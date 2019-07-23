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Все про:СБУ (4541) екологія (441) Арселор (19)

 Справу порушено за статтею "екоцид", тому що це єдина стаття, підслідна СБУ, - юрист "ArcelorMittal Кривий Ріг"

У металургійній компанії "ArcelorMittal Кривий Ріг" вважають, що причина, з якої Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти підприємства за статтею "екоцид", - бо це єдина стаття, яка стосується екології та водночас перебуває у підслідності СБУ.

Про це головний юрисконсульт "АрселорМіттал" Артем Філіп'єв заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Насправді причина, чому справу порушено за цією статтею проста — це те, що це єдина стаття, пов'язана з екологією, яка підслідна СБУ. У цьому ви можете переконатися, просто пошукавши у Google статті, які підслідні СБУ. Це єдина і достатня причина, щоб порушити справу за цією статтею в Україні", — повідомив Філіп’єв.

Він зазначив, що звинувачення "АрселорМіттал" в екоциді безпідставне, адже компанія працює відповідно до державних норм та чинного законодавства.

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"Екоцид — це той злочин, який нам сьогодні інкримінують. Основна ключова особливість цього злочину, яка відрізняє його від всіх інших злочинів у сфері екології — це прямий умисел та наслідок — екологічна катастрофа…Тобто, фактично нас звинувачують у тому, що ми, як металургійне підприємство, умисне створюємо у Кривому Розі екологічну катастрофу. Це за гранню абсурду", — повідомив Філіп’єв.

Він додав, що "АрселорМіттал" (раніше Криворіжсталь) було засновано ще у 1930-х роках минулого століття. Підприємство працює в Україні протягом десятків років і за цей час не мало жодного зауваження від силових структур.

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Напередодні в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації. Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139249
 
   
 Топ коментарі
 
не волнуйтесь, после отжима комбинат будет выделять росу
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Это за гранью абсурда", - сообщил Филипьев.
--------
Это визитная карточка зебилизма.
Пошла страна по рукам...
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Вам здається дивним наїзд Зе-банди на ArcellorMittal?
Це нелогічно, якщо ти не хочеш відлякати іноземних інвесторів.
Але якщо поглянути з боку інтересів росії - це цілком логічно.
Це меседж до ЄС ,США, Канади, Австралії, Японії та інших - припинити вкладати гроші в Україну.

Якщо тут будуть їхні гроші - вони їх захищатимуть, а значить, захищатимуть Україну від рашки.
Ось головна мета.
От побачите, за рік нашими основними інвесторами будуть мутні типи з Кіпру (тобто рашка).
Таке вже було в 2011-2012.

Ось чому Порох їздив по світу і особисто вмовляв бізнес цивілізованих країн вкладати гроші в нашу економіку.
Бо це не тільки ріст економіки, це і захист інвестицій з боку потужних країн.
І не кажіть мені більше про "некомпетентність" чи "тупість" Зе.
Це чітко прорахована держ.зрада
Olha_Rev
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не волнуйтесь, после отжима комбинат будет выделять росу
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ЗЕльоная плесень зашевелилась - запахло экоцидом
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это когда шестёрки парашенка устроили на том заводе забастовку (во время войны)то то они не инвесторов отпугивали а для барыги суму откатов повысили!?
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Ты настолько ******** создание, что даже комментировать нет смысла.
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вы очень самокретичны!-по сути возразить то нечего !
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после применения DDT(оно же -дуст) подыхает всё живое..
-как же ты плесень выжило!?или уже доходиш?
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Если хочешь, и тебе Dust-елей отвешаю - унижу и оскорблю
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это вы там под шконкой так визжите громко...
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Это за гранью абсурда", - сообщил Филипьев.
--------
Это визитная карточка зебилизма.
Пошла страна по рукам...
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саша дантист точно также выражался на обвинения во всеядности-Это за гранью абсурда!
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"Избавим СБУ от несвойственных ей функций" (С) Зеленский. --- Ага, аж десять раз избавили. Полный писец. СБУ проверяет как использовались деньги частного инвестора. Это функция СБУ.? На какого люмпена расчитан этот бред? Все, выборы окончились, хватит так тупо трындеть! Зашли под видом проверки на "экоцид" (слово же такое применили, чтобы погромче звучало), а закончили проверкой использования средств инвестора.

Просто Зеля с Пинчуком и Ахметкой по словам самого Зели -" теперь партнеры". А партнерам надо помогать в нелегкой борьбе с конкурентом. Подумаешь, что это крупнейший инвестор в истории Украины и остановлено внедрение нового оборудования, повышающее экологическую безопасность производства. Долги -- дело святое. Долги за поддержку на выборах надо отдавать.
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кодированный ...хоть заголовки научитесь читать!
-экоцид единственное что имеет там право проверять СБУ!
екоцид это военное преступление!
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Не, ну твоя тупость - это твои внутренние проблемы.

".... Баканов заявил, что менеджмент "АрселорМиттал" небрежно использовал деньги инвестора Лакшми Миттала:

"Я уверен, что "АрселорМиттал", который является крупным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию, не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям", - сказал Баканов. Он добавил, что за такие действия представители менеджмента должны быть наказаны. "Наказание будет не административное", - подчеркнул и.о. главы СБУ.
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так что номерку мешает посетить криворожье и посмотреть как сорят долярами эти представители менеджмента в местных кабаках..
-это же если 100 тепловозов криворожстали за раз заправляют 400 000 литров...и в каждый недоливают по 200 литров-то куда излишки уходят,-Миталу?)))
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Вам здається дивним наїзд Зе-банди на ArcellorMittal?
Це нелогічно, якщо ти не хочеш відлякати іноземних інвесторів.
Але якщо поглянути з боку інтересів росії - це цілком логічно.
Це меседж до ЄС ,США, Канади, Австралії, Японії та інших - припинити вкладати гроші в Україну.

Якщо тут будуть їхні гроші - вони їх захищатимуть, а значить, захищатимуть Україну від рашки.
Ось головна мета.
От побачите, за рік нашими основними інвесторами будуть мутні типи з Кіпру (тобто рашка).
Таке вже було в 2011-2012.

Ось чому Порох їздив по світу і особисто вмовляв бізнес цивілізованих країн вкладати гроші в нашу економіку.
Бо це не тільки ріст економіки, це і захист інвестицій з боку потужних країн.
І не кажіть мені більше про "некомпетентність" чи "тупість" Зе.
Це чітко прорахована держ.зрада
Olha_Rev
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Да поймите же: он комик. Для него главное, чтобы фраза вызвала смех или иную бурную реакцию, а что будет потом - пойух. Вспомните его кенгурационную речь: "кабмин - дерьмо" (смех в зале), "Верховная Рада - дерьмо" (смех в зале), и т.д. Просчитать, каковы будут последствия наезда лейтенанта Баканова на Арселлор-Миттал, Зеленский не умеет. Главное - произвести эффект на публику.
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с первого же официального визита Президента Украины в Канаду Владимир Зеленский привёз инвестиций на более миллиарда доляров(тот же инвестор который в 2010 году рискнул вложится в Украину но дальше его эти парашенки достали..)
-вскоре состоится официальный визит Президента Украины в США(и где там барыга?)
..и хватит нести разную чушь типа- Порох їздив по світу і особисто вмовляв бізнес цивілізованих країн вкладати гроші в нашу економіку...=то он свои конфеты развозил =
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25 млн на 6 лет - это не "инвестиций на более миллиарда доляров"
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совершено верно...за шесть лет барыга 25 млн..
-при зеленском уже скоро в очередь будут выстраиватся..
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выдыхай бобёр

Канадское правительство выделит Украине 25 млн долларов помощи в реализации реформ по развитию демократии и уже увеличило поддержку мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.
Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Громадське".
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не хочу вас рассраивать..речь о том что Зеленский дал все гарантии (которые новыми законами о поддержке инвесторов вскоре подтвердит и новая рада и новый кабмин )инвестору который строит в Кривом Роге гок с новейшими технологиями..на данный момент это самый крупный инвестпроект за последние 8 лет...
Канадский посол сообщил, что семь фирм их страны стоят в очереди на инвестирование проекта, потому с финансированием проблем возникнуть не должно.
-есть также информация что китай вскоре пригласит Президента Украины с визитом ...у тех тоже много жедания вложится в тот же Кривой Рог .
вот потому то нынешняя власть которые в основном выходцы из криворожья -и ставят целью своей деятельностю спасти родной город от экологической катастрофы...
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новый гок в кривом роге Справу порушено за статтею "екоцид", тому що це єдина стаття, підслідна СБУ, - юрист "ArcelorMittal Кривий Ріг" - Цензор.НЕТ 3213 ышо одна яма и куча пыли Справу порушено за статтею "екоцид", тому що це єдина стаття, підслідна СБУ, - юрист "ArcelorMittal Кривий Ріг" - Цензор.НЕТ 6049
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Не надо ссать в уши, они не резиновые. Это в каком банке можно пересчитать миллиард Канадских инвестиций. То шо вы приняли за инвестиции это сопли а уши простаков. Где конкретика?
А наезд гопника-баканов желающего отжать деньжат конкретный и очевидный.
Логика этого воришки понятна только рыгам. Если надо вас ограбить к вам придёт СБУ с экоцидом, и заявит в порядка доказательств что ваш муж много пропивает в кабаках.
А экоцид при чём?, - спросите у Баканова.
При нём, при нём же
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Вы все глупы и эгоистичны. Когда ветер поворачивает с Крив.Стали ,в в городе трудно дышать ,иногда и слезятся глаза. В городе в разы больше онко заболеваний. Мэр-Вилкул старший подписывает эко.документы и живёт в селе за гордом. А очитные споруды не работают. А как ещё объяснить индусам,чтоб перестали нас травить . Прав Зеленский,нужно их вжарить,пусть строят очистные,Вилкула-на пенсию,а мин .экологии-к нам ,в Кривой Рог.
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Грьобані лядьські зьоюристи.Порушити діло не за ознаками злочину,а тому що "тут світліше".
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Беня считает, что реприватизация Криворожстали прошла некошерно, и может повторить.
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Так значит, мы конечно травим людей, но наша цель заработать на этом денег. Поэтому не трогайте нас и не обвиняйте что мы специально травим людей. Мы просто хотим денег.
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Коли Міттал купляв комбінат, то з ним купив екологічну катастрофу в Кривому Розі.
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короче: натягивание совы на глобус - любимое занятие зебуинов
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Так ведь кто-то точно обещал, что СБУ не будет кошмарить бизнес. Или то опять шутка была?
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Это круто...факта экоцида нет...но дело мы по нему возбудили...потому по другой статье не можем...
Зебобики...такие зебобики...
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хватит скуглить, закон для всех один...нефиг экоцид разводить
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Ты знаешь что в Кривом Рогу раком в 6 раз чаще болеть стали после установки нового оборудования?
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Соотношение госдолга к ВВП Украины упало с 81,2% в 2016 году до 59% за I кв 2019 года.

Сможете продолжить?
(C)
@_Fashington
🤔
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Вы ватник? Или идиот? Жесткое падение было исколючительно из-за начала войны рассеей и экономической блокады. А вот подьем благодаря усилиям ушедшей власти. Теперь посмотрим сможет ли новая реально продолжить стабильное улучшение или только на словах...
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Он зебил,а это хуже ватника и идиота,вместе взятых.
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экоцид не смежите.... зебенина опг начала отжим бизнесов....одни в один как янукович, он начал с отжима своих конкурентов в Донецке...
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Nы в Кривом Рогу был? Ты знаешь что там творится с экологией?
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а в Мореуполе , а в Алчевске, а в Днепре ....у нас есть хоть где-то экологически чистая металлугия ?
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В нас у дворі дому страшенно тхне мусорка. Може Баканову звякнуть - екоцид, однако....Як раз масштаб теперішньої СБУ.
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Ты идиот знаешь что такое металлургический комбинат? В Кривом Рогу раком в 6 раз чаще болеют!! Не говоря о других болезнях.

Вот хохлопитеки. Им вечно всё не нравится.
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А Ви, шановний, з Кривого Рогу, чи так - язиком плещете?
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Судя по выражению "хохлопитеки" это тело с мокшанских ****** родом.
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Дякую! Знаю я, хто той дятел дрозд. Але ж важко їм - австралопітекам...Ясно ж як день, що пану Зеленському і пану Баканову наср*ти на екологію у Кривому Розі (та й де б то не було). Сорок два роки пан Зеленський блазнював на підтанцьовці у бандюг - а тепер таким поборником справедливості став - аж плакати хочеться. То мені смішно - а зе-ботам же щось видумувати треба - а що тут видумаєш, коли у пана Зеленського і Ко, як у собачки - все на виду. Зелепухи, схоже, навіть не здогадуються - нащо потрібна та СБУ. За димом ганятися - саме воно.
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Криворожский ГОК на руде которого работает "ArcelorMittal Кривой Рог", принадлежит угадайте кому?) Коломойскому... Видать кто то решил сделать себе полный цикл производста, ну и заодно немного электорат порадовать "работой СБУ".
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСправу порушено за статтею "екоцид", тому що це єдина стаття, підслідна СБУ, - юрист "ArcelorMittal Кривий Ріг"
 
 
 
 
 
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