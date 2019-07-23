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 В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, але перевозити його немає чим, - Криворучко

В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, який, швидше за все, буде нічим вивозити.

Про це написав голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко на своїй сторінці в Facebook, передає УНІАН.

"У мене дві новини, одна хороша, інша погана. Почну з хорошої. В Україні прогнозується рекордний урожай зернових. І новина погана – швидше за все цей урожай буде нічим вивозити. У сезон збору зернових найвужче місце в логістиці – порти великої Одеси і залізна дорога. Через сезонне зростання перевезень будівельних вантажів (щебінь), зростання експорту і транзиту ЗРС (залізно-рудної сировини), а також активізації морських поставок вугілля для енергетики та металургів України очікуються пікові навантаження на глибоководні порти Чорного моря і інфраструктуру Одеської залізниці", – сказано в повідомленні, пише Обозреватель.

Криворучко зазначив, що ситуація може мати негативні наслідки для економіки України, тому закликав владу заздалегідь вжити заходів для недопущення транспортного колапсу. Він також нагадав "Укрзалізниці", що вона є державним монополістом, покликаним захищати інтереси економіки України.

"І залізнична інфраструктура повинна в першу чергу задовольняти внутрішні потреби – саме українських перевізників. Це раз. І два – колапсу потрібно запобігти. Без кардинального перегляду підходу до планування внутрішніх і транзитних перевезень (спочатку внутрішні і експорт, за залишковим принципом транзит) вантажовідправники вже найближчим часом знову зіткнуться з заторами на підходах до портів, що призведе до падіння оборотності вагонів і їхнього дефіциту", – підсумував Криворучко.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139159
 
 
 Топ коментарі
 
не... такого количества слуг В Украине прогнозируют рекордный урожай зерновых, но перевозить его нечем, - Криворучко - Цензор.НЕТ 9240
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При Порошенку такого не було! В Украине прогнозируют рекордный урожай зерновых, но перевозить его нечем, - Криворучко - Цензор.НЕТ 6813
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Два факти.
1. Прийшла Зекоманда і настав справедливий державний будуй.
2. Прогнозується рекордний врожай паляниці, достатній для внутрішнього забезпечення (та ще й для експорту) пшеничного страждання - але можливостей перевезення ні.
Висновки?
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я шукав Смисл Жизні, Бога та Істину... Знайшов? Якщо так, то нах.ра тобі яхта? а якщо ні, то навіщо стратив стільки часу?

Я в цей час працював, і мені пофігу на їхні яхти. Мені заробленого досить.
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поіскі смисла жизні заканчіваюца поіском срєдств к сущєствованію (
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в усі шпаринки заглядав: і в вєчность махаманвантар, і пєрєпєтії карми, і христові муки в разних толкованіях ортодоксальних тєкстов і апокріфов, і срєдінний путь обох калєсніц, і аріхмєтічєскі-гєомєтрічєскійє загадкі каббали, і... ну, почті всьо перепробував
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А треба було шукать не "Смисл Жизні", а правильне прізвище в виборчому бюлетені... Таких, як ти, Салтиков-Щедрін іменував "премудрими піскарями", і "карасями-ідеалістами"... (Тепер можеш назвать мене "кацапом", бо я процитував класика російської літертури...).
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Яхта "Бандито" сына Януковича .
И далеко он на не уплыл В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, але перевозити його немає чим, - Криворучко - Цензор.НЕТ 6222
В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, але перевозити його немає чим, - Криворучко - Цензор.НЕТ 6043
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Интересно кто там ЖРС вывозит? Они же все убыточные.
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Дать каждому слуге по мешку и пусть переносят..
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Колхозники учат ж/дорожников и портовиков как правильно возить и грузить В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, але перевозити його немає чим, - Криворучко - Цензор.НЕТ 2435
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Не розуміють рагулі, чого це основний вантаж в портах транзитне кацапське вугілля, що з них взяти В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, але перевозити його немає чим, - Криворучко - Цензор.НЕТ 2210
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Бабло з них взяти! Хай будують термінали та вагони для свого збіжжя
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Шо за фігня?
За ці роки набудували накопичувальні елеватори. Найбільш спритні поставили млини і торгують значно дорожче. В кого є розум намагаються продати по більш вигідній ціні і притримують збіжжя до осені, а то і до зими. Окрім портів великої Одеси працюють порти Миколаєва і Херсона. Очаків теж планує взяти на себе близько 2 мільйонів тон.
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порты большой Одессы

спекулянты переживают что не успеют скупить у фермеров по дешевке и загнать за кордон.
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Построить елеваторы и хранить зерно, а потом продать когда цены на пике, не позволяет могучий интелект и невыплаченный кредит за вуллу с яхтой на лазурном берегу Мальдив.
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Краще ПДВ в руці та бакси в офшорах ніж такі непонятки
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То поверніть януковоща з його помаранчевими камазами, він швидко перевезе....
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***, ви підїдьте до любого ПІвденного порту. *****, тут від автівок та ЗД вагонів з глузду з'їхати можна.
Он у мене в 300 метрах, поки проїдешь тіх бродяг, не один матюк з вікна вистрибне.
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Ну так нема дурних продавати збіжжя за гривні. Усім хочеться транзитної дороги, мощеної зеленими долярами. А народові - хоч здохнути на тих полях.
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Два факти.
1. Прийшла Зекоманда і настав справедливий державний будуй.
2. Прогнозується рекордний врожай паляниці, достатній для внутрішнього забезпечення (та ще й для експорту) пшеничного страждання - але можливостей перевезення ні.
Висновки?
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Що характерно, перекладаємо гуглом - і вуаля, ахінея перетворюється на 100% адекватний та логічний текст В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, але перевозити його немає чим, - Криворучко - Цензор.НЕТ 1013

В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, але перевозити його немає чим, - Криворучко - Цензор.НЕТ 815
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До хліба ще потрібні рекордні урожаї масла, ковбаси та пива
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Так. Мовна ковбаса, вершкова олія, курчата тютюну, а також картопля, капуста та зітхання. І ще потрібні горілка на березових нирках, скроні з кригою та виноградні провина.
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Пи....ць дорогам почався з таких ушльопків - ФОП Шевченко, Кропивницький (Кіровоград тоді ще).
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Надо брать опыт с перевозкой по воде кавунов ну или то самый шёлковый путь, вариантов много
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прогнозируют . - много чего.Українцям спрогнозували подорожчання цукру / Урожай картофеля оказался под угрозой/Садоводы прогнозируют очень низкий урожай фруктов и ягод/В Україні продовжить дорожчати хліб /Минсельхоз США ухудшил прогноз урожая пшеницы в Украине /В Україні подорожчає гречка/ "Пальмовий" рекорд: Україна імпортувала понад 100 тис. тонн пальмової олії -Прогнозов про пальмовое масло нет.
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В радянські часи, по усіх селах, в сонячні дні, всі дахи були встелені ряднами, де сушилась маса яблук, груш, абрикос, та інших плодів... Хазяйки билися в господарських магазинах, за банки та кришки, для консервацій... Зараз народ говорить: "А на х.я?... В магазині є купа готових напоїв...". (те саме мені казали кацапи, стосовно консервованих помідорів та огірків, ще в 80-ті... "Твои "хахли" законсервируют - я в магазине куплю...". ) Зараз яблука з грушами, масово, по селах, згодовують худобі, а самі п"ють "Фанту" з "Пепсі-колою"... А потім за шлунки хапаються...
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Тут справа серйозна.
Елеватори будують зі швидкістю 3-4 млн.т на рік, Хто їздить Україною бачить, плюнь там банки або стоять, або будуються, але врожаї ростуть швидше і якщо бігом не вивезеш частину зарна, то складати його ніде. Торік врожай виявився 71млн т, при потужностях зберігання на 64 млн.т. За рік збудували ще на 3-4 млн.т, але якщо урожай виявиться булшим за минулорічний то 7-8 млн. т треба кудись вивезти терміново!
В принципі уже зараз могли б вирощувати 100-120 млн.т, але все упирається у логістику. Нікуди скласти і ніяк вивезти таку кількість зерна.
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Скиньте цены, потребители сами и уберут и вывезут.
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Тобто як? Споживачі Емірати, Єгипет, Африка, Китай. Як вивезуть, якщо порт перевалити не може? Блін, ви зєбобіки просто вражаєте споєю тупістю! Тому Зєєєля ваш кумир.
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чим годувати мишей?--книга для амбару
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А что сразу в порты и на экспорт?потребовать от нового правительства стимулировать развитие животноводства например,побыстрее выкинуть потроховских взяточников опутавших украинский бизнес и не нужно будет по быстрячку вывозить из Украины зерно.
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правильно. пусть гниёт. это так по-совдеповскизелебеньски.
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Инах,мнение потроховского барбосика меня не интересует.
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Порох со своими взяточниками, это - клан бессмертных. Прям, Дунканы Мак-Клауды какие-то! Будут руководить Украиной, в обход действующего президента, ещё десятилетия.
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председатель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко на своей странице в Facebook лукавит. Нибулон может прекрасно справиться с урожаем зерновых и водным транспортом. а эта Криворучка намекает на "дайте мне денег на распил из бюджета".
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При CCCР все автохозяйства СА формировали уборочные батальоны, которые отправлялись на целину. Армия тогда помогала сельскому хозяйству. Социализм, однако...
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Вы, наверное, поглощая пломбир, не поняли о чем речь: порты не в состоянии пропустить через себя такое кол-во зерна (по статье). С довозкой урожая до порта проблем нет. И армии тут делать нечего, у нее другие задачи.
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там ше про желєзні дороги... ти тоже шербєтом увльокся
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за ці повідомлення про рекордні врожаї потрібно пистити нещадно.
вийде якесь бидло, щось ляпне... і світові ціни на зернові падають на кілька вівдсотків...
падає і ціна експорту... торгівельний баланс... мля ідіоти...
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"По итогам мая 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственной продукции в страны ЕС на €519 млн, что на €173 млн больше, чем в мае 2018 года. Таким образом, по объемам роста экспорта аграрной продукции в страны ЕС в мае 2019 года Украина заняла первое место в мире. Второе место по этому показателю занял Китай (€103 млн, третье - США (€67 млн).
Темпы роста агроэкспорта из Украины в ЕС составили за май 2019 года 49,9% по сравнению с маем 2018 года.
За год (с июня 2018 года по май 2019 года) экспорт агропродукции из Украины в ЕС составил €6,47 млрд, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2017-2018 годов. По объемам аграрного экспорта в ЕС с июня 2018 года по май 2019 года Украина заняла третье место, уступив США (€12,96 млрд) и Бразилии (11,7 млрд евро)."http://agroportal.ua/news/ukraina/ukraina-stala-pervoi-v-mire-po-tempam-rosta-agroeksporta-v-es/
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и шо?

а помню, как несколько лет назад...
министр села: "- ипать, рекордный урожай!"
через 2-3 дня читаю: "в связи с рекордными урожаями зерновых в Украине биржевые цены на пшеницу упали на 5 с лишним процента и имеют тенденцию в дальнейшему снижению..."
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5% это йухня, в начале "нулевых" при хорошем урожае в августе внутренние цены в разы падали.
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ну то КСП розводили...
а щя всем видать, шо там на... токийской бирже. В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, але перевозити його немає чим, - Криворучко - Цензор.НЕТ 9081
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Прямо таки нечем? Или неким? А кто дороги убивает? Не зерновозы ли? В Николаеве вусмерть убиты дороги, по которым зерновозы везут рекордный урожай в порт. И вчера, и сегодня. Перевес.Даже акциз на диз не компенсирует качество дорог. Дорог net. Есть глубокие ямы. Ну и дураки.
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пока советский народ жив, будут воровать и халтурить, дорог не будет
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Які на#ер "рекордні" врожаї ! В Україні по перше, тупо розорюється все що тільки можна розорати, включно аж до того що з соєю (і хімією) пхаються вже в сільські городи, користуючись повною відсутністю будь якого контролю та обліку! А по друге в 1990 році врожай зернових склав 50 мільйонів тонн але тоді в Україні величезні площі сільськогосподарських угідь займали кормові культури якими годували велику кількість худоби, цукрового буряка та інших технічних культур
Тож якщо перерахувати сьогоднішню "ефективність" на тодішню "не ефективність" то хрін редьки виявиться не солодшим!
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владі ніколи займатись такими дрібницями,,вони перемогу святкують...
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(Радиорепортаж "В рабочий полдень"): Стартовала уборочная кампания в штате Миннесота. Организованно вышла на поля исправная сельхозтехника. Быстро и слаженно обеспечили вывоз собранного урожая транспортники. Чётко и споро сработали смежники...
Хорошо живут фермеры в штате Миннесота, и ничего здесь, к сожалению, товарищи, не поделаешь...
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така проблема була все життя. навіть в часи срср, для тих хто в темі це не новина.
із-за постійної нехватки вагонів --перевізники давали гроші залізниці. традиція збережена і зараз. кожен вагон коштує 100 американських єнотів, але треба знати кому і де дати. не все там так просто.
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вот и 100 дней у руля не прошло, как жизнь налаживается...
а вывезти еще могут соседи, ох ведмедчуки пригласят с трибуны, чтоб добро не пропало
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этот год ничем не отличается от предидущих...все грузовики, как сита...уже все дороги "усеяны" новым урожаем...придорожные воробьи не летают - ползают обожранные, как пингвины...
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Какой ужасный конец правления Порошенко!
Порты забиты продукцией на экспорт и её не успевают вывозить!
Под суд его!
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Ой...... проснулося!!!!!
У нас каждый год рекордные урожаи и каждый год не чем, не на чем и не по чему вывозить!
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаВ Україні прогнозують рекордний урожай зернових, але перевозити його немає чим, - Криворучко
 
 
 
 
 
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