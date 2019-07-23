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Все про:Крим (7199) прокуратура (1802) зловживання (27) КПВВ (24)

 Прокуратура АРК розпочала два кримінальні провадження за фактами зловживань під час облаштування адмінмежі з Кримом

Прокуратура АР Крим розслідує кримінальні провадження у зв'язку зі зловживаннями чиновників під час облаштування пунктів пропуску на адміністративному кордоні з Кримом.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі прокуратури АРК, посилаючись на слова прокурора АР Крим Гюндуз Мамедов.

"Минуло півтора роки з моменту ухвалення цього рішення (про облаштування адмінмежі, - ред.), і все ще є над чим працювати. Нам у зв'язку з цим за заявою громадських організацій і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій довелося розпочати два кримінальні провадження", - повідомили в пресслужбі прокуратури АРК.

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Одне провадження, як зазначив прокурор, розслідується за фактом нецільового використання коштів, виділених із резервного фонду для облаштування пунктів перетину адмінмежі.

"Справа розслідується за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Міністерства інфраструктури України, ДП "Укрінтеравтосервіс", які вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених для облаштування КПВВ "Каланчак" і "Чонгар", - розповіли в прокуратурі.

Ще одне провадження стосується незаконного виділення земельної ділянки, на якій мали бути оснащені сервісні центри для кримчан.

У прокуратурі АРК пояснили, що справа розслідується за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Каланчацької райдержадміністрації та Державного агентства водних ресурсів України. Чиновники видали дозвільні документи на земельну ділянку, яку планувалося використовувати під час будівництва КПВВ на адмінмежі з Кримом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139228
 
 
 Топ коментарі
 
Соя всегда включает лингвиста, когда усерается😀😀😀
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Та без проблем. Антоніна Бєлоглазова. Гьорлфренд і соратниця Анатолія Шарія, російського пропагандиста.
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когда Президент не имел свинячьей привычки тыкать всем, включая старших... Прокуратура АРК начала два уголовных производства по фактам злоупотреблений при обустройстве админграницы с Крымом - Цензор.НЕТ 9044
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Это тогда, когда пэ бухой по стране ленточки резал, шапки срывал, за носы дергал, когда кокориным на мальдивы летал, когда до сих пор платит налоги *****, правильно?
Прикольная у сои гиднисть
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в русском языке звательного падежа нет, кацапа дурная
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Гражданских отсеч, иди в церьков, тебя попустит, соя зашореная😀😀
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отсечЬ. кацапы на наших сайтах палятся на плохой русской орфографии.
об идиотизме из нафталинового контента уже молчу. Прокуратура АРК начала два уголовных производства по фактам злоупотреблений при обустройстве админграницы с Крымом - Цензор.НЕТ 6370
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Соя всегда включает лингвиста, когда усерается😀😀😀
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ну не вступать же дискуссию с тупым говномётом. Прокуратура АРК начала два уголовных производства по фактам злоупотреблений при обустройстве админграницы с Крымом - Цензор.НЕТ 8391
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Сейчас была не дискуссия, а соевый говномет. Логично
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ещё один зелебобик пришёл серануть. висравсь? витри дупу. тримай 11.80
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Сам написал алогичный пост. Ткнули фейсом. Обиделся.
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на таких не обижаются. держи добавку. у тебя есть, что сказать мне? скажи. прочту.
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об идиотизме иХ нафталинового контента уже молчу.
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А кого Порошенко за ніс прищемив, РВП? Ім'я-прізвище назвеш, чи це зробити мені?
І РВП, ти прихильник російського пропагандиста Шарія?
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Та без проблем. Антоніна Бєлоглазова. Гьорлфренд і соратниця Анатолія Шарія, російського пропагандиста.
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Для ленивого петекантропа. Набери в гугле "порошенко схватил за нос" и получишь видео на вкус.
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Так, знаю. На відео сепаратистка і прихильниця; русской вєсни ; Антоніна Бєлоглазова.
Ти прихильник *****?
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там не только свинят за это за жабры брать нужно. А если еще включить в этот счет фактуру стоимость ремонта подъездных дорог ( которого не было с 2011 года) то сумма мыролюбно отреформированных средств получится астрономической. К стати дороги к крыму окончательно добили именно фуры свиновальца, он в 14-15 году очень активно крысм всем снабжал.
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Ну, тепер, завдяки потужно-миролюбиво-реформістським наказам мавпенятка Вови ПП з Кримом будуть нарешті облаштовані, і патріоти, їдучи в Сєвастопаль,позбавившись рошенок, зможуть скористатися біде.
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да. это будет правильно. А может еще к осени и отключат мыролюбно крыс от электроснабжения из Украины.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПрокуратура АРК розпочала два кримінальні провадження за фактами зловживань під час облаштування адмінмежі з Кримом
 
 
 
 
 
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