 В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, але перевозити його немає чим, - Криворучко

Про це написав голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко на своїй сторінці в Facebook, передає УНІАН.
"У мене дві новини, одна хороша, інша погана. Почну з хорошої. В Україні прогнозується рекордний урожай зернових. І новина погана – швидше за все цей урожай буде нічим вивозити. У сезон збору зернових найвужче місце в логістиці – порти великої Одеси і залізна дорога. Через сезонне зростання перевезень будівельних вантажів (щебінь), зростання експорту і транзиту ЗРС (залізно-рудної сировини), а також активізації морських поставок вугілля для енергетики та металургів України очікуються пікові навантаження на глибоководні порти Чорного моря і інфраструктуру Одеської залізниці", – сказано в повідомленні, пише Обозреватель.
Криворучко зазначив, що ситуація може мати негативні наслідки для економіки України, тому закликав владу заздалегідь вжити заходів для недопущення транспортного колапсу. Він також нагадав "Укрзалізниці", що вона є державним монополістом, покликаним захищати інтереси економіки України.
"І залізнична інфраструктура повинна в першу чергу задовольняти внутрішні потреби – саме українських перевізників. Це раз. І два – колапсу потрібно запобігти. Без кардинального перегляду підходу до планування внутрішніх і транзитних перевезень (спочатку внутрішні і експорт, за залишковим принципом транзит) вантажовідправники вже найближчим часом знову зіткнуться з заторами на підходах до портів, що призведе до падіння оборотності вагонів і їхнього дефіциту", – підсумував Криворучко.
Я в цей час працював, і мені пофігу на їхні яхти. Мені заробленого досить.
И далеко он на не уплыл
За ці роки набудували накопичувальні елеватори. Найбільш спритні поставили млини і торгують значно дорожче. В кого є розум намагаються продати по більш вигідній ціні і притримують збіжжя до осені, а то і до зими. Окрім портів великої Одеси працюють порти Миколаєва і Херсона. Очаків теж планує взяти на себе близько 2 мільйонів тон.
спекулянты переживают что не успеют скупить у фермеров по дешевке и загнать за кордон.
Он у мене в 300 метрах, поки проїдешь тіх бродяг, не один матюк з вікна вистрибне.
1. Прийшла Зекоманда і настав справедливий державний будуй.
2. Прогнозується рекордний врожай паляниці, достатній для внутрішнього забезпечення (та ще й для експорту) пшеничного страждання - але можливостей перевезення ні.
Висновки?
Елеватори будують зі швидкістю 3-4 млн.т на рік, Хто їздить Україною бачить, плюнь там банки або стоять, або будуються, але врожаї ростуть швидше і якщо бігом не вивезеш частину зарна, то складати його ніде. Торік врожай виявився 71млн т, при потужностях зберігання на 64 млн.т. За рік збудували ще на 3-4 млн.т, але якщо урожай виявиться булшим за минулорічний то 7-8 млн. т треба кудись вивезти терміново!
В принципі уже зараз могли б вирощувати 100-120 млн.т, але все упирається у логістику. Нікуди скласти і ніяк вивезти таку кількість зерна.
совдеповскизелебеньски.
вийде якесь бидло, щось ляпне... і світові ціни на зернові падають на кілька вівдсотків...
падає і ціна експорту... торгівельний баланс... мля ідіоти...
Темпы роста агроэкспорта из Украины в ЕС составили за май 2019 года 49,9% по сравнению с маем 2018 года.
За год (с июня 2018 года по май 2019 года) экспорт агропродукции из Украины в ЕС составил €6,47 млрд, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2017-2018 годов. По объемам аграрного экспорта в ЕС с июня 2018 года по май 2019 года Украина заняла третье место, уступив США (€12,96 млрд) и Бразилии (11,7 млрд евро)."http://agroportal.ua/news/ukraina/ukraina-stala-pervoi-v-mire-po-tempam-rosta-agroeksporta-v-es/
а помню, как несколько лет назад...
министр села: "- ипать, рекордный урожай!"
через 2-3 дня читаю: "в связи с рекордными урожаями зерновых в Украине биржевые цены на пшеницу упали на 5 с лишним процента и имеют тенденцию в дальнейшему снижению..."
а щя всем видать, шо там на... токийской бирже.
Тож якщо перерахувати сьогоднішню "ефективність" на тодішню "не ефективність" то хрін редьки виявиться не солодшим!
Хорошо живут фермеры в штате Миннесота, и ничего здесь, к сожалению, товарищи, не поделаешь...
із-за постійної нехватки вагонів --перевізники давали гроші залізниці. традиція збережена і зараз. кожен вагон коштує 100 американських єнотів, але треба знати кому і де дати. не все там так просто.
а вывезти еще могут соседи, ох ведмедчуки пригласят с трибуны, чтоб добро не пропало
Порты забиты продукцией на экспорт и её не успевают вывозить!
Под суд его!
У нас каждый год рекордные урожаи и каждый год не чем, не на чем и не по чему вывозить!