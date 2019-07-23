 "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ягланд підлабузливо чіпляється за перемогу Президента Зеленського і його партії, але відразу дає у штангу (аналогія з футболом. - Ред.) у своєму твіті, коли пише, що Україна все ще "на шляху до суверенітету"… У світі Ягланда Україна не є суверенною країною", - написав Кислиця.

Дипломат вважає, що посадова особа рівня Ягланда не може дозволити собі подібні висловлювання.

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"І тільки не кажіть мені, що це він "обмолвился". ГС - це не стажер, це найвища посадова особа, найнята керувати секретаріатом міжнародної організації, членом якої є вже більше двох десятків років суверенна і незалежна Україна, навіть якщо російські співробітники секретаріату вважають, що Україна - це "недострана"", - підкреслив заступник глави МЗС.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав Володимира Зеленського та його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до парламенту. "Браво президенту Зеленському та його партії "Слуга народу". Вибори створюють нову надію для України. Некорумповані інститути, яким люди можуть довіряти, - це шлях до суверенної української держави", - написав Ягланд.