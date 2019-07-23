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Все про:Джемілєв (221) Крим (7199)

 Команда Зеленського не має чіткого уявлення про необхідність національної автономії для кримських татар, - Джемілєв

Без кримськотатарської національної автономії у корінного народу Криму немає майбутнього для розвитку на півострові.

Таку думку в ефірі програми "Aqşam" на ATR висловив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про необхідність внесення змін до 10-го розділу Конституції про статус Криму, Джемілєв зазначив, що команда президента України поки недостатньо поінформована в цій темі.

"У команді Зеленського не мають чіткого уявлення, вони недостатньо поінформовані, а не тому, що вони нехтують. Для нас дуже важливо із самим Зеленським, з його командою докладно поговорити про те, які вона (національно-територіальна автономія. - Ред.) несе плюси для України, наскільки вона задовольнить законні права корінного народу Криму, в тому числі - підніметься престиж України", - заявив народний депутат України Мустафа Джемілєв.

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Лідер кримських татар також додав, що без кримськотатарської національної автономії у корінного народу немає майбутнього для розвитку в Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139211
 
   
 Топ коментарі
 
Можно подумать у твоего друга Пети она была
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Ты иди партизань и глуши кацапских оккупантов а об автономии потом поговорим ..
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Никакой автономии, все нх!!! Не нравится- вперед в роисю, будет вам и автономия и монархия, обнаглели и окуели бл...
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Джемилев долго и хорошо подлизывал Рошенке. Поэтому я думаю Зеленский пошлет его... в Крым партизанить
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И правильно, что нет. Как и у подавляющего большинства украинцев.
После освобождения от оккупации Крым должен стать частью Херсонской области.
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Не коренные, а залетные! На полуострове коренными могут быть только те кто переселился с материка! татары же чертами лица и др. внешним признакам не похожи на близлежащих людей с материка и религия у них другая! Так что откуда татары там появились еще нужно выяснить!
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Для Джамилева ответ простой. Мы уже имели АРК. К чему это привело - факт известный. Для чего кырымлы автономия? Их в Украине кто-то притесняет? Они что меньше граждане Украины чем любой украинец? ИМХО Украина должна быть единая и монолитная как никогда. В данное время автономия - прямой путь к фе6дерализации. А именно этого ***** и добиватеся.
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це як він хоче? шоб українськими кістками йому автономію дали. хай 3- 4 батальйони татар поляже в боях за автономію .є держава Україна і ніяких нац . автономій
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Удивительный дедушка этот Джемилев. Вчера на "Прямом" выдал, что с 2014 года в Раде нет кнопкодавства.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКоманда Зеленського не має чіткого уявлення про необхідність національної автономії для кримських татар, - Джемілєв
 
 
 
 
 
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