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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:партія (160) фінансування (539) Разумков Дмитро (103)

 Бюджетне фінансування партій, які подолали бар'єр у 2%, виправдано, якщо воно спрямоване на партійну розбудову, - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що фінансування з державного бюджету тих партій, які подолали на виборах до Верховної Ради 2% бар'єр, виправдано, якщо воно йде на партійне будівництво.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що бюджетне фінансування, з одного боку, потрібне, з іншого боку, треба розуміти, куди воно витрачається. Якщо ця дія спрямована на партійну розбудову - це одне, а коли, як це було в нинішньому скликанні Верховної Ради, під кінець року, тільки тому, що потрібно "спалити" ці гроші, їх кидали на рекламу, на телебачення, на свої власні кампанії, щоб "відмити", то такий формат нам точно не потрібен", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Нагадаємо, 5% прохідний бар'єр подолали на виборах до ВР 21 липня п'ять партій (ЦВК опрацювала 95,01% електронних протоколів): "Слуга народу" (43,13%), "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ") - 13,06%, ВО "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12% і "Голос" - 5,84%.

У Радикальної партії - 4,01%, партії "Сила і честь" - 3,8% "Опозиційного блоку" - 3,06%, партії "Українська стратегія Гройсмана" - 2,36%, Партії Шарія - 2,24%, ВО "Свобода" 2,16% голосів.

У виборах брали участь 22 партії, решта набрали менше 2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139157
 
 
 Топ коментарі
 
Дожили. Теперь мы зи своего кармана будем оплачивать сепаратизм и российский терроризм.
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Не было раньше такого, чтобы открытая кремлёвская пропаганда финансировалась на 150 миллионов из бюджета Украины.

НЕ БЫЛО ТАКОГО !!!

Вы сделали это вместе !!!
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Шарий потирает потные рученки ! На дебильном населении еще и бабла срубил !
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Дожили. Теперь мы зи своего кармана будем оплачивать сепаратизм и российский терроризм.
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для особо одаренных....так было и раньше...до чего ты дожился?
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Не было раньше такого, чтобы открытая кремлёвская пропаганда финансировалась на 150 миллионов из бюджета Украины.

НЕ БЫЛО ТАКОГО !!!

Вы сделали это вместе !!!
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Для сотрудников посольства или консульства Параши в Германии, или лахтинского, поясняю: дожили до финансирования за мой счёт подонка шария. Развёл действующий президент сепарскую шарагу. При клятом Петруччо такого не было.
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Для дебилов-партия шарикова зарегистрирована при Мародере и его стаде луценков.Чего теперь возмущаетесь?
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Дауны счастливы вместо того что бы просто погуглить.
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Пороходауны счастливы от того,что можно насрать Украине на голову,вылизывая воровитому мародеру
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Эк вас торкнуло то посконно-портково-лапотного. Бюджетне фінансування партій, які подолали бар'єр у 2%, виправдано, якщо воно спрямоване на партійну розбудову, - Разумков - Цензор.НЕТ 2032

Так при ком партию шария зарегистрировали и допустили к выборам? Ась? Бюджетне фінансування партій, які подолали бар'єр у 2%, виправдано, якщо воно спрямоване на партійну розбудову, - Разумков - Цензор.НЕТ 3920
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Алло, лахта! Где пропали? Ханку глышете? Бюджетне фінансування партій, які подолали бар'єр у 2%, виправдано, якщо воно спрямоване на партійну розбудову, - Разумков - Цензор.НЕТ 7500

Так при ком партейку подонка шария зарегистрировали?
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Для "умных" типа вас:
Партія Шарія - українська політична партія, очолювана відеоблогером Анатолієм Шарієм, що має українофобські та проросійські погляди. Громадська організація Інститут масової інформації повідомляє про погрози вінницькому журналісту Андрію Качору з боку прибічників партії. Вікіпедія

Керівник: Шарій Анатолій Анатолійович

Засновник: Шарій Анатолій Анатолійович

Засновано: 6 червня 2019 р.
И при ком она зарегистрированна?

Ещё вопросы у ЗеДебилов будут?

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Кто назначал ЦВК,поррохоскоту известно?
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Кто проводил потужну судовую реформу и утверждал судей-порохоскоту известно?
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Вы тут не спыгивайте с темы, обсос вы наш лапотный. Так при ком и когда была зарегистрирована партия шария? Ась? Или умишком Бог обидел и кроме идиоматических выражений в голове ни чего более нет? Бюджетне фінансування партій, які подолали бар'єр у 2%, виправдано, якщо воно спрямоване на партійну розбудову, - Разумков - Цензор.НЕТ 2539
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Вам, друг мой (тьфу, тьфу, тьфу не дай Бог иметь таких друзей-полудурков) надобно пить валериану и читать художественную литературу. Джека Лондона например или там Вальтера Скотта. Ежели вы про таких слышали и в вашей сРуской деревне сохранилась изба-читальня. Бюджетне фінансування партій, які подолали бар'єр у 2%, виправдано, якщо воно спрямоване на партійну розбудову, - Разумков - Цензор.НЕТ 3767 Может быть вы тогда и догоните своих сверстников в умственном развитии. Бюджетне фінансування партій, які подолали бар'єр у 2%, виправдано, якщо воно спрямоване на партійну розбудову, - Разумков - Цензор.НЕТ 1899 Хотя я сомневаюсь.
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Ауууууу, лахта!!!

Хватит лапти пререобуват и онучи перематывать. Бюджетне фінансування партій, які подолали бар'єр у 2%, виправдано, якщо воно спрямоване на партійну розбудову, - Разумков - Цензор.НЕТ 3839

Так при ком шария то партейку зарегистрировали? Бюджетне фінансування партій, які подолали бар'єр у 2%, виправдано, якщо воно спрямоване на партійну розбудову, - Разумков - Цензор.НЕТ 7226
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Вікіпендія

"6 червня 2019 року Шарій повідомив про створення партії. Вона була створена шляхом перейменування партії «Об'єднана Україна», зареєстрованої 18 лютого 2015 адвокатом Анатолієм Жилою[20][21]. Керівник партії - Чекман Наталія Василівна"
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Что то я не вижу в 2015 году в названии слова "шарий" или слов "партия шария", и в руководстве партии нет ни каких подонков шариев. А вот 6 червня 2019 року Шарій повідомив про створення партії. Бюджетне фінансування партій, які подолали бар'єр у 2%, виправдано, якщо воно спрямоване на партійну розбудову, - Разумков - Цензор.НЕТ 5085
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Вот мне тоже непонятно почему эта истерика началась только сейчас? Далеко не первый год подобная практика существовала и всех как-бы устраивала.
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перейменування і перепродажа партій називається - ребрендинг
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Шарий потирает потные рученки ! На дебильном населении еще и бабла срубил !
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Так, раніше я його ненавидів, а тепер думаю, а чому ні? У чому він не правий? Тупу худобу потрібно доїти.
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Головне- шарію не забудьте бабла підкинути... на партєйное, пля, страітєльство...
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Шарик игроман. Ему фартануло с зебилами. Если бы выиграл Пэтро, Шарик бы дярку от бублика получил.
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Ему фартануло с мародером при корыте,который разрешил регистрацию его партии и усиленно пропиарил на всю Украину.До мародера про шарикова никто и не слышал
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ого как ты на свое боЗЕство стал говорить -"мародер"!!! Для одаренных, партия зарегистрирована уже при ЗЕ.
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Зебил, ты такой зебил... Партия шарика при кловане зарегестрирована. И поддерживает она клована.
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Особенно оправдано финансирование "Партии Шария".
Полный абзац!
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Нема сенсу оплачувати те, з чого нема користі (і не було).
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Україні потрібна партія Шарія! Бюджетное финансирование преодолевших барьер в 2% партий оправдано, если оно идет на партийное строительство, - Разумков - Цензор.НЕТ 4696Ми профінансуємо її з бюджету!
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Этот поц еще даже в Парламент не зашел, а уже успел мне надоесть до ТОШНОТЫ!

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Бюджетное финансирование одной из двух партий оправдано, если оно идет на партийное строительство, - подумал не в слух Разумков
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кормление за мой счет всяких шмариев и радиКАЛов не может быть оправдано ничем.
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Шарий-детолюб, мажор мураев, кучмовский чекист смешко теперь будут получать нормальные надбавки. Будут жить по кайфу грабя украинский народ
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Почему во время войны были зарегистрированы и допущены к выборам вражеские партии?
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главное не стрелять.
А якщо піз.дец? Ну тоді валіть усе на Пецю!
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Ну що українці - насцяв вам на голову Шарій? Звикайте, ви це заслужили. Головне щоби не Барига.
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У мене пенсія і я працюю на зарплатру.
А ти що тут робиш?
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Ну то доведи. Знайди мої пости на підтримку Пеці, до того часу як ви здали країну цьому недорозвинутому Малоросу?
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до того часу як ви здали країну цьому недорозвинутому Малоросу?
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Направить это финансирование в экономику, лечение детей, да в конце концов ваша обязанность вложить эти средства и заработать для страны, а не отправлять в прорву!! нах это финансирование, пусть сами себя финансируют, продают свои замки, земли, бизнеса... глядишь все и разбегутся! А то ишь за счет людей они будут себя же любимых финансировать... Требую закон запрещающий финансирование любых партий, пошлых действующих, пусть себя финансируют, а то ишь привыкли к ХАЛЯВЕ, трутни!
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Интересно Медведчук и Бойко поехали вторично в Кремль добиваться за газ для Украины,ведь просьба Медведева, о вхождении Медведчука в Раду выполнена ,а на завершонке и Днепровская вода начнёт поступать в уже не в наш Крым
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К концу срока Зеленского уже будем в таможенном союзе и кацапский ОМОН будет патрулировать на Крещатике как у белорусов
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Фінансувати партії потрібно за роботу, а не за розкручування через телеящик.
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Так это по законодательству так прописано и не требует лишних пояснений.
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Потрібно змінити методику нарахування коштів.
Потрібно зробити привязку до кількості депутатів на всіх рівнях влади з градацією рівнів.
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Хочешь шария пофинансировать? Ну-ну…
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С какого перепуга финансировать из бюджета?
Всегда партии в Демократических странах существуют и развиваются за счет взносов и пожертвований!
В законодательном порядке установить взносы в размере 10% от дохода членов партии.
Иначе получается: "Я за ...", но отдать 100 грн. на идею - жаба давит.
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С такого перпугу,что это приняла потужна соева кААлиция
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дороговато обходится вся эта клоунада, на детей нету, на переселенцев нету, на много чего нету, зато на цирк всегда есть
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Как ты живёшь, это же надо, одним цирком???
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охринеть. кто они такие чтобы кормиться за счет народа?
Еще один минус к карме штейнов.
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Кожна політична партія повинна мати свою касу. Каса повинна бути доступна і прозора, як на надходження коштів так і на витрати. Повинен бути контрольний орган, функцією якого буде контроль обігу коштів по партійній касі.
Джерел фінансування може бути ТРИ.
1. Членські внески членів партії, які обмежуються певною сумую - 5-10 мінімальних зарплат в місяць. Членські внески декларуються кожним хто скільки вніс.
2. Пожертвування фізичних осіб. Також повинні мати обмеження і декларуватися. Відповідно пожертвувана сума повинна розділятися, скажемо 50% конкретній партії, а інші 50% розподіляються між іншими партіями, а також ідуть на створення інститутів партійного будівництва.

3. Державний бюджет (це те за що тут прахоботи рвуть пукани). В бюджеті повинна бути стаття витрат на політичні партії. Певний відсоток від бюджету, це буде один із стимулів до зростання бюджету. Також відсоток повинен бути прив'язаний до прожиткового мінімуму.
Тепер, як розділити ті кошти, адже у нас понад 200 партій. Кошти розділяються по принципу політичної активності політичної партії. Політична активність базується на кількості депутатів на всіх рівнях влади певної партії. Депутатські місця матимуть коефіцієнт рівня влади. Депутат ВРУ матиме коефіцієнт - 1,0, депутат облради - 0,7, райради -0,4. Тобто потрібно розробити градацію. Потім всі коефіцієнти сумуються в загальну суму, це буде 100%, і сумуються коефіцієнти по партіях, це буде доля на яку може розраховувати та чи інша партія з державного бюджету. Відповідно партії на кінець кварталу подають звіт про кількість їх депутатів на різних рівнях влади. Також державні органи теж подають для контролю скільки депутатів представлено в їхньому органі влади від різних партій і скільки безпартійних.
Звичайно система складна. але партії скороспілки не будуть розкручені через рекламу і мати фінансування з бюджету. Тобто щоб мати кошти партія повинна працювати, а не піаритися.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБюджетне фінансування партій, які подолали бар'єр у 2%, виправдано, якщо воно спрямоване на партійну розбудову, - Разумков
 
 
 
 
 
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