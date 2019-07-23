 Доля закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО залежатиме від переговорів у "нормандському форматі" і виконання "Мінська", - Разумков

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Це буде залежати від формату переговорів у "нормандському форматі", який можливо, якщо все піде так, як планує президент, буде розширено за рахунок Великої Британії і США, залежатиме від імплементації Мінських домовленостей і низки інших речей", - сказав він.

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