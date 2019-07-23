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 Політика України
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Все про:результат (48) ЦВК (740) електронна система (49) Слуга народу (144)

 Сім окружкомів гальмують внесення даних за результатами виборів в електронну систему ЦВК, - штаб "Слуги народу"

У партії "Слуга народу" стверджують, що виборчі комісії в 7 округах часто оголошують технічні перерви в роботі і застосовують технологію "уточнень", гальмуючи процес внесення даних протоколів в електронну систему Центральної виборчої комісії.

Про це заявив глава виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ

Так, згідно з інформацією, порушення в ОВК з прийому протоколів відбуваються в таких округах:

  • 81-му окрузі Запорізької області;
  • 86-му і 89-му округах Івано-Франківської області;
  • 119-му і 121-му округах у Львівській області;
  • 148-му окрузі Полтавської області;
  • 206-му і 207-му округах Чернігівської області.

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"В низці округів ми намагаємось захистити результати. Поки що вони ведуться у площині окружних виборчих комісій. Чому так відбувається? Ми проводили паралельний підрахунок голосів, але в деяких округах бачимо як наші дані відрізняються від даних ОВК. Саме тому є підстави вважати, що опонентами застосовується технологія "уточнення", яка на сьогоднішній день є ключовою", — заявив Корнієнко.

За його словами, ця технологія дає можливість ОВК вносити уточнення у протоколи, що не тільки затягує процес підрахунку голосів, але й може викривити результати виборів щодо окремих кандидатів.

"Зараз ми намагаємося виявляти такі випадки і блокувати їх. В іншому випадку ми оскаржуватимемо результати виборів щодо окремих округів у суді", — підкреслив глава штабу партії.

Також читайте: Результати виборів визнані недійсними на дільниці в 210-му окрузі на Чернігівщині, - ОПОРА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139252
 
 
 Топ коментарі
 
Як би не репетували прихильники петі - у СН - 253 депутати..Побитий ПЄС зайняв почесне трете місце, після Юлі.. Фантастичний кредит довіри, головне щоб цей кредит довіри віл народу не був просраний, як попередній кредит петі.. Сподіваюсь , що голови СН та Володимира не закружаться від хмелю перемоги.. Десь із середини грудня - виборець почне вимагати результатів.. На теперішнє галасливе скавчання побитих песиків - можна не звертати уваги, їх не так багато , як це здається на тутешньому форумі.. Не мені вирішувати, але я б запропонував Славкові і Юлі коаліційну угоду, з чітким планом що й коли буде зроблено коаліцією.. Наявність 226-ти депутатів - не забороняє долучати до своєї роботи й союзні депутатські фракції.. Хотілося б бачити максимально широку коаліцію в складі СН, Батьківщина та Голос, роботи вистачить всім, треба вичистити авгієві стайні , в котрі перетворили Україну обидва хряки.. А петя , разом зі своїм багаторічним бізнес-партнером медведчуком - нехай бовтаються в опозиції, як лайно в ополонці..
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може старі ситі та прикормлені ніяк відірватися від корита не можуть
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Чому не зроблено? Розпущено нікчемну Раду, проведено вибори в нову Раду - котрі міжнародні спостерігачі визнали демократичними.. Щодо " обосраться во внешней политике" - так це коаліція петі і бурбака не дала згоди на заміну Клімкіна.. Мініст МЗС - ще петін, не забувай цього.. Та й особливих помилок щодо міжнародних зносин - я не помітив.. Рутинне розгрібання петіного лайна, того що і він напідписував і було підписано при його каденції.. Володимир ще нічого не підписав.. Вгамуйтесь, не репетуйте, навчіться сприймати не тільки міфічні потужні перемоги, а й реальні потужні поразки від народу України..
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неймётся поскорее прильнуть к корыту молодым голодным...
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може старі ситі та прикормлені ніяк відірватися від корита не можуть
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кто истерит-то? кто истерил, что долго подсчитывают, когда всё в рамках закона было?
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ты уверен, что через год у зю будет больше 2%? сегодняшний рейтинг ведь жульничество.
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горьким опытом делишься, так у ПеПо сейчас меньше 2% оказывается
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Не отвечайте путинской и рошеновской отрыжке. Это сопливый тролль. В спам ******* !
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результат не устраивает...даже голосов хочется еще больше,хотя и этого более чем достаточно.
а что будет,когда они до денежных потоков доберутся?
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будем смотреть спектакль "пауки в банке у беньки"
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Потому что фалисьфикации от Слуги Бабломойского просто беспрецендентные..полностью сфальсифицированные выборы . Януковощь отдыхает.
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Ну таки у нас наблюдатели зафиксировали как переписывали номера корешков от выданных бюлетеней . что бы потом перепроверять при подсчёте как зависимые голосуют и ни чё ни одного заведённого дела о нарушении тайны голосования
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Як би не репетували прихильники петі - у СН - 253 депутати..Побитий ПЄС зайняв почесне трете місце, після Юлі.. Фантастичний кредит довіри, головне щоб цей кредит довіри віл народу не був просраний, як попередній кредит петі.. Сподіваюсь , що голови СН та Володимира не закружаться від хмелю перемоги.. Десь із середини грудня - виборець почне вимагати результатів.. На теперішнє галасливе скавчання побитих песиків - можна не звертати уваги, їх не так багато , як це здається на тутешньому форумі.. Не мені вирішувати, але я б запропонував Славкові і Юлі коаліційну угоду, з чітким планом що й коли буде зроблено коаліцією.. Наявність 226-ти депутатів - не забороняє долучати до своєї роботи й союзні депутатські фракції.. Хотілося б бачити максимально широку коаліцію в складі СН, Батьківщина та Голос, роботи вистачить всім, треба вичистити авгієві стайні , в котрі перетворили Україну обидва хряки.. А петя , разом зі своїм багаторічним бізнес-партнером медведчуком - нехай бовтаються в опозиції, як лайно в ополонці..
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ти ще віриш в те, що йула буде працювати на благо держави?
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Якщо в твоєму розумінні "працювати на благо держави" продати за бесцін українську землю , ліс кругляк , ГТС , "Турбоатом" , "ПО. им.Антонова" й "Южмаш" то точно не буде й навіть не підпишеться під такою угодою . Якще не буде програми по зниженню на 50% тирифів - теж не буде . Як й продовжувати "реформу" доктора смерть Улянки !

На жаль нові політики знов потрапили в пастку "радників" соросят, які бажають ставити на українцях ті неоліберальні експеременти , які в свої країнах їм не дозволяє робити їх виборець й які вже устаріли на років так 150 ... з часів Адама Сміта й Девіда Рикардо
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блаженний той, що вірить.... і, завдяки таким віруюючим, бабуся - пройдисвітка ніяк не може вийти на пенсію, або повернутися в Качанівку...
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что меня умиляет, так это то, что те, кто ещё ничего не сделали окромя как обосраться во внешней политике и обхамить пару чиновников, абсолютно уверены, что они на голову выше тех, кто работал до них, и результаты чьей работы они сейчас просерают.
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Чому не зроблено? Розпущено нікчемну Раду, проведено вибори в нову Раду - котрі міжнародні спостерігачі визнали демократичними.. Щодо " обосраться во внешней политике" - так це коаліція петі і бурбака не дала згоди на заміну Клімкіна.. Мініст МЗС - ще петін, не забувай цього.. Та й особливих помилок щодо міжнародних зносин - я не помітив.. Рутинне розгрібання петіного лайна, того що і він напідписував і було підписано при його каденції.. Володимир ще нічого не підписав.. Вгамуйтесь, не репетуйте, навчіться сприймати не тільки міфічні потужні перемоги, а й реальні потужні поразки від народу України..
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-Скажите Беримор! Кто это воет на болоте?!
-Это Бывшие 25% сэр. После того, как 13,04% из них, проголосовали за жОПу.

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Да ладно, 43% при явке 48%, это тоже не очень много.
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не ТАК много как 8% ..согласен Семь окружкомов тормозят внесение данных по результатам выборов в электронную систему ЦИК, - штаб "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7233 Семь окружкомов тормозят внесение данных по результатам выборов в электронную систему ЦИК, - штаб "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7233 Семь окружкомов тормозят внесение данных по результатам выборов в электронную систему ЦИК, - штаб "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7233
..но "кидать говно на вентилятор" меньше не стали
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Так это Шарий, да Смешко с Грицом и Ляшком, переживают...
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как погодка в лахте, кацапа?
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откуда эти соевые 25%?? 22 ! и точка!! И нехрен натягтвать гандон из 3% на нестоячий рейинг ПЕТЕсосов!!
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да успокойтесь уже...никто вас ни на что не натягивает
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Да ладно, не надо. И так уже все понятно(с) ))
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Подключите СБУ, уголовное дело и посадка. Вообще считаю нужно выделить ряд преступлений как угрозу национальной безопасности: коррупция, фальсификация выборов, шпионаж и агентурная работа, экологические нарушения...и минимум 15 лет давать!!
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Владний ресурс бюлетні рахує перед виборами. Кому не вдалося, або хто проспав - результати підроблює після виборів.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСім окружкомів гальмують внесення даних за результатами виборів в електронну систему ЦВК, - штаб "Слуги народу"
 
 
 
 
 
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