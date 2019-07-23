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Все про:музика (213) пам'ять (588) Дідік Данило (1)

 Українські музиканти запишуть альбом на згадку про загиблого під час теракту в Харкові 15-річного Даню Дідіка

Альбом під назвою "Так працює пам'ять" буде присвячений Дані Дідіку, який загинув унаслідок теракту біля Палацу спорту в Харкові під час Маршу Єдності в 2015 році.

Для майбутнього альбому вже записано кілька треків. Про це автор проєкту, журналіст і письменник Руслан Горовий повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Пісні для альбому записали групи "KOZAK SYSTEM", "Брати Гадюкіни", "Широкий Лан". В процесі запису і зведення - роботи Марини Одольської, груп "TaRuta" і "Скрябін". Також взяти участь у проекті зголосилися "Антитіла", "ТНМК", Валерій Харчишин. Скільки всього буде композицій - поки невідомо, але автор проєкту хоче бачити як мінімум 20 пісень.

"Це музичний проєкт, який з часом переросте в альбом-збірку, а потім, сподіваюся, взагалі піде "по руках" і буде лунати з крамничок під під'їздами, де молодь грає на гітарах. ... Пісні, які незабаром з'являться - це подяка Дані і йому подібним. Це маленький внесок в те, щоб імена героїв не вивітрилися, не затерлися, не забулися", - написав Горовий.

Дивіться також: У Харкові відбувся футбольний турнір пам'яті Дані Дідіка, який загинув у 2015 від вибуху під час маршу на честь річниці Революції Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Данило Дідік був активним учасником проукраїнських акцій у Харкові. 22 лютого 2015 року він вийшов на Марш Єдності біля Палацу Спорту. Ледве колона пройшла сто метрів, стався вибух, в результаті якого Даня був поранений. Наступного дня, 23 лютого, він помер у лікарні. Йому було 15 років.

Українські музиканти запишуть альбом на згадку про загиблого під час теракту в Харкові 15-річного Даню Дідіка 01
Українські музиканти запишуть альбом на згадку про загиблого під час теракту в Харкові 15-річного Даню Дідіка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139220
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы. Память многих людей о их сыне хоть как-то согреет разбитые сердца родителей.
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біда коли дорослі називають вбивсто "іграми"!
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Молодцы. Память многих людей о их сыне хоть как-то согреет разбитые сердца родителей.
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Смерть Дани Дидыка заставила москальску орду прекратить терракты против людей внутри Украины.До этого терракты сотрясали Харьков и другие города неоднократно.Неоднократно покушались на памятный камень на месте трагедии.Маленький Герой был активным харьковским фанатом и одним из первых исполнителей знаменитой харьковской кричалки про Пуйла.В то время в Харькове была тотально враждебная среда.Время осмысления заслуг Дани ещё не пришло в сознание харьковских граждан.Только смена поколений по настоящему оценит заслуги Дани перед Украиной.
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«Українські музиканти запишуть альбом на згадку про загиблого під час теракту в Харкові 15-річного Даню Дідіка - Цензор.НЕТ 133Данило народився в Харкові 27 квітня 1999 року. Старший син у сім'ї, яка також виховує дівчину Ніку (* 2011). 2002 року родина Данила переїжджає до Ганноверу в Німеччину, однак за три роки через бажання сина жити в Україні повертається до Харкова. Хлопець навчався в місцевій Бізнес-гімназії, а з третього класу у школі № 11. Займався плаванням, вільною боротьбою, дзюдо, самбо, грав у дитячій футбольній команді харківського Металісту. »

І борєц за русскій мір, його вбиває.
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В 6 лет ребенок, который прожил в Украине всего 3 практически бессознательных года, захотел вернуться на родину? Что-то не клеится.... Скорее всего, это миф и причины возвращения семьи из Германии в Украину были другими... Но это, конечно же, ни сколько не противоречит тому факту, что мальчик в свои 15 лет был настоящим патриотом и Героем, раз отважился принять участие в марше в такие непростые, опасные времена, да еще в Харькове....
Царство Небесное и вечная память тебе, Данечка.....
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В шість років по різному буває....., один ще сереться в штани, а інший вже опанував логарифми....
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Беда, когда взрослые втягивают в свои "игры" детей.
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біда коли дорослі називають вбивсто "іграми"!
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А когда взрывают мирных взрослых, вышедших на мирную поддержку своей страны - не беда??
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