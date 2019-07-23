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 Суспільство
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Все про:Верховний Суд (421) скарга (32) SkyUp (11)

 У ВС зареєстровано два позови щодо SkyUp від "пасажирки" Пасенко, яка раніше заявила, що на авіаперевізника не скаржилася

Мешканка Баришівки Оксана Пасенко, зазначена позивачкою в постанові Баришівського районного суду, який 24 травня вирішила призупинити ліцензію авіакомпанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів, нібито намагається оскаржити апеляцію авіаперевізника.

На сайті "Судова влада України" зазначено, що 17 липня до Касаційного цивільного суду України у складі Верховного суду надійшли одразу дві касаційні скарги начебто від імені Оксани Пасенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Предметом позову значиться захист прав споживачів та "​припинення дії, яка порушує право та примусове виконання обов’язку в натурі"​. Тобто, як виявили журналісти, мається на увазі виконання рішення Баришівського суду щодо призупинення ліцензії авіаперевізника.

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В авіакомпанії SkyUp Airlines, яка в Київському апеляційному суді оскаржує це рішення, заявили, що обидві ці скарги – "абсолютно безглузді".

"За інформацією, отриманою з інформаційного центру Касаційного цивільного суду ВС, одна скарга від нібито Пасенко – на ухвалу Київського апеляційного суду про відкриття апеляційного провадження, а друга – на визначення цього ж суду про зупинку справи до моменту розгляду питання щодо відведення судді, яке заявив адвокат Пасенко. При цьому, на момент подачі скарги дане питання вже було вирішене, відведення задоволене, призначено новий склад суду. Тому, обидві ці касаційні скарги, на нашу думку, абсолютно безглузді", – повідомив "Схемам" директор з юридичних питань компанії SkyUp Airlines Дмитро Толкачов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Враховуючи "несправжність" позивачки, ці скарги від її ж імені, свідчать про намір затягнути справу – вважає юрист з авіаційного права Андрій Гук.

"Це робиться для того, щоб через таку тяганину залишити скандальну ухвалу суду про призупинення ліцензії в силі якомога довше. Навіщо, якщо воно виявилося таким, яке не можуть виконати ані Державіаслужба, ані SkyUp? Можу припустити тільки одне – чекають якихось змін. Сумним є те, скільки часу вже суди не можуть пережувати, відчути гіркий присмак та виплюнути цей позов і забезпечення позову", –– говорить він.

24 травня Баришівський районний суд Київської області вирішив призупинитиліцензію "першого українського лоукосту" SkyUp. Водночас суддя відмовилася забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність із перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті".

"Схеми" знайшли позивачку до SkyUp: виявилось, заяву до Баришівського суду вона не писала. 18 червня Пасенко звернулася до поліції із заявою про те, що не подавала позов. Пізніше стало відомо, що вона подала заяву про відмову від начебто свого позову.

24 червня на підставі розслідування "Схем" Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко, яка винесла ухвалу про призупинення ліцензії SkyUp.

Суддя Олена Литвиненко подала заяву про відставку, яку мали розглянути на засіданні Вищої ради правосуддя 18 липня. Але за кілька днів до розгляду вона цю заяву відкликала.

19 липня ВРП відкрила щодо Олени Литвиненко дисциплінарну справу.

У свою чергу, SkyUp вирішив оскражити ухвалу баришівської судді Олени Литвиненко про призупинення дії його ліцензії в Апеляційному суді – і подав апеляційну скаргу.

Перший її розгляд відбувся 25 червня. На засідання прийшов Євгеній Рівний, який представився адвокатом Оксани Пасенко – і одразу заявив відвід судді. Наразі до справи вже приступив інший суддя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139248
 
 
 Топ коментарі
 
Ну что, болезные, накатались на лоукостах по безвизу? Теперь будете кататься бо Бенякосту за тройной ценник и по безвизу ли? Тот еще вопрос.
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Ну, Омеляна уже не будет. Теперь то точно Бабломойскому эти лоукосты мешать перестанут!
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А порохоботы считают, что это правильный суд:
"В ВС зарегистрировано два иска по SkyUp от "пассажирки" Пасенко, ранее заявившей, что на авиаперевозчика не жаловалась - Цензор.НЕТ 8463 des_104

реформированы Высший и Конституционный суды. остальные в процессе. чем занимается сопля?
23.07.2019 11:45
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************ и так монополизировал своим МАУ. Стоимость билетов поднял, а вес ручной клади украл, а бутерброды в ту же цену стали в два раза меньше. Жадная **********
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Ну, Омеляна уже не будет. Теперь то точно Бабломойскому эти лоукосты мешать перестанут!
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беня думает что огн вечный и со Смертью он договоритсья сомтри Беня все начинается с малюсенькой наноклетки... котрой посрать сколько ты УКРЛ УБЛЮДОК МИЛЛИАРДОВ.. и что у тебя на поводке есть Зебобик работающий тип преЗЕдентом Украины...
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5 років назад точно така картинка була з Порошенком.
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А при чому це до цієї теми? Флудиш.....Ну відмінив,і шо? На те він і суд! Самий реХВармований суд в світі!!!! В ВС зарегистрировано два иска по SkyUp от "пассажирки" Пасенко, ранее заявившей, что на авиаперевозчика не жаловалась - Цензор.НЕТ 4691Всі претензії реХВорматору. В ВС зарегистрировано два иска по SkyUp от "пассажирки" Пасенко, ранее заявившей, что на авиаперевозчика не жаловалась - Цензор.НЕТ 5263
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реформовані аж два суди- верховний, і вищий антикорсуд( зпрацює з осені). до інших так і не дійшло. але звідки вам то знати? свати того не розкажуть
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я не об этом мальчике
этой цитатой, я хотел напомнить о том, что эта женщина уже отозвала этот иск и еще ранее сказала, что якобы вообще впервые слышит о своей жалобе и иске в суд...
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Ну что, болезные, накатались на лоукостах по безвизу? Теперь будете кататься бо Бенякосту за тройной ценник и по безвизу ли? Тот еще вопрос.
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ну мяукните хоть что-то бенямрази и зебилы, ну про "мы сделали их вместе" или как то так.
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рейдеры профи из зек команды работают
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Так все норм. Кінець епохи бідності же.
Та що, дорогі мої зебілята, доставайте свої шекелі й несіть їх дяді Бені.
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Я не понимаю, сколько можно жевать сопли по этой ситуации (независимо от того, новая власть или старая) ? По уму и +/- оперативно сработали только 2 структуры : Госавиаслужба послала подальше заведомо незаконное определение суда о приостановке лицензии авиакомпании под предлогом технической невозможности его исполнения, а Высший совет правосудия открыл по судье дисциплинарное дело с перспективой выгнать её за нарушение присяги.
Но какого лешего остальные органы позволяют издеваться над здравым смыслом ?
"Истица" по телевизору в интервью заявила, что не подавала иск и отношения к нему не имеет. Тогда вопросы :
1. Кто дал полномочия адвокату ? Проверить. Если они липовые, это ст.400-1 Уголовного кодекса + основания для приостановления или отмены его свидетельства.
2. Кто подписывает жалобы ? Если "истица" - экспертиза подписи, уголовное дело за подделку документов.
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СкайАп - гамно, но я все равно против явного экономического давления в виде этих исков. Причем, слишком явное давление, неприкрытое. У Бени прям нетерпеж.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ ВС зареєстровано два позови щодо SkyUp від "пасажирки" Пасенко, яка раніше заявила, що на авіаперевізника не скаржилася
 
 
 
 
 
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