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Все про:міст (230) Зубко (274) Станиця Луганська (18)

 До наступних переговорів у Мінську будуть підготовлені ідеї щодо відновлення моста біля Станиці Луганської, - Зубко

Напрацювання робочої групи мають бути готові до чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську. Вона запланована на 31 липня.

Створено робочу групу з відновлення моста в районі КПВВ "Станиця Луганська". Про це написав у Facebook віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, повідомляє Цензор.НЕТ.

До її складу увійдуть представники Мінінфраструктури, Укравтодору, Міноборони, МінТОТ, Мінрегіону, Держприкордонслужби, Луганської ВЦА, проектних та експертних організацій.

"Серед ключових завдань робочої групи - максимально швидко розробити варіанти технічного завдання на відновлення мостового переходу; визначити терміни, обсяги та джерела фінансування. визначити виконавців робіт – як проектних, так і будівельних; скласти план-графік робіт. Замовником робіт виступить Луганська ВЦА. Важливе завдання: пов'язати роботи з відновлення моста з повноцінним функціонуванням КПВВ. Ключова позиція при цьому - забезпечення режиму тиші", - підкреслив Зубко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": План відновлення моста в Станиці Луганській представимо в Мінську 31 липня, - Оліфер. ФОТО

За словами віце-прем'єр-міністра, напрацювання робочої групи мають бути готові до чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка запланована на 31 липня.

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганській. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139264
 
 
 Топ коментарі
 
Відновлюють, відновлюють, донбасята раз стрільнуть і ще на три роки розмов.
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Навіщо будувати те, що у будь-який момент можуть розбомбити? Відбудова тільки після деокупації.
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Ми, виборці Зеленського цілком і за за податок в 10% на відновлення зруйнованого минулою владою Донбасу!

Хто за Слугу Народа- ставте лайк.
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Відновлюють, відновлюють, донбасята раз стрільнуть і ще на три роки розмов.
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Ми, виборці Зеленського цілком і за за податок в 10% на відновлення зруйнованого минулою владою Донбасу!

Хто за Слугу Народа- ставте лайк.
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На официальном Telegram-канале издания Обозреватель появилось видеоинтервью народного депутата Верховной Рады (внефракционной) Надежды Савченко,

https://youtu.be/2UTu7Anlx4E

«Единственное - для Украины было бы лучше, если бы он (Захарченко) был жив. У людей, которые все затевали, было какое-то понимание, зачем нужен конфликт. Они его лучше прочувствовали и понимали, что надо заканчивать. Конечно, человека всегда жаль. Именно как человека. Жаль, что случаются убийства, что люди не проживают свою жизнь спокойно в мире. Не развивают страну, а уничтожают её. Наверное, Захарченко достоин был жизни», - заявила она.
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Ну да, Власов теж німців під Москвою бив, ну перейшов потім на інший бік і що тут такого.
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Каждый прспосабливается как может. Только почему то они оба ошиблись...
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Ну, как то Красная Армия и Вермахт отступая и выравниванивая линию обороны во Вторую мировую, одни отступили до Волги, вторые до Берлина. Теперь на этих граблях ВСУ решило потанцевать...
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Заради правди, червона армія спочатку не вирівнювала, в підсумку 5 млн полонених.
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Я имею ввиду всю кампанию. Да вначале просто драпал и, бросая технику и вооружения.
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Ти базариш з ;дон Серхіо;. Неодноразовий деактив за насмішки над Небесною Сотнею.
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Навіщо будувати те, що у будь-який момент можуть розбомбити? Відбудова тільки після деокупації.
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Как зачем? Шоб сепарам было легче по мосту наступать. ЗЕсепар команда одобряет.
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добра новина...этими новыми идеями и нужно ограничиться... и обязательно привязать их к крымскому мосту...чтобы напоминало
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Нащо будувати? Той що є 1000 років простоїть якщо танки по ньому не пускати
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Да две трубы 1,5 мтр диаметром закопайте,
адну -туды, другую-сюди...и усех делов!!
Пусть ползают!!
😜
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по сколько с каждого украинца для донбасят?
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Куда біжиш впереді паравоза. Бєня ще не рішив по скільки з кожного українця для себе
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Шуму більше, ніж від будівництва Керчинського моста, а результат нульовий.
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Аркадий Бабченко Зеленский должен сказать РосСМИ три слова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов дать откровенное интервью российским журналистам. Опасности в этом я никакой не вижу, потому что всё, что пропагандистские СМИ могли сделать, они уже сделали.

А зачем? Что, рассказать Скабеевой, что она является инструментом пропаганды, благодаря которой Россия напала на Украину?
Сказать россиянам: давайте дружить, давайте наводить мосты? Но это как бы от них не зависит, российский народ не субъектен, он не является субъектом.
В России нет средств массовой информации, за исключением совсем уж единиц. "Новая газета", "The Insider". А все остальное - это не СМИ. Это либо средства массовой пропаганды, либо массового зомбирования. О чем с ними можно общаться и - главное - зачем? Я не понимаю совершенно.
Я просто не вижу в этом смысла вообще. От слова "совсем".
Может ли фраза, нечаянно брошенная в интервью Зеленским, подкреплять путинские мифы, например, о "едином народе"?
Любая фраза, сказанная Зеленским, будет использована против него. В частности, чтобы подкреплять миф о том, что мы братские народы, что у нас мир, дружба, жвачка. Это я гарантирую.
Кроме одной фразы, которую говорил Лесь Подеревьянский. С ними можно общаться только этими тремя словами. Больше им говорить нечего. https://www.obozrevatel.com/russia/2260-zelenskij-dolzhen-skazat-rossmi-tri-slova.htm
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Це значить , що сепарів визнали стороною конфлікту? "Главарь террористов "ЛНР" Пасечник - Зеленскому: Строительство моста в Станице-Луганской будет воспринято как акт агрессии" То війна у нас з москалями, чи громадянська? Кому потрібен міст, і за чий рахунок "свято"?
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-Почему люмпен радуется что они выбрали некомпетентное и необразование быдло в Раду?
-Потому что люмплен НЕНАВИДИТ тех кто умнее, богаче, счастливее. Чтобы понравиться быдлу, нужно быть немного хуже, чем они.
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Чё то прочиталось.что к следующим переговорам в Минске будут подготовлены идеи по демонтажу моста через Керченский пролив
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Зачем по демонтажу!,это будет историко-культурный обьект когда,токо когда?,ну в будущем,крч,для переправы голодным ватаноидам провизии!,так я вижу!
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по демонтажу турчинов высказал, что украинские крылатые ракеты могут и раздолбить и разнести его
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откуда большинству знать то, что знаешь ты о тонких стратегиях...оно уже к осени запросит по большому, а наспех сваянные депутаты этого не смогут
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Кучма пускай с Мертвечуком и другими рыгами прызывавшие войну и ремонтируют за свой счет. Или как говорил Зеленский, давайте проведем референдум, хотят ли украинцы сепарам мост строить за свой счет, особенно когда по всей Украине у самих мосты и дороги разваливаются.
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Строительство Красный Крест спонсирует. 60 лямов евро выделяют.
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Тре міцний, широкий, щоби цапові танки витримав...
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Если наши войска отступили от Станицы то нах. там мост строить. Пускай под чьим контролем та территория тот и мост строит.
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Нельзя строить мост в Станице. Пускай сепары прыгают с мешками по тому что есть, ето символ рузьгого мира который они надолго должны запомнить и передать потомкам. Да еще будем туда возить туристов чтобы видели к чему приводит дружба с Парашей.
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Повторюсь ваше мнение очень важно , оставайтесь на линии...
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Расейских мышебратьев рукожопо-мостостроителей звать нннада. Они такой мост из зубочисток и говна слепят, шо ни одна бимба не взорвет.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДо наступних переговорів у Мінську будуть підготовлені ідеї щодо відновлення моста біля Станиці Луганської, - Зубко
 
 
 
 
 
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