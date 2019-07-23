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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (2193) вбивство (1851) Шеремет (230)

 З огляду на побачені матеріали справи Шеремета, думаю, що результат буде, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський після ознайомлення із зібраними українськими правоохоронцями матеріалами і результатами проведених слідчих дій у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета заявив, що очікує розкриття цього злочину.

Про це він заявив на брифінгу у вівторок в Офісі президента журналістам після ознайомлення із закритими матеріалами справи, які йому надав глава Нацполіції України Сергій Князєв, передає Цензор.НЕТ.

Відео Радіо Свобода

"Я побачив дуже багато матеріалів. Я хотів би подякувати фахівцям карного розшуку. Там справді дуже багато матеріалів. З того, що я побачив, не можу говорити, у який термін, але думаю, що у нас з вами буде результат", - заявив він, додавши, що поліції допоможе прокуратура та СБУ завершити цю справу і "людей, які скоїли вбивство, знайдуть".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хто вбив Павла?": Правоохоронці звітують Зеленському про розслідування вбивства Шеремета. ВIДЕО

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Дивіться також: "Я зрозуміла, що цю справу просто не розкриють. Ось і все", - мати Павла Шеремета. ВIДЕО

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139181
 
 
 Топ коментарі
 
Вот видите, зебилята. Даже главный зебил думает. Это просто намек, что и вам пора.
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А куда делись те кто орал "Кто вбив Катю Гандзюк".
Подохли что ли?
И кстати что то то кто убил Тимчука тоже никого как то совсем не интересует.
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что не говори а над пебиками Зебики таки надругались, публично и с особым цинизмом..
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органом по роялю.... З огляду на побачені матеріали справи Шеремета, думаю, що результат буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9171 ля ля я с 1981 года в системе права юрист по професиси 25 лет только адвокатом и то нифуя не понимаю порой пока разберешься что где куда откуда.. надо поработать хотя бы пару дней перечитать дело сделать выписки копии листов..экспертиз..поговоритьс экспертами специалистами практиами юристами найти судебную праткику.. наунчую литературу... перечитать литературу законы чтобы хоть что то начать понимать что и к чему написано и откуда что пляшет....... а тут ему рассказали он все догнал... З огляду на побачені матеріали справи Шеремета, думаю, що результат буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6656
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ага, ну т.е. наезд был левый и работа ведется в правильном русле? никто не затягивает? ай как нехорошо
может и с армелор-митал тоже все нормально? и никакого экоцида нет?
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Вот видите, зебилята. Даже главный зебил думает. Это просто намек, что и вам пора.
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почему бы результату не быть,

ведь при Порохе расследовали Исходя из увиденных материалов дела Шеремета, думаю, что результат будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 991
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зараз зебіли набіжать і скажуть, що це завдяки їхньому 73% справа зрушилась, він ознайомився, дав цінні вказівки і злочин розслідували.
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Думаю. что уже не найдут... Их то уже и в живых , исполнителей, наверное уже нет....
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А куда делись те кто орал "Кто вбив Катю Гандзюк".
Подохли что ли?
И кстати что то то кто убил Тимчука тоже никого как то совсем не интересует.
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Anton Ivanovich - По теме вопрос...
Нужно задать его журнашлюхам, - коллегам Шеремета...
Куда испарилось вот это все....?
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С Тимчуком все ясно. Зачем вам, петики, это подымать?
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Затем чтобы виновные отвечали зебильчик.
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Ну что же вы так.
Мы же не представители "мудрого наріда" который все знает и уверенно изгоняет барыг и мародерів при этом отдавая безграничную власть в стране чистому как слеза младенца слуге, этого самого мудрого, народа. Мы, ничтожесумнящиеся всего лишь хотим узнать правду. Ведь мы глупы и не имеем такого высокого интеллекта и мудрости чтобы сразу сделать единственноверные выводы. Так что только расследование хотим.
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вибори пройшли, препиЗедента обрали, все решта вже пофіг.
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"что у нас с вами будет результат"

Наші сищики вже встановили, що Шеремет загинув від вибуху. Справу можна закрити.
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экстрасенс....а ответ народу-он думает, что думает, короче все будет пучком...
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нє магу гаваріть в какой срок... (С) нада занотувати в свій молескін!!!
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Не уж то ***** таки на кол посадят в Украине ?!
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Не уж то ***** таки на кол посадят в Украине ?!/ -Посадят.И тем раньше,чем раньше израильские флажки уберут лучшего друга ***** нетаньяху,
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Ну, хто б сумнівався!!! А чому ж до цього часу не було результатів?
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похоже і замовник і виконавець в одній іпостасі. це потрох.
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Сестро! Пацієнтові Піхто зуйово! Терміново заштрик дідові!
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бендерка, не витиримаєш, загнешся, хоча, кого я жалію? дурнем менше, навіть краще.
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Діду, його ж мона і у дупу пхати, дивлячись, який результат потрібен...
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не знаю, куди ти його пихав, але результати очевидні.
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Ех діду, краще б молодість згадали...
Зрештою, куди його тільки не пхали...
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Способы применения

• Интраназальный.
• Ингаляционный.
• Пероральный.
• Инъекции
• Сублингвальный
• Ректальный и вагинальный
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Для цього спочатку потрібно встановити правильний діагноз: ГРЗ (кацапською ОРЗ) - гостре респіраторне запліднення (тобто через верхні дихальні шляхи). Так жартував колись мій товариш, мент.
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Соєві,у вас тут який шабаш на цензорі. Але скоро знімуть не доторканість і платити Пєтьці прийдеться адвокатам.
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зелепузики в Раді знімуть недоторканість? з себе? ой вей...

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Ти досі не знало що Цензор - це від початку НАШ ресурс?
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У меня когнитивный дисссссанансссс, как "юрик алкаш" который нифига не знает и не умеет, собрал материалы по которым "будет результат"? Или это уже просто новые лица успели все сделать?
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Світлина до статті - просто міракле!
"Наполіон, маладые годы..."
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ЗЕ грає роль--батька нації?
Туркменистан

Бердымухамедов, стоматолог по образованию, также экспериментировал в качестве хирурга-онколога, поэта, композитора, певца, музыканта-гитариста, диджея и автогонщика. Он победитель национальных соревнований в конных скачках и автогонкам. Аркадаг может себе позволить быть экстравагантным - например, совершить осмотр готовности военных самолетов верхом на велосипеде. Или сесть за руль дорогого «Гелендваген» и уехать куда-то в полном одиночестве.
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с Гонгадзе все ясно...
Ему по воле Кучмы голову отрезали...
Сейчас Кучма согласно приказа Зе ведет переговоры по капитуляции в Минске, так что его низя трогать..
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Зеля, теперь давай по Иловайского котлу, по моему, там кто то ослушался приказа.
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нужно еще подождать чуток , убийцы раскаются и сдадутся
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И так все ясно. Порошенко заказал, а Парубий убил.
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главное на хутинских агентов не выйти
Это вам не Солсбери,тут за чепигу подвесят
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Многие при этих славах инстинктивно прикрыли область чепиги...
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Чепига стоял на своём.
Это была излюбленная BDSM-забава Мишкина.
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будет.- или нет, а Врунгель уже есть. /Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе /Мне докладывали: выстрелов не было. Ждем, что ситуация станет более стабильной, - Зеленский/"Режим тишины" на Донбассе нарушен: враг обстрелял позиции ВСУ.
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Та що ти будеш робити? Зради не було, слідство велося ... А, як же перед виборами верещали...
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А что там со следом, ведущим на базу "Азова"? Был слушок, но как-то замяли. Списывать все на Кремль и переводить стрелки не надоело? "Патриотам" из добробатов по барабану кого убивать, лишь бы деньги платили заказчики, о чем свидетельствует дело Гандзюк. То, что не Путин убил Шеремета, - это точно.
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Той,хто віддав наказ про вбивство,сидить,як щур,в кремлі...
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Да ну? И как Шеремет был связан с Кремлем? Никак. Он писал не о Путине, а о добробатах, причем писал о них как хорошее, так и плохое. Учитывая наличие безбашенных элементов, прошедших войну, неустроенных в жизни и готовых убивать кого угодно, если заплатят, то ясно среди кого стоит искать убийц Шеремета в первую очередь.
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Та хоч ну,хоч не ну... Вам не сюди треба,а на лєнту.сру... ну або до скабєєвой- зливного бачка.От там і подискутували б про добробатських каратєлєй...
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Ты еще скажи и Гандзюк облил кислотой Вова Пупкин, а не члены "Правого Сектора". И Вороненкова застрелил не Паршов, который прошел АТО. Хватит уже сеять безнаказанность, ибо этим вы оказываете медвежью услугу своей стране.
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салавьйов з кісельовим аплодують стоячи З огляду на побачені матеріали справи Шеремета, думаю, що результат буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5184 х#уйло ніпрічьом...
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о, за народ думает....
- Думай, вова, думай, отец родной
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Да ты что, Вовочка...…
Серьезно???

Ты супер!!!! Только вызвал и тут ТА-ДАМ!!!! Уже все и вся заканчивают. Охренеть!!!!!

Я просто кипятком писаю!!! И войну также закончишь? И зарплата по 4 000 бакинских будет? И вся Украина в смартфоне?

ЭПОХА БОГАТСТВА ПРИБЛИЖАЕТСЯ!!!! Радуйтесь зебилы!!!!
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Помню, когда убили Бузину, Путин давал пресс-конференцию. Так он сказал об этом убийстве раньше, чем прошло по украинским новостям. Совпадение? Не думаю
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Тут два варіанти, або злочин дійсно розкритий і цього "петуха" вирішили пропіарити, або воно в неадекваті. Будемо бачити з чим маємо справу із ліцемірством чи тупістю.
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Согласен.Прям настоящий проффесор во всем.
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Порошенко, значит, рожей не вышел - что, когда он говорил то же самое - ему не верили.
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Усі Зебіли приховані малороси. Насправді якщо їх добре розпитати, то відмінність від нас буде полягати або у ставленні до мови, або до РФії, або до колишнього СРСР. Є правда одне виключення - це відірвані від корита Риго-анали. В усякому випадку, серед мого кола спілкування, саме вони більше усього топлять за Зе. Там тупа ненависть до Майдану та Пеці.
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Зате ваші порошенківці ще залишаються при кориті. Вас це тішить? Тільки ідіот може тішитись з того, що процвітає корупція з патріотичними гаслами.
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Яка мені різниця що із корупцією, якщо України не стане? Вам багато відомо про корупцію в УНР, хто там і як крав? Відомо лише що УНР не стало, як потім не стало мільйонів українських селян, яких так турбувала корупція при Грушевському...
А Фінляндія є! І усім нас.рать була там корупція у 1939 році, чи ні.
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Еще давным-давно говорили, что изучаются телефонные звонки с места убийства. Якобы поймали звоночек на базу батальона "Азов", и то была единственная конкретная информация. С тех пор менты как воды в рот набрали - полный молчок. За столько лет так ничего более конкретного не надыбали? Наверное, слишком рискованно оглашать все версии. Но если следствие ведется, это означает, что списывать убийство Шеремета на происки Кремля не собираются.
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Шеремета вбило українське фсбу по завданню порошрека. Щоби залякати мас-мідії.
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Видеть, не значит Читать.Прочитайте, а потом говорите о результате.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗ огляду на побачені матеріали справи Шеремета, думаю, що результат буде, - Зеленський. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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