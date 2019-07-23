 Прокуратура АРК розпочала два кримінальні провадження за фактами зловживань під час облаштування адмінмежі з Кримом

Про це, як пише Цензор.НЕТ, агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі прокуратури АРК, посилаючись на слова прокурора АР Крим Гюндуз Мамедов.

"Минуло півтора роки з моменту ухвалення цього рішення (про облаштування адмінмежі, - ред.), і все ще є над чим працювати. Нам у зв'язку з цим за заявою громадських організацій і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій довелося розпочати два кримінальні провадження", - повідомили в пресслужбі прокуратури АРК.

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Одне провадження, як зазначив прокурор, розслідується за фактом нецільового використання коштів, виділених із резервного фонду для облаштування пунктів перетину адмінмежі.

"Справа розслідується за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Міністерства інфраструктури України, ДП "Укрінтеравтосервіс", які вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених для облаштування КПВВ "Каланчак" і "Чонгар", - розповіли в прокуратурі.

Ще одне провадження стосується незаконного виділення земельної ділянки, на якій мали бути оснащені сервісні центри для кримчан.

У прокуратурі АРК пояснили, що справа розслідується за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Каланчацької райдержадміністрації та Державного агентства водних ресурсів України. Чиновники видали дозвільні документи на земельну ділянку, яку планувалося використовувати під час будівництва КПВВ на адмінмежі з Кримом.