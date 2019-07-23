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 На "Миколаївському суднобудівному заводі" за дорученням Зеленського погасили борги із зарплат, - пресслужба президента

За дорученням Президента України Володимира Зеленського було вирішено питання погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державного підприємства "Миколаївський суднобудівний завод".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час робочої поїздки до Миколаївської області 17 липня Глава держави отримав інформацію про наявність боргів із зарплатні перед працівниками цього підприємства.

Володимир Зеленський доручив генеральному директору Державного концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну невідкладно вирішити питання щодо погашення цієї заборгованості.

23 липня Державний концерн "Укроборонпром" відзвітував про виконання доручення Президента у повному обсязі. За його інформацією, на рахунки державного підприємства "Миколаївський суднобудівний завод" для погашення заборгованості із заробітної плати було перераховано 54,8 млн грн. Крім того, було перераховано 31,7 млн грн для виплат компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату, а також податків і зборів, пов’язаних із розрахунком за оплату праці.

Також читайте: За місяць борги із виплати зарплат зросли на 100 млн грн, - Держстат

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139186
 
   
 Топ коментарі
 
На "Николаевском судостроительном заводе" по поручению Зеленского погасили долги по зарплатам, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 1562 Игокович
Глядеть не будем, а сигнализировать. На "Николаевском судостроительном заводе" по поручению Зеленского погасили долги по зарплатам, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 9302
На "Николаевском судостроительном заводе" по поручению Зеленского погасили долги по зарплатам, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 3858

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Тепер у Зелі є все щоб зробити реформи в Україні,або обісратись як Петрусь,подивимось.
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Зе копирует Хйла. Быдломассе нравится.
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Теперь на очереди Харьковский авиационный завод.
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А ви що, дармоїди, хоч літак підняли у повітря? Раніше вони заходили на посадку прямо над моєю кухнею - так було видно, що завод працює. А цього року - мертва тиша!
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може, на кухні вже більше дивитись нема на що?))
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В этом плане клоун молодец
Люди на заводе уже 5-й год ждут свою зарплату
Почему наш москитофлотосторитель не мог закрыть несчастных 54 миллиона большой вопрос
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Це був пас: колишній президент виклав прямо на ногу новому президентові.
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Пора!
Пора устраивать телемосты с Зелей как телемосты с Путиным!
Зрители жалуются, Зеля грозно хмурит брови - и вот проблема решена!
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Хорошо, может теперь достроят или модернизируют военный корабль, который готов на 95%, вместо того, чтобы в стиле оккупантов, бандитов, отправить его на металлолом.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа "Миколаївському суднобудівному заводі" за дорученням Зеленського погасили борги із зарплат, - пресслужба президента
 
 
 
 
 
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