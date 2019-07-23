 З огляду на побачені матеріали справи Шеремета, думаю, що результат буде, - Зеленський. ВIДЕО

Про це він заявив на брифінгу у вівторок в Офісі президента журналістам після ознайомлення із закритими матеріалами справи, які йому надав глава Нацполіції України Сергій Князєв, передає Цензор.НЕТ.
Відео Радіо Свобода
"Я побачив дуже багато матеріалів. Я хотів би подякувати фахівцям карного розшуку. Там справді дуже багато матеріалів. З того, що я побачив, не можу говорити, у який термін, але думаю, що у нас з вами буде результат", - заявив він, додавши, що поліції допоможе прокуратура та СБУ завершити цю справу і "людей, які скоїли вбивство, знайдуть".
Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
может и с армелор-митал тоже все нормально? и никакого экоцида нет?
ведь при Порохе расследовали
Подохли что ли?
И кстати что то то кто убил Тимчука тоже никого как то совсем не интересует.
Нужно задать его журнашлюхам, - коллегам Шеремета...
Куда испарилось вот это все....?
Мы же не представители "мудрого наріда" который все знает и уверенно изгоняет барыг и мародерів при этом отдавая безграничную власть в стране чистому как слеза младенца слуге, этого самого мудрого, народа. Мы, ничтожесумнящиеся всего лишь хотим узнать правду. Ведь мы глупы и не имеем такого высокого интеллекта и мудрости чтобы сразу сделать единственноверные выводы. Так что только расследование хотим.
Наші сищики вже встановили, що Шеремет загинув від вибуху. Справу можна закрити.
Зрештою, куди його тільки не пхали...
• Интраназальный.
• Ингаляционный.
• Пероральный.
• Инъекции
• Сублингвальный
• Ректальный и вагинальный
"Наполіон, маладые годы..."
Туркменистан
Бердымухамедов, стоматолог по образованию, также экспериментировал в качестве хирурга-онколога, поэта, композитора, певца, музыканта-гитариста, диджея и автогонщика. Он победитель национальных соревнований в конных скачках и автогонкам. Аркадаг может себе позволить быть экстравагантным - например, совершить осмотр готовности военных самолетов верхом на велосипеде. Или сесть за руль дорогого «Гелендваген» и уехать куда-то в полном одиночестве.
Ему по воле Кучмы голову отрезали...
Сейчас Кучма согласно приказа Зе ведет переговоры по капитуляции в Минске, так что его низя трогать..
Это вам не Солсбери,тут за чепигу подвесят
Это была излюбленная BDSM-забава Мишкина.
- Думай, вова, думай, отец родной
Серьезно???
Ты супер!!!! Только вызвал и тут ТА-ДАМ!!!! Уже все и вся заканчивают. Охренеть!!!!!
Я просто кипятком писаю!!! И войну также закончишь? И зарплата по 4 000 бакинских будет? И вся Украина в смартфоне?
ЭПОХА БОГАТСТВА ПРИБЛИЖАЕТСЯ!!!! Радуйтесь зебилы!!!!
А Фінляндія є! І усім нас.рать була там корупція у 1939 році, чи ні.