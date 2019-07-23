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 Економіка, Суспільство
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Все про:газ (998) Нафтогаз (556) ціни (239) Тарифи на газ (135)

 У серпні "Нафтогаз" знизить ціну на газ для населення на 5,5%

У серпні національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизить ціну на природний газ для населення на 5,5%.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"Кінцева ціна газу для населення в серпні знизиться мінімум на 5,5%, порівняно з липневою ціною, і становитиме не більше 4 640 гривень/тис. кубометрів (без податку на додану вартість та вартості транспортування)", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за три місяці ціна на газ для населення знизилася з 5 803 гривень/тис. кубометрів, до 4 640 гривень/тис. кубометрів.

Читайте також: "Нафтогаз" у липні знизить ціну газу для потреб населення на 648 грн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139210
 
 
 Топ коментарі
 
как мало зебилам оказываеться надо для счастья))) - не но я не согласен - где понижение коммуналки кардинальное - как обещали?
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Не правда. Я вас на брехні уже ловив, брешете ви і зараз.
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Просто впали ціни на газ у ЭС і відповідно знижуються у нас. Цей процес не залежить від того, хто при владі.
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пруфик на то где обещали кардинальное?
сивочоле порося обещал два раза поднять в мае и сентябре.
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как мало зебилам оказываеться надо для счастья))) - не но я не согласен - где понижение коммуналки кардинальное - как обещали?
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пруфик на то где обещали кардинальное?
сивочоле порося обещал два раза поднять в мае и сентябре.
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Не правда. Я вас на брехні уже ловив, брешете ви і зараз.
https://market.censor.net.ua/
Просто впали ціни на газ у ЭС і відповідно знижуються у нас. Цей процес не залежить від того, хто при владі.
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Так при пеці також ціна падала в ЕС, а щось зменьшеня не було. Чому так ?
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неправда. Чергова зебільна брехня. З квітня ціна газу для населення знижується. Хоча ще в минулому році планувалося, що в квітні ц.р. ціна мала би піднятися з 8,5 до 12-ти грн за куб (тоді, в жовтні, саме такою була ринкова ціна)
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лінь. Гугли. Можна так: "Гройсман ціна газу нафтогаз". Чи ти не чув тут, на цензорі, як Гройсман шпиняв Коболєва, щоб той знижував ціну? Он, до речі, нижче Андрій Жагун підтверджує, що з весни ринкова ціна газу зрівнялася з директивною і почала падати.
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Тобто не можете привести графік цін на газ. А це значить що без цифр тут розповідаєте, пальцем в небо тикнувши. Аби тільки щось ляпнути.
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Мне как бы пофиг, всё равно снимаю жильё, летом мне это снижение как слону дробина, сейчас 370 за всё заплатил. А вам насколько надо,раз в 10?))
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зачем? обещали снизить тарифы и снизили, а детали к черту.
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Сколько можно гадить,порохобот!!!Упал ниже плинтуса или гроши до сих пор получаешь !?
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Представитель Зеленского заявил, что президент пошутил насчет снижения тарифовНормальная такая шутка. Как вам, оценили?

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Андрей Герус - представитель президента Украины в Кабинете министров - заявил в интервью BIHUS info, что Владимир Зеленский шутил, говоря о снижении тарифов для населения.
"Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развития экспорта", - подчеркнул Герус.
По его словам, прямого обещания Зеленского о снижении тарифов нигде не было.
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Мне больше понравилась шутка вашего барыги - Роттердам +
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ця здебілка навіть не розуміє, що саме "Р+" обмежував рівень max ціни на е/е... А комусь ще дорікає...
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Цей парашализ досі вірить, що "Р+" був на користь українського народу, а не мародера та його бізнес-партнера ахмєтова.
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он ничего никому не обещал, поэтому спрашивать с него некуй))) почему за него голосовали? потому шо катался на лисапеде, но сейчас то зелебобики видят бронированный мерен и прогулки на тесле))) эх дебилы ***))
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Молодець соєвий, лизнув дупу свому хазяїну.
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https://market.censor.net.ua/

Просто впали ціни на газ у ЭС і відповідно знижуються у нас. Цей процес не залежить від того, хто при владі.
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А полгода-год назад?Цены падают-тарифы растут. Обратная зависимость.
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Пів року тому ціну привели у відповідність з ринковою. подивися які були ціни на газ на кордоні з ЄС рік тому і по якій ціни він продавався населенню та промисловості. Я точно не згадаю ціну, але рік тому вона була для населення 5 з копійками за куб, при вартості імпортного 11-12. Пів року тому ціна "зустрілася", на приблизно 8 гривнах і тепер ціна для населення колиається разом з ринковою ціною.
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А как насчёт решений НКРЭКУ,которую признали вообще незаконной?Ведь эти же люди решали сколько нам платить.
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Ну за июль цена 6,70 а в августе получается 6,30 будет за куб
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Круто...но 90 процентах сел в Ураине газа нет...цена на пеллеты...брикеты...дрова..уголь...тоже снизится？
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Про 90% брехня, да многие перешли на дрова но если цена на газ будет адекватной то вновь перейдут на газ.
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Так то москаль пише. У них 90 % сел без газа.
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К стенке надо ставить тех кто убивает украинцев тарифами ...
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Несподівано.
Це навіть більше ніж народ очікував.
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На газ можно и субсидию получить....а вот попробуйте ее на дрова получить...😀
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газ снова покупаем у парашии? война войной а бизнес с партнерами рф прежде всего
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это всё делается фиктивно.. цену вроде бы снижают, но газ смешивают и кпд при этом его снижается.. т.е. у кого раньше 1 кубометр например уходил, теперь уйдёт 1,5
цену на электроэнергию почему то ж не снижают, потому что электроэнергию не смешаешь ничем
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правильно говоришь, у газа есть калорийность, но работники газового хозяйства сделали вид что об этом не знают)) зато эти твари хотели провернуть лохотрон с температурой газа, типа зимой медленнее крутится счетчик и 50 кубов + т.к. в вашем счетчике нет подогрева газа, пришлось послать накуй добрых работников и порвать на глазах платёжку, больше в мои ворота эти твари не стучались.
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Фигня все эти снижения на 5% на 7% на 10% после повышения в 7 раз они типа снизили на 20%, а толку то ?! после такого повышения даже на 50% понизить это ни о чем!!
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Только жулики пишут цену без НДС , и только жулики в экспонетальной зависимости пишут цену без стоимости транспартировки !!!
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«Кабмин обязал нафтогаз снизить...» - все делается искусственным путём для показухи. Невозможно обязать ресурсы стоить меньше. Необходимо экономику улучшать для этого... иначе цена скоро выстрелит вверх намного выше, либо появится новый налог, либо в другой области что-то новенькое по голове даст... закон экономики если где-то влезло, значит где-то вылезет!
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Как здоровье ма м ы -
КОБАЛЕВА .
А то мы все заволновались.Газ убавляют на 5.5 % цену -вон электричество на 10 %.
Наверное мама тяжело больна от проклятий Граждан и

ей пора на Укол .
Чтобы Кобебев за $ 8 млн. не мучился .
В августе "Нафтогаз" снизит цену на газ для населения на 5,5% - Цензор.НЕТ 9424
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Вова по підсраччю Коболєва взяв, давно пора це чмо посадить, оказується що можливо все, якщо захотіти, всрались щоб ГБР не приїхало, а там є що шукати.
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Пусть Вова готовит бабло отдавать за Беню и его отжим Кременчугского НПЗ:"Министерство иностранных
дел Украины считает неизбежным выполнение решения Международного арбитража по
выплате российской «Татнефти» $112 млн плюс проценты.

Решение Международного арбитража, обязывающее
Украину выплатить «Татнефти» 112 млн компенсации плюс проценты за потерю акций
«Укртатнафты» и утрату контроля над Кременчугским НПЗ, было вынесено 5 лет
назад"
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І шо ти предлагаєш, це рішення, що Печерський суд виніс його ж треюа виконувати чи як, а коли ми з РФ судимся і розказуєм про виконання рішень то як воно, россія плати а україна не буде, чи як??!
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Пока потребление минимальное - цены снижают, а к отопительному сезону всё вернётся в зад!
Для "Нафтогаза" тогда начнётся время рубать бабло на премии руководства!
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и все? т.е. мыролюбный реформизм на населении просто перешол под шайку штейнов.
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В августе уже не будет "нафтогазу" и его главного вора!
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Журнал Аркадия Бабченко
Аминь
А вы заметили, как исчез газовый геноцид? Был-был, убивали убивали украинцев тарифным голодомором, а после выборов - куях! И как корова языком слизала. И сразу никакого геноцида. И тарифное уничтожение растворилось в тумане. И ни слова по телевизору. И ни строчки в газетах. И Роттердам… Блин, какой Роттердам? Что это? Где это вообще?
И жизнь моментально наладилась. Сама собой.
И зацвели цветы. И запели птички. И подешевел лук.
И бабушкины полвареника стали жирной кулебякой со стрелядью.
Вот что Владимир Александрович животворящий делает.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1101200.html
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаУ серпні "Нафтогаз" знизить ціну на газ для населення на 5,5%
 
 
 
 
 
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