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 На жителя окупованого Судака завели кримінальну справу за ухилення від служби в російській армії

В окупованому Росією Криму, в порушення IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни, щодо жителя Судака порушено кримінальну справу за ухилення від служби в російській армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Кримська правозахисна група".

"Слідчі" завели справу за ч. 1 ст. 328 КК Росії (Ухилення від призову на військову службу за відсутності законних підстав для звільнення від цієї служби)", - йдеться в повідомленні.

За версією Слідкому, житель Судака рішенням військової-медичної комісії був визнаний придатним за станом здоров'я до проходження військової служби і рішенням призовної комісії визнаний таким, що підлягає призову на військову службу, після чого неодноразово отримував під особистий підпис повістки про явку у військовий комісаріат, однак, до військкомату не прибув.

Кримська правозахисна група збирає інформацію про кримінальні справи за ухилення від служби в Збройних силах Російської Федерації щодо кримчан. За інформацією КПГ, в Криму порушено понад шістдесят таких кримінальних справ.

Весною 2019 року Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду отримав зібрані експертами докази незаконного призову в армію РФ в Криму, який є порушенням 4-ї Женевської конвенції. Повідомлення про військові злочини РФ в Криму, в тому числі і про примусовий призов до армії країни-окупанта, правозахисні організації разом з прокуратурою Автономної Республіки Крим ще в 2018 році направили до МКС.

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На жителя окупованого Судака завели кримінальну справу за ухилення від служби в російській армії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139218
 
   
 Топ коментарі
 
Взагала-то заборонено призивати в армію жителів окупованих-анексованих територій. Я так зрозумів, всьому світу вже начхати на дотримання Женевської конвенції.
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Так совок забирав на м.ясо мільйонами окупованих, а Рашка той же совок, правда з баблом.
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Взагала-то заборонено призивати в армію жителів окупованих-анексованих територій. Я так зрозумів, всьому світу вже начхати на дотримання Женевської конвенції.
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Так совок забирав на м.ясо мільйонами окупованих, а Рашка той же совок, правда з баблом.
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Софкоід був на порядок багатії **********.
Різниця лише в тому, що тоді була хоч якась, хоч і гнила комі ідеалогія і будь-яке відхилення від неї - каралося.
І бабло на вітер викидалося виключно в межах ідеологічної борозни. Щоб купити якогось міністра в країнах НАТО потрібно було візувати в десятці інстанції ... І заводилася папка в КДБ і там були боргові розписки. До неонацистам навіть не підходили з пропозиціями зважаючи ідеалогіческіх обмежень.
А тут один СЦарь і як хочу з бабосами, так ними і роблю. І є приватні бабоси "друзів" по кооперативу "Озеро" - вони взагалі не підзвітні. І немає ніяких ідеалів навіть ефемірних, тобто й обмежень .
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В 10 разів багатший?
Не далі як вчора тут вроді писали шо на зерно витрачали більше 300т. золота, тобто третину запасу.
А Путін має 1-2 трлн. баксів і - правильно, витрачає як хоче. У Рашки точно на порядок більше можливостей робити западло. Совок все-таки тримали в стійлі, бо нафту продавав і більше майже нічого. Через падіння цін на яку і розклався)
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Я казав про ВВП. В раз п "ять воно тоді було більше !
Я не кажу про т.зв. "світові бренди", я говорю про товарообіг та інші речі. У будь-якій країні внутрішній ринок в рази більше важливий, ніж зовнішній. Особливо в тій країні і системі, де 99% населення споживає товари цього внутрішнього ринку.
А ще є така річ, як абсолютні цифри.
Наприклад, за питомою ВВП і тобто рівнем економічного розвитку Китай так собі - середнячок ... Місце 50 у світі.
А за абсолютним поки тільки другий, але можливо скоро буде першим. Бо населення в 5 разів більше ніж в самій розвиненій країні світу - США.
СРСР був слабшим трішки сьогоднішнього Китаю. Але номенклатура товару у Софка була ширше, ніж у сьогоднішнього Китаю. Й по абсолютному ВВП софок був другим !
А ********** зараз навіть нижча за Бразилію й індонезійців . Десь 16 місце в світі , а по населенню 5-6 . А по теріторіі як США , Кітай й індуси разом . Так само й по природним джерелам .
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Я казав про ВВП. В раз п "ять воно тоді було більше !
Я не кажу про
т.зв. "світові бренди", я говорю про товарообіг та інші речі. У
будь-якій країні внутрішній ринок в рази більше важливий, ніж зовнішній.
Особливо в тій країні і системі, де 99% населення споживає товари цього
внутрішнього ринку.\\\\\\\\\\\

Ясно. Ми випустили за рік 10000 танчиків, 1000 літаків, 20000 ракет, 200 кораблів, а жеремо капусту, а ковбасу коли "вбросять". Масло теж. Машину купити раз в 20 років.
Зате ВВП во яке, більше аніж у Португалії(на мешканця). Тільки португалець живе як людина, а совкове бидло - як худоба.
Добре, давай, тов. "економіст".
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в совке и во время второй мировой на территории Украины такое практиковалось. Это называлось полевой военкомат. Они забирали всех кого словили.
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Так Рашка заперечує, що ця територія була єю анексована - вони ж фінт ушами прокрутили - типу Крим спочатку нібитонезалежним став, а потім сам приєднався до рашки - тоді це вже не вважається анексією...нібито.
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Владислав, без наличия документов РФ даже на рашке никто никого не призывает. Вот если я поеду, например, в Крым или на Кубань со своим украинским паспортом, в военкомат меня там не загребут. А этот дятел, очевидно, сам получил паспорт РФ => ну вот и пусть служит.
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Сенцов наполягає на своєму українському громадянстві, оскільки жодних заяв на його зміну ніколи не подавав. Російська сторона вважає його громадянином Росії (начебто набув цього громадянства автоматично з анексією Криму).

Копіпаста. Ось так, без зміни паспорта можна стати громадянином рф.
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Если сказать , что я возмущён , так не получается . Равнодушие , не больше .
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Я впевнений, що батьки того хлопця волали :"ріфірєндум"...
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Ст.51 конвенції від 1949р.

Окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом(жителі окупованих територій), служити в її збройних чи допоміжних силах.
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Потом смело выиграют(если вернутся с армии банды Шойгу) в ЕСПЧ. Правда Рашке побоку на эти суды, она же сама(в смысле ГосДупа) высрала такой закон, а Пупло подписсал. А европитеки снова озабочены На жителя оккупированного Судака завели уголовное дело за уклонение от службы в российской армии - Цензор.НЕТ 3662
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Я так зрозумів що татари всі служать у армії росії?Так?
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Навряд. Бачу дуже багато молодих хлопців татар у футболках з тамгою, машини з татарськими прапорцями. Васильків-Київ
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может не надо было оккупационный паспорт получать в 2014 году ?
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Балух його також не отримував, проте громадянство рф йому призначили примусово.
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Марячка! Терміново марячка,нехай танцює!
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А у нас в Украине мало уклонистов? Толпами валят за бугор, лишь бы не в армию.
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Пусть скажет спасибо своим тупым родителям
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Ну а шо не так-то ? Паспорт от оккупантов получал ? Я уверен, шо получал. И никто под дулом автомата не заставлял этого делать. А вот если бы не получил - то даже оккупационные власти не смогли бы заставить гражданина другого государства служить в их армии. А если уж принял власть РФ в Крыму - теперь служи путлеру.
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