 Від початку доби 23 липня ворог здійснив один обстріл позицій ЗСУ під Луганським. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Противник відкривав вогонь по наших захисниках з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл позицій Об'єднаних сил:
неподалік Луганського від напрямку Нижнього Лозового - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
Втрат з української сторони не зафіксовано".
А завтра що буде ?
Сейчас за 3 суток,мы ее имеем 2 обстрела-провокации,вопрос,почему Парашенко не смог хотя-бы это сделать??Какие же вы порохоботы безумные
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потому дятел ты безрогий что Порошенко не собирался сливать Донбасс и выпускать рашку из-под санкций - а твои зебилы собираются, о чем они с Х.йлом по телефону и 314здели, хотя международные партнеры и просили не делать этого.
Но ты тупая подлива все равно поймешь что-то только когда зРада проголосует за изменения в Конституции и твои налоги пойдут на востановления автономного округа "великая лугандония" где будут сидеть сепары с оружием.
Не собирался сливать донбасс это 2 котла и Минск??
Не собирался сливать донбасс это дать медведчуку спокойно вести бизнес в рф последние 5 лет
не собирался сливать донбасс это крышивание 5 лет контрабанды и закупка угля у сепаров?
За прошедшие сутки подразделения ВС РФ и НВФ ОРДЛО 11 раз обстреливали позиции ВС Украины.
Р-н н\п Новолуганское 2 артиллерийских обстрела средней интенсивности.
Р-н н\п Пески минометный обстрел средней интенсивности из минометов калибра 82 мм.
Р-н н\п Талаковка минометный обстрел обстрел средней интенсивности из минометов калибра 120 мм.
Р-н н\п Счастье минометный обстрел средней интенсивности из минометов калибра 82 мм.
Р-н н\п Луганское 5 острелов плотным огонем из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
Р-н н\п Гранитное острел велся из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Потери со стороны ВСУ - 1- убит, 6 ранено.
Ответный огонь ВСУ не открывали.
https://timeze2019.blogspot.com/
Якщо вже воно порушено, то значить людиноподібні вже не вважають необхідним його дотримуватись.
Про це й казали ще до його початку - що обдроченцям ***** перемир'я.
Чи дійде це до Головнокомандуючого?
(але не забувайте, пильнуйте - ті паскуди мінують ваші стежки... бережіть себе!)
Р-н н\п Новолуганское 2 артиллерийских обстрела средней интенсивности.
Р-н н\п Пески минометный обстрел средней интенсивности из минометов калибра 82 мм.
Р-н н\п Талаковка минометный обстрел обстрел средней интенсивности из минометов калибра 120 мм.
Р-н н\п Счастье минометный обстрел средней интенсивности из минометов калибра 82 мм.
Р-н н\п Луганское 5 острелов плотным огонем из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
Р-н н\п Гранитное острел велся из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Потери со стороны ВСУ - 1- убит, 6 ранено.
Ответный огонь ВСУ не открывали.
https://timeze2019.blogspot.com/