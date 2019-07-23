 На жителя окупованого Судака завели кримінальну справу за ухилення від служби в російській армії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Кримська правозахисна група".
"Слідчі" завели справу за ч. 1 ст. 328 КК Росії (Ухилення від призову на військову службу за відсутності законних підстав для звільнення від цієї служби)", - йдеться в повідомленні.
За версією Слідкому, житель Судака рішенням військової-медичної комісії був визнаний придатним за станом здоров'я до проходження військової служби і рішенням призовної комісії визнаний таким, що підлягає призову на військову службу, після чого неодноразово отримував під особистий підпис повістки про явку у військовий комісаріат, однак, до військкомату не прибув.
Кримська правозахисна група збирає інформацію про кримінальні справи за ухилення від служби в Збройних силах Російської Федерації щодо кримчан. За інформацією КПГ, в Криму порушено понад шістдесят таких кримінальних справ.
Весною 2019 року Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду отримав зібрані експертами докази незаконного призову в армію РФ в Криму, який є порушенням 4-ї Женевської конвенції. Повідомлення про військові злочини РФ в Криму, в тому числі і про примусовий призов до армії країни-окупанта, правозахисні організації разом з прокуратурою Автономної Республіки Крим ще в 2018 році направили до МКС.
Різниця лише в тому, що тоді була хоч якась, хоч і гнила комі ідеалогія і будь-яке відхилення від неї - каралося.
І бабло на вітер викидалося виключно в межах ідеологічної борозни. Щоб купити якогось міністра в країнах НАТО потрібно було візувати в десятці інстанції ... І заводилася папка в КДБ і там були боргові розписки. До неонацистам навіть не підходили з пропозиціями зважаючи ідеалогіческіх обмежень.
А тут один СЦарь і як хочу з бабосами, так ними і роблю. І є приватні бабоси "друзів" по кооперативу "Озеро" - вони взагалі не підзвітні. І немає ніяких ідеалів навіть ефемірних, тобто й обмежень .
Не далі як вчора тут вроді писали шо на зерно витрачали більше 300т. золота, тобто третину запасу.
А Путін має 1-2 трлн. баксів і - правильно, витрачає як хоче. У Рашки точно на порядок більше можливостей робити западло. Совок все-таки тримали в стійлі, бо нафту продавав і більше майже нічого. Через падіння цін на яку і розклався)
Я не кажу про т.зв. "світові бренди", я говорю про товарообіг та інші речі. У будь-якій країні внутрішній ринок в рази більше важливий, ніж зовнішній. Особливо в тій країні і системі, де 99% населення споживає товари цього внутрішнього ринку.
А ще є така річ, як абсолютні цифри.
Наприклад, за питомою ВВП і тобто рівнем економічного розвитку Китай так собі - середнячок ... Місце 50 у світі.
А за абсолютним поки тільки другий, але можливо скоро буде першим. Бо населення в 5 разів більше ніж в самій розвиненій країні світу - США.
СРСР був слабшим трішки сьогоднішнього Китаю. Але номенклатура товару у Софка була ширше, ніж у сьогоднішнього Китаю. Й по абсолютному ВВП софок був другим !
А ********** зараз навіть нижча за Бразилію й індонезійців . Десь 16 місце в світі , а по населенню 5-6 . А по теріторіі як США , Кітай й індуси разом . Так само й по природним джерелам .
Я не кажу про
т.зв. "світові бренди", я говорю про товарообіг та інші речі. У
будь-якій країні внутрішній ринок в рази більше важливий, ніж зовнішній.
Особливо в тій країні і системі, де 99% населення споживає товари цього
внутрішнього ринку.\\\\\\\\\\\
Ясно. Ми випустили за рік 10000 танчиків, 1000 літаків, 20000 ракет, 200 кораблів, а жеремо капусту, а ковбасу коли "вбросять". Масло теж. Машину купити раз в 20 років.
Зате ВВП во яке, більше аніж у Португалії(на мешканця). Тільки португалець живе як людина, а совкове бидло - як худоба.
Добре, давай, тов. "економіст".
Копіпаста. Ось так, без зміни паспорта можна стати громадянином рф.
Окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом(жителі окупованих територій), служити в її збройних чи допоміжних силах.
армиибанды Шойгу) в ЕСПЧ. Правда Рашке побоку на эти суды, она же сама(в смысле ГосДупа) высрала такой закон, а Пупло подписсал. А европитеки снова озабочены
Расєя! Расєя!