 Агенти впливу РФ: СБУ завела справу на кінопрокатників

Про це йдеться в матеріалах Шевченківського районного суду м. Київ, оприлюднених у Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Згідно з матеріалами справи, кримінальне провадження відкрито за зверненням народного депутата.
Із звернення народного депутата вбачається, що ринок кінопрокату поділений між "В&Н Film Distribution Company", "Ukrainian Film Distribution", "Kinomania", "Volga Ukraine", "Multi Media Distribution", які щороку отримують у вигляді касових зборів в Україні близько 100 мільйонів доларів США. Зазначені компанії з’явились на українському ринку як дочірні підприємства компаній РФ, мають плідні фінансово-господарські відносини з російськими компаніями, їх кінцевими власниками виступають громадяни РФ", - ідеться в документах.
Як зазначається, "діяльність цих компаній в Україні призводить до необхідності приховування своїх надприбутків шляхом здійснення фінансово-господарської операцій з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а також сумнівних перерахувань на адресу російських компаній за прокатні права".
"Вказані протиправні перерахування не залишились поза увагою спецслужб РФ, які протягом 2014-2016 років фактично змусили власників компаній, які працюють на ринку кінопрокату України, спрямовувати частину своїх прибутків для фінансування дій невстановлених осіб з метою вчинення масових заворушень на території України, посягання на її територіальну цілісність, дестабілізації політичної та економічної ситуації. У свою чергу, отримавши фактичну підтримку спецслужб РФ власники вищезазначених компаній використовуються як агенти впливу в Україні, диктуючи умови на ринку кіноіндустрії та саботують просування і показ українських стрічок", - наголошується в документах.
У матеріалах, зокрема, зазначається, що "в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що рахунки ТОВ "Кіноманія" використовувались для протиправної діяльності, зокрема здійснення фінансово-господарської операцій з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а також сумнівних перерахувань на адресу російських компаній за прокатні права".
"Відповідно до листа від Державної фіскальної служби України ТОВ "Кіноманія" для ведення фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки, зокрема рахунок відкритий в АТ "Альфа-Банк" у м. Києві", - стверджується в документах.
Згідно з матеріалами суду, в липні СБУ попросила суд надати доступ до банківських рахунків кінодистриб’юторів і суд дав тимчасовий доступ слідчим ГСУ СБУ до документів, які містять банківську таємницю.
А я-то думаю, шо это Луценко не успел ещё только в отпуск уйти (в стакан заглянуть)
как сразу ГЛАВНОГО сепаратиста (Ефремова) "ВЫПУСТИЛИ"
1) Прямой 2) 5й кАНАЛ
...конфекту хочешь?!
пердо лексійоч з грицьком про це звісно не знали.
партия шария будет получать 38 млн грн ежегодно 5 лет.
одесский художественный музей получает 6,6 млн грн в год включая зарплаты коммуналку охрану и всю фигню.
я плохой директор. я не подумал шо всем дыбилам нада раздать шарики.
Олександр Ройтбурд
По его мнению, Медведчук мог остановить развитие переговоров по этому вопросу, поскольку получить политических диведентов от нее не мог. Это по словам правозащитника, стало продолжением борьбы между Медведчуком и помощником президента России Владиславом Сурковым за статус "главного по Украине".
Фейгин предположил, что схемы возвращения моряков в Украину продвигал Сурков, а Медведчук, дабы не усилить влияние своего оппонента в этом вопросе, мог им препятствовать.
Последняя встреча с президентом Путиным, по мнению правозащитника, имела своей целью прежде всего продемонстрировать возможности Медведчука решать вопросы с Москвой. И для закрепления этого статуса он хотел заручиться поддержкой своей этой функции.