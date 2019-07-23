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 Підривник перед вибухом переконався, що в авто перебував саме Шеремет, - Князєв

Голова Національної поліції України Сергій Князєв розповів, що чоловік, який призвів у дію дистанційний вибуховий пристрій, встановлений під автомобілем журналіста Павла Шеремета, перед тим переконався, що автомобілем керує саме він.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Князєв повідомив під час відкритої частини доповіді главі держави про хід розслідування.

Князєв продемонстрував журналістам частку відеозображень щодо осіб, які "представляють оперативний інтерес" у справі вбивства Шеремета.

Голова Нацполіції продемонстрував маршрут руху злочинців в ніч закладення вибухівки. Він показав відео, на якому зафіксовано факт закладення вибухового пристрою, під автомобіль, яким на ранок керував Шеремет. Потім Князєв продемонстрував відео, на якому злочинці рухались після моменту закладення вибухівки середмістям Києва.

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"Злочинці навмисно одягнуті в такий одяг, що спотворює індивідуальні риси, що ускладнює їхню ідентифікацію", - додав він.

Також Князєв продемонстрував рух особи, яка натиснула пристрій дистанційного пульту управління та був вчинений вибух.

"06.58 20 липня ми фіксуємо підозрілу людину на різних відеокамерах, яка зупиняється, перебуває в епіцентрі дистанційного приведення в дію вибухового пристрою. Цій особі чітко видно момент руху транспорту, момент повороту транспортного засобу, який проїжджав повз, де можна було ідентифікувати особу, яка перебуває за кермом цього транспортного засобу, і тому пристрій спрацював тільки тоді, коли злочинець пересвідчився", - заявив він.

Також Князєв розповів, що маршрут руху злочинця після вчинення вбивства середмістям Києва відслідковується до моменту його зникнення з камер відеоспостереження в метрополітені.

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Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139202
 
 
 Топ коментарі
 
Kто командовал батареей РСЗО, бомбившей Волноваху - уже разобрались ?
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Підривнику було важливо переконатись що за кермом саме Шеремет, тобто підривник пішов на необгрунтований ризик щоб пересвідчитись що за кермом саме Шеремет! А для чого потрібен був такий ризик! За кермом могла бути ще подружка Шеремета, власниця Української правди Альона Притула, яка вже відправила в інший світ іншого журналіста - Гію Гонгадзе і стала власницею Української Правди, яка належала Гонгадзе. Отже що ми маємо! Вбивці було поставлене завдання в жодному разі не вбити Альону Притулу, бо Альона Притула є цінним агентом російської розвідки! Якби Альона Притула не мала відношення до вбивць, вбивцям було б байдуже хто за кермом машини! Вони вбили б Шеремета не в цей раз так в інший. Але тут ми бачимо надзвичайну точність виконавців теракту та надзвичайну професійність, а це говорить про організацію теракту російськими або білоруськими спецслужбами та причетність Альони Притули до вбивства Шеремета, як і до вбивства Гонгадзе.
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Kто командовал батареей РСЗО, бомбившей Волноваху - уже разобрались ?
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Підривнику було важливо переконатись що за кермом саме Шеремет, тобто підривник пішов на необгрунтований ризик щоб пересвідчитись що за кермом саме Шеремет! А для чого потрібен був такий ризик! За кермом могла бути ще подружка Шеремета, власниця Української правди Альона Притула, яка вже відправила в інший світ іншого журналіста - Гію Гонгадзе і стала власницею Української Правди, яка належала Гонгадзе. Отже що ми маємо! Вбивці було поставлене завдання в жодному разі не вбити Альону Притулу, бо Альона Притула є цінним агентом російської розвідки! Якби Альона Притула не мала відношення до вбивць, вбивцям було б байдуже хто за кермом машини! Вони вбили б Шеремета не в цей раз так в інший. Але тут ми бачимо надзвичайну точність виконавців теракту та надзвичайну професійність, а це говорить про організацію теракту російськими або білоруськими спецслужбами та причетність Альони Притули до вбивства Шеремета, як і до вбивства Гонгадзе.
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Допустим, так. Что это меняет в глобальном плане ? Война на Донбассе - там тоже на ежедневной основе убивают солдат и офицеров Украины, и делают это всякие "ихтамнеты", типа Агеева.
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Що це змінює? Все змінює! Змінює підхід до безпеки та оборони держави! Шеремета вбили не якісь місцеві бандити, а диверсанти-терористи путіна і путін має нести відповідальність за цей злочин! Це ще один привід повісити путіна та всю путінську банду в Гаазі! В першу чергу українська влада має зрозуміти що це політичний терористичний акт путіна і направити на розкриття цього злочину всі наявні сили та засоби! Сьогодні путіна хочуть судити за знищення літака МН-17, а ми додамо міжнародному трибуналу ще одну кримінальну справу проти путіна - політичне вбивство журналіста, яке дозволить остаточно сформувати у світової спільноти образ путіна як кончєного маніяка та патологічного вбивцю.
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Про диверсантів не йдеться, інакше це діло розслідувало би СБУ. Де ви чули, щоби спеціально посилали диверсантів для вбивства якогось журналіста? Тим більше в цій країні. Зате в Україні журналістів постійно вбивають за правду, за викриття темних справ і злочинів. Почитайте статті Шеремета. Він ще працював на радіо "Вєсті". У нього було не про Путіна, а було про інше, зокрема він критикував добробати й спроби незаконного тиску на суди. Комусь в Україні він сильно заважав як професійний журналіст.
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КДБ СРСР весь час свого існування посилало диверсантів для організації політичних вбивств за кордоном і тут немає нічого дивного в тім що Шеремета вбили саме російські диверсанти. Немає ніяких слідів вбивць, немає ніяких зв'язків вбивць в Україні. Вбивці приїхали в Україну, здійснили терористичний акт і виїхали, не лишивли по собі жодних слідів! Згадайте невдалу спробу закладання вибухівки під автомобіль працівника військової розвідки, коли вибухівка вибухнула в руках у терориста і його затримали! Вбивця-терорист був завербований спецслужбами росії, приїхав в Україну маючи паспорт громадянина Киргизстану, як і решта членів терористичної групи, після здійснення теракту планував виїхати з України! Тут та сама історія, той самий почерк російських спецслужб - приїхали, вбили, поїхали. Шеремент критикував в Україні не просто владу, від критикував проросійську владу порошенка, яка працювала на путіна і тому Шеремет заважав саме путіну та російським спецслужбам!
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Если Вы такой умный и вычисляете такое, почему же СБУ не такое умное? Нельзя взять и притулить Притулу?
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Ось тут ми починаємо розуміти ситуацію - а чому СБУ було таке нерозумне всі ці роки? А тому що воно покриває діяльність терористів путіна в Україні! Пам'ятаєте як відео з внутрішнього дворика СБУ де снайпери тягнули якісь сейфи на тележке - з'явилось в мережі Інтернет! Відео яке зняте в будівлі СБУ, яке ніколи і ні за яких обставин не мало потрапити в мережу - було зняти кимось зі співробітників СБУ і викладено в загальний доступ! Тобто СБУ це клоака яка працює проти України і підлягає розформуванню та ліквідації!
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лукашенко боїться втратити владу, а перший крок до втрати влади - втрата контролю над інформаційним простором! Шеремет міг знищити лукашенка через свій сайт Білоруський партизан, через свої нові проекти які мали бути щедро профінансовані Європою! А навіщо це лукашенку, навіщо це путіну?
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Притула действительно подозрительная дама, но вряд ли она работает на российскую разведку. Никогда она за Рашу не топила, скорее, наоборот.
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Якби Притула не працювала на рашку, вбили б її а не Гонгадзе, вбили б її а не Шеремета. Не буває таких випадковостей двічі!
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Железная логика. Помню анекдот про Чапаева - Петька спрашивает у него как он думает, Анка трахается с бойцами. Чапай спрашивает - а она селедку ест? Ест. Ну значит трахается. Почему? Ну ест селедку, значит пьет воду. Пьет воду - значит нужно отливать. Если отливает, значит есть соответствующий орган. А если орган есть - значит трахается!
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Два рази вбивають співмешканців Притули і жодного разу її не було поруч! Збіг? Чи проінформованість що поруч бути не потрібно? Чому Шеремет зранку поїхав на машині Притули без Притули? Притулі не потрібно було йти на роботу? Так співпало? Чи так наказали?
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И так со всеми резонансными убийствами! Надо - найдут, не надо - замнут....
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Какое открытие! Дураку понятно, что это был заказ.
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