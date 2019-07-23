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 Убивство Шеремета: Князєв доповідає Зеленському інформацію з обмеженим доступом

Глава Нацполіції України Сергій Князєв доповідає президенту України Володимиру Зеленському інформацію з обмеженим доступом про напрацювання правоохоронців у розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", під час зустрічі Зеленського з представниками правоохоронних органів у Києві Князєв розповів главі держави про обсяг слідчих дій, які були перевірені в межах розслідування справи.

Зокрема, він нагадав про мотиви скоєння злочину, які відпрацьовуються слідством, повідомив, що правоохоронці перевіряли можливий зв'язок цього злочину з низкою інших резонансних злочинів, скоєних у Києві в той період - убивства, підривання автомобілів, вибухи, внаслідок яких загинули високопоставлені співробітники силових структур.

"Національна поліція має низку перспективних напрямків роботи щодо розкриття вбивства Павла Шеремета", - сказав глава Нацполіції, звертаючись до президента, і запропонував доповісти йому інформацію з обмеженим доступом без присутності преси. Він пояснив, що отримав на це відповідний дозвіл від слідчого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хто вбив Павла?": Правоохоронці звітують Зеленському про розслідування вбивства Шеремета. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Після цього Зеленський оголосив про перерву у зустрічі з правоохоронцями і вийшов спілкуватися з главою Нацполіції.

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139176
 
 
 Топ коментарі
 
дайте угадаю. теперь Зеленский больше не будет интересоваться этим вопросом. Убийство Шеремета: Князев докладывает Зеленскому информацию с ограниченным доступом - Цензор.НЕТ 5363
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На фронте каждый день погибают солдаты и офицеры ВСУ.
"Надо просто прекратить стрелять" (С)
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очередной пиар ЗЕ клоуна .... на смерти.... фэ противно..... Убивство Шеремета: Князєв доповідає Зеленському інформацію з обмеженим доступом - Цензор.НЕТ 1582
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дайте угадаю. теперь Зеленский больше не будет интересоваться этим вопросом. Убийство Шеремета: Князев докладывает Зеленскому информацию с ограниченным доступом - Цензор.НЕТ 5363
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Он назначит своего прокурора, тот назначит убивц. Прозвучат фанфары - и делу конец
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а почему дело Шеремета важнее дел других граждан, что им должны заниматься президенты?
Потому что журналист, да?
А жизнь сантехника к примеру менее ценная, да?
Какой маразм...
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Хтто убив тих, хто питав про те, "Хто убив Катю Гандзюк"?
Інакше як пояснити, куди вони поділися?
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очередной пиар ЗЕ клоуна .... на смерти.... фэ противно.....
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Когда поедет к Путену пусть у него спросит, кто убил гражданина Расеи Шеремета. Но оно ж не посмеет
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челом бьем тут какого то хмыря Шеремета у нас в Киеве стольном завалили.... не подскажите ВВВП- кто.... Подскажу отвечает Путин...ваши биндеровцы..... значит опять НАЦИОНАЛИСТЫ!? Волька гневно надул губки и сдвинул комично грозно бровки....
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свої гроші відпрацювали
а задарма хай прибижжені богомольці гундяївську церкву піарять
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На фронте каждый день погибают солдаты и офицеры ВСУ.
"Надо просто прекратить стрелять" (С)
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aquarius580 459c2008 - вот правда...

Вот это тяжелые потери для нации...
Этим должен заниматься презик - покупать дальнобойные винтовки для ВСУ... ...
А Шеремет был посредственным журналистом..., одно время поддерживающий расийские зачистки в Чечне...
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Суть новини: щось доповідає, але що саме - тссс... обмежений доступ Убивство Шеремета: Князєв доповідає Зеленському інформацію з обмеженим доступом - Цензор.НЕТ 5248

Убивство Шеремета: Князєв доповідає Зеленському інформацію з обмеженим доступом - Цензор.НЕТ 9802
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Как думаете по какому пути пиара пойдёт банда ЗЕсепаров. Это будет кремлёвский вариант альфа самца, стерха, нырятеля за амфорами *****. Или это будет Беларуский вариант крепкого хозяйственника отчитывающего чиновников на камеру, и заглядывающего коровам под хвост в ближайшем колхозе?? А может прогресс не стоит на месте и ЗЕкоманда проявит креатив и это будет некий симбиоз, что то новенькое??
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Шереметку замочил тот,кто замочил своего брата,теперь уже и Зеля про это узнал.
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Хоть круть верть, хоть верть круть, а ничего хорошего не будет

ГДЕ ВРУТ И СЕБЕ И ДРУГ ДРУГУ
И ПАМЯТЬ НЕ СЛУЖИТ УМУ,
ИСТОРИЯ ХОДИТ ПО КРУГУ
ИЗ КРОВИ - ПО ГРЯЗИ - ВО ТЬМУ
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Розвонялись порохоботи, а де ці питання коли шоколадний сидів при владі.
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порохосрачам подобаються свинаренки, кононенки, потрошенки, ну щоб все на ко.. було.
інших букв ця сволота не розуміє. вилупки кацапорилі одним словом.
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Я вкотре наголошу своє ІМНО: чомусь думаю, що наші менти, контора, і прокуратура знають про вбивць і організаторів практично все. А не розголошують, бо сподіваються їх ще дістати чи то з мордору, чи то з лугандону.
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