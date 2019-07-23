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Все про:НАБУ (2028) Київ (6304) міст (230) Бігус (39)

 НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві. ДОКУМЕНТ

У НАБУ почали кримінальне провадження щодо будівництва нового пішохідно-велосипедного моста між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів у Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bihus.info.

Зокрема, працівників КП "Інженерний центр" (виконавчий орган КМДА) підозрюють у розтраті коштів і перевищенні службових повноважень.

"Комунальне підприємство не проводило архітектурний конкурс, попри вимоги законодавства. Справу відкрили за заявою юристів проєкту "Тисни"", - зазначають журналісти.

НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві 01

Зазначається, що якщо провину керівників комунального підприємства доведуть, вони можуть сісти у в'язницю на 12 років з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві з'явилася тріщина та ослабли троси. ВIДЕО

Раніше журналісти з'ясували, що новий пішохідно-велосипедний міст між парками Хрещатий і Володимирська гірка в Києві побудували з безліччю порушень законодавства. Наприклад, архітектурна інспекція дала дозвіл на будівництво, хоча у замовника не було всіх документів. Або, наприклад, вже після отримання дозволу проєкт було змінено, внаслідок чого вартість зросла на 100 мільйонів гривень.

Також журналісти звернули увагу, що архітектурний конкурс на проєкт моста так і не відбувся, а замовлення віддали пов'язаній зі столичним мером фірмі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139166
 
 
 Топ коментарі
 
мэр Киева на старт? леня-космос заждался.
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Свора бездельников.
Пусть расследуют как "Квартал-95" вывел все бабки за границу чтобы не платить налогов.
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Когда бабло из страны выводит уважаемый Пётр Алексеевич и его друзяки-подельники - это патриотично и всем нам на пользу, когда кто-то другой - это во вред и в помощь врагам!
Что тут непонятного...
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мэр Киева на старт? леня-космос заждался.
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Согласен. Я вообще считаю, что порохоботы - нелюди.
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Да, что-то его все чаще по телику показывают
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Должен разочаровать зебеней:

мосты строятся не бесплатно,
при их строительстве тратятся деньги НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 7088
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знаете, что самое интересное в этой истории

пройдет время. сначала немного, а потом много.
ЗЕБЕня , состарится (если останется жив во время бегства),
Виталий тоже станет мощным дедом.

но, мост останется и будет стоять еще очень очень долго

и люди, прогуливаясь по нему, будут называть его так же, как и сейчас

"Мост Клычка"
и мысленно благодарить Виталия, так же как благодарят Патона


потому что "мосты соединяют" а долботяство исчезает бесследно НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 831
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Свора бездельников.
Пусть расследуют как "Квартал-95" вывел все бабки за границу чтобы не платить налогов.
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Ничем. Ему надо отвести разговор от критики Кличко в сторону "играет на рояле, зарплаты учителям 4000".
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алень, учись писать правильно

перед "играет на рояле, зарплаты учителям 4000".
нужно ставить значок "#"

это уже стало хештегом НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 360
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алень, в мире существуют аксиомы ! НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 6174
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ты хоть первый класс церковно-приходской закончил ?
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Минстецевское, тебе плохо Пэтро Ляксееч объяснил еще в 2015-м году, что выводить деньги в оффшор - это нужное и благоугодное дело? Перечитай еще раз внематочно слова Пэтра Ляксееча, что такое вывод финансов в оффшор.
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Выводить деньги можно. Нельзя не платить налогов.
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Ты про высер свой поконкретнее,кто,куда,факты или это,как всегда у тебя НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 1049
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Когда бабло из страны выводит уважаемый Пётр Алексеевич и его друзяки-подельники - это патриотично и всем нам на пользу, когда кто-то другой - это во вред и в помощь врагам!
Что тут непонятного...
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Пётр Алексеевич построил ПВО Киева на свои деньги.
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Продемострируй нам всем эти затраты Петра Алексеевича в его электронной декларации. НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 4016
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К Ротшильдам не надо? Потому что если официально и по закону, то это получается, что они ПВО построили. НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 7397
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К которому учредитель (или бенефициар) доступа не имеют.
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Значит, из личных средств. Я не бухгалтер; эти тонкости неважны в любом случае
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Конечный бенефицаром "Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" НА КИПРЕ и "Megiritano Ventures Ltd" НА БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ
Совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" НА КИПРЕ, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" В ИТАЛИИ.Зеленским принадлежит
КВАРТИРА В КИЕВЕ (270 м²), владельцем которой является КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ "Aldorante Limited"
Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют КВАРТИРУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (92 м²).
Еще у первой леди квартира в Крыму
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а когда начинался строится не замечали строительства,тогда вопросов не возникало
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Конечно, ведь мэр, президент, премьер и генпрокурор из одной партии..
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ну дык этот чувачок ждет-не дождется,шоб место освободили...в результате ложечки найдутся,па оно уже будет губернатором киева(бо мэром врядли пропхнется)

НАБУ расследует возможную растрату средств при строительстве пешеходно-велосипедного моста в Киеве - Цензор.НЕТ 439
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Этот лакейский тараканчик?. Пыборы в Раду закончились, теперь будут круглосуточно травить Кличка
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этот чувачок много лет руководит крупнейшим укр.телеканалом, который всё это время является самым рейтинговым. А что в своей жизни сделал Гыг с Вами ? Да он лидер по к-ву вранья и дерьма вылитого за последние пол года на этом сайте. Даже если это считать достижением, то оно ж совсем не Ваше. Ведь с ника Гыг с Вами здесь работают 24 часа 7 дней в неделю, т.е. определенно Вы всего лишь рядовой работник ботофермы, я акцентирую рядовой работник. Ваша ботофирма выросла в количестве, да это заметно, согласен, но снова таки это не Ваша заслуга, просто заказчик временно перед выборами добрал копирайтеров.
Так что уважаемый работник бригады Гыг с Вами, увы но Вы никто, рядовой копирайтер нелегальной временной ботофермы, так что Ваши упреки абсолютно не авторитетны читателю.
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ну ты прям фирму из моего ника сделал НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 3151 ...польщен конечно,хтя это и твои фантазии.
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не губернатор Киева, а Гауляйтер
при Яныке мы это уже проходили


так что, традиционное поздравление зебилам от киевского метро
"Обережно, двері одчиняються"
Ставайте на гаптоматичні граблі Януковича НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 5085
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Дороги, де дороги. Тут копати треба. Бо че в 2015 му році Грося ОБІЦЯВ, що ямкового ремонту більше не буде. Ага, сча.... Як не ями, так бугри. Не буде.
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Дороги в Киеве и в Украине - качественные!

Позапозавчера преЗик подписал "Указ о качественном улучшении дорог" НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 8386
кстати, а что бывает "качественное ухудшение" дорог ?
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По Бойку тобі недолугому вже все відповів Луценко. НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 8832 Провтикав?
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ближайшеследующее дело - растрата средств при ремонте пешеходно-велосипедного моста.
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так да, там строила не та компания, у которой заказывали работы (уставной фонд, кстати, копеечный)- те шабашников каких то наняли..
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Еще ни капли для Украины не сделали, а уже судят тех работал. Уроды
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Молодец Клычко - он мост построил,
Порох тоже молодец, он построил "собачью будку" НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 2279

а что построил ЗЕБЕня ?
Он только построил кого -

бориспольских чертей фекальных
харьковского лесного соловья-разбойника Сисю
ср.. и бандита в Николаеве

ЗЕБЕня - Геракл !!!!!! НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 2279
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Бойко свой в доску по идеалам. Скоро вместе с Бойком будут в Москву шастать на ковер к путе
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Как сказал поэт - ты виноват уж тем, что хочется мне (нам, зюзям) кушать
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Зацените контингет Слуг и их лакеев (это еще не все, ещеспортсмены-массажисты и пр.)
Евгения Кравчук - руководитель пресс-офиса "Слуги народа"
Г+Г
Ольга Василевская - журналистка "1+1";
Сергей Швец - журналист "1+1";
Александр Дубинский - ведущий программы "Гроши", черный пиарщик;
Александр Ткаченко - гендиректор "1+1 media";
Артем Ковалев - гендиректор информагентства "УНИАН", которое входит в холдинг "1+1 media";
Группа "Квартальщики":
Корявченков Юрий - актер студии "Квартал 95";
Максим Ткаченко - руководитель компании "Квартал-концерт";
Александр Кабанов - сценарист студии "Квартал 95";
Елена Хоменко - директор по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95";
Максим Ткаченко - генеральный директор компании "Квартал-Концерт".

БезработныеСвятослав Юраш - безработный"Слуга народа";
Артем Культенко - безработный"Слуга народа";
Анатолий Костюх безработный"Слуга народа";
Элла Репина - безработная"Слуга народа";
Анна Колесник - безработная "Слуга народа";
Елизавета Богуцкая - безработная "Слуга народа";
Маргарита Шол - безработная"Слуга народа";
Ростислав Тистык - безработныйсписка "Слуга народа";
Сергей Гривко - безработный"Слуга народа";
Мажоритарщики
Олег Воронько - мажоритарщик "Слуга народа";
Татьяна Грищенко - мажоритарница "Слуга народа";

И пр.
Учительница младших классов Татьяна Рябуха из Сум,
экс-пресс-секретарь "АТБ" Анна Личман
свадебный фотограф Сергей Штепа из Запорожской области. Кроме этого, в списке "Слуги народа" можно Тамада, работал в агентстве по организации свадеб Игорь Кривошеев
Николай Тищенко - ресторатор, телеведущий программы "Ревизор
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и шо? За жопытных Балог надо было голосовать?
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понимаешь ли, братец, балоги все кроме жо все еще и опытные


вот ты, например, не идешь ведь к сантехнику, если тебе нужен гинеколог,


а, Макс-пи..акс ? НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 9393
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Капец ! НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 6118

домохозяйки в объятиях балтийских матросов рыдают в унисон !
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во как, уже под Педалика копать начали ! Процесс пошёл !
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раньше КП Инженерный центр косил в основном на медицине... а теперь вот мосты...

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в днепре на монастырский остров навели понтонную переправу...пока не развели, нужно срочно проверить за чей счёт этот праздник
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Зато "работные" упорошенко и уяценюка были просто айс. В раде. Хорошо жилось сами знаете кому. Хорошо, что многие уже за "бортом". А если бы за "бортом" политЖизни были бы все, кто неправду ввел в абсолют, было бы супер айс.
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и кто после этого строить что- то будет?
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"честно выиграет тендер" при зебенях ! НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 4471
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посадить клячу в тюрьму пока не вернет в бюджет ВСЮ сумму
на институт рака денег нет а эта мразь в открытую ворует и на всех ссыт в лицо
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ну так "Кляча" мост разберет и вернет деньги стройматериалами
покатит?

или ты хочешь по мосту прогуливаться и на "Клячу" в тюрьме любоваться?
тогда попроси хозяйку одеть тебе намордник и взять на поводок, Шариков ! НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 2132
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Если там таки выявится расстрата, а я этом не сомневаюсь, то загоните туда братанов кличков. Хай там обнявшись прыгают на нём сутками, пока нах не провалятся...
Это и туристов привлечёт, да и наказание для тупых боксёров, полезших в политику, будет мягкое. Мягкое, но поучительное.
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Гриша, а может лучше по целому мосту гулять, а?

думать не пробовал, ЗЕЛЕбильный ? НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 9786
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КАК КУЁТСЯ ГАВНО:
""Коммунальное предприятие не проводило архитектурный конкурс, несмотря на требования законодательства"
А та швейцарская фирма, которая в конкурсе участвовала и подала в суд за кражу ихнего проекта?
Дыбилы, млять!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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