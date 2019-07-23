 У серпні "Нафтогаз" знизить ціну на газ для населення на 5,5%

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"Кінцева ціна газу для населення в серпні знизиться мінімум на 5,5%, порівняно з липневою ціною, і становитиме не більше 4 640 гривень/тис. кубометрів (без податку на додану вартість та вартості транспортування)", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за три місяці ціна на газ для населення знизилася з 5 803 гривень/тис. кубометрів, до 4 640 гривень/тис. кубометрів.

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