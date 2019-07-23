 Планую працювати в комітеті транспорту або культури, - переможець в 77 окрузі від "Слуги народу" весільний фотограф Штепа

Про це він повідомив в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.
Так, Штепа, який раніше підробляв весільним фотографом, зазначив, що ідея податися в нардепи виникла після того, як партія "Слуга народу" оголосила набір у мажоритарних округах.
"Мені ніхто не пропонував йти до парламенту, я сам подав заявку, коли партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів у мажоритарних округах. Я надіслав анкету, резюме, свої готові законопроекти. Багато людей пишуть, що кухарка може управляти країною, але це не так. Кожна людина, яка хотіла потрапити до партії або представляти її як мажоритарник, мала відправити готові законопроекти. Мої пропозиції розглянули, після чого запросили стати кандидатом від партії", - повідомив він.
Майбутній нардеп також розповів, чим він хотів би займатися в парламенті.
"Я планую працювати в комітеті транспорту або в комітеті культури. Мої законопроекти були пов’язані з розмитненням автомобілів, а також з відповідальністю органів влади за технічний стан доріг. Це дуже близька для мене тема, бо я сам водій. Кожного дня багато їжджу і бачу ті проблеми, з якими стикаються звичайні люди", - зазначив Штепа.
но вы сами утверждаете что это провокация порошенко....))))) в унисон с путей...))))))))))
нужна ссылка из инета? напиши в гугле - провокация порошенко в керченском проливе или около этого... получишь длинный список зеленкиных соплей и его свидетелей
Наконц- то там такие же ...лы, как они...
Цэ пэрэмога...🙌🙌🙌
типичный слуга народа.
А над чем вы сейчас работаете? Да так, ищем...
что нибуть сделают для страны
За ширмой "чуваков из народа" спецы стоят на низком старте...😎
Выходить , что если чувак ассенизатор и круто разбирается в сортах лайна и способах его очистки - напишет пару-тройку законопроектов по свое специализации и готовый депутат ?!
А голосовать как он будет по другим законопроектам ?!
Выходит , что тактильное кнопкодавство в "Слугах" решили заменить кнопкодавством ментальным . А это ещё в 10 раз хуже , когда можно отдать картчку другу , которому доверяешь и он проголосует как ты его попросишь . А когда ты баран (бо разбираешься только в узкой области) , то голосуещь как скажет "хозяин фракции" ... пусть даже и своими пальЦЯми !
Мне всегда казалось , что депутатом может быть только грамотный и развитый индивид , который хотя бы примерно знает , как работает демократия .
Украина резко нуждается именно экономистах и правоведах , которые отдают себе отчёт какие риски от приватизации и какие её преимущества . Что такое компрадорский капитализм . Как бороться с монополизмом и валюными инверсиями ... Как противостоять рейдерству и скупке акций одним юридическим лицом .
Какие есть системы страхования в мире и их недостатки и преимущества .
Какие есть формы собственности и их недостатки и преимущества .
Если фотографы и прочие проффессора из слуги урода это прочтут - у них мосх перегреется. Как они потом законопроекты обсуждать будут.
Осторожнее надо.
,
А ещё ты серун, и унитаз с сортирной бумагой ещё более "близкая тебе тема", нарисуй и по этому поводу "законопроэктик", и ВР сядь поближе к уборной, мало ли чего может случится после входа в команду хотдогов...
Колишні скликання аж ніяк не були супер-дупер професійними .
А вже до влади приходили коаліції, де добрих три чверті були вельми обмеженими особистостями (взяти хоча б риговское більшість до 2014 року - бидло на бидли й головне бидло й гопота в кабінеті президента з 2-ма ходками на зоні).
Що запропонував ЗЕ і команда?! Замінити цю чверть профілі і неординарних, на таких же, як були три чверті раніше .
Тепер при владі будуть одні невігласи ... але з палаючими очима і наївними як діти ! Ось й уся "новація" .
Ось й уся іх ідея , мовляв якщо серед колишніх була подавна меньшість профі , давайте викинемо усіх , в тому числі порядних й професійних .
Й наберемо з вулиці тільки невігласів . Чи перевіряли вони порядність , патриотизм ?!
Як могли - для це потрібен час й випробування . В тому числі й спокусами й погрозами олігархату !
Освіту в нього шукаєте? то скажіть своєму , прости Господи, ген пЛокуЛолу нехай перевірить що це за неподобство)))