 В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, але перевозити його немає чим, - Криворучко

Про це написав голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко на своїй сторінці в Facebook, передає УНІАН.

"У мене дві новини, одна хороша, інша погана. Почну з хорошої. В Україні прогнозується рекордний урожай зернових. І новина погана – швидше за все цей урожай буде нічим вивозити. У сезон збору зернових найвужче місце в логістиці – порти великої Одеси і залізна дорога. Через сезонне зростання перевезень будівельних вантажів (щебінь), зростання експорту і транзиту ЗРС (залізно-рудної сировини), а також активізації морських поставок вугілля для енергетики та металургів України очікуються пікові навантаження на глибоководні порти Чорного моря і інфраструктуру Одеської залізниці", – сказано в повідомленні, пише Обозреватель.

Криворучко зазначив, що ситуація може мати негативні наслідки для економіки України, тому закликав владу заздалегідь вжити заходів для недопущення транспортного колапсу. Він також нагадав "Укрзалізниці", що вона є державним монополістом, покликаним захищати інтереси економіки України.

"І залізнична інфраструктура повинна в першу чергу задовольняти внутрішні потреби – саме українських перевізників. Це раз. І два – колапсу потрібно запобігти. Без кардинального перегляду підходу до планування внутрішніх і транзитних перевезень (спочатку внутрішні і експорт, за залишковим принципом транзит) вантажовідправники вже найближчим часом знову зіткнуться з заторами на підходах до портів, що призведе до падіння оборотності вагонів і їхнього дефіциту", – підсумував Криворучко.





