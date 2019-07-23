 На кожну посаду міністра у "Слуги народу" є "щонайменше дві кандидатури", - Разумков

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Є позиції в комітетах, є позиції в Кабінеті міністрів, якщо ми говоримо про виконавчу владу. Але ми найпереше хотіли б там бачити людей не за партійним принципом, а людей за ефективністю. І підбирати такі кандидатури будемо саме за принципом ефективності їх на тих чи інших посадах", - сказав Разумков.
"Ми не вважаємо, що має бути квотний принцип. Ми вважаємо, що має бути принцип професіоналізму. Я вважаю, що це абсолютно правильна і коректна позиція", - додав він.
Разумков відмовився назвати точну кількість членів "Слуги народу", які увійдуть до майбутнього уряду.
"У нас на кожну позицію є щонайменше дві кандидатури, які можуть розглядатися. Зараз сказати, що це буде п'ять чи десять осіб, буде неправильно. Плюс, якщо ми говоримо про Кабінет міністрів, то зрозуміло, що це буде консолідована робота Офісу президента, Верховної Ради та майбутнього Кабміну", - пояснив він.
Говорити про якісь конкретні прізвища на керівні посади, за словами Разумкова, можна буде напередодні початку роботи нової Верховної Ради.
"Але якісь прізвища почнуть з'являтися в ЗМІ раніше", - додав він.
Какие клоуны,
И все почти как ЗЕ !
Например, на министра "Рейдерства и отжима" - Корбан и Юзик
только один его покинет на своих ногах! он и будет министром!
Спарта!!!!
Та там минимум по 3-4 кандидата в очереди на трудоустройство стоят.....
https://twitter.com/i/status/1143872342994669568
Такое же тупое рагулье дорвавшееся до грабежа супермаркетов...
Тогда можно настроив ПРОТИВ любое дерьмо подсунуть, только избирателя тогда разумным человеком нельзя назвать, а только зебом...
супруги будут грустные и упадет рождаемость
и все из-за зе-зе-зе-зе-зе.......
ззззвона в ушах украинского народонаселения
нет вы не о том подумали, "Сватов", конечно, и их продакшена
На РТР уже азиров выступает - готов возглавить правительство.
Премьерминистром - думаю, будет Разумков).
Поживём - увидим).
У Стефанчука есть брят, опять выбор из двух...
Фсё по чесному!..
Приятель планирует отметить в сентябре корпоратив-годовщину фирмы. Позвонил тем же людям, которые организовывали и раньше ему все мероприятия. Обговорили все условия и договариваются о цене. Ему говорят, что ведущий теперь стоит на $5000 дороже. Он спрашивает. не офигели ли они и почему поднялась цена? Ответ надо записать в мемориз:
- Михаил, Вы что? Он же теперь нардеп. Вы оценивайте уровень.
- Так платить теперь по безналу? - спрашивает мой приятель.
- Почему по безналу? - удивились там.
- Ну, так он же нардеп. Надо все ж вбелую.- Михаил, он стал нардепом, а не идиотом. Все, как и раньше, налом, - ответили ему.
Миша решил взять другого ведущего. Не такого пафосного и дешевле. На $5000 дешевле.»
https://glavcom.ua/columns/bereza/skilki-koshtuje-zamoviti-narodnogo-deputata-na-korporativ-612462.html
Ага... По две... "Дурак", и "Бестолочь"...
, хотя бы чисто поржать? можно мини-зно дополнительно, пригласить пару человек из нан по профилю, вопросы журналистов, типа откуда бабло и почему вы не работали 20 лет, а впечатление, что проработали все 200, где живут ваши дети и кем будут (а то недавно где-то бегал депутатский сынок, грабил магазины, опыта набирался) и т.д.
Но только есть ли у фотографа номер 77 хоть какой-то дипломишка .
Бо у козака Гаврилюка было хотя бы желание самопожертвования и патриотизм .
Но и шо с этого вышло ?!
Приятель планирует отметить в сентябре корпоратив-годовщину фирмы. Позвонил тем же людям, которые организовывали и раньше ему все мероприятия. Обговорили все условия и договариваются о цене. Ему говорят, что ведущий теперь стоит на $5000 дороже. Он спрашивает. не офигели ли они и почему поднялась цена? Ответ надо записать в мемориз:
- Михаил, Вы что? Он же теперь нардеп. Вы оценивайте уровень.
- Так платить теперь по безналу? - спрашивает мой приятель.
- Почему по безналу? - удивились там.
- Ну, так он же нардеп. Надо все ж вбелую.- Михаил, он стал нардепом, а не идиотом. Все, как и раньше, налом, - ответили ему.
Миша решил взять другого ведущего. Не такого пафосного и дешевле. На $5000 дешевле.»
https://glavcom.ua/columns/bereza/skilki-koshtuje-zamoviti-narodnogo-deputata-na-korporativ-612462.html