EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  1574  44
Все про:Велика Британія (1022) Зеленський (2193) Джонсон Борис (103)

 З нетерпінням чекаю нашої першої зустрічі, - Зеленський привітав Джонсона з обранням прем'єром Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський привітав Бориса Джонсона з обранням новим прем'єр-міністром Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я щиро вітаю Бориса Джонсона з обранням на пост прем'єр-міністра Великої Британії! Бажаю йому всіляких успіхів на його новій посаді. Я з нетерпінням чекаю нашої першої зустрічі і зберігаю рішучість розвивати українсько-британські відносини", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона

З нетерпінням чекаю нашої першої зустрічі, - Зеленський привітав Джонсона з обранням премєром Великої Британії 01

Колишній глава британського МЗС Борис Джонсон за підсумками голосування у вівторок, 23 липня, обраний новим лідером Консервативної партії Великої Британії. У підсумку із середи, 24 липня, Джонсон, як очікується, змінить Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра Великої Британії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139179
 
 
 Топ коментарі
 
Сообщение в твитере размещено в 14:33
с14:13 он на совещании по шеремету (прямая трансляция идет на сайте).
вопрос - кто поздравил Бориса?
 показати весь коментар
 
написано без ошибок (я проверил)..., что для Зе даже теоретически невозможно....
Секретарь какой нибудь...
Хорошо, что уЗеленского нашелся такой...
 показати весь коментар
 
Узеленеского в мобильно-виртуальном офисе.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ваше политическое кредо..ВСЕГДА!!!!! ЗАОРАЛ ВОЛЬКА!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Людська тупiсть голусувала за Ляшка)))))))
 показати весь коментар
 
Сообщение в твитере размещено в 14:33
с14:13 он на совещании по шеремету (прямая трансляция идет на сайте).
вопрос - кто поздравил Бориса?
 показати весь коментар
 
 
Узеленеского в мобильно-виртуальном офисе.
 показати весь коментар
 
 
написано без ошибок (я проверил)..., что для Зе даже теоретически невозможно....
Секретарь какой нибудь...
Хорошо, что уЗеленского нашелся такой...
 показати весь коментар
 
 
порохотнусь-да, но без высокого английского, на уровне потребительского, но не дипломатического...
 показати весь коментар
 
 
Они знают точно
Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко
 показати весь коментар
 
Узнал ... узнал ... петину мальдивскую семью.И как всегда включил свой морозильник.
 показати весь коментар
 
Борис Джонсон був мером Лондона і має професійний досвід. Не у всіх українських політиків є професійний досвід.
 показати весь коментар
 
 
ага приготовься к английскому юмору, который тебе не по зубам, ждуля...
 показати весь коментар
 
 
Джонсон ещё тот русофоб, элегантно нагрубит малоросу, а тот и не поймёт.
 показати весь коментар
 
Антиколорадос написал что Джонсон - лох ибо обосрался ударить ракетами по Ирану недавно. Можид просто боялся проиграть выборы?
 показати весь коментар
 
Александр Борис де Пфеффель-Джонсон (англ. Alexander Boris de Pfeffel Johnson; нар. 19 червня 1964) - британський політик і журналіст, член Консервативної партії, колишній міністр закордонних справ Великої Британії[1] (подав у відставку 9 липня 2018[2]), один з лідерів кампанії за вихід Великої Британії[3] з ЄС, колишній міністр тіньового кабінету міністрів опозиції, колишній мер Лондона. На парламентських виборах у 2015 році Джонсон був обраний членом парламенту, при цьому він продовжував виконувати свої обов'язки мера Лондона до травня 2016 року. У дитинстві Борис Джонсон отримав значні пошкодження слуху і йому було зроблено декілька операцій. Навчання отримував спочатку в Європейській школі Брюсселя, в Ітон-коледжі і в Оксфордському університеті, де вивчав класичну літературу. В університеті його обирали президентом студентської спілки. Завдяки його походженню та впливовим батькам, деякі сприймають Бориса Джонсона як представника британської еліти (вищого класу).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Еліти, Карл Борис С нетерпением жду нашей первой встречи, - Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании - Цензор.НЕТ 465
 показати весь коментар
 
 
Для чого вчити давню літературу, питаться?
Та ще й в ілітному Ітоні з укладом а ля дідівщина?
А щоб зацінити, як-от знатно з вас постібалися...

Maksym E Swift нагадав про евфімізм "слуга народний" зі словника Памви Беринди (1627): "мучитель, кат, цекляр [той, що переслідував злочинців]".
Сталін мав би знати про це значення, коли вводив в обіг поняття "слуга народа": Бериндів лексикон був популярний серед семінаристів, про це, зокрема, згадував Горький у "В людях". Такий собі гумор тирана, зрозумілий лиш посвяченим.
Але цікаво, чи знали про це творці "Слуги народу"?
Та напевно знали це їх крємльовскіє куратори.
 показати весь коментар
 
А шо эта за говно-антикаларадось? Ты шо по помойкам лазишь?
 показати весь коментар
 
Отличный блогер. Правда немного "заслишком" топит за Петка. Ну и "публика" в коментах - упоротая как ватники. А статьи хорошие. Он уже около 5.5 тыс. статей написал.
 показати весь коментар
 
Ну ты это,не читай всякий непотреб, сдуру можно и хрен сколько томов ленина сралина наваять,своей головой думать надо
 показати весь коментар
 
Не, ну про ВМВ он неплохо пишет, опускает совок, про оружие нормально. А как смешно было читать когда все они там обосрались весной насчет выборов З нетерпінням чекаю нашої першої зустрічі, - Зеленський привітав Джонсона з обранням прем'єром Великої Британії - Цензор.НЕТ 5423
Да и теперь прикольно - вопли, обзывалки, угрозы революцией и расстрелами "охлосу" и "зебилам". Прикольно беснуются)
 показати весь коментар
 
первого сентября никак,первый клас,девочки в бантиках,выпускницы в мини юбках,на кой нему то премьер Англии ,с ним не кайф
 показати весь коментар
 
 
с нетерпением жду нашей первой встречи
Совершенно беспардонный поц. Я понимаю, что в детстве его учили хуцпе, а не манерам, но ему набрали новую АП, там что, вменяемых людей не нашлось?
 показати весь коментар
 
 
Борис тебе объяснит кто Петя и что ты пока ещё никто
 показати весь коментар
 
 
Молодець Зе, оперативно привітав нове начальство. Та й амплуа в обох однакове.
 показати весь коментар
 
ага, молодец-одна нога в суде, рука одна в мобильном офисе, куда бросил остальные части тела....музицирует...
 показати весь коментар
 
 
Існують хімічні речовини котрі збільшують "швидкість" в людині.
 показати весь коментар
 
давай штейн. Народ Украины тебя в этом потдерживает.

И все без сраного клима чугункина делай. шыкаладную пистоту на гилляки отправляй.
 показати весь коментар
 
 
Коли він херсонську воду на Крим пустить?
 показати весь коментар
 
 
николы. вода пойдет к крысам в хату только с зашкваром последнего зеленого зайца *****.
 показати весь коментар
 
Лет мі спік фром май харт: йестердей Лондон, тудей зе кепітал оф Грейт Брітен премьер міністер - конгратьюлейшен, Борья! Бро, сі ю вері-вері сунь!
 показати весь коментар
 
 
Бедный Джонсон... У него и так, с причёской, проблемы - волосы постоянно всклокочены, тут вообще "дыбом" встанут...
 показати весь коментар
 
Да ничего не бедный, занимает очень жёсткую позицию по казламордии, поддерживает Украину, терпеть не может маленького сопливого *****
 показати весь коментар
 
И о чем он будет с Джонсоном говорить? Пиздаболить,*********?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗ нетерпінням чекаю нашої першої зустрічі, - Зеленський привітав Джонсона з обранням прем'єром Великої Британії
 
 
 
 
 
 вгору