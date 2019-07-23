 Бюджетне фінансування партій, які подолали бар'єр у 2%, виправдано, якщо воно спрямоване на партійну розбудову, - Разумков

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що бюджетне фінансування, з одного боку, потрібне, з іншого боку, треба розуміти, куди воно витрачається. Якщо ця дія спрямована на партійну розбудову - це одне, а коли, як це було в нинішньому скликанні Верховної Ради, під кінець року, тільки тому, що потрібно "спалити" ці гроші, їх кидали на рекламу, на телебачення, на свої власні кампанії, щоб "відмити", то такий формат нам точно не потрібен", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Нагадаємо, 5% прохідний бар'єр подолали на виборах до ВР 21 липня п'ять партій (ЦВК опрацювала 95,01% електронних протоколів): "Слуга народу" (43,13%), "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ") - 13,06%, ВО "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12% і "Голос" - 5,84%.

У Радикальної партії - 4,01%, партії "Сила і честь" - 3,8% "Опозиційного блоку" - 3,06%, партії "Українська стратегія Гройсмана" - 2,36%, Партії Шарія - 2,24%, ВО "Свобода" 2,16% голосів.

У виборах брали участь 22 партії, решта набрали менше 2%.