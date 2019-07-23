 Команда Зеленського не має чіткого уявлення про необхідність національної автономії для кримських татар, - Джемілєв

Таку думку в ефірі програми "Aqşam" на ATR висловив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про необхідність внесення змін до 10-го розділу Конституції про статус Криму, Джемілєв зазначив, що команда президента України поки недостатньо поінформована в цій темі.

"У команді Зеленського не мають чіткого уявлення, вони недостатньо поінформовані, а не тому, що вони нехтують. Для нас дуже важливо із самим Зеленським, з його командою докладно поговорити про те, які вона (національно-територіальна автономія. - Ред.) несе плюси для України, наскільки вона задовольнить законні права корінного народу Криму, в тому числі - підніметься престиж України", - заявив народний депутат України Мустафа Джемілєв.

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Лідер кримських татар також додав, що без кримськотатарської національної автономії у корінного народу немає майбутнього для розвитку в Криму.