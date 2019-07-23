 Денісова просить Москалькову негайно вжити заходів щодо забезпечення політв'язня Бекірова медичною допомогою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Утримуваному у "ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Республике Крым и г.Севастополю" кримському татарину Едему Бекірову, якого затримали співробітники російського ФСБ на пункті пропуску "Чонгар" у грудні 2018 року, стає гірше", - написала вона.

Денісова зазначила, що Едем Бекіров - інвалід першої групи, страждає на цукровий діабет, біль у серці, задуху. Вчора він не зміг навіть вийти до свого адвоката через защемлення спинного нерву. Кожен день перебування Бекірова в умовах СІЗО становить ризик його життю.

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"Не дивлячись на те, що Едем Бекіров хвора людина, за рішенням "Верховного суду Криму", розгляд його справи відбуватиметься в "Красноперекопському районному суді Криму". А це чотири години їзди у автозаку з Сімферополя. У його критичному стані тривала дорога є небезпечною.

Тому я звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з тим, щоб вона невідкладно вжила заходів щодо забезпечення Едема Бекірова медичною допомогою, а також посприяла його участі у судових засіданнях без ризику для його здоров’я", - написала омбудсмен.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.