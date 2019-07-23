 Сім окружкомів гальмують внесення даних за результатами виборів в електронну систему ЦВК, - штаб "Слуги народу"

Про це заявив глава виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ
Так, згідно з інформацією, порушення в ОВК з прийому протоколів відбуваються в таких округах:
- 81-му окрузі Запорізької області;
- 86-му і 89-му округах Івано-Франківської області;
- 119-му і 121-му округах у Львівській області;
- 148-му окрузі Полтавської області;
- 206-му і 207-му округах Чернігівської області.
"В низці округів ми намагаємось захистити результати. Поки що вони ведуться у площині окружних виборчих комісій. Чому так відбувається? Ми проводили паралельний підрахунок голосів, але в деяких округах бачимо як наші дані відрізняються від даних ОВК. Саме тому є підстави вважати, що опонентами застосовується технологія "уточнення", яка на сьогоднішній день є ключовою", — заявив Корнієнко.
За його словами, ця технологія дає можливість ОВК вносити уточнення у протоколи, що не тільки затягує процес підрахунку голосів, але й може викривити результати виборів щодо окремих кандидатів.
"Зараз ми намагаємося виявляти такі випадки і блокувати їх. В іншому випадку ми оскаржуватимемо результати виборів щодо окремих округів у суді", — підкреслив глава штабу партії.
а что будет,когда они до денежных потоков доберутся?
На жаль нові політики знов потрапили в пастку "радників" соросят, які бажають ставити на українцях ті неоліберальні експеременти , які в свої країнах їм не дозволяє робити їх виборець й які вже устаріли на років так 150 ... з часів Адама Сміта й Девіда Рикардо
-Это Бывшие 25% сэр. После того, как 13,04% из них, проголосовали за жОПу.
..но "кидать говно на вентилятор" меньше не стали