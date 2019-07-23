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Все про:апеляція (217) Міністерство культури (150) перейменування (279) суд (5332) УПЦ МП (552)

 Суд відмовився розблокувати процес перейменувань УПЦ МП

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Міністерству культури в розблокуванні процесу перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

Засідання суду відбулося напередодні, 22 липня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на юридичний відділ УПЦ МП.

За підсумками засідання суд задовольнив заяву УПЦ МП і заборонив суб'єктам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії щодо відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо "Київської Митрополії, монастирів, духовних семінарій, єпархій, що входять до релігійного об'єднання Української православної церкви".

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"Шостим апеляційним адміністративним судом постановою від 22 липня 2019 року відмовлено в задоволенні апеляційної скарги Міністерства культури України та залишено без змін рішення суду першої інстанції про забезпечення позову", - сказано в повідомленні УПЦ МП.

Нагадаємо, Верховна Рада 20 грудня 2018 року, прийняла в цілому закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) в своїй назві вказати належність до Російської православної церкви. 22 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон, а 26 січня він був офіційно опублікований у газеті "Урядовий кур'єр".

УПЦ МП оскаржила необхідність перейменування в суді. Окружний адміністративний суд Києва 22 квітня 2019 року став на її сторону і зупинив процес примусового перейменування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139260
 
 
 Топ коментарі
 
Молодцы ЗЕбилы малороссы..вы сделали это разом.
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Реванш русского мира набирает силу. Зелефилы, вы сделали это.
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Ну Господа!,что и требовалось докозать!,приветствую Вас в усср!
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Если бы у тебя в голове было что-то кроме зеленой слизи, называемой соплями, ты бф знал, что существующая судебная система - дело рук Портнова, времен Овоща, включая персональный состав.
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В чому його спадщина ? Вціліла олігархічно-клептократична система, особливий статус лугандонії, непокарані злодії-мародери при владі впродовж останніх 5 років, зубожіле/пограбоване населення, мільйони біженців від геноцидних реформ.
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Двойные стандарты: Порох назначил на должности своих друзей - барыга, вор, соевый ***** и так далее; Зелёный назначил на должности своих друзей - дайте Володе возможность провести реформы. И они ( зебилы) после этого обижаются ещё.
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На какие должности Зе назначил до сегоднешнего дня? Раз. Это херня началась при пете 22 апреля. Два.
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Ну, зедебил, ты даешь. Баканов, Разумков, Стефанчук - это все Порошенко назначил? Ты, действительно идиот? Впрочем зачем я спрашиваю, голосование за ссыкуна - это уже диагноз.
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Ичкерия и Украина имеют свои законные приходы,а российско советские имеют сатанинские приходы
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А я откуда знаю?
Заплатил кто-то. Ну, либо Яхве - выдумка и не может даже себя защитить))) Как и Аллах впрочем)
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В печени еще опухоль не чувствуется? Так всегда бывает.
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Поглядеть на Гундяя - и тот на вид предобрейший старикашка. А Онуфрию со свирепой рожей не то, шо страждущих утешать, ему бы в какой-нибудь инквизиции еретикам кадыки из глоток рвать.
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Ви б їшь чьйо на його "хатинки" у Чернівцях подивилися...
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1.Государство (а также власть)- НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ВМЕШИВАТЬСЯ В ДЕЛА ЦЕРКВИ- ТОЧКА.
Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания.
"..Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность..."
"..Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства..."
2.Томос -В МИРОВОМ ПРАВОСЛАВИИ 14 автокефальных православных церквей.
15 это ПЦУ- автокефалия (самостоятельная поместная церковь) надана Константинополем.
НО-14 являются общепризнанными.
В мировом православии, есть такое понятие- РАВНЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ- ОТСЮДА И ВОПРОС- ПРИЗНАЮТ ЛИ КАНОНИЧЕСКИЙ СТАТУС ПЦУ 14 Автокефальных церквей.
Ответ на это вопрос даст время- после чего можно говорить - МЫ 15 или РАСКОЛЬНИКИ

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Короче наши веруны эпичнейше обосрались Суд отказался разблокировать процесс переименований УПЦ МП - Цензор.НЕТ 9008
Это как игроман - он будет ходить в одних трусах, но будет твердить шо играет тогда когда хочет и вообще ему это нравится)
Не каждый способен признать что его имели как овцу(так и называют попы верунов), это реально тяжело.
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Получается что апелляционный административный суд. узаконивает филиалы ФСБ и это на шестом году войны Украины с оккупантом РоссиейИсточник: https://censor.net.ua/n3139260
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Скоро назвуть УкраЄнския Гоз Думма Розсійскай Підєрацаї.Адже ми--"адіна рот"!
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Хто винен і що робити?Ну хто винен ясно.А от хто і як буде виправляти?І чи буде.
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По и ху ! В Украине нет украинцев , они сами себя сделали малороссами !
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Азь есмь Истина, азь есмь Правда: с нами Бог
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Хватит визжать, етому ничего не поможет. Забудьте что у нас есть суды и закон. Люди должны сами собираться с вилами и проганять из своих сел московских агентов в рясах.
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Как говорил главный московской *церкови* Гундяй, ешь, пей веселись, никого не слушай, один раз живем.
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Симоненко просить суд скасувати заборону Компартії,Московия не хочет ,чтобы в её бывшей колонии была Украинская армия,может ещё украинский язык запретить в Украине,ой я хотел сказать на Донбассе
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Это суд Бени . Беня там всё закормил . Они и по Привату выносят всё решения в пользу каломойши . Суд отказался разблокировать процесс переименований УПЦ МП - Цензор.НЕТ 9271.
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Суд должен исполнять Закон, он не имеет права идти против Закона. Принимает и отменяет законы только Верховная Рада.
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Согласен , но на практике видим другое . Суды игнорируют все законы , реформы ,и всякую власть . Они служат лишь олигархам , своим " кормильцам " . Суд відмовився розблокувати процес перейменувань УПЦ МП - Цензор.НЕТ 5711 . Зе тоже с ними ещё намучается .
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половина квартир в Киеве в аренду в дорогом сегменте принадлежит судьям прокурорам и госчиновникам со всей Украины, они все ходят на работу что-бы рвануть денег и срали они на всех у неприкасаемость!!!!!!!!!1
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-да здравствует наш зе-суд,, самый гуманный суд в мире !! .
Суд відмовився розблокувати процес перейменувань УПЦ МП - Цензор.НЕТ 711 .
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Офигеть логика у сои, когда суд в апреле принял это решения то вины Поросенко в этом нет, он же не влияет мол на суды, а когда в июле другой суд поддержал это то виноват оказался Зеля.)))
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Лишилось ще решту конфесій заборонити, як при совку було...
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якщо товстий з 95 проліз у Раду, а Ефремоа звільнили то нічого не дивує, якийсь хаос та безлад у головах зебілоідів.
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Та всі і так знають що це гундяєвські падстілки . Скільки гавно в фантік не заворачуй , воно все одни штинятиме . Там і московська "церква"
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ПЦУ давно пора переходить на современный календарь.После этого московская церковь сама загнется за пару-тройку лет. Все большие церковные праздники:Рождество, Благовещение и Иоанна Предтечи (Ивана Купала) автоматом привязываются к солнечному циклу солнцестояний и равноденствий, как во всех нормальных и благополучных странах.
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У дьякона РПЦ - агента Лоліти - шоколадного ***** було півроку, щоб заборонити РПЦ в Україні, як фашистську секту і підрозділ ФСБ, ручним "патужно реформованим" судом. Але хіба він міг піти проти своєї секти, заливаючи на камери всяку маєчню, розраховану на даунів ? Країна пожинає плоди правління цієї мерзенної тварини. На Зе у цьому питанні теж немає причин розраховувати, тим більше, що це може бути розмінною монетою у звільненні наших полонених на Параші
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Самый прибыльный бизнес- строительство мыловаренных заводов - БО СТОЛЬКО СУДЕЙ НА МЫЛО НАДО ПУСТИТЬ 😀😀😀
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Кто нибудь ответьте. Почему украинцы проголосовали за Коломойского и его банду рекитеров? Эти люди даже идеологии не имеют, только бабло им важно
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Порошенковский суд, заметьте. Вот те и віра с томосом на боку
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Действующие суды 1-й инстанции - создавались при Портнове времен Януковича. Но зедебилам это неинтересно
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