 Підривник перед вибухом переконався, що в авто перебував саме Шеремет, - Князєв

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Князєв повідомив під час відкритої частини доповіді главі держави про хід розслідування.

Князєв продемонстрував журналістам частку відеозображень щодо осіб, які "представляють оперативний інтерес" у справі вбивства Шеремета.

Голова Нацполіції продемонстрував маршрут руху злочинців в ніч закладення вибухівки. Він показав відео, на якому зафіксовано факт закладення вибухового пристрою, під автомобіль, яким на ранок керував Шеремет. Потім Князєв продемонстрував відео, на якому злочинці рухались після моменту закладення вибухівки середмістям Києва.

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"Злочинці навмисно одягнуті в такий одяг, що спотворює індивідуальні риси, що ускладнює їхню ідентифікацію", - додав він.

Також Князєв продемонстрував рух особи, яка натиснула пристрій дистанційного пульту управління та був вчинений вибух.

"06.58 20 липня ми фіксуємо підозрілу людину на різних відеокамерах, яка зупиняється, перебуває в епіцентрі дистанційного приведення в дію вибухового пристрою. Цій особі чітко видно момент руху транспорту, момент повороту транспортного засобу, який проїжджав повз, де можна було ідентифікувати особу, яка перебуває за кермом цього транспортного засобу, і тому пристрій спрацював тільки тоді, коли злочинець пересвідчився", - заявив він.

Також Князєв розповів, що маршрут руху злочинця після вчинення вбивства середмістям Києва відслідковується до моменту його зникнення з камер відеоспостереження в метрополітені.

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Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".