные пиндосы мешают окончательно стать скотом.
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Недалеко и до номерочка на пальтишке-бушлатике
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Гори она газпромовским пламенем вместе с ******.
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Скоро на каждого кацапа наденут цак и заставят приседать перед встречным обладателям жёлтых штанов чиновником. Но так им и надо, ибо быдло-с.
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Московии выгодно ,чтобы её колонии сидели в глуши,меньше болтали меж собой и слушали радио Попова.
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Тобто Клішас не вносив такий законопроект?
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Вносил, но внесение законопроекта ничего не значит. Можете сами посмотреть сколько сумасшедших законопроектов вносилось - главная задача раскачать общество. Технологии одни и те же. По всему миру. А для СМИ главное посещаемость и просмотры.
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За чебурнет приняли, за оскорбление хозяев приняли, а этот не примут?
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Чебурнет направлен не на изоляцию от внешнего мира, а на случай, если от интернета отключат) А так, не думайте, что российская элита это единая экосистема. Большая часть готова страну продать при первой возможности, даже те кто прикидывается патриотами.
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Це чисто бутафорія для лохів. У козлостані з 1998 року на всіх провайдерських майданчиках стоїть апаратура фіксації "чого треба". На сленгу - СОРМ, хоча це некоректна назва. купують її за свої гроші провайдери, але рутові права - у стуків.
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росії мабуть буйний тероризм, якщо вони так слідкують за громадянами...
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да уж. проклятые солдаты нато и агенты госдепа туда проникают и портят вяличие.
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зачем вообще рабам переписка)) тем более анонимная
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как в древнем риме. Если были претензии к нерадивому рабу то их высказывали его хозяину.
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Центр те до чекає нас при преЗєденту малоросу.
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штейн не малоросс, он лицо щироукраинской реформаторской национальности.
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Ну от новоє ліцо нареформує теж саме що і в брацкага адіннарота.
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посмотрим как штейн будет себя вести. если будет баловаться то отправится за свиновальцем.
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Это правильно. А еще быдлу надо запретить дышать, разговаривать и смотреть в не рабочее время.
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а не примут закон, отключат в расеюшке свет. там, где он канешно есть ))
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та пора уже и рассеян на мордовии запрещать, гулять так с музыкой В России хотят запретить анонимную переписку по электронной почте - Цензор.НЕТ 3911
это кстати ноунем 404 спортсмены на олимпиаде, узнай страну по фотографии В России хотят запретить анонимную переписку по электронной почте - Цензор.НЕТ 3911
В России хотят запретить анонимную переписку по электронной почте - Цензор.НЕТ 4581
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Бесподобно! Предлагаю заменить на россии интернет локалкой в масштабах страны с админом на Лубянке.
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Я былa в Воронеже однажды. Это не город, это была мусорная свалка.
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Если немцы будут продолжать кормить русню нефте/газо-доходами, то русне хватит ресурсов поставить очередной эксперимент над целой страной. На этот раз вместо русского воплощения в жизнь Маркса будет постсоветское воплощене в жизнь Оуруэлла. Есть надежда, что Украина не станет его частью, если Зеленскому удастся разорвать порочный круг дерибана и коррупции, привязывавших Украину к русне.
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...и вообще все эти бесовские имейлы запретить - а взамен вернуть скрепные берестяные грамоты, вместо мобилок от нечистого - православных колоколен через каждые полверсты понатыкивать, вместо какаколы бгмерзкой - постановить квас пить и непременно из заплесневелых сухарей, чтоб людишки сильно не баловали-то!.
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Ну що кацапи скажите? Вас тут повно.Чекаю на відповідь.
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так на ukr net это практикуется без всяких законов В России хотят запретить анонимную переписку по электронной почте - Цензор.НЕТ 3474
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У нас номер не предоплате не привязан к персональным данным.Купил пакет в переходе и зарегистрировал почту.Я сам так делал.
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ИМЕИ вашего телефона остается у провайдера . вычислить вас с другой сим картой не составляет труда . причем очень быстро . выбрасывать надо и телефон , который должен быть новым и не привязанным к вашему имени .
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у нас номер не привязывается к персональным данным. В РФ при покупке симкарты указываются персональные данные. Причем операторы еще обязаны проверять достоверность данных. https://vc.ru/flood/39186-v-rossii-uzhestochili-pravila-prodazhi-i-ispolzovaniya-sim-kart
Вроде при покупке они паспорта предъявляют
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Навіщо вам ця бісовщина? Краще свічку купити в Гундяя.
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соцмережі - це зброя
зброя проти дописувачів

КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1

В новой версии Твиттера выяснилось, что конченные разработчики вернули в "Сообщения" абсолютно ВСЕ сообщения, которые я или мне когда-либо писали, но которые я УДАЛЯЛ!! Идиоты, просто идиоты, конченные идиоты. Кто на оккупированных, имейте ввиду. В новой версии снова все почистите
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только дебилы указывают свои реальные данные в соцсетях))
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да отрубайте уже интернет этим изгоям кацапским
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"Заявленная цель - борьба со спамом"
Карле, ти чуєш? Боротьба з, ї**ть його об дерево, СПАМОМ, Карле!
...
Лілював вголос. Хто в курсі, як насправді працює спам-фільтрація і чим bulk mailing відрізняється від переписки, той зрозуміє кричущу ґабсурду такої "боротьби".
...Ні, "сцарь та боярє" відверто знущаються зі свого зкріпоносного рабидла.
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Новина 2020 року (або навіть 2019): на росії прийнято закон, що зобов'язує усіх громадян, окрім представників привілейованих соціальних груп, встановлювати в житлових приміщеннях (квартири, приватні ізби тощо) систем відеонагляду та прослуховування. Згідно з законом, прослуховуватися та спостерігатися має вся житлова площа (включаючи санвузли, балкони, сараї, кладовки, антресолі тощо). Купівля обладнання та монтаж систем відео- та аудіонагляду здійснюється за рахунок мешканців, так само як забезпечення безперебійної роботи. У випадку технічних збоїв усім лягти на підлогу або стати обличчям до стіни і чекати на виїзд опергрупи ФСБ.
Будь-які спроби завадити роботі систем нагляду, а також порушення вимог у випадку технічних збоїв, розцінюються як підготовка теракту та державна зрада.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Росії хочуть заборонити анонімне листування по електронній пошті
 
 
 
 
 
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