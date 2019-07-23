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Все про:Велика Британія (1022) Джонсон Борис (103) Мей Тереза (151)

 Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона

Колишнього главу британського МЗС Бориса Джонсона за підсумками голосування обрано у вівторок новим лідером Консервативної партії Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Джонсон, фаворит гонки за цю посаду, набрав 92 153 голоси, його суперник - глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант отримав 46 656 голосів членів Консервативної партії.

Явка становить 87,4%.

У підсумку з середи Джонсон, як очікується, змінить Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра Великої Британії.

Борису Джонсону 55 років, він народився в Нью-Йорку, потім із сім'єю переїхав до Брюсселя, а потім до Лондона. Освіту Джонсон здобув в Ітонському коледжі, потім вступив до Оксфордського університету, де займався давньою літературою і класичною філософією. Після університету почав працювати журналістом, а в 2001 році став членом палати громад парламенту Великої Британії від Консервативної партії.

Помітним гравцем на британській політичній арені Джонсон став у 2008 році, коли посів пост мера Лондона. Цю посаду Джонсон зберігав до 2016 року, приділяючи особливу увагу боротьбі зі злочинністю та транспортним проблемам у місті. Багатьом Джонсон запам'ятався як мер, який їздив на роботу велосипедом.

У 2016 році Джонсон став міністром закордонних справ Великої Британії в уряді прем'єр-міністра Терези Мей, але в 2018 році покинув цю посаду через розбіжності з Мей щодо Brexit.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Володимире, у світі є країни, де 12% людей ходять у туалет на вулиці", - кандидат у прем'єри Великої Британії Джонсон відповів Путіну на слова про крах лібералізму

Джонсон отримав велику підтримку однопартійців, попри свою жорстку позицію щодо Brexit. Джонсон заявляв, що Велика Британія мусить покинути ЄС до 31 жовтня за будь-якого розкладу. Його конкурент Хант зайняв м'якшу позицію, заявивши, що в принципі він готовий до виходу з ЄС без угоди, але може і продовжити терміни Brexit, якщо це допоможе укласти угоду з Брюсселем.

Водночас британські ЗМІ вважають, що деякі члени консервативної партії вже готові протистояти Джонсону і його позиції щодо Brexit. Також ЗМІ ставлять під сумнів можливість Джонсона заручитися підтримкою більшості в палаті громад, що, на їхню думку, може привести до того, що Тереза ​​Мей не зможе рекомендувати його королеві Єлизаветі II як свого наступника.

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Противники Джонсона, за даними газети The Guardian, мають намір за літо подивитися, чи зможе новий прем'єр уникнути виходу з ЄС без угоди, і, в іншому разі, почати діяти проти нього.

Кілька членів кабінету міністрів уже заявили, що вони підуть у відставку в разі перемоги Джонсона.

У понеділок на знак протесту проти ймовірної перемоги Джонсона пішов у відставку заступник міністра закордонних справ Великої Британії Алан Данкан.

Міністр фінансів Великої Британії Філіп Хаммонд на вихідних заявляв, що має намір покинути свій пост, якщо уряд країни очолить Борис Джонсон. Міністр пояснив, що не згоден з ідеєю Джонсона про те, що вихід країни з ЄС без угоди з Брюсселем, що регламентує подальші відносини, - цілком життєздатний варіант. Він додав, що вважає за важливе, щоб у країні прем'єр і міністр фінансів поділяли спільну позицію щодо теми Brexit.

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Крім того, про намір піти у відставку в разі перемоги Джонсона заявив міністр юстиції Великої Британії Девід Гок. Він також заявив, що виступає проти виходу з ЄС без угоди, зазначивши, що такий результат буде приниженням для Великої Британії.

Джонсон під час передвиборчих дебатів порушував і інші актуальні для британців теми. Так, Джонсон розповідав про масштабні інфраструктурні проєкти, наприклад, про намір побудувати міст, який з'єднає острів Велика Британія з Північною Ірландією.

Також Джонсон повідомляв, що має намір підвищити рівень доходу, за якого британці виплачують 40%-й прибутковий податок із 50 тис. фунтів до 80 тис. фунтів на рік. Джонсон запропонував збільшити до 5 тис. фунтів стерлінгів фінансування на кожного учня державної школи у Великій Британії. Нині мінімум становить 4,8 тис. фунтів.

Джонсон має намір виділити додаткові кошти, щоб збільшити кількість поліцейських у Великій Британії. Також він хоче переглянути та, ймовірно, скасувати так звані податки "на пороки", наприклад, на цукор, але не на алкоголь і тютюн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139168
 
   
 Топ коментарі
 
Привіт Ху"лу,від Британії))
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ооо замечательная новость для украинцев, и плохая для мокшанских рептилоидов))
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Тепер у Кремлі сумно не буде. Головне - вчасно перетнути Червону площуна і обійняти посаду лисого блазня на паперті.
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Хутін там.
Він літав до мокшанії та казав там про відновлення відносин. У минулому році.
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А какая разница русофоб он или нет? У них сейчас на ближайшие лет 5 забот по горло. И как бы сама Великобритания не развалилась. Шотландии и Ирландии Брекзит не выгоден экономически.Наоборот Куйло сейчас в плюсах, без Великобритании Еврособз это полные импотенты подкуйловники Франция и Германия с Италией. Ну а в США друг Трамп а в Украине Зеля.
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ооо замечательная новость для украинцев, и плохая для мокшанских рептилоидов))
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Хутін там.
Він казав про відновлення відносин з мокшами у минулому році.
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Он ничуть не хуже для России чем Мэй , а вот для Украины он точно не лучше
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Так себе премьер. Топил за брексит,а потом,офигев от увиденного, переобулся
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Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд на выходных заявлял, что намерен покинуть свой пост, если правительство страны возглавит Борис Джонсон. Министр пояснил, что не согласен с идеей Джонсона о том, что выход страны из ЕС без соглашения с Брюсселем, регламентирующего дальнейшие отношения, - вполне жизнеспособный вариант. Он добавил, что считает важным, чтобы в стране премьер и министр финансов разделяли общую позицию по теме Brexit. Источник: https://censor.net.ua/n3139168

"переобулся" Новым премьер-министром Великобритании избран Борис Джонсон - Цензор.НЕТ 4873
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Ну,а что не так то?Британцы завели себе своего Трампа,твои и всё.
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так ты определился он переобулся или нет? Новым премьер-министром Великобритании избран Борис Джонсон - Цензор.НЕТ 2855
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В 2016 году во время подготовки и проведения референдума о выходе Великобритании из Евросоюза был активным сторонником и пропагандистом Brexit[14]. После проведения референдума на котором победили евроскептики, считалось что Джонсон выдвинет свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании[15]. Но 30 июня 2016 года, после того как его ближайший сподвижник по кампании за Brexit министр юстиции Майкл Гоув сам выдвинул свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии, Борис Джонсон не стал баллотироваться на пост главы правительства, официально объявив об этом на пресс-конференции в Лондоне[16].

Парняга агитировал за Брексит, а увидев, что неожиданно его усилия привели больше, чем просто к росту его полит.капитала, наложил в штаны, отказавшись идти в правительство под надуманным предлогом, дабы не расхлёбывать последствия своих же ля-ля. Позже,правда, соизволил. Политик,фигли.
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что-то такое произошло наверное за это время, что знаешь только ты, наверное Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона - Цензор.НЕТ 1680 тогда не захотел расхлёбывать последствия а сейчас захотел
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После Терезки тут расхлёбывать и расхлёбывать на ниве Брекзита...
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ну как бы противостояние по этому вопросу понятно, не понятна логика скрепы Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона - Цензор.НЕТ 9882
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или может её просто нет, покинула она его или не посещала его совсем
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Любой политик это человек стремящийся к власти. Отсюда и следует менять точку отсчёта
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мерять точку, это ещё более занимательнее
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следует менять... точку отсчёта... как занимательно, но как-то не очень сопоставляется с тем что ты написал
После проведения референдума на котором победили евроскептики, считалось что Джонсон выдвинет свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании[15]. Но 30 июня 2016 года, после того как его ближайший сподвижник по кампании за Brexit министр юстиции Майкл Гоув сам выдвинул свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии, Борис Джонсон не стал баллотироваться на пост главы правительства,
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Я там чуть ниже написал в чём разница между Мэй и ним. Могу ошибаться конечно. В любом случае пусть разбираются сами.
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конечно можешь) и ошибаешься даже - про "переобулся" так точно)
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Может быть. В любом случае пусть в своей стране сами разбираются со своими же проблемами. В конце, кто такие для премьера Великобритании советчики с украинского форума?
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да, уверен, что Джонсону, как-то на твоё ошибочное мнение... безразлично, в общем оно останется не замеченным Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона - Цензор.НЕТ 1966
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Ошибочное или нет это станет видно. А вот на мнение да, по барабану что называется, да и не только на моё из тутошних форумчан)))
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а как же твой первый комментарий? Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона - Цензор.НЕТ 170 шо творится
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Я и сейчас его придерживаюсь-агитировал за Брексит, и переобулся (иначе пошёл бы в правительство не ссылаясь на пресловутого Гоува).
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ну ок, разбирайся сам со своими недоразумениями Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона - Цензор.НЕТ 1178
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Откровенно говоря, мне на того Джонсона...примерно как ему на меня))))Я так, просто разговор поддержать ежели что))
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Та брексит наоборот это нормально, нехрен Британии делать в этом продажном и меланхоличном ЕС, Британия мощная страна была, есть и будет подпевать Путлеру в один голос с ЕС она не будет.
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Так я и не спорю, тем более, что это их страна,не моя, им там и разбираться. Надеюсь им хватит ума, чтобы с минимальными потрясениями решить этот вопрос.
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Ні хутіна він не перевзувся. Топить за брехіт - відробляє гроші ху#ла , як і уся партія.
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Он не переобулся - все также топит за брекзит на любых условиях.
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Не совсем так. Он ратовал просто за Брексит, не особо думая о последствиях. А когда прошёл референдум, и выход из ЕС стал реальностью, призадумался, дескать это всё оказалось не просто так. Я так понимаю, что решил разрубить гордиев узел, "куля в лоб так куля в лоб". Тереза, в отличие от него хотела валить, но постепенно, выторговав попутно какие-нибудь плюшки. Как-то так.
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Налог на сахар ***,хорошо что гроська до такого не додумался.
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Джонсон предложил увеличить до 5 тыс. фунтов стерлингов финансирование на каждого ученика государственной школы в Великобритании. Сейчас минимум составляет 4,8 тыс. фунтов. Источник: https://censor.net.ua/n3139168

если, к примеру, какой-нибудь грося подойдёт к такому минимуму хоть близко, тогда я не против налогов на сахар
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Це порочне коло, збільшувати податки на предмети першої необхідності щоб фінансувати соцвитрати. Від такого бідні бідніють і потребують більший обсяг соцдопомоги з бюджету.
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Як то кажуть, алкоголь помірними дозами корисний в будь-яких кількостях Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона - Цензор.НЕТ 6456
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да, как хорошо, что ты это понимаешь, то ли дело поднимать тарифы на комунальные услуги в разы и при этом субсидировать значительную часть неплатёжеспособного населения
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ещё бы научился играть на рояле как наш пианист-был бы молодец.
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Etot neploxoj,tolko opiat emu budet trudno s vyxodom s EC.********** teper za vtoroj brexit,ecio tam 2 partiji toze xocet ostatsia v EC.Vnutry ego partiji toze jedinogo mnenyje net.
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Джонсон - никчемный политик, склонный к громким театральным жестам, поэтому в том, что именно он проведет-таки "Брексит", а пусть даже и с "треском и грохотом", с битьем посуды и "без соглашения с ЕС", вообщем если в Британии из политиков и сможет кто-либо в "брексит" - так это Джонсон. Больше некому.
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Зато как он ненавидит ***** - просто песня !
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Джонсон - задира. Типичный "мажор" по нашему, все его пьяные студенческие вечеринки неизменно заканчивались шумным битьем посуды и галасом, поднятым не по теме.
Так что с Джонсоном и его "Брекситом" уж точно - скучно не будет.
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Ну Евро-девка не захотела полюбовный софт-кор с Терезкой, теперь получит хард-кор поругание с Борисом. Сама напросилась.
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Германия, выстроившая свою "неолиберальную Империю", именуемую "ЕС", четко понимает, что для того, чтобы в будущем ее периферии не бунтовали, нужно показательно наказать один из своих сателлитов, ранее входивших в Империю (Британию) за такой себе "цивилизационный сепаратизм". А иначе другие (Польша, Венгрия, Греция) начнут требовать больше суверенитета, что поставит под загрозу само существование неолиберальной Империи.
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Джонсон - харизматичный и умный дядька. Мне он тоже нравится, я думаю будет хорошим премьером.
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Боюсь, что его сожрет подгниваюший английский политикум...
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Хочу зауважити, що адекватів у Британії набагато більше, проголосувало 87,4%, не те що в нас...
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Так это проголосовало членов консервативной партии, а не вся Британия . Я думаю, у членов ПЕС явка была под 100%)))
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Типовий представник великого британського народу.
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Вітаю рабсіян - у вас новий старий друх.
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Только намного умнее .хотя и в непростой ситуации он сейчас .
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Да нет, это я о внешности. А так, конечно, пусть правит. Мужик у руля всегда лучше женщины. Тетчер - исключение (железная Л.)
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Та він літав до мокшан минулого року казав що треба відновити відносини.
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ну вот и возобновит, санкции и напихает новых Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона - Цензор.НЕТ 8459
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будем посмотреть.Пробньій камень - вьіход из ЕС. Сам заварил - сам и будет расхлебьівать
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Боря . когда Трампампам уйдет в рай . не отказывай Мелании , она хочет и согласна ! Где твой велосипед ? Давай жги !
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Обожаю его! Самый классный премьер, прикольно чмырит Унылую лошадь))
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В Кремле как раз довольны, ведь Джонсон сторонник быстрого выхода Великобритании из ЕС без всяких соглашений с обязательствами. А лояльности к РФ и при Мэй не было.
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в Британии ещё НИКОГДА за многие сотни лет не было власти, лояльной Кремлю. И я уверен, шо и не будет.
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Хорошая новость.
Хоть кто-то русских в чувство будет готов приводить.
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Браво! Уж этот то чел насыпет соли на хвост кацапам.
Как он красиво умыл лошадь лаврова с пальто и карманами... Уже - классика!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономНовим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона
 
 
 
 
 
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