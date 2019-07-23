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Все про:Росія (19036) суд (5332) Гриб Павло (176)

 Верховний суд РФ визнав "законним" вирок українському політв'язню Грибу

Військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу, засудженому в Росії до шести років колонії загального режиму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", відповідне рішення винесла трійка російських суддів.

"Рішення Північно-Кавказького окружного військового суду залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення", - сказав один із суддів.

Павла не доставили до зали суду, він брав участь у процесі по відеозв'язку з СІЗО-4 у Ростові-на-Дону. Протягом усього засідання Павло не знімав медичну маску з обличчя. Під час засідання він спілкувався з судом українською мовою через перекладача, однак через погану якість зв'язку суддям перекладали лише частину слів. Павло підкреслив, що не визнає провину й що його засудили безпідставно.

"Я не згоден із вироком", - підкреслив Гриб.

Виступаючи з останнім словом, він заявив, що, як й інші політичні в'язні, не збирається здаватися.

"Рабів до раю  не пускають. Слава Україні!", - завершив Павло виступ.

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Підтримати Гриба прибули дипломати з країн Євросоюзу, консул України, а також кілька москвичів, які відкрито виступають проти російського військового вторгнення в Україну.

Адвокат Марина Дубровіна підкреслила, що рішення незаконне, необґрунтоване й прийняте на підставі зізнань, які були вибиті з Павла під тортурами і від яких він пізніше відмовився. Вона повідомила, що пізніше Гриб вказав, що до нього застосовувався фізичний вплив особами, що викрали його 24 серпня 2017 року в Гомелі.

"Гриб також заявив про застосування до нього насильства та тримання в спортзалі УФСБ РФ по Смоленській області в місті Ярцеве 25 серпня 2017 року", - сказала адвокат.

Дубровіна повідомила, що Гриба після викрадення вивезли на територію РФ і після перетину кордону побили в лісі.

"Під час викрадення його душили й били. До нього також застосовували фізичну силу після того, як його передали іншим співробітникам", - сказала вона.

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Адвокат підкреслила, що в будівлі УФСБ РФ Павла добу тримали без води та їжі в спортзалі прикутим до шведської стінки або 32-кілограмової гирі.

"Йому погрожували й намагались підвішувати догори ногами на шведській стінці", - підкреслила Дубровіна й додала, що таким чином слідчі змусили визнати свою провину.

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139203
 
 
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кацапи та правосуддя- речі несумістні...
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В зверинце есть верховный суд ? Смешно ! Изолируйте уродов .
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И только украинский рихвармированный суд отпускает по УДО сеператистов и прочих любителей руцкага мира...
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Ну, если бы он признал решение незаконным, то, наверное, выпал бы снег в Ростове, кремлёвская "моржовая звезда" превратился бы в нормального человека, а скабеева превратилась в Золушку...
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снять с судьи кожу и обтянуть нею кресло.
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Военная коллегия Верховного суда РФ признала "законным" вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда



А хто сумнівався що у цих козлів може бути як то по іншому?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВерховний суд РФ визнав "законним" вирок українському політв'язню Грибу
 
 
 
 
 
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