 НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bihus.info.
Зокрема, працівників КП "Інженерний центр" (виконавчий орган КМДА) підозрюють у розтраті коштів і перевищенні службових повноважень.
"Комунальне підприємство не проводило архітектурний конкурс, попри вимоги законодавства. Справу відкрили за заявою юристів проєкту "Тисни"", - зазначають журналісти.
Зазначається, що якщо провину керівників комунального підприємства доведуть, вони можуть сісти у в'язницю на 12 років з конфіскацією майна.
Раніше журналісти з'ясували, що новий пішохідно-велосипедний міст між парками Хрещатий і Володимирська гірка в Києві побудували з безліччю порушень законодавства. Наприклад, архітектурна інспекція дала дозвіл на будівництво, хоча у замовника не було всіх документів. Або, наприклад, вже після отримання дозволу проєкт було змінено, внаслідок чого вартість зросла на 100 мільйонів гривень.
Також журналісти звернули увагу, що архітектурний конкурс на проєкт моста так і не відбувся, а замовлення віддали пов'язаній зі столичним мером фірмі.
мосты строятся не бесплатно,
при их строительстве тратятся деньги
пройдет время. сначала немного, а потом много.
ЗЕБЕня , состарится (если останется жив во время бегства),
Виталий тоже станет мощным дедом.
но, мост останется и будет стоять еще очень очень долго
и люди, прогуливаясь по нему, будут называть его так же, как и сейчас
"Мост Клычка"
и мысленно благодарить Виталия, так же как благодарят Патона
потому что "мосты соединяют" а долботяство исчезает бесследно
Пусть расследуют как "Квартал-95" вывел все бабки за границу чтобы не платить налогов.
перед "играет на рояле, зарплаты учителям 4000".
нужно ставить значок "#"
это уже стало хештегом
Что тут непонятного...
Совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" НА КИПРЕ, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" В ИТАЛИИ.Зеленским принадлежит
КВАРТИРА В КИЕВЕ (270 м²), владельцем которой является КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ "Aldorante Limited"
Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют КВАРТИРУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (92 м²).
Еще у первой леди квартира в Крыму
Так что уважаемый работник бригады Гыг с Вами, увы но Вы никто, рядовой копирайтер нелегальной временной ботофермы, так что Ваши упреки абсолютно не авторитетны читателю.
при Яныке мы это уже проходили
так что, традиционное поздравление зебилам от киевского метро
"Обережно, двері одчиняються"
Ставайте на гаптоматичні граблі Януковича
Позапозавчера преЗик подписал "Указ о качественном улучшении дорог"
кстати, а что бывает "качественное ухудшение" дорог ?
Порох тоже молодец, он построил "собачью будку"
а что построил ЗЕБЕня ?
Он только построил кого -
бориспольских чертей фекальных
харьковского лесного соловья-разбойника Сисю
ср.. и бандита в Николаеве
ЗЕБЕня - Геракл !!!!!!
Евгения Кравчук - руководитель пресс-офиса "Слуги народа"
Г+Г
Ольга Василевская - журналистка "1+1";
Сергей Швец - журналист "1+1";
Александр Дубинский - ведущий программы "Гроши", черный пиарщик;
Александр Ткаченко - гендиректор "1+1 media";
Артем Ковалев - гендиректор информагентства "УНИАН", которое входит в холдинг "1+1 media";
Группа "Квартальщики":
Корявченков Юрий - актер студии "Квартал 95";
Максим Ткаченко - руководитель компании "Квартал-концерт";
Александр Кабанов - сценарист студии "Квартал 95";
Елена Хоменко - директор по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95";
Максим Ткаченко - генеральный директор компании "Квартал-Концерт".
БезработныеСвятослав Юраш - безработный"Слуга народа";
Артем Культенко - безработный"Слуга народа";
Анатолий Костюх безработный"Слуга народа";
Элла Репина - безработная"Слуга народа";
Анна Колесник - безработная "Слуга народа";
Елизавета Богуцкая - безработная "Слуга народа";
Маргарита Шол - безработная"Слуга народа";
Ростислав Тистык - безработныйсписка "Слуга народа";
Сергей Гривко - безработный"Слуга народа";
Мажоритарщики
Олег Воронько - мажоритарщик "Слуга народа";
Татьяна Грищенко - мажоритарница "Слуга народа";
И пр.
Учительница младших классов Татьяна Рябуха из Сум,
экс-пресс-секретарь "АТБ" Анна Личман
свадебный фотограф Сергей Штепа из Запорожской области. Кроме этого, в списке "Слуги народа" можно Тамада, работал в агентстве по организации свадеб Игорь Кривошеев
Николай Тищенко - ресторатор, телеведущий программы "Ревизор
вот ты, например, не идешь ведь к сантехнику, если тебе нужен гинеколог,
а, Макс-пи..акс ?
домохозяйки в объятиях балтийских матросов рыдают в унисон !
на институт рака денег нет а эта мразь в открытую ворует и на всех ссыт в лицо
покатит?
или ты хочешь по мосту прогуливаться и на "Клячу" в тюрьме любоваться?
тогда попроси хозяйку одеть тебе намордник и взять на поводок, Шариков !
Это и туристов привлечёт, да и наказание для тупых боксёров, полезших в политику, будет мягкое. Мягкое, но поучительное.
думать не пробовал, ЗЕЛЕбильный ?
""Коммунальное предприятие не проводило архитектурный конкурс, несмотря на требования законодательства"
А та швейцарская фирма, которая в конкурсе участвовала и подала в суд за кражу ихнего проекта?
Дыбилы, млять!