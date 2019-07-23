 Справу порушено за статтею "екоцид", тому що це єдина стаття, підслідна СБУ, - юрист "ArcelorMittal Кривий Ріг"

Про це головний юрисконсульт "АрселорМіттал" Артем Філіп'єв заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Насправді причина, чому справу порушено за цією статтею проста — це те, що це єдина стаття, пов'язана з екологією, яка підслідна СБУ. У цьому ви можете переконатися, просто пошукавши у Google статті, які підслідні СБУ. Це єдина і достатня причина, щоб порушити справу за цією статтею в Україні", — повідомив Філіп’єв.

Він зазначив, що звинувачення "АрселорМіттал" в екоциді безпідставне, адже компанія працює відповідно до державних норм та чинного законодавства.

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"Екоцид — це той злочин, який нам сьогодні інкримінують. Основна ключова особливість цього злочину, яка відрізняє його від всіх інших злочинів у сфері екології — це прямий умисел та наслідок — екологічна катастрофа…Тобто, фактично нас звинувачують у тому, що ми, як металургійне підприємство, умисне створюємо у Кривому Розі екологічну катастрофу. Це за гранню абсурду", — повідомив Філіп’єв.

Він додав, що "АрселорМіттал" (раніше Криворіжсталь) було засновано ще у 1930-х роках минулого століття. Підприємство працює в Україні протягом десятків років і за цей час не мало жодного зауваження від силових структур.

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Напередодні в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації. Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.