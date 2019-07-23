 Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Джонсон, фаворит гонки за цю посаду, набрав 92 153 голоси, його суперник - глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант отримав 46 656 голосів членів Консервативної партії.

Явка становить 87,4%.

У підсумку з середи Джонсон, як очікується, змінить Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра Великої Британії.

Борису Джонсону 55 років, він народився в Нью-Йорку, потім із сім'єю переїхав до Брюсселя, а потім до Лондона. Освіту Джонсон здобув в Ітонському коледжі, потім вступив до Оксфордського університету, де займався давньою літературою і класичною філософією. Після університету почав працювати журналістом, а в 2001 році став членом палати громад парламенту Великої Британії від Консервативної партії.

Помітним гравцем на британській політичній арені Джонсон став у 2008 році, коли посів пост мера Лондона. Цю посаду Джонсон зберігав до 2016 року, приділяючи особливу увагу боротьбі зі злочинністю та транспортним проблемам у місті. Багатьом Джонсон запам'ятався як мер, який їздив на роботу велосипедом.

У 2016 році Джонсон став міністром закордонних справ Великої Британії в уряді прем'єр-міністра Терези Мей, але в 2018 році покинув цю посаду через розбіжності з Мей щодо Brexit.

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Джонсон отримав велику підтримку однопартійців, попри свою жорстку позицію щодо Brexit. Джонсон заявляв, що Велика Британія мусить покинути ЄС до 31 жовтня за будь-якого розкладу. Його конкурент Хант зайняв м'якшу позицію, заявивши, що в принципі він готовий до виходу з ЄС без угоди, але може і продовжити терміни Brexit, якщо це допоможе укласти угоду з Брюсселем.

Водночас британські ЗМІ вважають, що деякі члени консервативної партії вже готові протистояти Джонсону і його позиції щодо Brexit. Також ЗМІ ставлять під сумнів можливість Джонсона заручитися підтримкою більшості в палаті громад, що, на їхню думку, може привести до того, що Тереза ​​Мей не зможе рекомендувати його королеві Єлизаветі II як свого наступника.

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Противники Джонсона, за даними газети The Guardian, мають намір за літо подивитися, чи зможе новий прем'єр уникнути виходу з ЄС без угоди, і, в іншому разі, почати діяти проти нього.

Кілька членів кабінету міністрів уже заявили, що вони підуть у відставку в разі перемоги Джонсона.

У понеділок на знак протесту проти ймовірної перемоги Джонсона пішов у відставку заступник міністра закордонних справ Великої Британії Алан Данкан.

Міністр фінансів Великої Британії Філіп Хаммонд на вихідних заявляв, що має намір покинути свій пост, якщо уряд країни очолить Борис Джонсон. Міністр пояснив, що не згоден з ідеєю Джонсона про те, що вихід країни з ЄС без угоди з Брюсселем, що регламентує подальші відносини, - цілком життєздатний варіант. Він додав, що вважає за важливе, щоб у країні прем'єр і міністр фінансів поділяли спільну позицію щодо теми Brexit.

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Крім того, про намір піти у відставку в разі перемоги Джонсона заявив міністр юстиції Великої Британії Девід Гок. Він також заявив, що виступає проти виходу з ЄС без угоди, зазначивши, що такий результат буде приниженням для Великої Британії.

Джонсон під час передвиборчих дебатів порушував і інші актуальні для британців теми. Так, Джонсон розповідав про масштабні інфраструктурні проєкти, наприклад, про намір побудувати міст, який з'єднає острів Велика Британія з Північною Ірландією.

Також Джонсон повідомляв, що має намір підвищити рівень доходу, за якого британці виплачують 40%-й прибутковий податок із 50 тис. фунтів до 80 тис. фунтів на рік. Джонсон запропонував збільшити до 5 тис. фунтів стерлінгів фінансування на кожного учня державної школи у Великій Британії. Нині мінімум становить 4,8 тис. фунтів.

Джонсон має намір виділити додаткові кошти, щоб збільшити кількість поліцейських у Великій Британії. Також він хоче переглянути та, ймовірно, скасувати так звані податки "на пороки", наприклад, на цукор, але не на алкоголь і тютюн.