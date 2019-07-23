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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Авто
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 Доля закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО залежатиме від переговорів у "нормандському форматі" і виконання "Мінська", - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) залежатиме від формату переговорів у "нормандському форматі" та імплементації Мінських домовленостей.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Це буде залежати від формату переговорів у "нормандському форматі", який можливо, якщо все піде так, як планує президент, буде розширено за рахунок Великої Британії і США, залежатиме від імплементації Мінських домовленостей і низки інших речей", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139156
 
 
 Топ коментарі
 
Та йому зараз все одно. Зебобіки вже зробили свій вибір... Тепер, нажаль, розсьорбувати всім українцям.
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Какие там переговоры. Отгородить ту срань высоким забором и пускай сидят и думают суть вещей своего поведения. А лет через 10-15 уже кто там останется вживых будем перевоспитывать. Сейчас с точки зрения економического кризиса Украине не выгодно ни на каких условиях возвращения ОРДЛО в Украину, не говорю уже об условиях кремля.
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Правильный подход - никаких пряников, авансов и уступок русне, пока она не продемонстрирует реальной готовности к сотрудничеству например путем освобождения всех украинских заложников.

На словах можно, для дезориентации руснявых политтехнологов, привыкших к инициативе - невзирая на псевдопатриотическую трескотню Порошистов, которые будут только вредить, а на делах - фига и пинки в Нормандском и Будапештском формате.

Большинство Зеленского в Раде - неплохое подспорье для ведения многосторонних переговор с Пуйлом с некоторым запасом политической прочности за спиной.
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А,что вы будете делать,если путин поумнеет и начнет выполнять обязательства?Заберетемназад эту оторванную и пораженную гангреной русского фашизма оконечность?Тогда прийдет гаплык всему телу.Думайте прежде чем метлой мести.
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Если меня спросят - я скажу, что делать, не болтая. Чем громче воют порохоботские скотыняки, тем более комфортмые условия создаются для Пуйла для давления на Зеленского и провоцирования его ошибок.
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я сам скорее сторонник ампутации и замены на новенький протез лет через 50 - как раз когда дедушка Петрo выйдет из тюряги за содеянное за 5 лет. Доля закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО залежатиме від переговорів у "нормандському форматі" і виконання "Мінська", - Разумков - Цензор.НЕТ 4274
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Напряги извилину,на пятой точке,они уже пятый год как ампутированы и гниют.
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судьба ОРДла и ваша в руках украинцев

если кто забыл Судьба закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО будет зависеть от переговоров в "нормандском формате" и выполнения "Минска", - Разумков - Цензор.НЕТ 4307
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Та йому зараз все одно. Зебобіки вже зробили свій вибір... Тепер, нажаль, розсьорбувати всім українцям.
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при прошлом обсуждении статуса ОРДЛа погибли два нацгвардейца
безвинно погили, царством им небесное и земля пухом.

ду-май-те
это так у вас, зебеней говорят.
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Більше ніякого особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО бути не може, потрібно провести дострокові вибори місцевих рад в 2019 році, оголосити воєнний стан на 5 років і визнати всі території окупованими росією! Сама наявність закону про якісь особливі порядки самоврядування в ОРДЛО говорить про громадянську війну а не про окупацію України росією! Цей закон це зрада України, за яку потрібно повісити всіх причетних! Які можуть бути особливості самоврядування на окупованій ворогом території? Це тільки дебіли могли прийняти такий закон!!!!
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дострокові вибори місцевих рад в 2019 році, Зеля бажає провести як раз таки прямо із протилежною метою.
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Сделаю дополнение: за этот закон голосовала БПП И НФ. Например Самопомочь голосовала против и в знак протеста покинула коалицию. Депутаты Самопомочи, голосовавшие за этот закон вопреки фракции, были исключены из фракции. За Батькивщину и РПЛ не помню, если честно.
И вот теперь некоторые "петекантропы" обвиняют в этом "зеликов"... "Ылита" мля...
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Короче как решат большие белые дяди из Москвы, Вашингтона и Брюсселя так и будет иными словами мнение туземцев не в счет
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👏 і не забувайте, нарід про головного білого дядю - кучерявого Бєню.
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Да-да -- Шарий именно так и сделает , купив се пару новейших и крутейших веб-серваков !

Удивило , что даже в Киеве за него проголосовало цельных 31.6 тысяч компутерных задротов и это больше , чем в среднем по стране !
А уж Львов как удивил - 5001 тысяча задротов Шария ...
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На ЦН задротів Шарія - через одного.
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Я знаю одного такого укушенного Шарием на работе. Хотя, в общении абсолютно вменяемый человек. И тем не менее, за Шария! Не понимаю.
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Клиника! Как у него с умственными способностями?
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Шария любопытно послушать , но не более .
На контрасте с Андреем Полтавой и всё потом закрепить новым выпуском "Антизомби" ... для полноты картины в перемежку с пердачей Соловьёва ...
Но голосовать за разного рода виртуально- медийных фриков - ниже плинтуса !
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Началась подготовка к выполнению ультиматума Лукашика ?

"...Далее категорично - принятие закона о особом статусе Донбасса, приостановление евроинтееграции и ввода стандартов НАТО, приняти закона об амнистии. бывшим боевикам, снятие претензий по искам к "Газпрому", снятие ограничений на торговлю. "

https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_87.html
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Какие там переговоры. Отгородить ту срань высоким забором и пускай сидят и думают суть вещей своего поведения. А лет через 10-15 уже кто там останется вживых будем перевоспитывать. Сейчас с точки зрения економического кризиса Украине не выгодно ни на каких условиях возвращения ОРДЛО в Украину, не говорю уже об условиях кремля.
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зебіли. мінськ був щоб зупинити просування москалів після військових поразок першого року війни. ви ж постійно критикували петровий "мінськ".
тепер ухватились за нього коли про нього вже й на заході згадують хіба для галочки.
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Предлагаю в разговоре с руснёй сменить минский формат на Гаагский.
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Ні Риг ти фарбований, доля цього Закону буде залежати від нас, патріотів України, а 73% довб.бів, будуть сидіти на гузиці і дивитись, як ми вас покидьків до Ростову женемо.
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вот если подставить петьку под эти слова - комментарии порохоботов сразу поменяются))
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Какое продление?Какой особый статус?Покажите этому товарищу интервью пасечника(т.н.президент лнр),где он проболтался о истинных планах сепарастов и кремля.А именно - через, формальный, возврат в Украину добиться признания и легализоваться.За счет Украины,согласно статьи об особом статусе,отстроиться и восстановиться.А затем,на уже ЗАКОННОМ референдуме,уйти в состав рф.Может я ошибаюсь,но Минские соглашения составлялись,для игры в долгую так,чтобы не выполняться.
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Ніякого особливого статусу. Там залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Жителі ОРДЛО, дідусі і бабусі з тих територій відверто ненавидять Україну, її ВСУ, українську мову, українців, та ще хизуються що їх онуки служать в бандформуванях і стріляють по українцях. Такі Україні не потрібні буде тільки шкода. Нехай їдуть в любими ними Московію. Особливий статус може полягати в позбавленні права участі виборів, Президента , ВРУ мінімум на 5 років; ретельне розслідування участі в злочинних діях проти України, її мешканців; управляння територіями призначеними на то адміністраціями, ніяких дотацій повний господарський розрахунок.
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Особый статус еще опасен тем,что по нему сепары при поддержке россияк могут отхватить всю территорию мятежных областей,а не треть как сейчас, и таки пойти на попятную ..Ищи тогда виноватых(Запад со Штатами ведь не обвинишь) в предоставлении статуса,а зекоманде путлер засчитает очередной прогиб..
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Яка Великобританія і США? Ви самі вірите в цю маячню?
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А що, в зебанутих свого розуму немає??? Тільки робити як скажуть, так у німців свої гешефти з ******, у французів - свої. А нам все це самим і розгрібати...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДоля закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО залежатиме від переговорів у "нормандському форматі" і виконання "Мінська", - Разумков
 
 
 
 
 
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