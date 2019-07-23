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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:пропаганда (1219) суверенітет (29) Ягланд (66) Кислиця (25)

 "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд озвучив у привітанні тези російської пропаганди.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ягланд підлабузливо чіпляється за перемогу Президента Зеленського і його партії, але відразу дає у штангу (аналогія з футболом. - Ред.) у своєму твіті, коли пише, що Україна все ще "на шляху до суверенітету"… У світі Ягланда Україна не є суверенною країною", - написав Кислиця.

Дипломат вважає, що посадова особа рівня Ягланда не може дозволити собі подібні висловлювання.

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"І тільки не кажіть мені, що це він "обмолвился". ГС - це не стажер, це найвища посадова особа, найнята керувати секретаріатом міжнародної організації, членом якої є вже більше двох десятків років суверенна і незалежна Україна, навіть якщо російські співробітники секретаріату вважають, що Україна - це "недострана"", - підкреслив заступник глави МЗС.

Не кажіть мені, що він обмовився, - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету 01

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав Володимира Зеленського та його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до парламенту. "Браво президенту Зеленському та його партії "Слуга народу". Вибори створюють нову надію для України. Некорумповані інститути, яким люди можуть довіряти, - це шлях до суверенної української держави", - написав Ягланд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139198
 
   
 Топ коментарі
 
тепер спримуть, тримайтесь.
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Он не обмолвился, он понимает, что после всех этих выборов, когда украинский народ показал, какой он "мудрый" Украина снова лишь "на пути к суверенитету". Короче, вернулись в 2012 год.
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А, може, не обмовився Янгланд? Тому що існує велике побоювання того, що 73%зебілів (нехай: 43%зебілів, може і так) своїм засраним Г+Г галасуванням відкотили Україну назад, в колонію...
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Опять соевая штанга. Это клерк что-то знает о своем будущем.
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шо кацапа,радуешься даже такому поносу ягланда? "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 403больше нет причин для хорошего настроения?
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Порохозалежне, як прокоментуєш слова ягланда про НЕсуверенну України? Чи ти звичайний кацапський троляка і тебе таке визначення влаштовує?
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Це результат роботи "діпломата Світового Рівня" Петра,що Україну не спиймали за Суверенну Державу.
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та тот поц еще тот поц от его рождит воняет что его мамку ищнасиловали под Калугой... на сеновале... паапа немеуц пардое миль фашисто.... "Не говорите мне, что он обмолвился", - в МИД раскритиковали слова Ягланда о победе партии Зеленского - Цензор.НЕТ 4373 оно не оговорилось говорит то что ему вкладывают в программу.. там нечему и нечем говорить говорячая автоголова...
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злой крот,
Ти так не збуджуйся, коли коменти пишеш, а то останні клепки повилітають.
На, може трохи допоможе...

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А не пора бы тебе полечиться ,а,Злой Крот! Палата №6 заждалась своего героя!
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мы их всех полечим и скоро на болотах..их мого в краине иное не помогает болотно зеленым... "Не говорите мне, что он обмолвился", - в МИД раскритиковали слова Ягланда о победе партии Зеленского - Цензор.НЕТ 2249
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Он не обмолвился, он понимает, что после всех этих выборов, когда украинский народ показал, какой он "мудрый" Украина снова лишь "на пути к суверенитету". Короче, вернулись в 2012 год.
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а хто і де з нормальних стверджує про особливу мудрість українського народу?
був би розумний, жили краще ніж в польщі. а так 5 років потроху тупо подарували.
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да,пихто,следующие пять лет с твоей помощью уйдут в никуда...но историю с эволюцией не обманешь "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 4662.
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А, може, не обмовився Янгланд? Тому що існує велике побоювання того, що 73%зебілів (нехай: 43%зебілів, може і так) своїм засраним Г+Г галасуванням відкотили Україну назад, в колонію...
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при Пете таких оговорок гейропейцы себе не разрешали
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пипец - гейропейцы, ты тогда получается **********, или ты просто без хохло
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ты наверное в "берлин за немками" приехал кацапский беженец
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Правильно Янгд сказал! Пока страна под гнётом олигархов, связанных с криминалом и бизнесом в РФ, какая суверенность? Страна, но не государство! Вотчина рабовладельцев, а не государство. Боже храни Украину!
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"Ягланд подхалимскими цепляется за победу Президента Зеленского и его партии"....Это что за дичь,зебильо??? "Не говорите мне, что он обмолвился", - в МИД раскритиковали слова Ягланда о победе партии Зеленского - Цензор.НЕТ 8901 "Не говорите мне, что он обмолвился", - в МИД раскритиковали слова Ягланда о победе партии Зеленского - Цензор.НЕТ 8901 "Не говорите мне, что он обмолвился", - в МИД раскритиковали слова Ягланда о победе партии Зеленского - Цензор.НЕТ 8901
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Украинцы - наивный народ , добрый и доверчивый . Им подсунули голого человека на велосипеде . Поверили !!? "Не говорите мне, что он обмолвился", - в МИД раскритиковали слова Ягланда о победе партии Зеленского - Цензор.НЕТ 2942
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Украина политически откатилась к 2014 году, только территориально без своих части.
Мы опять сателлит РФ и бежим бегом в это рабство.
Все это понимают, кроме зебилов, которые голосовали по приколу
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пока еще нет,посмотрим что дальше будет...но настораживает,конечно.
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эта просто хуторяне набивают себе цену перед явропейцами, но теперь цена на хуторянина в явропе пять копеек в базарный день
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он забыл уточнить, что речь шла об обратном пути с 22 мая...))))))))))))
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гГГенсека не можна купити .........за маленькі гроші, його можна за великі гроші!!! А ото янглОд вже давно пре проти України!!! Нічого дивного!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету
 
 
 
 
 
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