 Найпопулярнішими серед абітурієнтів спеціальностями у 2019 році стали філологія, право і менеджмент, - Міносвіти

Про це повідомляє Міністерство освіти, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільша категорія вступників – на бакалавра та магістра на основі 11-ти класів на денну форму навчання – подали до вишів 831тис 493 заяви в електронній та паперовій формах. Їх прийом закінчився вчора, 22 липня 2019 року, о 18-й годині. Найпопулярнішими серед таких вступників стали заклади Києва, Львова, Харкова та Дніпра, а найчастіше вони хочуть стати філологами, правниками, менеджерами, IT-фахівцями та педагогами", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, в ТОП-10 вишів за кількістю поданих заяв потрапили: Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 41412 заяв, Львівський національний університет імені Івана Франка - 36078, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 35242, НУ "Львівська політехніка" - 29939, Київський національний торгово-економічний університет - 24233, Національний авіаційний університет - 22324, Харківський національний університет імені В.Каразіна - 19379, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьман - 18686, Київський університет імені Бориса Грінченка - 14925 і Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара - 14672 заяв.

Що стосується ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв, це філологія - 65419 заяв, право - 65077, менеджмент - 50207, комп'ютерні науки - 39376, середня освіта - 35605, журналістика - 30247, економіка - 28178, інженерія програмного забезпечення - 27217, психологія - 25680 і медицина - 25288 заяв.

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