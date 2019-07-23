 До наступних переговорів у Мінську будуть підготовлені ідеї щодо відновлення моста біля Станиці Луганської, - Зубко

Створено робочу групу з відновлення моста в районі КПВВ "Станиця Луганська". Про це написав у Facebook віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, повідомляє Цензор.НЕТ.
До її складу увійдуть представники Мінінфраструктури, Укравтодору, Міноборони, МінТОТ, Мінрегіону, Держприкордонслужби, Луганської ВЦА, проектних та експертних організацій.
"Серед ключових завдань робочої групи - максимально швидко розробити варіанти технічного завдання на відновлення мостового переходу; визначити терміни, обсяги та джерела фінансування. визначити виконавців робіт – як проектних, так і будівельних; скласти план-графік робіт. Замовником робіт виступить Луганська ВЦА. Важливе завдання: пов'язати роботи з відновлення моста з повноцінним функціонуванням КПВВ. Ключова позиція при цьому - забезпечення режиму тиші", - підкреслив Зубко.
За словами віце-прем'єр-міністра, напрацювання робочої групи мають бути готові до чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка запланована на 31 липня.
Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганській. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.
Хто за Слугу Народа- ставте лайк.
https://youtu.be/2UTu7Anlx4E
«Единственное - для Украины было бы лучше, если бы он (Захарченко) был жив. У людей, которые все затевали, было какое-то понимание, зачем нужен конфликт. Они его лучше прочувствовали и понимали, что надо заканчивать. Конечно, человека всегда жаль. Именно как человека. Жаль, что случаются убийства, что люди не проживают свою жизнь спокойно в мире. Не развивают страну, а уничтожают её. Наверное, Захарченко достоин был жизни», - заявила она.
адну -туды, другую-сюди...и усех делов!!
Пусть ползают!!
😜
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов дать откровенное интервью российским журналистам. Опасности в этом я никакой не вижу, потому что всё, что пропагандистские СМИ могли сделать, они уже сделали.
А зачем? Что, рассказать Скабеевой, что она является инструментом пропаганды, благодаря которой Россия напала на Украину?
Сказать россиянам: давайте дружить, давайте наводить мосты? Но это как бы от них не зависит, российский народ не субъектен, он не является субъектом.
В России нет средств массовой информации, за исключением совсем уж единиц. "Новая газета", "The Insider". А все остальное - это не СМИ. Это либо средства массовой пропаганды, либо массового зомбирования. О чем с ними можно общаться и - главное - зачем? Я не понимаю совершенно.
Я просто не вижу в этом смысла вообще. От слова "совсем".
Может ли фраза, нечаянно брошенная в интервью Зеленским, подкреплять путинские мифы, например, о "едином народе"?
Любая фраза, сказанная Зеленским, будет использована против него. В частности, чтобы подкреплять миф о том, что мы братские народы, что у нас мир, дружба, жвачка. Это я гарантирую.
Кроме одной фразы, которую говорил Лесь Подеревьянский. С ними можно общаться только этими тремя словами. Больше им говорить нечего. https://www.obozrevatel.com/russia/2260-zelenskij-dolzhen-skazat-rossmi-tri-slova.htm
-Потому что люмплен НЕНАВИДИТ тех кто умнее, богаче, счастливее. Чтобы понравиться быдлу, нужно быть немного хуже, чем они.