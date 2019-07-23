 У серпні "Нафтогаз" знизить ціну на газ для населення на 5,5%

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ.
"Кінцева ціна газу для населення в серпні знизиться мінімум на 5,5%, порівняно з липневою ціною, і становитиме не більше 4 640 гривень/тис. кубометрів (без податку на додану вартість та вартості транспортування)", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що за три місяці ціна на газ для населення знизилася з 5 803 гривень/тис. кубометрів, до 4 640 гривень/тис. кубометрів.
сивочоле порося обещал два раза поднять в мае и сентябре.
https://market.censor.net.ua/
Просто впали ціни на газ у ЭС і відповідно знижуються у нас. Цей процес не залежить від того, хто при владі.
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Андрей Герус - представитель президента Украины в Кабинете министров - заявил в интервью BIHUS info, что Владимир Зеленский шутил, говоря о снижении тарифов для населения.
"Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развития экспорта", - подчеркнул Герус.
По его словам, прямого обещания Зеленского о снижении тарифов нигде не было.
Просто впали ціни на газ у ЭС і відповідно знижуються у нас. Цей процес не залежить від того, хто при владі.
Це навіть більше ніж народ очікував.
цену на электроэнергию почему то ж не снижают, потому что электроэнергию не смешаешь ничем
КОБАЛЕВА .
А то мы все заволновались.Газ убавляют на 5.5 % цену -вон электричество на 10 %.
Наверное мама тяжело больна от проклятий Граждан и
ей пора на Укол .
Чтобы Кобебев за $ 8 млн. не мучился .
дел Украины считает неизбежным выполнение решения Международного арбитража по
выплате российской «Татнефти» $112 млн плюс проценты.
Решение Международного арбитража, обязывающее
Украину выплатить «Татнефти» 112 млн компенсации плюс проценты за потерю акций
«Укртатнафты» и утрату контроля над Кременчугским НПЗ, было вынесено 5 лет
назад"
Для "Нафтогаза" тогда начнётся время рубать бабло на премии руководства!
Аминь
А вы заметили, как исчез газовый геноцид? Был-был, убивали убивали украинцев тарифным голодомором, а после выборов - куях! И как корова языком слизала. И сразу никакого геноцида. И тарифное уничтожение растворилось в тумане. И ни слова по телевизору. И ни строчки в газетах. И Роттердам… Блин, какой Роттердам? Что это? Где это вообще?
И жизнь моментально наладилась. Сама собой.
И зацвели цветы. И запели птички. И подешевел лук.
И бабушкины полвареника стали жирной кулебякой со стрелядью.
Вот что Владимир Александрович животворящий делает.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1101200.html