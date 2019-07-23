 Справу порушено за статтею "екоцид", тому що це єдина стаття, підслідна СБУ, - юрист "ArcelorMittal Кривий Ріг"

Про це головний юрисконсульт "АрселорМіттал" Артем Філіп'єв заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Насправді причина, чому справу порушено за цією статтею проста — це те, що це єдина стаття, пов'язана з екологією, яка підслідна СБУ. У цьому ви можете переконатися, просто пошукавши у Google статті, які підслідні СБУ. Це єдина і достатня причина, щоб порушити справу за цією статтею в Україні", — повідомив Філіп’єв.
Він зазначив, що звинувачення "АрселорМіттал" в екоциді безпідставне, адже компанія працює відповідно до державних норм та чинного законодавства.
"Екоцид — це той злочин, який нам сьогодні інкримінують. Основна ключова особливість цього злочину, яка відрізняє його від всіх інших злочинів у сфері екології — це прямий умисел та наслідок — екологічна катастрофа…Тобто, фактично нас звинувачують у тому, що ми, як металургійне підприємство, умисне створюємо у Кривому Розі екологічну катастрофу. Це за гранню абсурду", — повідомив Філіп’єв.
Він додав, що "АрселорМіттал" (раніше Криворіжсталь) було засновано ще у 1930-х роках минулого століття. Підприємство працює в Україні протягом десятків років і за цей час не мало жодного зауваження від силових структур.
Напередодні в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.
СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації. Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.
-как же ты плесень выжило!?или уже доходиш?
пока что.....
Это за гранью абсурда", - сообщил Филипьев.
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Это визитная карточка зебилизма.
Пошла страна по рукам...
Просто Зеля с Пинчуком и Ахметкой по словам самого Зели -" теперь партнеры". А партнерам надо помогать в нелегкой борьбе с конкурентом. Подумаешь, что это крупнейший инвестор в истории Украины и остановлено внедрение нового оборудования, повышающее экологическую безопасность производства. Долги -- дело святое. Долги за поддержку на выборах надо отдавать.
-экоцид единственное что имеет там право проверять СБУ!
екоцид это военное преступление!
".... Баканов заявил, что менеджмент "АрселорМиттал" небрежно использовал деньги инвестора Лакшми Миттала:
"Я уверен, что "АрселорМиттал", который является крупным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию, не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям", - сказал Баканов. Он добавил, что за такие действия представители менеджмента должны быть наказаны. "Наказание будет не административное", - подчеркнул и.о. главы СБУ.
-это же если 100 тепловозов криворожстали за раз заправляют 400 000 литров...и в каждый недоливают по 200 литров-то куда излишки уходят,-Миталу?)))
Це нелогічно, якщо ти не хочеш відлякати іноземних інвесторів.
Але якщо поглянути з боку інтересів росії - це цілком логічно.
Це меседж до ЄС ,США, Канади, Австралії, Японії та інших - припинити вкладати гроші в Україну.
Якщо тут будуть їхні гроші - вони їх захищатимуть, а значить, захищатимуть Україну від рашки.
Ось головна мета.
От побачите, за рік нашими основними інвесторами будуть мутні типи з Кіпру (тобто рашка).
Таке вже було в 2011-2012.
Ось чому Порох їздив по світу і особисто вмовляв бізнес цивілізованих країн вкладати гроші в нашу економіку.
Бо це не тільки ріст економіки, це і захист інвестицій з боку потужних країн.
І не кажіть мені більше про "некомпетентність" чи "тупість" Зе.
Це чітко прорахована держ.зрада
Olha_Rev
-вскоре состоится официальный визит Президента Украины в США(и где там барыга?)
..и хватит нести разную чушь типа- Порох їздив по світу і особисто вмовляв бізнес цивілізованих країн вкладати гроші в нашу економіку...=то он свои конфеты развозил =
-при зеленском уже скоро в очередь будут выстраиватся..
Канадское правительство выделит Украине 25 млн долларов помощи в реализации реформ по развитию демократии и уже увеличило поддержку мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.
Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Громадське".
Канадский посол сообщил, что семь фирм их страны стоят в очереди на инвестирование проекта, потому с финансированием проблем возникнуть не должно.
-есть также информация что китай вскоре пригласит Президента Украины с визитом ...у тех тоже много жедания вложится в тот же Кривой Рог .
вот потому то нынешняя власть которые в основном выходцы из криворожья -и ставят целью своей деятельностю спасти родной город от экологической катастрофы...
А наезд гопника-баканов желающего отжать деньжат конкретный и очевидный.
Логика этого воришки понятна только рыгам. Если надо вас ограбить к вам придёт СБУ с экоцидом, и заявит в порядка доказательств что ваш муж много пропивает в кабаках.
А экоцид при чём?, - спросите у Баканова.
При нём, при нём же
Зебобики...такие зебобики...
Сможете продолжить?
(C)
@_Fashington
🤔
Вот хохлопитеки. Им вечно всё не нравится.
дятелдрозд. Але ж важко їм - австралопітекам...Ясно ж як день, що пану Зеленському і пану Баканову наср*ти на екологію у Кривому Розі (та й де б то не було). Сорок два роки пан Зеленський блазнював на підтанцьовці у бандюг - а тепер таким поборником справедливості став - аж плакати хочеться. То мені смішно - а зе-ботам же щось видумувати треба - а що тут видумаєш, коли у пана Зеленського і Ко, як у собачки - все на виду. Зелепухи, схоже, навіть не здогадуються - нащо потрібна та СБУ. За димом ганятися - саме воно.