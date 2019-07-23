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Все про:Кабмін (2958) Разумков Дмитро (113) Слуга народу (144)

 На кожну посаду міністра у "Слуги народу" є "щонайменше дві кандидатури", - Разумков

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков обіцяє, що склад уряду буде формуватися не за принципом партійних квот.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Є позиції в комітетах, є позиції в Кабінеті міністрів, якщо ми говоримо про виконавчу владу. Але ми найпереше хотіли б там бачити людей не за партійним принципом, а людей за ефективністю. І підбирати такі кандидатури будемо саме за принципом ефективності їх на тих чи інших посадах", - сказав Разумков.

"Ми не вважаємо, що має бути квотний принцип. Ми вважаємо, що має бути принцип професіоналізму. Я вважаю, що це абсолютно правильна і коректна позиція", - додав він.

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Разумков відмовився назвати точну кількість членів "Слуги народу", які увійдуть до майбутнього уряду.

"У нас на кожну позицію є щонайменше дві кандидатури, які можуть розглядатися. Зараз сказати, що це буде п'ять чи десять осіб, буде неправильно. Плюс, якщо ми говоримо про Кабінет міністрів, то зрозуміло, що це буде консолідована робота Офісу президента, Верховної Ради та майбутнього Кабміну", - пояснив він.

Говорити про якісь конкретні прізвища на керівні посади, за словами Разумкова, можна буде напередодні початку роботи нової Верховної Ради.

"Але якісь прізвища почнуть з'являтися в ЗМІ раніше", - додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139245
 
 
 Топ коментарі
 
На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 3136 18c49ed2
И все временно безработные. Какая-то партия безработных получилась.
На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 4254

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Партия свадебных фотографов, маникюрш и безработных рассказывает о профессионализме)
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Мне єтот праздник быдла напоминает "русскую весну" на Донбассе.
Такое же тупое рагулье дорвавшееся до грабежа супермаркетов...
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Лето. Отдых. Доверились первым 50% и их не подвели.
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Нет, Мань, ты глянь,

Какие клоуны,
И все почти как ЗЕ ! На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 311
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Правильно гутарит! Один от Игоря Валерьевича, а второй от 95-го квартала....
Например, на министра "Рейдерства и отжима" - Корбан и Юзик
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Как же так, неужели такие проффесионалы своего дела как Рева, Фриз, уРозенко и Стець больше не нужны? На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 6252
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эти то хоть грамотно писать умели и на счетах могли считать....
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на счетАх у них бабло лежит чесно наворованое
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То есть переизбыток профессионалов.
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а решать будет ринг!
только один его покинет на своих ногах! он и будет министром!
Спарта!!!!
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Глава партии не в курсе сколько стало нардепами БЕЗРАБОТНЫХ слуг народа!?
Та там минимум по 3-4 кандидата в очереди на трудоустройство стоят.....
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ТАК ВОНИ Ж ЧЕСНО КАЗАЛИ---ШУКАЄМО НА САЙТІ ЗНАЙОМСТВ ТА ПО БЕЗРОБІТТЮ.
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Мне єтот праздник быдла напоминает "русскую весну" на Донбассе.
Такое же тупое рагулье дорвавшееся до грабежа супермаркетов...
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Ну не перегибайте, ситуация другая, власть кардинально кадрово меняется, это хорошо. И виноваты в этом старперы которые ее держали 29 лет в руках. и так ничего не поняли, а люди устроили протестное голосование, все справедливо.
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Про протестное голосоание можно поподробнее?
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Вы из Воронежа? Если бы не снялся Вакарчук, то Президентом был бы Вакарчук, победил бы любой новый. А дальше дело техники. Голосовали не ЗА, а ПРОТИВ.
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Т.е. разумный человек голосует ПРОТИВ, а не ЗА?
Тогда можно настроив ПРОТИВ любое дерьмо подсунуть, только избирателя тогда разумным человеком нельзя назвать, а только зебом...
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У старых политиков был шанс, нужно было переступить через себя, и объединиться на позиции спасения страны, выдвинуть единого кандидата, и не за месяц до выборов , как самопомич и Гриценко, а за год. А они поперлись стадом, 39 человек. И все просрали. Абсолютно справедливый итог.
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А в Белоруси видать очень грамотный избиратель, очень последовательный.
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ПОДИВІТЬСЯ 3-Ю СЕРІЮ ДРУГОГО СЕЗОНУ СЕРІАЛУ ЧОРНЕ ДЗЕРКАЛО.її ПОКАЗУВАЛИ В УКРАЇНІ В 2013 РОЦІ.У ЗЕЛЕНСЬКОГО НАВІТЬ ГОЛОС ПОХОДИТЬ НА ГОЛОС МУЛЬТЯШНОГО КАНДИДАТА.
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Вот сейчас смешно было. Про «кардинально кадрово». И шо зебилам в головы понасыпали?
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А что было в головах тех кто не вылазил из ВР с 1991 года, результат на лицо, кто виноват, что 50% вообще на выборы не пришла?
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Вот аналог вашего "протестного" голосования.
На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 9317
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Ну гдето так...Только по цивилизованнее немного...
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Интересно было, что при всём протестном настроении (подкрадывается смутное сомнение, что по обе линии фронта у жителей Украины один и тот же менталитет), когда протестно топтали конфеты Рошен, то против шоколадных конфет не протестовали, а только против карамелек...
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интересно где они столько фотографов найдут
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теперь свадьбы в Украине будут не диджигитализированные (так, что ли ?)
супруги будут грустные и упадет рождаемость На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 8206

и все из-за зе-зе-зе-зе-зе.......

ззззвона в ушах украинского народонаселения На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 8206
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Кончатся фотографы - ********* назначат, по старинке, их много
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і каждий пєрвий із ніх ділєтант і афєріст.
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ну а второй, как известно, - герой ! На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 1233
нет вы не о том подумали, "Сватов", конечно, и их продакшена
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Нормально..по четным один будет министром...по нечетным другой...
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Оно канешно.
На РТР уже азиров выступает - готов возглавить правительство.
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Министром здавоохранения будет Ярынич Константин Владимирович. Давненько об этом слухи ходят.
Премьерминистром - думаю, будет Разумков).

Поживём - увидим).
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У Богдана есть брят, уже есть выбор из двух...
У Стефанчука есть брят, опять выбор из двух...
Фсё по чесному!.. На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 4601
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Сергій Фурса: «Пока это самая смешная новость дня.
Приятель планирует отметить в сентябре корпоратив-годовщину фирмы. Позвонил тем же людям, которые организовывали и раньше ему все мероприятия. Обговорили все условия и договариваются о цене. Ему говорят, что ведущий теперь стоит на $5000 дороже. Он спрашивает. не офигели ли они и почему поднялась цена? Ответ надо записать в мемориз:

- Михаил, Вы что? Он же теперь нардеп. Вы оценивайте уровень.
- Так платить теперь по безналу? - спрашивает мой приятель.
- Почему по безналу? - удивились там.
- Ну, так он же нардеп. Надо все ж вбелую.- Михаил, он стал нардепом, а не идиотом. Все, как и раньше, налом, - ответили ему.

Миша решил взять другого ведущего. Не такого пафосного и дешевле. На $5000 дешевле.»

https://glavcom.ua/columns/bereza/skilki-koshtuje-zamoviti-narodnogo-deputata-na-korporativ-612462.html
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"На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков...".

Ага... По две... "Дурак", и "Бестолочь"...
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В запасе: тупой, безработный, парикмахер, безграмотный, проходил мимо стал депутатом.
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а почему бы им не устроить конкурс, экзамен, в прямом эфире, хотя бы чисто поржать? можно мини-зно дополнительно, пригласить пару человек из нан по профилю, вопросы журналистов, типа откуда бабло и почему вы не работали 20 лет, а впечатление, что проработали все 200, где живут ваши дети и кем будут (а то недавно где-то бегал депутатский сынок, грабил магазины, опыта набирался) и т.д.
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Эх, Киса, - сказал Остап, - мы чужие на этом празднике жизни.
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Если у них на должность генпрокурора как минимум Рябошапка и Богдан это всё равно, что Луценко Юра и Луценко Ира ... Ну разве что с нужными дипломами !

Но только есть ли у фотографа номер 77 хоть какой-то дипломишка .

Бо у козака Гаврилюка было хотя бы желание самопожертвования и патриотизм .
Но и шо с этого вышло ?!
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в "привате" сильная команда. наберут оттуда.
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Гнидка в ПЕСиной шкурке таки пролезла в Раду с 8-ю процентами. Влиять не на что не сможет, а гадить будет, как порохоботы всем стадом гадят тут.
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Ну а якщо серйозно,то здається настає тризна українській державності...
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спасибо британскому народу за сочувствия несчастной Украине !
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Щось малувато кандидатур. Там на главу партії кандидатури нема, куди там на міністрів.
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не выбирайте Рашкована ,за ним много говна .
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Мне вот интересно ,- где был весь этот ЗЕЛО сброд в в 2014?Тогда они называли Украину страной проституткой.Сегодня вам ********* буквально подарили страну с четкими государственными структурами и честными выборами,-пусть и не совершенную.Сегодня эти ***** привели во власть активные антиУкраинские силы.
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Сергій Фурса: «Пока это самая смешная новость дня.
Приятель планирует отметить в сентябре корпоратив-годовщину фирмы. Позвонил тем же людям, которые организовывали и раньше ему все мероприятия. Обговорили все условия и договариваются о цене. Ему говорят, что ведущий теперь стоит на $5000 дороже. Он спрашивает. не офигели ли они и почему поднялась цена? Ответ надо записать в мемориз:

- Михаил, Вы что? Он же теперь нардеп. Вы оценивайте уровень.
- Так платить теперь по безналу? - спрашивает мой приятель.
- Почему по безналу? - удивились там.
- Ну, так он же нардеп. Надо все ж вбелую.- Михаил, он стал нардепом, а не идиотом. Все, как и раньше, налом, - ответили ему.

Миша решил взять другого ведущего. Не такого пафосного и дешевле. На $5000 дешевле.»
https://glavcom.ua/columns/bereza/skilki-koshtuje-zamoviti-narodnogo-deputata-na-korporativ-612462.html
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Одно радует, что хоть эта больная на голову Савченко набрала всего 8 голосов, т.е. даже её родственники не голосовали судя по цифре)))
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Рано радоваться. Партия шария набрала больше 2%, значить будут получать деньги от государства 30 млн. грн.
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да министром МВД будет Жека лысый, а министром финансов будет видеоблогер Манька облигация, а министром иностранных дел, можно будет назначить Толю фотографа, он был на Суматре и знает как вести дела....ну и так далее, там много "серьёзных" кандидатур........
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Парад-алле! Вся труппа в зборі,чекаємо відкриття нового циркового сезону вже скоро!
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Оце так так, аж по два мінімум, оце напромили, ващє-ващє-ващешно...
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Порохоботи починають приходити до тями. Бо два дні були у ступорі. Особливо, коли Юля обійшла Мародера На кожну посаду міністра у "Слуги народу" є "щонайменше дві кандидатури", - Разумков - Цензор.НЕТ 5820
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Ну, в чем-то да. А так вообще юльке до шмаркли как до луны. Такой мрази во главе страны еще не было.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа кожну посаду міністра у "Слуги народу" є "щонайменше дві кандидатури", - Разумков
 
 
 
 
 
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