 Суд відмовився розблокувати процес перейменувань УПЦ МП

Засідання суду відбулося напередодні, 22 липня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на юридичний відділ УПЦ МП.
За підсумками засідання суд задовольнив заяву УПЦ МП і заборонив суб'єктам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії щодо відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо "Київської Митрополії, монастирів, духовних семінарій, єпархій, що входять до релігійного об'єднання Української православної церкви".
"Шостим апеляційним адміністративним судом постановою від 22 липня 2019 року відмовлено в задоволенні апеляційної скарги Міністерства культури України та залишено без змін рішення суду першої інстанції про забезпечення позову", - сказано в повідомленні УПЦ МП.
Нагадаємо, Верховна Рада 20 грудня 2018 року, прийняла в цілому закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) в своїй назві вказати належність до Російської православної церкви. 22 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон, а 26 січня він був офіційно опублікований у газеті "Урядовий кур'єр".
УПЦ МП оскаржила необхідність перейменування в суді. Окружний адміністративний суд Києва 22 квітня 2019 року став на її сторону і зупинив процес примусового перейменування.
Заплатил кто-то. Ну, либо Яхве - выдумка и не может даже себя защитить))) Как и Аллах впрочем)
р
Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания.
"..Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность..."
"..Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства..."
2.Томос -В МИРОВОМ ПРАВОСЛАВИИ 14 автокефальных православных церквей.
15 это ПЦУ- автокефалия (самостоятельная поместная церковь) надана Константинополем.
НО-14 являются общепризнанными.
В мировом православии, есть такое понятие- РАВНЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ- ОТСЮДА И ВОПРОС- ПРИЗНАЮТ ЛИ КАНОНИЧЕСКИЙ СТАТУС ПЦУ 14 Автокефальных церквей.
Ответ на это вопрос даст время- после чего можно говорить - МЫ 15 или РАСКОЛЬНИКИ
Это как игроман - он будет ходить в одних трусах, но будет твердить шо играет тогда когда хочет и вообще ему это нравится)
Не каждый способен признать что его имели как овцу(так и называют попы верунов), это реально тяжело.
Принят ЗАКОН, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.
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