 Бюджетне фінансування партій, які подолали бар'єр у 2%, виправдано, якщо воно спрямоване на партійну розбудову, - Разумков

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що бюджетне фінансування, з одного боку, потрібне, з іншого боку, треба розуміти, куди воно витрачається. Якщо ця дія спрямована на партійну розбудову - це одне, а коли, як це було в нинішньому скликанні Верховної Ради, під кінець року, тільки тому, що потрібно "спалити" ці гроші, їх кидали на рекламу, на телебачення, на свої власні кампанії, щоб "відмити", то такий формат нам точно не потрібен", - сказав Разумков.
Нагадаємо, 5% прохідний бар'єр подолали на виборах до ВР 21 липня п'ять партій (ЦВК опрацювала 95,01% електронних протоколів): "Слуга народу" (43,13%), "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ") - 13,06%, ВО "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12% і "Голос" - 5,84%.
У Радикальної партії - 4,01%, партії "Сила і честь" - 3,8% "Опозиційного блоку" - 3,06%, партії "Українська стратегія Гройсмана" - 2,36%, Партії Шарія - 2,24%, ВО "Свобода" 2,16% голосів.
У виборах брали участь 22 партії, решта набрали менше 2%.
НЕ БЫЛО ТАКОГО !!!
Вы сделали это вместе !!!
Так при ком партию шария зарегистрировали и допустили к выборам? Ась?
Так при ком партейку подонка шария зарегистрировали?
Партія Шарія - українська політична партія, очолювана відеоблогером Анатолієм Шарієм, що має українофобські та проросійські погляди. Громадська організація Інститут масової інформації повідомляє про погрози вінницькому журналісту Андрію Качору з боку прибічників партії. Вікіпедія
Керівник: Шарій Анатолій Анатолійович
Засновник: Шарій Анатолій Анатолійович
Засновано: 6 червня 2019 р.
И при ком она зарегистрированна?
Ещё вопросы у ЗеДебилов будут?
Хватит лапти пререобуват и онучи перематывать.
Так при ком шария то партейку зарегистрировали?
"6 червня 2019 року Шарій повідомив про створення партії. Вона була створена шляхом перейменування партії «Об'єднана Україна», зареєстрованої 18 лютого 2015 адвокатом Анатолієм Жилою[20][21]. Керівник партії - Чекман Наталія Василівна"
Полный абзац!
А якщо піз.дец? Ну тоді валіть усе на Пецю!
А ти що тут робиш?
Потрібно зробити привязку до кількості депутатів на всіх рівнях влади з градацією рівнів.
Всегда партии в Демократических странах существуют и развиваются за счет взносов и пожертвований!
В законодательном порядке установить взносы в размере 10% от дохода членов партии.
Иначе получается: "Я за ...", но отдать 100 грн. на идею - жаба давит.
Еще один минус к карме штейнов.
Джерел фінансування може бути ТРИ.
1. Членські внески членів партії, які обмежуються певною сумую - 5-10 мінімальних зарплат в місяць. Членські внески декларуються кожним хто скільки вніс.
2. Пожертвування фізичних осіб. Також повинні мати обмеження і декларуватися. Відповідно пожертвувана сума повинна розділятися, скажемо 50% конкретній партії, а інші 50% розподіляються між іншими партіями, а також ідуть на створення інститутів партійного будівництва.
3. Державний бюджет (це те за що тут прахоботи рвуть пукани). В бюджеті повинна бути стаття витрат на політичні партії. Певний відсоток від бюджету, це буде один із стимулів до зростання бюджету. Також відсоток повинен бути прив'язаний до прожиткового мінімуму.
Тепер, як розділити ті кошти, адже у нас понад 200 партій. Кошти розділяються по принципу політичної активності політичної партії. Політична активність базується на кількості депутатів на всіх рівнях влади певної партії. Депутатські місця матимуть коефіцієнт рівня влади. Депутат ВРУ матиме коефіцієнт - 1,0, депутат облради - 0,7, райради -0,4. Тобто потрібно розробити градацію. Потім всі коефіцієнти сумуються в загальну суму, це буде 100%, і сумуються коефіцієнти по партіях, це буде доля на яку може розраховувати та чи інша партія з державного бюджету. Відповідно партії на кінець кварталу подають звіт про кількість їх депутатів на різних рівнях влади. Також державні органи теж подають для контролю скільки депутатів представлено в їхньому органі влади від різних партій і скільки безпартійних.
Звичайно система складна. але партії скороспілки не будуть розкручені через рекламу і мати фінансування з бюджету. Тобто щоб мати кошти партія повинна працювати, а не піаритися.