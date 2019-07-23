 З нетерпінням чекаю нашої першої зустрічі, - Зеленський привітав Джонсона з обранням прем'єром Великої Британії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Я щиро вітаю Бориса Джонсона з обранням на пост прем'єр-міністра Великої Британії! Бажаю йому всіляких успіхів на його новій посаді. Я з нетерпінням чекаю нашої першої зустрічі і зберігаю рішучість розвивати українсько-британські відносини", - написав Зеленський.
Колишній глава британського МЗС Борис Джонсон за підсумками голосування у вівторок, 23 липня, обраний новим лідером Консервативної партії Великої Британії. У підсумку із середи, 24 липня, Джонсон, як очікується, змінить Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра Великої Британії.
с14:13 он на совещании по шеремету (прямая трансляция идет на сайте).
вопрос - кто поздравил Бориса?
Секретарь какой нибудь...
Хорошо, что уЗеленского нашелся такой...
Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко
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Еліти,
КарлБорис
Та ще й в ілітному Ітоні з укладом а ля дідівщина?
А щоб зацінити, як-от знатно з вас постібалися...
Maksym E Swift нагадав про евфімізм "слуга народний" зі словника Памви Беринди (1627): "мучитель, кат, цекляр [той, що переслідував злочинців]".
Сталін мав би знати про це значення, коли вводив в обіг поняття "слуга народа": Бериндів лексикон був популярний серед семінаристів, про це, зокрема, згадував Горький у "В людях". Такий собі гумор тирана, зрозумілий лиш посвяченим.
Але цікаво, чи знали про це творці "Слуги народу"?
Та напевно знали це їх крємльовскіє куратори.
Да и теперь прикольно - вопли, обзывалки, угрозы революцией и расстрелами "охлосу" и "зебилам". Прикольно беснуются)
Совершенно беспардонный поц. Я понимаю, что в детстве его учили хуцпе, а не манерам, но ему набрали новую АП, там что, вменяемых людей не нашлось?
И все без сраного клима чугункина делай. шыкаладную пистоту на гилляки отправляй.
Хотя зрадой попахивает