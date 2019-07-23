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 Політика України
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Все про:Гонгадзе (84) Зеленський (2193)

 Все, що я можу зробити, - я робитиму, - Зеленський про справу Гонгадзе

За словами президента, справою убитого журналіста Георгія Гонгадзе займається Генпрокуратура.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання, коли буде політичне рішення, яке дозволить назвати замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зеленський нагадав, що цією справою займається прокуратура.

"З приводу Гонгадзе. У нас дуже багато справ щодо вбивства громадських діячів, журналістів, зникнення людей - і всіма цими справами ми повинні займатися, за всієї поваги до пам'яті Гонгадзе ... Ми чекаємо, нам потрібен новий генпрокурор. Я нічого не можу вам сказати. Мені нема чого вам сказати. я навіть сьогодні хотів його тут сьогодні зустріти, але відпустка, так відпустка ... ми не маємо права впливати на правоохоронні органи, але ми хочемо це зробити, і все, що я можу зробити за законодавством, - я буду робити", - сказав він.

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Нагадаємо, у червні 2017 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалив розсекретити аудіозаписи засідань Печерського районного суду Києва за обвинуваченням екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Гонгадзе було вбито восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у його вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича. При цьому їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

21 липня 2009 року за обвинуваченням у скоєнні цього злочину в селі Житомирської області було заарештовано екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Пукача вирахували за мобільним телефоном. Генпрокуратура 24 липня 2009 висунула офіційне обвинувачення Пукачу в співучасті у вбивстві журналіста.

За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 року скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складається з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова (у 2008 році перші двоє були засуджені до 12 років ув'язнення, третій - до 13 років). Підозрювані в причетності до вбивства були затримані в лютому 2005 року. Троє співробітників департаменту зовнішнього спостереження МВС: Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов, - під час судового процесу зізналися в тому, що 16 вересня 2000 року в супроводі генерал-лейтенанта міліції Пукача і за його наказом вивезли Гонгадзе за межі Києва. У 2008 році Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників МВС. Водночас викрадач Гонгадзе, екс-полковник МВС Протасов, раптово помер у Менській колонії. Зокрема, у своїх свідченнях Протасов казав: "Гонгадзе набрав повітря і пручався, і тоді Пукач наказав вибити з нього дух".

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У січні 2013 року суд визнав Пукача винним, і засудив до довічного ув'язнення. На питання судді, чи згоден він з вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною будуть сидіти Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте в Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе". Сама ж справа про вбивство Гонгадзе раніше була закрита у зв'язку з подвійним самогубством нібито замовника Кравченка. Водночас у 2016 році в ГПУ заявили, що працюють над новою справою "стосовно людей, які називаються "виконавці, замовники, підбурювачі".

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив вирок чинним. Під час цього засідання Пукач розповів нову версію вбивства Гонгадзе.

Інтерв'ю Олексія Подольського, яке він дав Цензор.НЕТ у липні 2017 року, можна прочитати тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139205
 
 
 Топ коментарі
 
Уже сделал. Кучму воскресил.
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"Я ничего не могу вам сказать. Мне нечего вам сказать". Забыл добавить: "Я вам ничего не должен". Вот вам и весь ваЗелин, сохатые. Источник: https://censor.net.ua/n3139205
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Вовочка, у тебе немає такого права. Займись своїми справами. Відреагуй на заяву ягланда про суверенітет України, на заяву поляків про історичну політику. Україну почали шматувати, бо вважають тебе слабким, антиукраїнським президентом. Не імітуй бурхливу діяльність. Виконуй СВОЇ обов"язки,
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При старой Раде, которая Луценку не захотела снять. Кучма и при Порохле не бедствовал.
Но пора гнать, согласен.
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Вбивство Шеремента та Гонгадзе це по суті одна справа - діяльність терористичних банд російської агентури в Україні.
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Не надо Зеленскому делать ВСЕ. Нужно только восстановить правосудие в Украине для всех одинаковое и пусть оно накажет заказчика убийства Гонгадзе, которого уже давно знает вся Украина и пусть этот заказчик понесет наказание как положено по законам и Конституции Украины.И пусть все преступники получают наказания как положено в демократической стране. Даже если эти преступники сидят в партии Слуга народа.
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Ну , куЧму воскресил паРашенко , а должен был посадить лет на 20 за убийство Гонгадзе .
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А воно хіба може щось робити крім путом по клавішам?
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Какая еще Генпрокуратура - Луценковская? Она таким не занимается.
Зеленскому надо научиться делать вздох и выдох перед тем, как что-то говорить, что из него вытягивают журналюги-порохоботы.
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"Я ничего не могу вам сказать. Мне нечего вам сказать". Забыл добавить: "Я вам ничего не должен". Вот вам и весь ваЗелин, сохатые. Источник: https://censor.net.ua/n3139205
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Зеля , сделай что-нибудь полезное . Кто в Минске будет с обезьянами договариваться ?
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Новый Гепрокурор должен быть таким, чтобы минский формат переговоров с руснёй перешел в Гаагский.
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. Для этого не должно быть ваты в голове .
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свидетелями преступлений русни и ее банд.
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вообще у мандель, и видимо у ее шефа, другое мнение..))))))))))))
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Всё что я делаю, делаю я.

А вы зебилы над кличко потешались
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А что тут расследовать. По их версии, Кучма высказал недовольство. Литвин подкрутил эмоций, а Кравченко желая выслужиться поручил Пукачу "проучить" Гонгадзе. Он с двумя (или тремя - уже не помню) своими подчиненными его вывез в лес "попугать", а там произошел "эксцесс исполнителя". Пукач сидит, Кравченко убрали, дозательств, что был прямой заказ нет и не будет. Концы уже давно в воде. Пленки Мельниченко похерили, как недостаточную улику.
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ПЯТЬ лет имитация бурной деятельности НЕ зашкаливала ???
Всё нормально было ?
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а разве предыдущая халтура оправдывает нынешнюю??
классная отмазка для преступника
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Все, что я могу сделать - я буду делать/Не лукавьте, не лукавьте! Ваша песня не нова. Ах, оставьте, ах, оставьте! Всё слова, слова, слова…
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в смысле? Все, что я могу сделать - я буду делать, - Зеленский о деле Гонгадзе - Цензор.НЕТ 1461то ж не твоя президентская компетенция.нарушать законы шоле будешь?
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Не сомневаюсь, дело Гонгадзе, вновь обретет свою популярность, как только луценка снимут с поста генпрокурора так он и начнет везде рассказывать, что продажные прокуроры тормозят расследование.
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ЗеБєня‏ @ze_benya 29 мин.29 минут назад

Чуєш Вова @ZelenskyyUa ну хто тобі ось це для виступу написав "Ми не маємо права впливати на правоохоронні органи, але ми хочемо це зробити."? Прочитай ще раз, може дійде шо ти ляпнув на весь світ...

Якщо такі будуть і закони, тоді ми точно повернемось у феодальний устрій.
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Вовочка, у тебе немає такого права. Займись своїми справами. Відреагуй на заяву ягланда про суверенітет України, на заяву поляків про історичну політику. Україну почали шматувати, бо вважають тебе слабким, антиукраїнським президентом. Не імітуй бурхливу діяльність. Виконуй СВОЇ обов"язки,
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Ещё одна цитата великих))) по типу: чтобы вода стала горячей - ее надо подогреть)))
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все что может, например сыграет на рояле...
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Ну да, больше же нечем заняться в стране, кроме как расследовать 19летней давности убийство?
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Генпрокуратура займається бла-бла-бла,а Кучма живий здоровий.
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Все зрозуміло - нічого зрблено не буде....
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Зачем откладывать на завтра,то что можно отложить сегодня.
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Оце так сказав, навіть коментувати не хочу більше нічого, й так видно, чергове замилювання очей...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВсе, що я можу зробити, - я робитиму, - Зеленський про справу Гонгадзе
 
 
 
 
 
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