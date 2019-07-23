 Українські музиканти запишуть альбом на згадку про загиблого під час теракту в Харкові 15-річного Даню Дідіка

Для майбутнього альбому вже записано кілька треків. Про це автор проєкту, журналіст і письменник Руслан Горовий повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Пісні для альбому записали групи "KOZAK SYSTEM", "Брати Гадюкіни", "Широкий Лан". В процесі запису і зведення - роботи Марини Одольської, груп "TaRuta" і "Скрябін". Також взяти участь у проекті зголосилися "Антитіла", "ТНМК", Валерій Харчишин. Скільки всього буде композицій - поки невідомо, але автор проєкту хоче бачити як мінімум 20 пісень.

"Це музичний проєкт, який з часом переросте в альбом-збірку, а потім, сподіваюся, взагалі піде "по руках" і буде лунати з крамничок під під'їздами, де молодь грає на гітарах. ... Пісні, які незабаром з'являться - це подяка Дані і йому подібним. Це маленький внесок в те, щоб імена героїв не вивітрилися, не затерлися, не забулися", - написав Горовий.

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Данило Дідік був активним учасником проукраїнських акцій у Харкові. 22 лютого 2015 року він вийшов на Марш Єдності біля Палацу Спорту. Ледве колона пройшла сто метрів, стався вибух, в результаті якого Даня був поранений. Наступного дня, 23 лютого, він помер у лікарні. Йому було 15 років.



