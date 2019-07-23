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 Планую працювати в комітеті транспорту або культури, - переможець в 77 окрузі від "Слуги народу" весільний фотограф Штепа

Кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Сергій Штепа, несподівано переміг у 77 окрузі ексрегіонала, керівника "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєва, бачить себе членом парламентського комітету з питань транспорту або культури.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

Так, Штепа, який раніше підробляв весільним фотографом, зазначив, що ідея податися в нардепи виникла після того, як партія "Слуга народу" оголосила набір у мажоритарних округах.

"Мені ніхто не пропонував йти до парламенту, я сам подав заявку, коли партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів у мажоритарних округах. Я надіслав анкету, резюме, свої готові законопроекти. Багато людей пишуть, що кухарка може управляти країною, але це не так. Кожна людина, яка хотіла потрапити до партії або представляти її як мажоритарник, мала відправити готові законопроекти. Мої пропозиції розглянули, після чого запросили стати кандидатом від партії", - повідомив він.

Майбутній нардеп також розповів, чим він хотів би займатися в парламенті.

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"Я планую працювати в комітеті транспорту або в комітеті культури. Мої законопроекти були пов’язані з розмитненням автомобілів, а також з відповідальністю органів влади за технічний стан доріг. Це дуже близька для мене тема, бо я сам водій. Кожного дня багато їжджу і бачу ті проблеми, з якими стикаються звичайні люди", - зазначив Штепа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139230
 
 
 Топ коментарі
 
Мляяяя...оно водитель, и поэтому - спец по автодорогам. Оно подрабатывало фотографом - поэтому оно спец по культуре. Удивительная эта новая страна - ЗЕландия.
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Привыкай, у нас Президент комик, так его и воспринимай.
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но вы сами утверждаете что это провокация порошенко....))))) в унисон с путей...))))))))))
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Мы сами утверждаем!? Скопируй, покажи где это , или боярышника перебрал?
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вы о своей персоне во множественном числе или о позиции зебилов?
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Ты же написал, что ...МЫ утверждаем... А теперь дурачка включаешь.
но вы сами утверждаете что это провокация порошенко....))))) в унисон с путей...))))))))))
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да, вы сами, неуважаемые зебенята. и чИто не так?
нужна ссылка из инета? напиши в гугле - провокация порошенко в керченском проливе или около этого... получишь длинный список зеленкиных соплей и его свидетелей
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соевые кончелыги не в состоянии понять, шо вся та шваль в раде, которая была, тоже никакого отношения к законотворчеству в начале не имели, вся та мразь бывшие комуняки и комсомольские вожаки.😀😀
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Так выходит шо шваль поменяли на шваль , а где ж тогда перемога ЗЕбилятник??
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Пэидиото, судить будем позже, а пока иди к супрунихе полечись😀😀😀
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Гороховые в экстазе от новых лиц в раде...
Наконц- то там такие же ...лы, как они...
Цэ пэрэмога...🙌🙌🙌
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Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом - и в Ялту! (с)
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Очередное наглядное подтверждение что люмпено ЗЕбилы безмозгло голосовали за общий бренд Голоумка и ЗЕкловуна на лисапете...Оно увидело там в бюллетене шо этот недофотограф от Слуги УРода и тупо поставило галочку..Даже если б там была фамилия Жириновский, Скабеева, Путин то ЗЕбильное всё равно бы поставило галочку, бо просто это Слуга УРода..ЗЕбилу этого достаточно...
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чувак официально не работает, колымит на свадьбах за 1500 грн в час съемки (в сети выкладывали его обьявку) с минимальным заказом 4 часа, не платит налоги....

типичный слуга народа.
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Ну у ЗЕбилятников это теперь называеца перемогой...Здобулы!!
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Вся шелуха і піна спливе і ми побачимо результати нашого дебілізма і тупості. Та вже був лозунг --і кухарка може керувати державою. Докерувались,що на десятиліття держава впала в громадянську війну, розруху,голод і беззаконня. Інтелігенція, виїхала з росії,а бидло,з револьвером в руках, пішло грабувати селян і весь народ. історія нічого не вчить ідіотів, а пройдисвіти,піарщикі ,борехуни ,крадії над лохами сміються і наживаються. В Києві вже була "молода команда" на чолі з космосом,коли навіть на цвинтарь вхід був платний.
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До речі, методика Зе-команди 1 в 1 як в космоса... Ну ладно села якісь, але як Київ знову на це купився???
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Твою маму, напекут сапожники пирогов...😱😱😱
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Да нормальный парень. Уж получше тех мудозвонов 111 созывов, ещё помнящих живым дед. Калинина!
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Соя знову проснулася!! Виявляється слово працювати для них асоціація з чимось негативним.. При парубію забули що це таке!!
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Штепа.... где то я эту фамилию слышал, и это было не фотограф...
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Фамилия символичная... а где его мамуля?
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А над чем вы сейчас работаете? Да так, ищем....
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koresh68
А над чем вы сейчас работаете? Да так, ищем...


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Бути весільним фотографом також не просто. Це вольова професія. Треба і напитися досхочу та ще й до того зробити нормальні світлини молодятам, щоби отримати після свята якусь копійку.
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тут мені спіціялісти казали, шо свадєбним фатографам зась!
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может за время пока научатся воровать как профессионалы
что нибуть сделают для страны
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А давай я тебе аппендицит вырежу....или зубы полечу.... и пока я, на тебе, буду учится, даже денег брать не буду.
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У всех этих чуваков один номер - ШЕСТЬ... Это статисты с важными лицами.
За ширмой "чуваков из народа" спецы стоят на низком старте...😎
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Діалог двох новообраних народних депутатів від «Слуги народу»

Планую працювати в комітеті транспорту або культури, - переможець в 77 окрузі від "Слуги народу" весільний фотограф Штепа - Цензор.НЕТ 1836
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Какие ёпсель "законопроекты" ?!
Выходить , что если чувак ассенизатор и круто разбирается в сортах лайна и способах его очистки - напишет пару-тройку законопроектов по свое специализации и готовый депутат ?!

А голосовать как он будет по другим законопроектам ?!
Выходит , что тактильное кнопкодавство в "Слугах" решили заменить кнопкодавством ментальным . А это ещё в 10 раз хуже , когда можно отдать картчку другу , которому доверяешь и он проголосует как ты его попросишь . А когда ты баран (бо разбираешься только в узкой области) , то голосуещь как скажет "хозяин фракции" ... пусть даже и своими пальЦЯми !

Мне всегда казалось , что депутатом может быть только грамотный и развитый индивид , который хотя бы примерно знает , как работает демократия .

Украина резко нуждается именно экономистах и правоведах , которые отдают себе отчёт какие риски от приватизации и какие её преимущества . Что такое компрадорский капитализм . Как бороться с монополизмом и валюными инверсиями ... Как противостоять рейдерству и скупке акций одним юридическим лицом .
Какие есть системы страхования в мире и их недостатки и преимущества .
Какие есть формы собственности и их недостатки и преимущества .
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Шо ты сделал!
Если фотографы и прочие проффессора из слуги урода это прочтут - у них мосх перегреется. Как они потом законопроекты обсуждать будут.
Осторожнее надо.
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У "Слуг" будет Чечетов 2, который будет руководить голосованиями.
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в общем теперь это не рада,а дом2 украинского разлива - неучи,неудачники безработные и безпринципные уроды от сн
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Оно хоть знает чем транспорт от культуры отличается.
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там плотят больше чем хфотографом 1300 нрн в час вот и уСе))
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Это как же Богуслаев поработал, что его не выбрали его же рабочие? Нельзя отрываться от коллектива))
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Алень Гончаренко проскочил в Одессе. Радуйтесь, порошилы - это ваш, родной, барыжистый с рыговским душком - петьриот!

,
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Через годик ждём новостей как этому недофотографу его любовница подарила элитную квартиру)))
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"Мои законопроэкты были связаны с растаможеой автомобилей... дорог... Это очень близкая для меня тема, я сам водитель."
А ещё ты серун, и унитаз с сортирной бумагой ещё более "близкая тебе тема", нарисуй и по этому поводу "законопроэктик", и ВР сядь поближе к уборной, мало ли чего может случится после входа в команду хотдогов...
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Висловлю супер-контроверсійних версію.
Колишні скликання аж ніяк не були супер-дупер професійними .
А вже до влади приходили коаліції, де добрих три чверті були вельми обмеженими особистостями (взяти хоча б риговское більшість до 2014 року - бидло на бидли й головне бидло й гопота в кабінеті президента з 2-ма ходками на зоні).
Що запропонував ЗЕ і команда?! Замінити цю чверть профілі і неординарних, на таких же, як були три чверті раніше .
Тепер при владі будуть одні невігласи ... але з палаючими очима і наївними як діти ! Ось й уся "новація" .
Ось й уся іх ідея , мовляв якщо серед колишніх була подавна меньшість профі , давайте викинемо усіх , в тому числі порядних й професійних .
Й наберемо з вулиці тільки невігласів . Чи перевіряли вони порядність , патриотизм ?!
Як могли - для це потрібен час й випробування . В тому числі й спокусами й погрозами олігархату !
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Красава этот фоткальщик, дать пинка самому бугуславлеву,непотопляемому агенту кремля - это тянет на героя Украины.
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А вот в Одессе Слуге Народа не удалось дать под зад мелкопорошенковцу аленю Гончаренко. Неорыг скупил округ и не нашлось на него Дубинского.
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- пєрєводчіком могу - агліцкій я уже знаю (С)
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Порохоботи, та зутуліть вже свої пельки, бо вже крім сміху ваше плювання отрутою навкруги нічого не викликає.
Освіту в нього шукаєте? то скажіть своєму , прости Господи, ген пЛокуЛолу нехай перевірить що це за неподобство)))
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просто особистий фотограф Бені, що тут міркувать
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПланую працювати в комітеті транспорту або культури, - переможець в 77 окрузі від "Слуги народу" весільний фотограф Штепа
 
 
 
 
 
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