 На 106-му окрузі в Луганській області зафіксовано фальсифікації на користь кандидата від "ОПЗЖ" Черниша. Буде перерахунок голосів. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання ПРАВ-ДА.

У розпорядженні редакції з'явилося кілька цікавих відео, знятих на камеру місцевими активістами, за словами яких махінації влаштовані на користь кандидата Валерія Черниша.

За даними спостерігачів, після підрахунку на багатьох дільницях були переписані протоколи. Зокрема, на одному з роликів видно, як члени комісії, вийшовши з дільниці, зірвали пломби на коробках з бюлетенями і розпакували пакети.

На іншому відео члени комісії посеред вулиці дістають з пакета паспорти і незаконно вкидають до виборчої скриньки бюлетені. Юристи кажуть, що такі дії порушують Закон України про вибори народного депутата України, а значить необхідний перерахунок голосів по 106 округу.

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Кореспондентка місцевого каналу "Ірта" Анна Ніколаєнко повідомила, що окружна комісія проголосувала за перерахунок голосів по п'яти дільницях.

У 106 виборчому окрузі (Сєвєродонецьк) в Луганській області будуть перераховані голоси на 5 дільницях. За таке рішення проголосувала окружна виборча комісія через численні повідомлення про порушення і фальсифікації на цьому окрузі, повідомила вона.

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