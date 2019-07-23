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 Політика України
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Все про:апеляція (217) заборона (589) КПУ (108) Симоненко (331)

 Симоненко знову намагається оскаржити заборону КПУ

Колишній глава забороненої нині Комуністичної партії України Петро Симоненко подав позов про скасування заборони своєї політсили.

Позов надійшов до Окружного адміністративного суду Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду. Його подали Симоненко і заборонена Компартія.

"Позивачі просять суд скасувати повністю наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено Правовий висновок Комісії з питань дотримання ЗУ "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки" щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки Комуністичної партії України вимогам вищевказаного закону.=", - сказано в повідомленні прес-служби суду.

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Зараз суд досліджує матеріали позову і вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, в 2015 році Компартія вже програла схожий суд за позовом до Міністерства юстиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139256
 
 
 Топ коментарі
 
Шефир ясный сигнал подал. "Мы свои, у меня папа с биндерами воевал".
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Відчув, що пішла хвиля реваншу. Нічого, комунофашист, незабаром буде відкат хвилі. Знесе всі будиночки з піску.
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Чому вся гниль заворушилась, все падла, що втікло з України - повертається?
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а пусть он устроит идейное самосожжение. выйдет куда нить на площадь и поднесёт спичку к своему пукану ))
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Реванш идёт полным ходом...
Зебилы, вы зробылы цэ разом!
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Разумков заявил что амнистии для боевиков не будет...ой зрада, зрадонька то какая невозможная...а вот еще новость, которая сделала мне день, Ленка Бондаренка пролетела со звоном над ВР, удачного пролёта курво!
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не хотів тебе засмучувати, але при Петі це лайносиділо у вашому мацковському гузні і не відсвічувало
попав ти, кацап, пальцем у гузно (собі)
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Восьмипроцентный Гундяй петровоздвиженский , твоє болото зацвіло . Хапай повітря і вилазь на сушу жаба .
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Дайте цьому настирливому губошлепу посмоктати - нехай вже заспокоїться.
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Наташа Вітренко в Штатах ( соціалістка ) , а комуняка ( вищий по рангу ) симоненко нєпонятно гдє , гдє то в іспанії ... . Плять жаба давіт однако
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да без проблем
только пусть отсосет зеленскому
прям за роялем
в прямом эфире 1+1
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23.08.2020р. Симоненко знову намагається оскаржити заборону КПУ - Цензор.НЕТ 9203 кіля азіров міністр культури, вітьок міністр оборони, гундяй митрополит київський ￼ , члєнінів взад, бідєра не герой, вакарчук співа па русскі
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.... доллар по 8 гривень, бензин по 10, вся коммуналка - 200 грн. В Крыму украинская власть и полно туристов. Не говори, просто катастрофа !
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Ну да, конечно, приблизительно так... Но забыл о наморднике с липучки и ошейнике с колючки. Хотя, амебам такое в радость, лишь бы халяву просто пообещали, на потом, в далеком светлом будущем)
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Уже мона, припозднился ты чтой-то, все давно повыползали со щелей хренлёвских.
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Симоненко нафталиновый с шкафа вилез, сколько этой моли ватной начало вылезать в последнее время - жесть.
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При Порохе такого не было, кстати. А вот при ЗЕбиле и двух месяцев не прошло - повылазили со всех щелей.
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Що, молодуха вже набридла? Чи бабло накрадене вже скінчилась...
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Ну, что я вам говорил три новости назад? Симоненка с молодухой таки вернутся с фазенды "испанских товарищей" и снова ринутся "в последний и решительный бой". И Сима такооой молодоооой и юный ЗЕбил впередиии.
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Ой , та з Симоненка такий комуніст , як з гандона шарік . Я вас прошу .
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реставрирует он свою контору, не сомневайтесь. и памятники )))
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Дураки никогда не сомневаются. Лишь умные все поддают сомнению.
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Симоненко знову намагається оскаржити смерть Леніна. На підстві того, що Ленін живіший за Симоненка у ліжку.
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А похоже что малороссы не против этого, сытое рабство для них лучше чем свобода
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