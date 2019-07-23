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 Економіка
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Все про:Укрзалізниця (755) зернові (7)

 "Укрзалізниця" знижує рентабельність виробництва зернових в Україні, - голова зернової асоціації Горбачов

Неефективна робота "Укрзалізниці" знижує рентабельність виробництва зернових в Україні. Необхідність шукати інші способи логістики дорого обходиться аграріям.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив Микола Горбачов, президент Української зернової асоціації.

На думку Горбачова, цього року аграрії зіштовхнуться з суттєвою проблемою при вивезені зібраного врожаю – особливо на півдні країни.

"Урожай ми очікуємо вищий, ніж торік. І експорт, відповідно, буде вищим на 2-2,5 млн тонн у порівнянні з минулим роком. Тому логістична проблема залишиться", - зазначив Горбачов.

Він переконаний: незважаючи на похмурі прогнози окремих експертів, вивезти вдасться весь урожай.

"У те, що ми не зможемо вивезти зерно – я не вірю. Упевнений: вивеземо абсолютно все. Точно так же, як упевнений, що ми будемо жити в умовах постійного транспортного колапсу. Якщо раніше були якісь пікові навантаження, скажімо, листопад-грудень, то тепер це буде впродовж всього року - в піку і в піке", - прогнозує Горбачов.

На думку президента УЗА, у крайньому разі аграріям доведеться замінити залізничні перевезення автомобільними.

"Якщо залізниця перестане справлятися, ми повеземо автотранспортом. Це вплине лише на транспортну складову, за яку заплатить сільгоспвиробник. Неефективні дії "Укрзалізниці" провокують зниження рентабельності виробництва зернових в Україні", - вважає Горбачов.

При цьому, головною проблемою монополіста на ринку залізничних перевезень він вважає не дефіцит вагонів, а брак локомотивів.

"Вагонів-зерновозів вже в два рази більше, ніж було три роки тому. А експорт все-таки не в два рази зріс. Проблема є з локомотивною тягою. Вагони стоять покинуті, в очікуванні, поки за ними приїде локомотив. Якщо ми будемо нарощувати кількість вагонів, можемо дійти до того, що вони будуть стояти покинуті від елеватора до порту", - переконаний Горбачов.

"Нам просто не вистачає локомотивів. Через це той обмежений ресурс, який є в УЗ, вона більше задіює на маршрутні відправки. Якби у них було достатньо локомотивів, вони могли б всюди подавати. Це операція все одно прибуткова. Більш прибутково, звичайно, на маршрут подавати. Але вона як і раніше прибуткова, якщо подавати і не на маршрутні елеватори. Їм просто нічого подавати. Так що я впевнений: вивеземо все. Але проблеми будуть набагато серйозніші, ніж в минулому році", - резюмував Горбачов .

Як повідомлялося, у південних регіонах України найближчим часом станеться транспортний колапс через очікувані пікові навантаження на глибоководні порти Чорного моря та інфраструктуру Одеської залізниці у зв'язку із сезонним зростанням перевезень зернових та будівельних (щебінь) вантажів, зростанням експорту та транзиту залізорудної сировини, а також активізації морських поставок вугілля для енергетики та металургів України. Експерти закликають владу вжити заходів для недопущення транспортного колапсу, у тому числі, віддати пріоритет транспортуванню українських вантажів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139207
 
 
 Топ коментарі
 
Алчные хором запели.Раскулачивать надо латифундии.
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Усім держ підприємство УЗ як кістка у горлі... усім приватникам, Совпаденіє?
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Ну опять рекордные урожаи зерновых, значит опять хлеб подорожает.))
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Михал Сергеевич, теперь на пенсии решили развалить Укрзализныцю?)
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А как рентабельность производства зерновых зарплаты комбайнерам и стоимость солярки снижает?
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Алчные хором запели.Раскулачивать надо латифундии.
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Усім держ підприємство УЗ як кістка у горлі... усім приватникам, Совпаденіє?
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Ну опять рекордные урожаи зерновых, значит опять хлеб подорожает.))
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о. опять ассоциации всплыли со дна выгребной ямы. Эта ассоциация часом не родственная ассоциации импортеров китайских телефонов или владельцев кислоты в аккумуляторах?
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Нужно искать не другие способы логистики, а нового директора "Укрзалізници".
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Мешает УЗ сверхприбыли получать? Не успевают на экспорт усьо вывести...За всё заплатит сельхозпроизводитель...А перекупщики в масштабах страны за что заплатят? Закупите локомотивы и не нойте! В лизинг УЗ их отдайте...
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Еще дороже украинцам обходится экспорт зерновых, чем больше урожай, тем выше цены на хлеб внутри Украины. Обоснования уже оскомину набили. Скажите уж, зернотрейдеры-олигархи, что вам важен только собственный карман, а на украинцев вы плевать хотели.
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Сейчас цены на перевозки грузов УЗ самые низкие в СНГ, а зерно на экспорт продаётся перекупщиками экспортёрами по мировым ценам. Так кто в этой ситуации КРЫСЯТНИЧАЕТ?
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тихо. нельзя так говорить о перекупщиках зерна. онижыдети шыкаладного глаза и любят мыролюбный реформизм.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономіка"Укрзалізниця" знижує рентабельність виробництва зернових в Україні, - голова зернової асоціації Горбачов
 
 
 
 
 
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