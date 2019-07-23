 До фракції "Слуги народу" теоретично можуть увійти депутати-самовисуванці, але має бути перевірка таких людей, - Разумков

"Теоретично, напевно, так. Ми зараз це питання не обговорювали. Це треба буде обговорювати, зокрема, на фракції. Залежить від того, хто ці люди", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

При цьому Разумков переконаний, що в таких випадках завжди має бути перевірка таких людей.

"Це може бути за тим же принципом, як ми відбирали кандидатів від партії на виборах. Можливо, він буде десь видозмінений", - зазначив він.

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