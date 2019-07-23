 На кожну посаду міністра у "Слуги народу" є "щонайменше дві кандидатури", - Разумков

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Є позиції в комітетах, є позиції в Кабінеті міністрів, якщо ми говоримо про виконавчу владу. Але ми найпереше хотіли б там бачити людей не за партійним принципом, а людей за ефективністю. І підбирати такі кандидатури будемо саме за принципом ефективності їх на тих чи інших посадах", - сказав Разумков.

"Ми не вважаємо, що має бути квотний принцип. Ми вважаємо, що має бути принцип професіоналізму. Я вважаю, що це абсолютно правильна і коректна позиція", - додав він.

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Разумков відмовився назвати точну кількість членів "Слуги народу", які увійдуть до майбутнього уряду.

"У нас на кожну позицію є щонайменше дві кандидатури, які можуть розглядатися. Зараз сказати, що це буде п'ять чи десять осіб, буде неправильно. Плюс, якщо ми говоримо про Кабінет міністрів, то зрозуміло, що це буде консолідована робота Офісу президента, Верховної Ради та майбутнього Кабміну", - пояснив він.

Говорити про якісь конкретні прізвища на керівні посади, за словами Разумкова, можна буде напередодні початку роботи нової Верховної Ради.

"Але якісь прізвища почнуть з'являтися в ЗМІ раніше", - додав він.

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