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 Політика України
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Все про:обстріл (5357) Донбас (12581) операція Об'єднаних сил (1406)

 Від початку доби 23 липня ворог здійснив один обстріл позицій ЗСУ під Луганським. Втрат немає, - штаб ООС

Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються стійкого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Противник відкривав вогонь по наших захисниках з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

неподалік Луганського від напрямку Нижнього Лозового - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З воїном 25-ї ОПДБр Семеном Румигіним, загиблим у зоні ООС, попрощаються завтра в Дніпрі. ФОТО

Втрат з української сторони не зафіксовано".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139261
 
 
 Топ коментарі
 
Добре якщо так...
А завтра що буде ?
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нда...ну шо ,зедолбаши,как там "в этот раз никто стрелять не будет" ,"сначала подождите,а потом орите.А вдруг "и " у зеленского получится - это не парашенка"?))))) идите в сраку,зебилы - с вас даже смеятся не прикольно,как будто над козлятами...
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Если(!) это действительно так, то - очень хорошо..........
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странно а тут пишут про потери https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/tze-23072019.html
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Если(!) это действительно так, то - очень хорошо..........
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нда...ну шо ,зедолбаши,как там "в этот раз никто стрелять не будет" ,"сначала подождите,а потом орите.А вдруг "и " у зеленского получится - это не парашенка"?))))) идите в сраку,зебилы - с вас даже смеятся не прикольно,как будто над козлятами...
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До перемирия было в среднем 10-20 обстрелов за сутки,с ранеными и убитыми
Сейчас за 3 суток,мы ее имеем 2 обстрела-провокации,вопрос,почему Парашенко не смог хотя-бы это сделать??Какие же вы порохоботы безумные
2
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Больны они от отсутствия мозгов. В голове у них петено дерьмо.
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пачиму парашенка не мог приказать сепарам не стрилять (слабоумный зебиленыш)

потому дятел ты безрогий что Порошенко не собирался сливать Донбасс и выпускать рашку из-под санкций - а твои зебилы собираются, о чем они с Х.йлом по телефону и 314здели, хотя международные партнеры и просили не делать этого.

Но ты тупая подлива все равно поймешь что-то только когда зРада проголосует за изменения в Конституции и твои налоги пойдут на востановления автономного округа "великая лугандония" где будут сидеть сепары с оружием.
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Тупица
Не собирался сливать донбасс это 2 котла и Минск??
Не собирался сливать донбасс это дать медведчуку спокойно вести бизнес в рф последние 5 лет
не собирался сливать донбасс это крышивание 5 лет контрабанды и закупка угля у сепаров?
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Тому що блазень бреше зараз і цензор йому підрахує...
За прошедшие сутки подразделения ВС РФ и НВФ ОРДЛО 11 раз обстреливали позиции ВС Украины.
Р-н н\п Новолуганское 2 артиллерийских обстрела средней интенсивности.
Р-н н\п Пески минометный обстрел средней интенсивности из минометов калибра 82 мм.
Р-н н\п Талаковка минометный обстрел обстрел средней интенсивности из минометов калибра 120 мм.
Р-н н\п Счастье минометный обстрел средней интенсивности из минометов калибра 82 мм.
Р-н н\п Луганское 5 острелов плотным огонем из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
Р-н н\п Гранитное острел велся из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Потери со стороны ВСУ - 1- убит, 6 ранено.
Ответный огонь ВСУ не открывали.
https://timeze2019.blogspot.com/
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Новость про обстрел была и рании на"Цензоре".но обзац про то что наши в ответ не стреляют ,соблюдая перемирие ,убрали.и коментарии сразу стали помягче.
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Це похорон перемир'я від ЗЕ!
Якщо вже воно порушено, то значить людиноподібні вже не вважають необхідним його дотримуватись.
Про це й казали ще до його початку - що обдроченцям ***** перемир'я.
Чи дійде це до Головнокомандуючого?
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тихої вам ночки, синочки!
(але не забувайте, пильнуйте - ті паскуди мінують ваші стежки... бережіть себе!)
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Порося со своим безальтернативным Минском и перемирия и просрал и ДАП и Дебальцево. Зеля тоже решил, что он самый хитрый. У сепаров всегда рады перемирия, для ротации кацапов и спокойной подготовки для очередного наступления. А оно не за горами...
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За прошедшие сутки подразделения ВС РФ и НВФ ОРДЛО 11 раз обстреливали позиции ВС Украины.
Р-н н\п Новолуганское 2 артиллерийских обстрела средней интенсивности.
Р-н н\п Пески минометный обстрел средней интенсивности из минометов калибра 82 мм.
Р-н н\п Талаковка минометный обстрел обстрел средней интенсивности из минометов калибра 120 мм.
Р-н н\п Счастье минометный обстрел средней интенсивности из минометов калибра 82 мм.
Р-н н\п Луганское 5 острелов плотным огонем из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
Р-н н\п Гранитное острел велся из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Потери со стороны ВСУ - 1- убит, 6 ранено.
Ответный огонь ВСУ не открывали.

https://timeze2019.blogspot.com/
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВід початку доби 23 липня ворог здійснив один обстріл позицій ЗСУ під Луганським. Втрат немає, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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