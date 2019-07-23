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 Суспільство
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Все про:безпека (328) Заболотна (3)

 Україні необхідне Міністерство гуманітарної безпеки, - Заболотна

Результатом запропонованого Володимиром Зеленським об'єднання трьох міністерств має стати новий рівень гуманітарної безпеки держави.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала глава Фонду гуманітарного розвитку України Наталія Заболотна.

"Президент заявив про намір об'єднати три міністерства — культури, інформполітики, молоді та спорту. Дещо еклектичне поєднання цих трьох монстрів викликає певне занепокоєння. Але насправді реформа цих одіозних інституцій вже назріла давно. Адже критика їхньої роботи всередині тих галузей, за які вони відповідають, на сьогодні досягла апогею. І це — сумний та сумнівний результат", - вважає Заболотна.

На її думку, рішенням проблеми неефективності цих міністерств має бути не їхня ліквідація, а глибинне реформування.

"Просто закрити Мінкульт, як того вимагали багато діячів, було би надто простим і навряд чи ефективним рішенням — особливо сьогодні, під час очевидного культурного дефолту, який ми переживаємо. Набагато більшим викликом є реформування відомства та усієї культурної галузі, аби саме культура стала фундаментом гуманітарної безпеки країни. Тобто виконувала функцію головного антиоксиданта для держави й суспільства.

Культура, яка би стала репутаційним стрижнем країни, драйвером туризму й економіки, яка була би спроможною об’єднувати державу й дарувати людям сенси.

Без активної культурної політики суспільство не може захищати себе і просувати свої інтереси у світі. Без культурної політики неможлива політика інформаційна. І без культури молодь відвертається від власної батьківщини та прямує до тих країн, які створюють привабливий та зрозумілий образ майбутнього", - зазначила Заболотна.

За її словами, замість трьох неефективних відомств має бути створене Міністерство гуманітарної безпеки. При цьому механізми його роботи мають бути винесені на громадське обговорення.

"Дієвий механізм фінансування гуманітарної безпеки вже існує. Він був запропонований у законопроекті, який ми разом із групою міжнародних експертів розробили та подали до Верховної Ради чотири роки тому. Але та Рада, за вказівкою тодішнього президента і його клевретів у правлячій коаліції, закон провалила, бо він був невигідний власним брудним кишеням, що роками наживалися на нелегальних лотереях та казино.

Вчергове наплювавши на гуманітарну безпеку власного народу. За що (серед іншого) і поплатилася розгромним результатом минулої неділі.

Сьогодні професійному середовищу варто активно приступити до дискусії щодо запропонованих реформ. Ми маємо взяти ситуацію в свої руки і допомогти новій владі досягти реальних звершень, а не повторювати вбивчі помилки попередників", - підкреслила Заболотна.

Нагадаємо, Наталія Заболотна у 2017 році очолила Фонд гуманітарного розвитку України. Вона була першим директором-засновником Мистецького Арсеналу. Цього року проект "Книжковий Арсенал", створений Заболотною, був визнаний кращим літературним фестивалем у світі на Лондонському книжковому ярмарку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139224
 
 
 Топ коментарі
 
Ага, ще що? Яке ще міністерство, замовляйте! Бо пьрібно всіх друзів та блядей пристроїти. От тільки корито вже розбите. а вони ще більше лізуть і лижуть.
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А министерство образования объединить с министерством обороны. Ведь оба на букву о начинаются.
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Це мені дещо нагадало: у совкові часи я займався приватними ремонтами апаратури. Співробітниця попросила відремонтувати "ящик" її сусіду-номенклатурнику, там міг вийти вигідний "бартер". Дав номер телефону, сказав щоби клієнт набрав мене з 21 до 21:30.
- (на дикому суржику) Альо, я від Т.В. Простітє що отриваю вас од просмотра программи "Времня"...
- Та я її не дивлюся.
- КАААК ЕТТО?
- Перепрошую, ви телефонуєте в якісь справі? Я вас слухаю...
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А министерство образования объединить с министерством обороны. Ведь оба на букву о начинаются.
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Ага, ще що? Яке ще міністерство, замовляйте! Бо пьрібно всіх друзів та ****** пристроїти. От тільки корито вже розбите. а вони ще більше лізуть і лижуть.
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вона - кончена зебілка; і стала такою, коли на конкурсі, проведеному Кириленко, продула посаду директора Мистецького арсеналу.
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Как заерзали. Одному министерство молодежи нужно сохранить, эта свое хочет создать
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Вот, знакомьтесь. Новая министр во всей красе. Ей что-то нужно, она это получит. На...рена это Украине - вопрос. Есть проблемы - решайте, но зачем создавать борщ из проблем, который изначально нерешаем. Или она очень кушать хочет?
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руцький миръ и сватов будут внедрять, понятно
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"Президент заявил о намерении объединить три министерства - культуры, информполитики, молодежи и спорта.



скоро на Г+Г :

Информационная передача от Министерства физической культуры
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Нет проблемы "неэффективности этих министерств". Они неэффективны по-определению, а значит просто не нужны.
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Рябошапка может стать генпрокурором.

Очень много ошибок в фамилии "Сакварелидзе"😗🤣
(C)
@_Fashington
🤔
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Ну ещё и министерство конфетной промышленности .... по квоте для "взявших" владу 5% процентников в виде сладкого портфеля из сои ))) Украине необходимо Министерство гуманитарной безопасности, - Заболотная - Цензор.НЕТ 1333
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По хорошему эти министерства не нужны, но что их собираются объединить уже плюс. Меньше будет ненужных людей на госдовольстве.
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о, ригиня ще випорснула: квапиться посісти боротьбу бджіл із медом!..
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ОК, об"єднуйте ці міністерства і назначте її міністром, ви що не бачите як людина розпинається! Украине необходимо Министерство гуманитарной безопасности, - Заболотная - Цензор.НЕТ 5054
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ЕСЛИ ЧО, ЭТО ТА ЗАБОЛОТНАЯ, КОТОРАЯ МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ ПРИхВАТИЗИРОВАТЬ ПЫТАЛАСЬ.
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Слишком пафосно.МОН тоже занимается культурой,спортом.Тут надо продумать всё системным аналитикам.МОН должна быть главенствующей в сфере обучения,воспитания,культуры,исскусств и спорта.Всё завязано на него.Там собран весь научный потенциал.и в Академии Наук.Ведь спорт в вузах ,школах стал фикцией.
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А может СБУ пусть работает!!! Не разводите воду!!!!Ща вы пи..ть начнете и родственники при деле будут!!
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От шо то мени таки подсказывает шо ота дамочка в министерши метит. за то изЗаболота ЗЕлёного слушок пополз.
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Украине необходимо Министерство гуманитарной безопасности..

Конечно необходимо. Обязательно. А то слишком мало контор ларьки на базаре крышуют. Всем хочется...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУкраїні необхідне Міністерство гуманітарної безпеки, - Заболотна
 
 
 
 
 
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