 Доля закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО залежатиме від переговорів у "нормандському форматі" і виконання "Мінська", - Разумков

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Це буде залежати від формату переговорів у "нормандському форматі", який можливо, якщо все піде так, як планує президент, буде розширено за рахунок Великої Британії і США, залежатиме від імплементації Мінських домовленостей і низки інших речей", - сказав він.
На словах можно, для дезориентации руснявых политтехнологов, привыкших к инициативе - невзирая на псевдопатриотическую трескотню Порошистов, которые будут только вредить, а на делах - фига и пинки в Нормандском и Будапештском формате.
Большинство Зеленского в Раде - неплохое подспорье для ведения многосторонних переговор с Пуйлом с некоторым запасом политической прочности за спиной.
если кто забыл
безвинно погили, царством им небесное и земля пухом.
ду-май-те
это так у вас, зебеней говорят.
И вот теперь некоторые "петекантропы" обвиняют в этом "зеликов"... "Ылита" мля...
Удивило , что даже в Киеве за него проголосовало цельных 31.6 тысяч компутерных задротов и это больше , чем в среднем по стране !
А уж Львов как удивил - 5001 тысяча задротов Шария ...
На контрасте с Андреем Полтавой и всё потом закрепить новым выпуском "Антизомби" ... для полноты картины в перемежку с пердачей Соловьёва ...
Но голосовать за разного рода виртуально- медийных фриков - ниже плинтуса !
"...Далее категорично - принятие закона о особом статусе Донбасса, приостановление евроинтееграции и ввода стандартов НАТО, приняти закона об амнистии. бывшим боевикам, снятие претензий по искам к "Газпрому", снятие ограничений на торговлю. "
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_87.html
тепер ухватились за нього коли про нього вже й на заході згадують хіба для галочки.