 Найпопулярнішими серед абітурієнтів спеціальностями у 2019 році стали філологія, право і менеджмент, - Міносвіти

Про це повідомляє Міністерство освіти, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільша категорія вступників – на бакалавра та магістра на основі 11-ти класів на денну форму навчання – подали до вишів 831тис 493 заяви в електронній та паперовій формах. Їх прийом закінчився вчора, 22 липня 2019 року, о 18-й годині. Найпопулярнішими серед таких вступників стали заклади Києва, Львова, Харкова та Дніпра, а найчастіше вони хочуть стати філологами, правниками, менеджерами, IT-фахівцями та педагогами", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, в ТОП-10 вишів за кількістю поданих заяв потрапили: Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 41412 заяв, Львівський національний університет імені Івана Франка - 36078, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 35242, НУ "Львівська політехніка" - 29939, Київський національний торгово-економічний університет - 24233, Національний авіаційний університет - 22324, Харківський національний університет імені В.Каразіна - 19379, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьман - 18686, Київський університет імені Бориса Грінченка - 14925 і Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара - 14672 заяв.
Що стосується ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв, це філологія - 65419 заяв, право - 65077, менеджмент - 50207, комп'ютерні науки - 39376, середня освіта - 35605, журналістика - 30247, економіка - 28178, інженерія програмного забезпечення - 27217, психологія - 25680 і медицина - 25288 заяв.
але журналістика (ширше - медійні фахи) за два поточних роки самознищилися... що й бачимо в рейтингах вишів
І да, про те, що гуманітаріям думати не треба. Якщо ви вважаєте, що це так легко, то скажіть однією фразою із трьох слів, що стало основною, ключовою причиною Другої світової війни. Це ж легко, думати не треба)))
Мені один історик-іноземець розповідав про свого студента, який писав контрольну з історії. Перше питання було по Першій світовій війні, друге - по причинах Другої світової. Перше хлопець дуже ретельно розписав, а на друге не вистачало часу. І на друге питання він написав усього три слова: Перша світова війна. І отримав А+ (12 по-нашому).
Дві позиції з десяти - програмісти. Все інше гуманітарії
А от як назвати тих хто їм заздрить?
А до клоуна рівня наприклад Єнгібарова або Нікуліна, йому дуже й дуже далеко, так, фігляр містечковий...
А клоун и дня юристом не проработал. Более того, Богдана назначил с нарушением закона. Закон об импичменте он в срок, предусмотренный конституцией, не подписал. Те как профессионал он никакой и наличие способностей у него под большим сомнением.
ато как то ты студентов определяешь какие они.
в принципе мне не интересно твое образование ,хочу тоже определить какой ты и при какой власти.
можно тоже так сказать!
morbius2014
яка влада такі й абітурієнти...
не хорошо ,правда?
Филология как самая популярная специальность ?!
Может так и было , но в начале 19-го века .
А сейчас попробуй сравнить тот же Гарварт или Йель с MIT . Массачустский сейчас в США более пристижный универ ...
Мир меняют до неузнаваемости вовсе не лингвисты и филологи . И даже не юристы , а айтишники и микробиологи . Ну ещё точное машино- и проборостроение ...
Может экономисты и социологи в плане общественного сознания .
но так шоб даром на дядю.
Потрібні програмісти, потрібні інженери, будівельники, електронщики та багато інших, але ж в нас засилля юристів, бухгалтерів та нікому не потрібних економістів...
Что будет со страной , где менагеры это профессия , а инженеры так себе !
Я уже не говорю про филологию ...
Оне хотя бы понимают , что в 99.9999% филолог по диплому это всего лишь школьный-учитель ? Их Пепа им хотя бы про это рассказал ?!
В развитых странах мира даже по зарплате учитель математики получает в разы больше учителя истории и языка .
Потому , что математика это дорого в Айти отрасль .