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 Політика України
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 До фракції "Слуги народу" теоретично можуть увійти депутати-самовисуванці, але має бути перевірка таких людей, - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков допускає, що в її фракцію в майбутній Верховній Раді можуть увійти депутати-самовисуванці, але вони муситимуть пройти "вхідний контроль".

"Теоретично, напевно, так. Ми зараз це питання не обговорювали. Це треба буде обговорювати, зокрема, на фракції. Залежить від того, хто ці люди", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

При цьому Разумков переконаний, що в таких випадках завжди має бути перевірка таких людей.

"Це може бути за тим же принципом, як ми відбирали кандидатів від партії на виборах. Можливо, він буде десь видозмінений", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139193
 
 
 Топ коментарі
 
зеля хочет увидеть в своём окружении вату , но не знает , как это преподнести народу Украины.
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ти типовий портрет тупої, хитросракої земакаки,)
не оправдывайся,не нужно....
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От не можу зрозуміти, як це: фанатіти за саака, голосувати за зе, набухатись в дупель за його перемогу, а сьогодні їхати скуплятись оптом дешевим перцем в заморозку, бо "хз, що там далі буде, може голод".
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думаешь если тупо высрал,то вы зебилы перестаните быть дебилами?)))Неа
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с каких ху ты взяла что* зебил *?
у тебя глюки ?
И чего* высрал*?как написала ,так я и спросил!
ты незнакомых называешь дебилами на первом слове чтоб тебя не разоблачили ?
так по тексту все видно и по первому ,и по второму!
не оправдывайся,не нужно....
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ти типовий портрет тупої, хитросракої земакаки,)
не оправдывайся,не нужно....
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а своими словами слабо ??и без оскорблений?
и опять таки спрошу-от куда познания о моих приоритетах?
или таким как ты пофиг?не поставил лайк значит дебил?
вы точная копия ботофермы ольгино ,стецько скопировал.А **** тут думать *все 3,14 и Все*!
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На дело пошлют, рейдернуть что нибудь.
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В сраку ти його тепер можеш поцілувати!
Ти 5 років уперто працював над тим, щоб ця зелена шмаркля стада президентом! Сумління не мучить? Може повісишся?
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зеля хочет увидеть в своём окружении вату , но не знает , как это преподнести народу Украины.
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головний критерій відбору--це наявність алергії на ерзац рошен
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Да-да , Дима -- обязательно включайте в коалиции Лесика Довгого и Тошу Яценко !
Как же без этих ...а ?!

Это плять вам не какая-то "Батькивщина" у которой и землю нельзя продавать и "Турбоатом" с "Южмашем" ... и цену на газ требуют снижать .

А эти будут выполнять любые забаганки за небольшие субвенции и плюс небольшую "слепоту" на их деятельность у себя в феодальной вотчине !
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бгггг!

Для чого вчити давню літературу?
А щоб зацінити, як-от знатно з вас постібалися...

Maksym E Swift нагадав про евфімізм "слуга народний" зі словника Памви Беринди (1627): "мучитель, кат, цекляр [той, що переслідував злочинців]".
Сталін мав би знати про це значення, коли вводив в обіг поняття "слуга народа": Бериндів лексикон був популярний серед семінаристів, про це, зокрема, згадував Горький у "В людях". Такий собі гумор тирана, зрозумілий лиш посвяченим.
Але цікаво, чи знали про це творці "Слуги народу"?
Та напевно знали це їх крємльовскіє куратори.
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вони мусять домовлятися і зо всіма своїми. Не те що мажоритарниками за поданням від СН, а навіть з пропорційниками. Бо СН як партії - як такої не існує: нема там ні програми, ні менталітету. Туди набрали просто "під брендом", і все.
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Туда уже практически вошли всякие мудаки типа Бужанского.
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В округе № 14 в Винницкой области победила кандидат от "Слуги народа" Ирина Борзова, дочь продюсера шоу "Лига смеха" и владелица бизнеса в оккупированном Крыму.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДо фракції "Слуги народу" теоретично можуть увійти депутати-самовисуванці, але має бути перевірка таких людей, - Разумков
 
 
 
 
 
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