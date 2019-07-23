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Все про:вступна кампанія (81) Міносвіти (484) вища освіта (38) абітурієнт (64)

 Найпопулярнішими серед абітурієнтів спеціальностями у 2019 році стали філологія, право і менеджмент, - Міносвіти

В Україні найпопулярнішими серед абітурієнтів спеціальностями в 2019 році стали філологія, право і менеджмент, а найпопулярнішими вишами залишаються Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка та НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Про це повідомляє Міністерство освіти, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільша категорія вступників – на бакалавра та магістра на основі 11-ти класів на денну форму навчання – подали до вишів 831тис 493 заяви в електронній та паперовій формах. Їх прийом закінчився вчора, 22 липня 2019 року, о 18-й годині. Найпопулярнішими серед таких вступників стали заклади Києва, Львова, Харкова та Дніпра, а найчастіше вони хочуть стати філологами, правниками, менеджерами, IT-фахівцями та педагогами", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Майже 240 абітурієнтів з Луганської області подали документи на вступ до вишів через освітні центри

Зокрема, в ТОП-10 вишів за кількістю поданих заяв потрапили: Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 41412 заяв, Львівський національний університет імені Івана Франка - 36078, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 35242, НУ "Львівська політехніка" - 29939, Київський національний торгово-економічний університет - 24233, Національний авіаційний університет - 22324, Харківський національний університет імені В.Каразіна - 19379, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьман - 18686, Київський університет імені Бориса Грінченка - 14925 і Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара - 14672 заяв.

Найпопулярнішими серед абітурієнтів спеціальностями у 2019 році стали філологія, право і менеджмент, - Міносвіти 01

Що стосується ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв, це філологія - 65419 заяв, право - 65077, менеджмент - 50207, комп'ютерні науки - 39376, середня освіта - 35605, журналістика - 30247, економіка - 28178, інженерія програмного забезпечення - 27217, психологія - 25680 і медицина - 25288 заяв.

Найпопулярнішими серед абітурієнтів спеціальностями у 2019 році стали філологія, право і менеджмент, - Міносвіти 02

Читайте також: Міносвіти назвало ТОР-5 вишів за кількістю поданих заяв від абітурієнтів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139227
 
 
 Топ коментарі
 
Да что там реализаторы - даже клоуны с юробразованием попадаются!
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То есть певунец как минимум три года успешно занимался тем, на что учился. Таким образом, он подтвердил, что штаны в ВУЗе он не просиживал и способности у него есть.
А клоун и дня юристом не проработал. Более того, Богдана назначил с нарушением закона. Закон об импичменте он в срок, предусмотренный конституцией, не подписал. Те как профессионал он никакой и наличие способностей у него под большим сомнением.
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Глупо. Отправляйте лучше своих детей в точные науки, программирование и инженерию. Они будут иметь лучшее будущее, и более широкие перспективы🤔
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Обесцененное украинское ВО: молодежь идет на простые специальности ради бумажки, чтобы потом работать не по профессии.
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просто без бумажки ты какашка. работадатели уже чуть ли не на грузчика требуют диплом вуза. утрирую конечно, но тенденция такая.
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Вот именно! Никто не получает ВО ради профессии. А только ради бумажки!
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нда...и все это -непроизводственная сфера...
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головна сфера ********* виробництва - вироблення масових уявлень про життя і належне поводження в ньому
але журналістика (ширше - медійні фахи) за два поточних роки самознищилися... що й бачимо в рейтингах вишів
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Там где думать не надо, точные науки сдавать не надо...Лентяи , одним словом...
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Ріалі? У переліку вузів 3 і 4 місця - політехніка...

І да, про те, що гуманітаріям думати не треба. Якщо ви вважаєте, що це так легко, то скажіть однією фразою із трьох слів, що стало основною, ключовою причиною Другої світової війни. Це ж легко, думати не треба)))
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Ні, це Перша світова війна. Якщо детальніше, то незадоволення низки країн її результатами. До цих країн належать і Німеччина, і Італія, і Японія, і Рашка/СССР... Фашизм і комунізм це вже похідні.

Мені один історик-іноземець розповідав про свого студента, який писав контрольну з історії. Перше питання було по Першій світовій війні, друге - по причинах Другої світової. Перше хлопець дуже ретельно розписав, а на друге не вистачало часу. І на друге питання він написав усього три слова: Перша світова війна. І отримав А+ (12 по-нашому).
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у КПІ, до речі, є лінгвістика, піар і редакторський фах - їх об'єднав Видавничо-поліграфічний інститут із відповідними технологіями та менеджментом - https://kpi.ua/vpi
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Ну там мабуть більше вивчають технічні аспекти поліграфії, а не творчу діяльність.
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творчу діяльність у ВПІ докладно й широко вивчають редактори, дещо вужче - менеджери й піарники, а графіки там займаються художньою творчістю безпосередньо (фах "образотворче мистецтво" - книжкова графіка)
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а хіба в політехнічних не готують тепер правників та менеджерів?? та повно...
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Ви гляньте на перелік популярних спеціальностей.
Дві позиції з десяти - програмісти. Все інше гуманітарії
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Медицина і психологія - теж не зовсім гуманітарні дисципліни...
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Колись в 90-ті роки майже вся молодь йшла вчитися на юристів, економістів та бугалтерів... З того часу більшість реалізаторів на базарах України з вищою економічною або юридичною освітою.
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Да что там реализаторы - даже клоуны с юробразованием попадаются!
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Ще клоуни - міліонерами та президентами стають.
А от як назвати тих хто їм заздрить?
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Було б кому, подивимось, що цей югіст років через 5 заспіває, а то й раніше (чому особисто я не здивуюсь), коли треба буде звільняти посаду для наступника, я думаютоді йому гра на роялі щастям буде здаватися...

А до клоуна рівня наприклад Єнгібарова або Нікуліна, йому дуже й дуже далеко, так, фігляр містечковий...
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Лікуйте склероз, діду. Їх називають заздрісники.
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да чего уж там, тут певцуны с кандидатскими диссертациями по физике есть, а вы про клоунов
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То есть певунец как минимум три года успешно занимался тем, на что учился. Таким образом, он подтвердил, что штаны в ВУЗе он не просиживал и способности у него есть.
А клоун и дня юристом не проработал. Более того, Богдана назначил с нарушением закона. Закон об импичменте он в срок, предусмотренный конституцией, не подписал. Те как профессионал он никакой и наличие способностей у него под большим сомнением.
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это где ж он три года занимался тем, на что учился? в аспирантуре папиного института што ли?
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Вы считаете это преступлением? Так Вы такой же юрист, как и Зе. Который пять лет КаВеэНил в папином институте.
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нет, не преступление. просто у меня есть такие знакомые, у которых папы ректоры-проректоры, директора школ. и я видел КАК они получают свои образования и должности. и вижу вакарчука, по выступлениям которого могу судить, что он тупорылый. и соответсвтенно делаю вывод, что его образование и кандидатская - сугубо папина заслуга
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Это Ваше субъективное мнение. Вы имеете право его иметь, а я имею право ставить его под сомнение.
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Ну якраз про фізику він говорить набагато краще, ніж про політику)))) В нього були лекції по квантовій фізиці для чайників на радіо НВ, то норм вийшло - доступно про складні речі.
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Фізмат. Фізичний факультет. Спеціалізацію сказати?
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при какой власти?
ато как то ты студентов определяешь какие они.
в принципе мне не интересно твое образование ,хочу тоже определить какой ты и при какой власти.
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ну И?

можно тоже так сказать!Самыми популярными у абитуриентов специальностями в 2019 году стали филология, право и менеджмент, - Минобразования - Цензор.НЕТ 8960

morbius2014

яка влада такі й абітурієнти...

не хорошо ,правда?
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Это общемировая тенденция, не только в Украине.
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Что ?
Филология как самая популярная специальность ?!

Может так и было , но в начале 19-го века .

А сейчас попробуй сравнить тот же Гарварт или Йель с MIT . Массачустский сейчас в США более пристижный универ ...
Мир меняют до неузнаваемости вовсе не лингвисты и филологи . И даже не юристы , а айтишники и микробиологи . Ну ещё точное машино- и проборостроение ...
Может экономисты и социологи в плане общественного сознания .
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просто низка популярних вузьких фахів найближчим часом сильно трансформується або взагалі зникне (як новинарів та повірених уже замінюють роботи), натомість з'являються у нас на очах нові - їм ще навіть немає назв
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Филология на первом, как маркер того, что молодняк готовит лыжи.
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не факт. просто одна из самых нах ненужных специальностей, на которую готовят чуть ли не все вузы украины, и соответственно самая дешевая, и куда легче поступить. многие идут просто ради высшего образования, и пох какого
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ну во первых, на это образование идут преимущественно бабы. Во вторых по этому направлению есть стажировки\курсы за границей от самих вузов + само изучение языка. Дело за малым,- уехать и не вернуться с прицелом найти мужика который женится и получить гражданство нормальной страны.
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ну, и это конечно тоже. хотя я знаю пару пацанов, которые пошли на фил фак именно из-за того, что туда проще всего поступить
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Глупо. Отправляйте лучше своих детей в точные науки, программирование и инженерию. Они будут иметь лучшее будущее, и более широкие перспективы🤔
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Так и есть, но не в Украине. Тут инженеры не нужны.
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Ну, потрібно дуже багато фахівців, нормальних лікарів, наприклад, але де ж їх взяти?
Потрібні програмісти, потрібні інженери, будівельники, електронщики та багато інших, але ж в нас засилля юристів, бухгалтерів та нікому не потрібних економістів...
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тренд уже вичерпується, натомість актуалізувались саме лінгвістичні і кроскультурні фахи, а також біотехнологія та реабілітологія
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Приоритеты начала 19 века ...
Что будет со страной , где менагеры Найпопулярнішими серед абітурієнтів спеціальностями у 2019 році стали філологія, право і менеджмент, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 3398 это профессия , а инженеры так себе !
Я уже не говорю про филологию ...

Оне хотя бы понимают , что в 99.9999% филолог по диплому это всего лишь школьный-учитель ? Их Пепа им хотя бы про это рассказал ?!
В развитых странах мира даже по зарплате учитель математики получает в разы больше учителя истории и языка .
Потому , что математика это дорого в Айти отрасль .
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Понимают. Просто филолог ~ это журналист, а журналист ~ это дипутат, а депутат ~ это миллион долларов США жизнь будет хороша. Ну, в общем, понять их немудрено....😀😀😀😀😀😀
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ПыСы. С другой стороны, зачем паритт голову математикой, если все равно придется работать менеджером продаж. Поэтому, самый простой путь к диплому это психология и филология.😀😀😀😀😀
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Та чого ви всі так паритеся з математикою в країні, яка є лідером по ІТ працівникам в Східній Європі?
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Если вдруг у нас построят завод по утилизации *********, на нем некому будет работать, потому что одни долбоёбы вокруг.
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Склонять по падежам ЧиХуа-Хуа конечно же более увлекательно, чем работать с оборудованием 😀😀😀😀
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Это до поры до времени. Вот протолкнет Богомолец свой богомерзкий закон, тогда только многоточия склонять будете.
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и кому они нужны потом будут, где работать? сидят великовозрастные лодыри и трутни на шеях родителей, ноги свесили до земли! нужно вводить образовательные кредиты (по льготной ставки налогообложения от 2-х до 5-ти%), а потом высчитывать с доходов по 20% (хоть до пенсии), вот тогда будут думать, а нужна эта специальность и как рассчитываться потом будут за кредит (с каких доходов)!
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Серьёзно ? Инвесторов ждёте под такие трудовые ресурсы ???!!!!! Поставьте себя на место потенциального инвестора. Ему на будущем производстве нужны инженеры , а не юристы! Так что успешно деградируем. В принципе, , чтобы в механизированном свинарнике работать и диплом украинского юриста сгодится!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНайпопулярнішими серед абітурієнтів спеціальностями у 2019 році стали філологія, право і менеджмент, - Міносвіти
 
 
 
 
 
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