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 Політика України
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 Поліція викликала на допит членів ОВК на 94-му окрузі, де спостерігачів від "Самопомочі" змінювали на людей Кононенка

У Київській області співробітники Обухівського відділу поліції вручили повістки на допит на 25 липня двом колишнім членам обласної виборчої комісії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Процесуальний документ поліція вручила ексчленам ОВК посеред вулиці напередодні, 22 липня.

"Ці особи, які свого часу працювали в окружній виборчій комісії № 94, нині участі у виборчому процесі не беруть", - йдеться в повідомленні.

Прийти на допит вони мають 25 липня.

Нагадаємо, окружна виборча комісія 94 округу прийняла нібито від "Самопомочі" непідписані списки всіх членів ДВК округу від цієї партії. Таким чином, "мертвими душами" без відома "Самопомочі" замінили вже наявних членів ДВК від цієї політсили.

Також читайте: Садовий подав у відставку з посади глави "Самопомочі"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139182
 
 
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Петюшки карамельками рот забили, ждут разнарядку по организации скорбного воя))
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Дубінський натягує Кононенко,лису потвору))
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Пусть озелененная ВР примет законы снимающие вседозволенность депутатам, кучу льгот и выплат, запрет на бизнес депутатам, и тогда не будет такого бума , лихорадки на выборах!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПоліція викликала на допит членів ОВК на 94-му окрузі, де спостерігачів від "Самопомочі" змінювали на людей Кононенка
 
 
 
 
 
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